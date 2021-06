–

De parte de Lobo Suelto June 14, 2021 69 puntos de vista

Texto publicado en Lib茅ration, Par铆s, 7 de noviembre de 1995. Traducci贸n de Manuel Arranz en 芦Cada vez 煤nica, el fin del mundo禄, Valencia, Pre-Textos, 2005. Edici贸n digital de Derrida en castellano

Demasiado que decir, y hoy no tengo 谩nimo para ello. Demasiado que decir sobre lo que nos acaba de suceder, sobre lo que me acaba de suceder a m铆 tambi茅n, con la muerte de Gilles Deleuze, con una muerte temida sin duda (sab铆amos que estaba muy enfermo), con esta muerte concreta, esta imagen inimaginable cuyo acontecimiento seguir谩 ahondando, todav铆a m谩s si es posible, el doloroso infinito de otro acontecimiento. Deleuze el pensador es ante todo el pensador del acontecimiento, y siempre de este acontecimiento. Lo fue del principio al fin. Releo lo que dec铆a del acontecimiento, ya en 1969, en uno de sus mejores libros. Logique du sens. Primero cita a Bousquet (芦A mi gusto por la muerte, dice Bousquet, que era un fallo de la voluntad, sustituir茅 un deseo de morir que sea la apoteosis de la voluntad禄), y luego contin煤a: 芦De ese gusto a ese deseo, nada cambia en cierto modo, salvo un cambio de la voluntad, una especie de salto de todo el cuerpo, sin moverse del sitio, que troca su voluntad org谩nica por una voluntad espiritual, que desea ahora no exactamente lo que sucede, sino algo en lo que sucede, algo por venir que est谩 de acuerdo con lo que sucede, de acuerdo con las leves de una oscura conformidad humor铆stica: el Acontecimiento. En este sentido es en el que el amor fati se identifica con la lucha de los hombres libres禄. (Habr铆a que citar interminablemente.)

Demasiado que decir, s铆, sobre el tiempo que con tantos otros de mi 芦generaci贸n禄 tuve la suerte de compartir con Deleuze, sobre la suerte de pensar gracias a 茅l, pensando en 茅l. Desde el principio, todos sus libros (pero sobre todo Nietzsche, Difference et R茅p猫tition, Logique du sens) fueron para m铆 no s贸lo fuertes incitaciones a pensar, por supuesto, sino que en cada ocasi贸n la experiencia turbadora, tan turbadora, de una proximidad o de una afinidad casi completa con las 芦tesis禄, si puede decirse as铆, a trav茅s de las diferencias demasiado evidentes en aquello que llamar茅, a falta de palabra mejor, el 芦gesto禄, la 芦estrategia禄, la 芦manera禄: de escribir, de hablar, de leer quiz谩s. Por lo que respecta, aunque esta palabra no es apropiada, a las 芦tesis禄, y concretamente a aquella que concierne a una diferencia irreductible a la oposici贸n dial茅ctica, una diferencia 芦m谩s profunda禄 que una contradicci贸n (Diff茅rence et R茅p猫tition), una diferencia en la afirmaci贸n felizmente repetida (芦s铆, s铆禄), la asunci贸n del simulacro, Deleuze sigue siendo sin duda, a pesar de tantas diferencias, aquel de quien me he considerado siempre m谩s cerca de entre todos los de esta 芦generaci贸n禄, jam谩s he sentido la menor 芦objeci贸n禄 insinuarse en m铆, ya fuese virtualmente, contra ninguno de sus discursos, incluso si ha sucedido a veces que haya protestado contra tal o cual proposici贸n de L鈥橝nti-艗dipe (se lo dije un d铆a mientras volv铆amos juntos en coche de Nanterre, despu茅s de haber asistido a la lectura de una tesis sobre Spinoza) o tal vez contra la idea de que la filosof铆a consista en 芦crear禄 conceptos. Me gustar铆a tratar un d铆a de explicarme a prop贸sito de semejante acuerdo sobre el contenido filos贸fico cuando ese mismo acuerdo no excluye nunca todas esas distancias que no sabr铆a, todav铆a hoy, nombrar o situar. (Deleuze hab铆a aceptado la idea de publicar un d铆a una larga entrevista improvisada entre nosotros sobre este tema, pero tuvimos que esperar, que esperar demasiado.) 脷nicamente s茅 que esas diferencias jam谩s dieron lugar entre nosotros a otra cosa que amistad. Jam谩s una sombra, ning煤n gesto, que yo sepa, ha indicado lo contrario. Esto es algo tan raro en nuestro medio que por eso quiero hacerlo constar aqu铆 en este momento. Esta amistad no ten铆a que ver solamente con el hecho, por lo dem谩s significativo, de que tuvi茅semos los mismos enemigos. Nos ve铆amos poco, es cierto, sobre todo en los 煤ltimos a帽os. Pero todav铆a puedo o铆r el sonido de su voz un poco cascada dici茅ndome tantas cosas que me gusta recordar literalmente (芦mi enhorabuena禄, me susurr贸 con una amable iron铆a un verano de 1955 en el patio de la Sorbona cuando yo estaba a punto de conseguir una agregadur铆a: o bien, con la misma amabilidad del veterano: 芦Es una pena que dediqu茅is todo ese tiempo a esta instituci贸n [el Colegio Internacional de Filosof铆a], preferir铆a que os dedicaseis a escribir鈥β. Recuerdo tambi茅n la memorable d茅cada 芦Nietzsche禄 en Cerisy, en 1972, y tantos y tantos otros momentos que me hacen, sin duda como a Jean Fran莽ois Lyotard (que se encontraba tambi茅n all铆), sentirme hoy muy solo, como un melanc贸lico superviviente de eso que llamamos, con esa terrible y un poco falsa palabra, una 芦generaci贸n禄. Cada muerte es 煤nica, sin duda, y por lo tanto ins贸lita, pero 驴podemos llamarla ins贸lita cuando, de Barthes a Althusser, de Foucault a Deleuze, se ceba de ese modo en la misma 芦generaci贸n禄, como en serie 鈥搚 Deleuze fue tambi茅n el fil贸sofo de la singularidad serial鈥, podemos llamar ins贸litas todas esas muertes fuera de lo com煤n?

S铆, todos am谩bamos la filosof铆a, 驴qui茅n puede negarlo? Pero es verdad, lo dijo 茅l mismo, que Deleuze era de todos, en esta 芦generaci贸n禄, el que practicaba la filosof铆a m谩s alegremente m谩s inocentemente. Me parece que no le habr铆a gustado la palabra que he utilizado antes, 芦pensador禄. Habr铆a preferido 芦fil贸sofo禄. Se reconoc铆a a este respecto 芦el m谩s inocente (el m谩s exento de culpabilidad por 鈥渉acer filosof铆a鈥澛 (Pourparlers 1972-1990). 脡sta era sin duda la condici贸n para dejar en la filosof铆a de este siglo la profunda, la incomparable huella que ha dejado. La huella de un gran fil贸sofo y de un gran profesor. El historiador de la filosof铆a que procedi贸 a una especie de selecci贸n para configurar su propia genealog铆a (los estoicos, Lucrecio, Spinoza. Hume, Kant, Nietzsche, Bergson, etc茅tera), fue tambi茅n un inventor de filosof铆a que no se encerr贸 jam谩s en ning煤n coto filos贸fico (escribi贸 sobre la pintura, el cine y la literatura, Bacon, Lewis Carrol, Proust, Kafka, Melville, etc茅tera).

Y adem谩s quiero decir tambi茅n aqu铆 que me gustaba y admiraba su manera 鈥搒iempre justa鈥 de tratar con la imagen, los peri贸dicos, la televisi贸n, la escena p煤blica y las transformaciones que ha experimentado en el curso de los 煤ltimos decenios. Econom铆a y prudente retirada. Me sent铆a solidario con lo que 茅l hac铆a y dec铆a a este respecto, por ejemplo en una entrevista en Lib茅ration a ra铆z de la publicaci贸n de Mille Plateaux (en la l铆nea de su panfleto de 1977). 芦Habr铆a que saber禄, dec铆a, 芦lo que est谩 pasando actualmente en el terreno de los libros. Vivimos desde hace algunos a帽os un periodo de reacci贸n en todos los dominios. No hay ninguna raz贸n para que no afecte tambi茅n a los libros. Estamos a punto de fabricarnos un espacio literario, lo mismo que un espacio jur铆dico, un espacio econ贸mico, pol铆tico, completamente reaccionarios, prefabricados y agobiantes. Yo creo que hay ah铆 una empresa sistem谩tica que Lib茅ration tendr铆a que haber analizado禄. Esto es 芦mucho peor que una censura禄, a帽ad铆a, pero 芦este periodo de esterilidad no durar谩 eternamente禄. Tal vez, tal vez. Como Nietzsche y como Artaud, como Blanchot, otras admiraciones compartidas, Deleuze no perdi贸 nunca de vista esa alianza de la necesidad con lo aleatorio, con el caos y lo intempestivo. Cuando escrib铆 sobre Marx hace tres a帽os, en el peor momento, me tranquilic茅 un poco al saber que 茅l pensaba hacerlo tambi茅n. Y voy a releer esta tarde lo que 茅l dec铆a en 1990 a este respecto:

Felix Guattari y yo hemos seguido siendo marxistas, de dos maneras diferentes, tal vez, pero los dos. Porque no creemos en una filosof铆a pol铆tica que no est茅 centrada en el an谩lisis del capitalismo y de su evoluci贸n. Lo que m谩s nos interesa de Marx es el an谩lisis del capitalismo como sistema inmanente que no cesa de rechazar sus propios l铆mites, y que se los vuelve a encontrar siempre a una escala m谩s grande, porque el l铆mite es el Capital mismo.

Continuar茅 o recomenzar茅 a leer a Gilles Deleuze para aprender, y tendr茅 que errar solo en esa larga entrevista que deb铆amos haber hecho juntos. Mi primera pregunta, creo, habr铆a tratado de Artaud, de su interpretaci贸n del 芦cuerpo sin 贸rganos禄, y de esa palabra, 芦inmanencia禄, a la que siempre recurri贸, para hacerle decir o para dejarle decir algo que todav铆a sigue secreto para nosotros. Y habr铆a intentado decirle por qu茅 su pensamiento no me ha abandonado nunca desde hace casi cuarenta a帽os. 驴C贸mo podr茅 hacerlo ahora?

Me gusta esto: Me gusta Cargando…

Relacionado