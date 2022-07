–

Las intensas nevadas de los 煤ltimos d铆as en la regi贸n dejaron a los barrios populares de localidades chubutenses y El Bols贸n con evacuados, derrumbes y cortes de luz. Ante un temporal, que ya es considerado hist贸rico, en vez de invertir dinero en ayuda para la poblaci贸n sigue siendo pol铆tica de Estado priorizar la militarizaci贸n y estigmatizaci贸n del pueblo mapuche y la lucha social.

Entre el viernes y el s谩bado se intensificaron las nevadas y las lluvias afectando a toda la regi贸n con diferentes emergencias, como la falta de abastecimiento de electricidad, la destrucci贸n del gimnasio municipal de El Hoyo, en Chubut y el aislamiento entre pueblos y localidades, ya que en la ruta nacional 40 entre Bariloche y El Bols贸n hay tramos con hielo, entre otras.

鈥淓sta nevada fue hist贸rica, algunas personas que viven hace tiempo ac谩 dijeron que es la primera vez que ven algo as铆 con esta intensidad. Con la nevada sucede que solo el centro tiene electricidad y los barrios populares no tienen acceso a la luz todav铆a. La nieve se est谩 derritiendo, m谩s la lluvia, hay situaciones de inundaci贸n en los barrios y si bien el municipio est谩 asistiendo, no da abasto. Las calles son r铆os y muches no tienen electricidad鈥, manifiesta Vicky, militante del FOL en El Bols贸n en la provincia de R铆o Negro.

鈥淎hora van a subir las nacientes de los r铆os, y en los m谩rgenes de los r铆os siempre est谩n los barrios populares, es probable que haya que ir a evacuar familias 鈥 prosigue Vicky 鈥 nosotros ten铆amos miedo que por el peso de la nieve se cayera el techo de la casita que tenemos prestada, pero por ahora no pas贸 eso, as铆 que nos quedamos tranquilos.鈥

En medio de severas condiciones clim谩ticas, la ayuda estatal por parte de los gobiernos provinciales de Chubut y Rio Negro ha sido escasa, dando intervenci贸n a fuerzas de seguridad nacional, como el Ej茅rcito y la Gendarmer铆a, para evacuaciones, y ayuda a veh铆culos y personas varadas.

En la crisis econ贸mica que estamos atravesando, el hilo se corta por lo m谩s fino, dejando a muchas personas a sufrir este terrible invierno. 鈥淐on todo, estamos comprando mucha le帽a, para garantizar que se hagan todas las actividades para sostener el laburo de las cuadrillas y sube todo. Compramos hace poco 2 metros de le帽a a cinco mil pesos y ahora ya est谩 a siete. Eso se ve y lo sufrimos. Nosotros, que tenemos el espacio comunitario lo podemos pagar, pero una familia gastar entre 12 mil pesos cada mes y medio para calefaccionarse, es un mont贸n鈥, expresa Vicky.

Mientras tanto, otra problem谩tica subsiste en paralelo, que tiende a desviar el eje hacia otro lado. El jueves 21 de julio ocurri贸 un ataque en un hostel cercano al pueblo de El Bols贸n, un barrio que se llama Los Repollos, golpearon y casi asesinaron a un hombre que ahora est谩 en el hospital con heridas por quemaduras. Personas no identificadas fueron con armas y asaltaron el lugar, dejando una nota como Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).

Para muchas personas de la comunidad este ataque fue montado, ya que instala una criminalizaci贸n sin pruebas en el marco de acciones de un sector paraestatal que suele realizar este tipo de movidas para ensuciar a los pueblos originarios. A pocos d铆as de cumplirse otro aniversario de la desaparici贸n de Santiago Maldonado y el pedido de justicia a nivel nacional, estos actos solo refuerzan la impunidad.

A ra铆z de esto, el municipio a trav茅s de su intendente, Bruno Pogliano, emiti贸 un comunicado pidiendo la intervenci贸n del Gobierno provincial, a cargo de Arabela Carreras, y de la Justicia nacional alegando un 鈥渆stado de anarqu铆a total鈥, llamando al orden, justo en momentos en que tambi茅n el excarapintada Aldo Rico realiza declaraciones llamando a las fuerzas militares para que est茅n preparadas en caso de que sea necesario.

Por parte de Juntos por el Cambio, las declaraciones no se hicieron esperar y quien tiene la cara visible para candidatearse a presidente en 2023, el actual Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodr铆guez Larreta, conden贸 los ataques en El Bols贸n y afirm贸 鈥渉ay que caerles con todo el peso de la ley鈥, en una apuesta m谩s por la criminalizaci贸n de las comunidades originarias.

A mediados del mes de julio, la ministra de Seguridad y Justicia de la provincia de R铆o Negro, Betiana Minor, plante贸 en los medios locales la posibilidad de la llegada de las fuerzas nacionales a la regi贸n y formul贸 鈥渆s cuesti贸n de tiempo la llegada de Gendarmer铆a al Alto Valle para trabajar y controlar el narcotr谩fico en la zona鈥, aludiendo a una reuni贸n que sostuvo con el Ministro de Seguridad nacional, An铆bal Fern谩ndez.

鈥淒e nuevo estamos viviendo en un proceso de militarizaci贸n, donde hay plata para la polic铆a y para militarizar, pero los barrios no tienen luz ni agua potable en medio de un temporal hist贸rico de nieve. Y si salimos a reclamar el Gobierno sostuvo que va a judicializar los cortes de ruta鈥, reflexiona Vicky en un panorama sombr铆o, pero que ante eso, las organizaciones sociales, de derechos humanos, ambientales y comunidades originarias tienen la claridad de persistir en la lucha por los derechos b谩sicos para la poblaci贸n.

