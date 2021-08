–

De parte de Gatos Sindicales August 11, 2021 39 puntos de vista

(Texto del correo enviado por CGT el 10 de agosto a RRHH, Protecci贸n de Datos y resto de la RLPT)

Hemos tenido conocimiento de que para realizar la solicitud de Teletrabajo, adhiri茅ndose al acuerdo extraestatutario firmado entre la empresa y la secci贸n sindical de UGT, a la persona trabajadora que quiere solicitarlo se le est谩 exigiendo que env铆e ciertos documentos a dicha secci贸n sindical. Entre los documentos que se le piden est谩 el nombrado como “SPP-PR-10-09_ Procedimiento trabajo a distancia nuevo 20210706: ANEXO I. MODELO SOLICITUD” en el que aparecen datos personales como el domicilio y el tel茅fono privado de la persona solicitante.

Les recordamos que los datos personales de la plantilla est谩n protegidos por el Reglamento General de Protecci贸n de Datos por lo que el procedimiento de solicitud de teletrabajo, aun adhiri茅ndose al acuerdo extraestatutario firmado con UGT, no debe incluir que la persona solicitante entregue sus datos personales a UGT ya que el conocimiento y tratamiento de esa informaci贸n es innecesaria para dicho sindicato. Los datos que contiene solo son necesarios para el tratamiento que tiene que hacer RRHH, que adem谩s ya los tiene. Por ello, el mencionado documento de “Anexo I. Modelo de solicitud” que contiene datos personales s贸lo debe remitirse a RRHH y no a la secci贸n sindical de UGT.

La empresa no puede exigir a las personas trabajadoras que para realizar una gesti贸n con el departamento de RRHH tengan obligatoriamente que ceder sus datos a terceros (en este caso a UGT) cuando se puede realizar la gesti贸n sin necesidad de realizar esa cesi贸n de datos.

Como saben el tratamiento de datos personales no puede realizarse por una raz贸n de oportunidad, por la f谩cil obtenci贸n de estos o por si acaso en el futuro pudieran ser de utilidad, sino que exige que el responsable del tratamiento cuente con una 芦base jur铆dica禄 que le legitime para ello. En todo caso, los datos han de ser adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relaci贸n con los fines para los que son tratados. En este caso, la secci贸n sindical de UGT no necesita para nada conocer datos personales como el domicilio o tel茅fono privado de la persona que realiza la solicitud. No es l铆cito el tratamiento de datos superfluos o excesivos, especialmente cuando por esa v铆a se pudiera conocer otra informaci贸n adicional de forma no justificada. El principio de minimizaci贸n debe ponerse en relaci贸n con el principio de limitaci贸n de la finalidad, que supone que los datos deben ser recogidos con fines determinados, expl铆citos y leg铆timos, y no pueden ser tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines. El principio de proporcionalidad tambi茅n es un l铆mite al tratamiento de datos o a determinadas 贸rdenes empresariales.

Les pedimos que cambien de forma inmediata el procedimiento establecido para solicitar el Teletrabajo en AtoS Spain, en caso contrario tendremos que tomar las medidas legales oportunas. Tambi茅n que se eliminen los datos obtenidos hasta ahora con esta mala pr谩ctica.