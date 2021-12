–

De parte de CGT Telemarketing December 14, 2021 49 puntos de vista

Hoy, martes 14 de diciembre de 2021, hemos tenido una reuni贸n con la Inspecci贸n de trabajo y la patronal. Esta reuni贸n nace tras la propuesta de CGT, a nivel Confederal, de usar la herramienta contra el fraude en el sector del Contact Center, que ha dado evidencias reales de un fraude masivo.

La reuni贸n estaba convocada a las 11:00 en las instalaciones centrales de la inspecci贸n de trabajo de Madrid, en la plaza de Espa帽a. Por parte de la Inspecci贸n estaba Jos茅 Miguel Prados de Solis, responsable de la direcci贸n especial de la inspecci贸n de Trabajo y Seguridad Social, y dos inspectores que est谩n trabajando en el tema, Jos茅 Ignacio Sacrist谩n Enciso, exdirector general de la Inspecci贸n de Trabajo y Seguridad Social y 脕ngel Allu茅 Buiza, exdirector general de trabajo.

Por parte de la patronal ha acudido Ignacio Corchuelo, abogado de Garrigues contratado actualmente por la patronal para los temas de convenio y sectoriales; Jaime Castell y Joaqu铆n Pereira, directores de RRHH de Konecta y Emergia. Est谩bamos tambi茅n CGT, CCOO y UGT.

La inspecci贸n ha reconocido reuniones previas con todas las partes y nos ha indicado que claramente la herramienta ha detectado un fraude masivo que debe ser regularizado de forma inmediata, dado que de lo contrario van a actuar. Han se帽alado que han enviado tres modelos de cartas a las empresas del sector advirtiendo de las cuestiones que han detectado y que la respuesta ha sido muy inferior a la esperada. Seg煤n sus datos las empresas grandes solo han convertido un 12% de los contratos temporales que les han requerido y las empresas medianas algo m谩s, en torno a un 60%, pero evidentemente en n煤meros totales muy inferiores que les obliga a actuar.

En tres a帽os han detectado que de 225000 contratos en el sector hay 211000 contratos temporales. Ellos valoran, y as铆 lo han manifestado, que deben convertirse 52000 contratos temporales en contratos indefinidos.

Otros datos que nos han se帽alado es que hay cosas m谩s f谩ciles de detectar como los fraudes con las contrataci贸n que se realizan al no convertir los contratos a los cuatro a帽os o a los 24 meses (concatenados); pero los fraudes en las eventualidades no los han puesto encima de la mesa, as铆 como tampoco el problema que se da con los contratos de puesta a disposici贸n a trav茅s de ETTs. No ponerlos directamente no quiere decir que no est茅n ponderados, ya que ellos entienden que con las medidas de contrataci贸n que existen debe haber un 鈥渟uelo鈥 muy superior al actual de contrataci贸n indefinida y es realmente lo que piden. Han hablado de Responsabilidad Social Corporativa.

La inspecci贸n ha se帽alado que cree las empresas deben actuar de inmediato, a trav茅s de una actuaci贸n voluntaria. De hecho, les ha instado en responder en una semana de si van a actuar ellos o debe la inspecci贸n empezar a abrir actas de infracci贸n de forma generalizada.

Los sindicatos hemos se帽alado que el d铆a 22 hay prevista una reuni贸n de convenio y que deben tener ya una aproximaci贸n a esto. La patronal ha pedido hasta el 10 de enero para una respuesta, pero nosotros hemos dicho que nos pueden ir facilitando los datos.