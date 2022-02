–

De parte de CGT Unisono Madrid February 24, 2022

En los pr贸ximos d铆as CGT iniciar谩 los tr谩mites para que se celebren elecciones sindicales en nuestra empresa en la primera quincena de mayo. La norma contempla varias posibilidades para que quienes est谩n en teletrabajo o fuera del centro de trabajo el d铆a de la votaci贸n puedan ejercer su derecho al voto. Lo que no contempla la Ley es la posibilidad del TELEVOTO.

Lo decimos por que nos tememos que en los pr贸ximos d铆as un sindicato muy amigo de la empresa, dir谩 que CGT quiere impedir la participaci贸n en la elecciones al oponerse a que se use el TELEVOTO. Pero repetimos, esa forma de votaci贸n es ilegal, pero adem谩s, nos consta que ese mismo sindicato es el que promociona a la empresa que ha desarrollado la aplicaci贸n para votar de esa forma, no sabemos si adem谩s estar谩n cobrando por ello, pero desde luego no nos fiamos de que quien tenga que contar los votos tenga relaciones comerciales con uno de los sindicatos

que participa en las elecciones ya que el asunto huele bastante a fraude