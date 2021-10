TendrÁ lugar el juicio que la justicia federal inicia contra marÍa nahuel, luchadora y dirigente mapuche este viernes

14 oct 2021

La Gremial de Abogadas y Abogados de la Rep煤blica Argentina asumir谩 su defensa. La doctora Rosario Fern谩ndez y el doctor Gustavo Franquet ser谩n sus abogados. Lxs doctorxs Laura Taffetani y Eduardo 鈥淓l Negro 鈥淪oares, sus testigos.

La fiscal federal Little aparece en el juicio como v铆ctima. La misma fiscal que orden贸 el operativo en el que fue asesinado su sobrino Rafita y en el que fue herida su propia hija.

Mar铆a Nahuel ha dicho una y mil veces que no le teme a esta justicia hegem贸nica y burguesa que la acusa pero no investiga los atentados hacia ella y su familia que en estos d铆as ha sufrido el cuarto intento de incendio a su ruka.

La Gremial, ha manifestado y demostrado hist贸ricamente en los hechos su decisi贸n de apoyar las causas y luchadoras y luchadores populares de Argentina, Latinoam茅rica y del mundo. Asumiendo su tarea de defensa desde su profundo respeto por la digna lucha de los pueblos originarios a los que este sistema capitalista tremendamente injusto y perverso contin煤a saqueando, persiguiendo y oprimiendo, EST脕 PRESENTE en la defensa de decenas de causas contra el pueblo mapuche en toda la Patagonia, en Salta con los Wichis, en Chaco con los Qom.

No ignoramos la avanzada de la derecha reaccionaria y supremasista que con el 煤nico objetivo de resguardar sus privilegios y sus propiedades privadas no ha dudado en 鈥 escudarse 鈥 en la defensa de sus ddhh, para justificar la represi贸n y acusar de terroristas a las comunidades que luchan por su inalienable derecho a recuperar sus territorios ancestrales saqueados por el estado argentino y sus secuaces.

Tampoco ignoramos que La Gremial 鈥渕olesta鈥 con sus declaraciones porque no rinde cuentas ni pleites铆a a ning煤n gobierno o partido al servicio de los poderosos de este sistema capitalista. A diferencia de sus detractores, solo da cuentas a sus defendidxs poniendo el cuerpo y todo su conocimiento para defender sus causas, orgullosos y coherentes con la heroica historia de lucha en las organizaciones revolucionarias de las que sus fundadores fueron parte.

Este viernes a las 14 hs, junto a todxs lxs vecinxs, organizaciones, sociales y pol铆ticas frente a las puertas del Juzgado estaremos frente a la puerta del juzgado federal mientras se desarrolla el juicio, acompa帽ando a Mar铆a Nahuel, quien como ella dice, se mantiene firme en su derecho y responsabilidad de luchar sin renunciamientos por la liberaci贸n de su pueblo. A su lado, luchando a la par de Mar铆a estar谩 como siempre, La Gremial de Abogadas y Abogados.

鉁嶐煆 Grupo de Apoyo a la Gremial de Abogadas y Abogados de Bariloche.

馃搷 Bariloche, Octubre de 2021