Consideramos que es un acuerdo insuficiente , hemos cedido en cuanto a la retroactividad de gastos (que s铆 han pagado a Altran m谩s de a帽o y medio) y en cuanto a su importe lo que ofrece la empresa lo consideramos rid铆culo y m谩s cuando no se va a revalorizar con el tiempo.

No nos negamos a ratificaci贸n de la plantilla, pero con un buen acuerdo, no con un acuerdo en la que los sindicatos firmantes han cedido en casi todas las peticiones de la empresa con unas presiones y prisas que no estamos dispuestos a tolerar.