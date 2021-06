–

La empresa va a imponer su compensaci贸n de 30鈧, la

misma que la de otra empresa del grupo Accenture. No nos pilla por sorpresa a

pesar de que han sido casi 5 meses de negociaci贸n donde la empresa empez贸

ofreciendo 3,65鈧. Te contamos lo que deber铆amos tener y porque, la propuesta de

CGT e informaci贸n de base para analizar si te pueden quitar el teletrabajo

partiendo de como lo est谩 gestionando la empresa actualmente.

Lo

que ha impuesto la empresa, la misma compensaci贸n que otra empresa del grupo

Accenture

Como ya sab茅is, tras una

negociaci贸n de casi 5 meses, la empresa va a imponer su compensaci贸n tras

indicar que no puede dar una compensaci贸n superior.

La empresa impone una

compensaci贸n de 30鈧 BRUTOS para todos los trabajadores y 180鈧 PARA COMPENSAR

TODOS LOS GASTOS desde el inicio de la pandemia, tanto del equipamiento como de

todos los gastos de consumo energ茅tico, conexi贸n a internet etc. Con las

retenciones, dependiendo de tu sueldo y tus condiciones se puede quedar entre

19鈧 y 24 鈧. 驴Crees que eso cubre los gastos reales de teletrabajo?

Tras 6 reuniones de

negociaci贸n, no nos pilla por sorpresa, sab铆amos que esto pod铆a ocurrir, no

hac铆a falta ser adivino. La propuesta de Avanade es la misma que la de otra

empresa del grupo Accenture, Tecnil贸gica. Es decir todo apunta a que la empresa

no ten铆a intenci贸n real de negociar y ya ten铆a definida la partida econ贸mica

que iba a dedicar al Teletrabajo.

No nos pilla por

sorpresa, sab铆amos que esto pod铆a ocurrir, no hac铆a falta ser adivino. La

propuesta de la empresa es la misma que la de Tecnil贸gica

Lo que deber铆amos tener

Llevamos

desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020 amortizando de nuestro propio

bolsillo los gastos y los materiales. El RD 28/2020 que regula Teletrabajo

sali贸 en octubre de 2020 y ten铆a que estar obligatoriamente en marcha desde

enero de 2021.

Tal

y como comentamos en correos anteriores, se regula que tenemos 鈥derecho a la

dotaci贸n y mantenimiento adecuado por parte de la empresa de todos los medios,

equipos y herramientas necesarios para el desarrollo de la actividad鈥 y que

鈥El desarrollo del trabajo a distancia deber谩 ser sufragado o compensado por

la empresa, y no podr谩 suponer la asunci贸n por parte de la persona trabajadora

de gastos relacionados con los equipos, herramientas y medios vinculados al

desarrollo de su actividad laboral.鈥 . Tambi茅n se indica en la

disposici贸n transitoria tercera que aunque el teletrabajo sea por motivo del

COVID como es nuestro caso la empresa debe hacerse cargo de todo esto.

Lo que deber铆amos

tener = Lo que estamos pagando

Por parte de CGT y de otros

grupos de la RLT hicimos c谩lculos del coste del teletrabajo:

Gastos

mensuales: Entre 50鈧 y 60鈧. Estos gastos son la conexi贸n a internet, agua,

luz, aire acondicionado y calefacci贸n. Los c谩lculos han sido realizados

teniendo en cuenta las 1800 horas anuales y consumos proporcionales de

teletrabajo.

Equipamiento

y material necesario: 350鈧 para poder disponer de monitor, silla y mesa

que no es proporcionado por la empresa. CGT propone el pago de esta

cantidad a todos los trabajadores puesto que son susceptibles de hacer

teletrabajo en cualquier momento (como m铆nimo la formaci贸n).

La

propuesta de CGT consisti贸 en los 47鈧 netos que se llev贸 a la 煤ltima reuni贸n

con la empresa como propuesta com煤n y adicionalmente, propon铆amos aumentar la

cantidad de extended benefits 50鈧 al a帽o, de manera que se pudiesen compensar

los gastos m铆nimos. Como ya hemos comentado la empresa dijo que no pod铆a subir

de 30鈧 brutos. Con respecto a retroactividad y compensaci贸n de gastos

anteriores propusimos 200鈧 como compensaci贸n y retroactividad desde enero de

2021 de la cantidad pactada.

Propuesta CGT 47鈧 netos mes

(retroactividad enero 2021) + subida 50鈧 a帽o de EB + 350鈧 para equipamiento 200鈧 como

compensaci贸n a toda la plantilla



驴Me pueden quitar el teletrabajo?

Muchas

personas os hac茅is esta pregunta. Debemos partir que seg煤n el RD el teletrabajo

es de car谩cter voluntario para ambas partes, es decir que si la empresa o el

trabajador no quieren ninguna de las dos partes lo puede imponer, a pesar de

que t茅cnicamente sea viable (como ocurre en el caso de Airbus).

Hasta

el momento lo que est谩 ocurriendo es que el teletrabajo depende del cliente en

el que est茅s. Desde el inicio de la pandemia ha habido clientes que no lo han

permitido, otros que lo han implantado y despu茅s han pasado a un modelo mixto y

otros que contin煤an teniendo teletrabajo.

Por

parte de CGT queremos seguir negociando para regular este tema, si bien hemos

de ser todos conscientes que partimos de una ley con car谩cter voluntario y no a

que sea t茅cnicamente viable, puede ser dif铆cil cambiar esa pol铆tica actual de

la empresa que ya ha trasmitido en su email, donde indica que depender谩 del

cliente y el proyecto.

Insistimos

que esto no significa que te lo vayan a quitar, a la empresa le compensa el

teletrabajo ya que se est谩 ahorrando costes debido a que un puesto en la

oficina cuesta m谩s de 200鈧 al mes. Adicionalmente como todos sabemos tampoco

hay espacio suficiente en la oficina para todos.

Por

nuestra parte, al igual que con otros temas, sab茅is que lucharemos por aquello

que os beneficia y no firmaremos lo que os perjudica, pero debemos partir de

que la realidad es la que es y no venderte ilusiones de a donde se puede llegar

sin explicar la base legal de la que depende.

Continuar con la negociaci贸n

Desde

CGT queremos continuar negociando los procedimientos para solicitar y modificar

el teletrabajo, as铆 como la desconexi贸n digital, lugar de trabajo y otros

aspectos importantes.

Acuerdos y convenios existentes

Son ya 2 convenios y varias

empresas las que actualmente han cerrado un acuerdo por 55鈧 para cubrir los

gastos de teletrabajo:

Siemens

Gamesa

Liberty

Seguros

Convenio

de Confederaci贸n Espa帽ola de Cajas de Ahorro.

Convenio

de Banca

Adicionalmente hay otras

empresas cuyos acuerdos son confidenciales que tambi茅n est谩n en la misma

cantidad.