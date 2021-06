–

Ante el comunicado recientemente enviado por la empresa queremos puntualizar que 茅sta puede mantener el Teletrabajo al margen de la existencia de acuerdo colectivo pues a煤n existe car谩cter preferente del Teletrabajo hasta el 9 de agosto pudiendo mantenerlo m谩s all谩 de esa fecha como “medida de contenci贸n sanitaria derivada de la Covid-19”, es decir, como estaba hasta ahora.



Ya vimos c贸mo AtoS Spain quiso hacer volver a la plantilla a los centros de trabajo a principios de septiembre de 2020, cuando la empresa no quer铆a saber nada de ning煤n acuerdo de Teletrabajo, y si no lo hizo no fue precisamente por voluntad propia.

La anulaci贸n de los acuerdos individuales es una decisi贸n unilateral de la empresa porque no quiere adaptar estos a la ley de Teletrabajo (Real Decreto-ley 28/2020). Por eso pretend铆a que la RLPT firmase un acuerdo que redujese y limitase los derechos recogidos en el Real Decreto-ley. La no consecuci贸n de un acuerdo colectivo no afecta en absoluto a los acuerdos individuales sobre Teletrabajo, ya que solo afectar铆a si se hubiese alcanzado dicho acuerdo colectivo. Por tanto, la decisi贸n tomada por la empresa sobre la anulaci贸n de los mismos es malintencionada por su parte como lo fue la suspensi贸n de los acuerdos en enero pasado.

A aquellas personas que teng谩is Teletrabajo por adaptaci贸n de jornada (art铆culo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores) la empresa no puede negaros o cancelar dicho derecho. Y recordar a las personas que teng谩is acuerdos individuales de Teletrabajo que la empresa tiene que cumplir con los plazos de recisi贸n que est谩n redactados en ellos, generalmente 15 d铆as.

La direcci贸n de la empresa juega sucio culpando a la RLPT de la cancelaci贸n de los acuerdos de Teletrabajo cuando sabemos que ya ten铆a prevista la vuelta a la oficina para el mes de julio, y hace d铆as se vio al personal de prevenci贸n con numerosas cajas de mascarillas en el auditorio.

La existencia de un acuerdo de Teletrabajo seg煤n lo planteaba la empresa no implicaba de ninguna manera que se mantuviese el actual Teletrabajo, sino que la empresa decid铆a a dedo, pr谩cticamente igual a como ven铆a ocurriendo a帽os anteriores, qui茅n puede teletrabajar y qui茅n no. Adem谩s de pretender crear mediante acuerdo la posverdad de la no existencia de gastos durante el Teletrabajo.

La intransigencia de la empresa ha sido constante durante el periodo de negociaciones, periodo que inicialmente se neg贸 a abrir, hasta el momento final en el que ha decidido acabar con las mismas.