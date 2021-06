En primer lugar, queremos agradecer los mensajes de apoyo que hemos recibido entendiendo que la decisi贸n de romper las negociaciones y cancelar los acuerdos de Teletrabajo no la ha tomado la RLPT sino la empresa. Es m谩s, la RLPT ped铆a que se mantuvieran “todos” los teletrabajos preexistentes.

Tambi茅n queremos explicar a aquellas personas que culpan a la RLPT de esta situaci贸n y que dicen que estaban “muy contentos” con su Teletrabajo, que es AtoS Spain qui茅n tiene muy f谩cil dar Teletrabajo. Que se lo pidan. 脷nicamente tiene que adaptar los acuerdos al Real Decreto-ley 28/2020, pero que no quiere hacerlo (por algo ser谩). Por otro lado, a tod@s es@s jef@s que se quejan porque ya no tienen su teletrabajo aclararles que, con el acuerdo que la empresa quer铆a conseguir, ell@s “NO tendr铆an Teletrabajo” porque ese colectivo estaba excluido del Teletrabajo por decisi贸n de la empresa ya que es important铆sima su presencia en la oficina.

En este pa铆s muchas empresas ya est谩n dando el Teletrabajo cumpliendo la legislaci贸n. Ni sale caro, ni es complejo y no se necesita un acuerdo colectivo. S贸lo algunas cutre-empresas se han negado a hacerlo. AtoS Spain, ha dado en un ejemplo m谩s de lo que es suspendiendo primero los acuerdos preexistentes en el l铆mite del plazo legalmente establecido (medida de dudosa legalidad) y ahora cancel谩ndolos.

La direcci贸n de esta empresa pretend铆a hacer c贸mplice a la RLTP del incumplimiento del Real Decreto-ley 28/2020 para asegurarse que no ser铆a denunciada al no cumplirlo. Obviamente, la RLPT no est谩 para eso, salvo el sindicato que siempre est谩 dispuesto a firmar cualquier cosa. La RLPT mayoritaria (CGT, CoBas, COS, ELA, LAB) hicimos una nueva propuesta conjunta rebajando mucho las pretensiones sobre la propuesta inicial, pero cumpliendo la ley y estableciendo unas condiciones racionales, para ver si as铆 la empresa entraba en razones. Pero no, cual ni帽o en un patio de colegio se cogi贸 una pataleta y rompi贸 las negociaciones. Y esto es as铆 porque esta empresa est谩 demasiado mal acostumbrada a soslayar la ley con la firma de los sindicatos amigos.

Aunque ya lo hemos ido comentando durante las negociaciones, resumimos aqu铆 por qu茅 era inaceptable la propuesta de la empresa:

鈥 Como ya hemos dicho el acuerdo colectivo de Teletrabajo propuesto por la empresa no se ajustaba a la ley, restring铆a derechos rebajando lo recogido en el Real Decreto-ley 28/2020 y limitaba mucho las posibilidades de tener y hacer Teletrabajo de forma absurda y retr贸grada. Su objetivo es que pr谩cticamente todo el Teletrabajo en AtoS Spain sea menor del 30% de la jornada as铆 estar铆a fuera de la regulaci贸n del Real Decreto-ley 28/2020.

鈥 La empresa no quer铆a aceptar que se mantuvieran todos los teletrabajos preexistentes en las condiciones en las que estaban y limitaban a un m谩ximo de 3 d铆as a la semana el Teletrabajo.

鈥 Limitaba el sitio d贸nde pod铆as hacer Teletrabajo a solo un lugar, tu domicilio habitual. Si tu padre se pone enfermo y quieres ir a teletrabajar a su casa, no puedes ya que estar铆as incumpliendo el acuerdo. Si hace obras un vecino y te quieres ir a un coworking o a casa de tu hermano, no puedes ya que estar铆as incumpliendo el acuerdo. Solo podr铆as cambiar el lugar, aunque fuera solo para un d铆a, “previa comunicaci贸n y autorizaci贸n de RRHH“. Todo ello eran razones para quitarte el Teletrabajo. La RLPT propuso que s贸lo hubiera que hacer una comunicaci贸n indicando el cambio. En realidad, la 煤nica limitaci贸n que deber铆a existir al lugar en el que hacer Teletrabajo es que el puesto est茅 adaptado y cumpla con las normas de Prevenci贸n de Riesgos Laborales. Pero, curiosamente, la misma empresa “impide” que tu lugar de Teletrabajo habitual cumpla la normativa de riesgos laborales pues se niega a dar el material necesario para adaptar el puesto. Es m谩s, lo convert铆a en una raz贸n para no darte el Teletrabajo (una m谩s), ya que si necesitas una pantalla externa porque no ves la letra, una silla o un reposa pies… no te iban a conceder el Teletrabajo. As铆 lo pon铆an.

鈥 Para concederte el Teletrabajo la empresa limitaba tu movilidad a estar a una hora, como mucho, en transporte p煤blico de la oficina. Al parecer desconocen que en muchos casos la oficina est谩 en una ciudad y se vive en otra o que en ciudades grandes se est谩 a m谩s de una hora aun viviendo en la misma ciudad. Adi贸s al Teletrabajo para las personas que viven lejos de la oficina.

鈥 Tambi茅n lo limitaban a estar en la provincia del centro de trabajo. Con esta condici贸n dir铆an adi贸s al Teletrabajo todas aquellas personas que vivieran en las provincias lim铆trofes (Cantabria, Guadalajara…) cuando justo la posibilidad de alejarse de la ciudad es una de las razones m谩s buscadas para teletrabajar.

鈥 Afirmaban que la persona trabajadora “no genera gastos“. Una cosa es que la empresa no quiera pagarlos y otra que no existan. La empresa quer铆a que firm谩semos que “no existen” y eso no es cierto. Inventan la realidad. La RLPT en su 煤ltima propuesta le pidi贸 una compensaci贸n simb贸lica que apenas le supon铆a ning煤n esfuerzo presupuestario que no quiso ni contemplar.

鈥 La empresa quer铆a controlar, monitorizar y geolocalizar a las personas teletrabajadoras sin limitaci贸n ni transparencia. Con esto, entre otras cosas, vigilaba el cumplimiento de las condiciones de lugar y distancia que ya hemos mencionado para poder quitarte el Teletrabajo.

鈥 La empresa no quer铆a proporcionar ni siquiera el material m铆nimo para trabajar que s铆 proporciona cuando est谩s en la oficina y que exige la ley. Lo que es una discriminaci贸n para qui茅n teletrabaja. No aceptaban ni la posibilidad de que fuera s贸lo bajo petici贸n.

鈥 Con el redactado del acuerdo la empresa pod铆a denegar el Teletrabajo a qui茅n quisiera cuando quisiera.