El pr贸ximo 1 de febrero, a las 09:00 horas, estamos citados al acto de mediaci贸n en el SIMA (Servicio Interconfederal de Mediaci贸n y Arbitraje) por motivo del acuerdo alcanzado entre la empresa y UGT relativo al Teletrabajo y la compensaci贸n de gastos del mismo, as铆 como a la puesta en pr谩ctica del mismo.

驴Qu茅 es lo que desde CGT se solicita que se reconozca en el SIMA?:

鈥 Que la redacci贸n de los acuerdos individuales de trabajo a distancia relativo a la compensaci贸n de gastos incumple lo dispuesto en el art铆culo 12 de la Ley 10/2021 de trabajo a distancia, accediendo a incluir expresamente en su articulado la obligaci贸n empresarial de asumir todos los costes ocasionados por todos los conceptos al trabajador con motivo del trabajo a distancia.

鈥 Que la inclusi贸n en los mencionados acuerdos individuales de extremos no incluidos en el acuerdo con UGT (tales como la imposici贸n de un periodo de prueba de tres meses para el trabajo a distancia, o el compromiso de mantener comunicaci贸n por la empresa por videoconferencia cuando la empresa lo decida), se excede de lo negociado, y son cl谩usulas no negociadas con la RLPT, por lo que limitar su an谩lisis a la comisi贸n de seguimiento de un acuerdo que no lo regula supone limitar la actividad Sindical de los dem谩s Sindicatos no firmantes del acuerdo.