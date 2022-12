–

De parte de Kurdistan America Latina

El t├ęrmino Jineoloj├« est├í compuesto de la palabra kurda ÔÇťj├«nÔÇŁ, que significa mujer y proviene de la ra├şz ÔÇťjiyanÔÇŁ (vida) y el sufijo ÔÇť-olog├«ÔÇŁ, que nace del griego y puede designarse como logos, ciencia, estudio. Podr├şamos traducir la palabra Jineoloj├« como ciencia de mujeres.

La Jineoloj├« presupone un cambio radical en el modo de leer el universo, en una cosmovisi├│n diferente y un cambio de paradigma. La primera vez que esta palabra aparece en alg├║n tipo de registro es en 2003, en el texto Sociolog├şa de la Libertad, de Abdullah ├ľcalan, el l├şder del Partido de los Trabajadores de Kurdist├ín (PKK), encarcelado desde 1999 en Turqu├şa. ├ľcalan expresa la necesidad de una ciencia de mujeres como base fundamental para una sociedad libre, igualitaria y democr├ítica, donde el Confederalismo Democr├ítico -sistema social basado en la liberaci├│n de los g├ęneros y la ecolog├şa- fuera posible.

La ciencia de las mujeres se pregunta acerca del sentido de la vida, de los saberes que la vida misma proporciona y de qu├ę manera las mujeres los elaboran y construyen. Adem├ís, propone claves para descifrar los mecanismos de esclavitud y ampliar la noci├│n de libertad, ya que, para que la uni├│n entre mujer y vida sea posible, es necesario combatir el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado, sostenidos por la construcci├│n de conocimientos dominantes.

Para profundizar sobre la ciencia de las mujeres, La tinta habló con Sarah Marcha, integrante del Centro de Jineolojî, con sede en Europa, sobre el largo proceso de este nuevo paradigma nacido en el corazón de Kurdistán.

La primera c├ęlula

El movimiento de mujeres de Kurdist├ín tiene 40 a├▒os de experiencia antes de que surja la Jineoloj├«. Las primeras mujeres empezaron a juntarse en las filas del Partido de los Trabajadores de Kurdist├ín y a├║n antes de la fundaci├│n de la organizaci├│n. Una de ellas fue Sakine Canzis, quien fue asesinada junto con Leila Saylemez y Fidan Dogan en Par├şs, en 2013. Ella fue la primera c├ęlula, podemos decir, del movimiento de mujeres kurdas.

Por ese entonces, en la sociedad como en las filas revolucionarias, hab├şa una relaci├│n patriarcal, como influencia del colonialismo de Estado y del sexismo existente. Para que las mujeres pudieran realmente ser ellas mismas y no tener que imitar a los hombres, o no ser limitadas por ser mujeres por los compa├▒eros y comandantes (del PKK), se decidi├│ crear el ej├ęrcito de mujeres, que fue un primer paso para la autonom├şa. Poco a poco, se vio la importancia de que las mujeres creasen su autonom├şa en base a la educaci├│n, las estructuras civiles y en todos los ├ímbitos de la vida, hasta que, en el 2000, las mujeres decidieron crear su propio partido.

Abdullah ├ľcalan propone la Jineoloj├« cuando habla de la necesidad de la autonom├şa de las mujeres en todas las esferas de la vida para llevar a cabo el proyecto de modernidad democr├ítica que pueda romper con el capitalismo y recuperar todos los valores de la humanidad, ya sean ancestrales, de comunalidad, de liberaci├│n y de democracia de las mujeres. Y, al mismo tiempo, hacer un cambio profundo de la mentalidad.

Las ra├şces

Las mujeres kurdas comenzaron a hacer un estudio desde el Paleol├ştico y el Neol├ştico, pasando por las diferentes civilizaciones de la regi├│n y de la cultura de las mujeres, tanto kurdas como ├írabes, asirias, etc., y de todos los pueblos que viven en el territorio. Se trata de ver y encontrar los vestigios de un tiempo que llamamos la ÔÇťsociedad naturalÔÇŁ, que es anterior al patriarcado y al Estado, cuando la sociedad estaba centrada alrededor de las mujeres-madres, que fueron las pioneras de la Revoluci├│n Cient├şfica del Neol├ştico. Ellas construyeron la sociedad con valores de comunalidad, de apoyo mutuo, de respeto, de amor.

Es fundamental estudiar e investigar, tanto a nivel personal como colectivo, desde cada lugar, cu├íl fue la historia de las mujeres, c├│mo era la vida sin el patriarcado, c├│mo hacen las mujeres y sus pueblos para luchar contra el patriarcado, el Estado, la civilizaci├│n dominante, el colonialismo. Y cu├íles son los mecanismos de autodefensa que se crearon, cu├íl fue el rol de las mujeres en todas las revueltas contra el Estado. Adem├ís, debemos conocer los l├şmites y los puntos que impiden la uni├│n, porque hay mucha fragmentaci├│n en los movimientos de mujeres y de los pueblos. En general, el nacionalismo, el fundamentalismo religioso, el liberalismo, el cientificismo se imponen como la verdad de todo.

Por eso, hay que preguntarse cu├íl es la creencia impuesta por los sistemas y cu├íles son las creencias de las mujeres y de los pueblos en resistencia. Al momento de alcanzar este conocimiento y saber de d├│nde venimos, qui├ęnes somos y qu├ę queremos, se genera una identidad de las mujeres, que es multicolor, pero con un objetivo com├║n que pueda crear una uni├│n sin matar las diferencias o la diversidad. Al mismo tiempo, en la Jineoloj├«, se interroga lo que cada una de nosotras tiene en nuestras culturas, en nuestras personalidades, que nos pueda llevar hacia la libertad o que nos limita las libertades. Luego, viene la cuesti├│n de la transformaci├│n de los hombres. Lo que decimos es que todo es una cultura y una mentalidad de un sistema que oprime. Porque la idea es la liberaci├│n de toda la sociedad. Entonces, los hombres deben transformarse para liberarse del patriarcado.

La cuesti├│n no es disminuir a los hombres, pero si queremos que las mujeres puedan tener un rol en esta sociedad y que los hombres puedan deshacerse del patriarcado, ellos mismos se deben dar cuenta de que no est├ín libres. Eso es lo m├ís dif├şcil. Para las mujeres, es m├ís f├ícil, porque ven contra qu├ę tienen que luchar y por qu├ę tienen que luchar, pero a los hombres les cuesta verlo.

Las mujeres como vanguardia

Se necesita una ciencia de las mujeres que pueda romper con la visi├│n sexista y colonial de las ciencias, que llamamos positivismo y que surgi├│ en el marco de la transici├│n hacia el capitalismo. Y, as├ş, poder encontrar la realidad de las mujeres, de las sociedades que luchan y resisten, y generar un conocimiento para que la identidad de las mujeres, que ha sido destrozada y atacada por el patriarcado desde hace m├ís de cinco mil a├▒os, pueda ser revelada y que puedan construir su revoluci├│n a partir de entender lo que es la influencia del actual sistema.

La idea de esta ciencia tambi├ęn es resolver los problemas, como la violencia hacia las mujeres, los feminicidios. No nos limitamos a una ciencia de g├ęnero, sino que es una ciencia de la vida. Es decir, que las mujeres sean entendidas como centro de la vida, como las que van a poder tomar sus vidas en sus propias manos, pero tambi├ęn transformarse en una vanguardia para su sociedad, para sus hijos e hijas, sus compa├▒eros, sus familias, su pueblo y la humanidad en general.

La Jineoloj├« abraza a los feminismos, pero, al mismo tiempo, tiene como objetivo intentar analizar, entre todos los movimientos de mujeres, d├│nde est├ín nuestros l├şmites y c├│mo podemos superarlos.

Tambi├ęn busca representar todos los valores, c├│mo los vamos a poner en la pr├íctica y, luego, intentar llevarlos a nuestro entorno y entender cu├íl es la realidad de las mujeres que est├ín en nuestro alrededor, porque, a lo mejor, mi historia es diferente a la tuya, es diferente a las de mis vecinas. Pero todo esto nos da a entender c├│mo el sistema ataca a la sociedad y a las mujeres. Tambi├ęn vemos que la ra├şz es la misma, entonces, nos permite decir que esta soluci├│n no puede ser copiada y pegada, porque eso generar├í muchos problemas y lo hemos visto, sobre todo, en el feminismo occidental y liberal, que participa de un proyecto de asimilaci├│n o colonizaci├│n. A veces, eso no es el feminismo. Es, en s├ş, la instrumentalizaci├│n de por qu├ę las mujeres buscan la libertad, pero el riesgo es que caigamos en esa influencia.

Romper con la mirada orientalista

La lucha de las mujeres no tiene que ser una herramienta del poder para obligar a otras mujeres, u otros pueblos, a transformarse de la manera que quiere el sistema hegem├│nico. Tenemos que romper con esta mirada orientalista y con las formas que tienen el patriarcado y el colonialismo del Estado para oprimir a las mujeres. Tenemos que entender lo que estamos viviendo desde las realidades locales y, as├ş, entender a nivel global, con una mirada de lo micro hacia lo macro y de lo macro hacia lo micro. De esta manera, nadie nos va a instrumentalizar o a dividir entre mujeres y pueblos. Ah├ş vamos a poder crear algo en conjunto. Esto es la Jineoloj├« del d├şa a d├şa.

Lo que queremos es que, entre mujeres, antes de debatir, primero, podamos compartir. Compartir porque nos han dividido, separado. Y, despu├ęs, intentar entender qui├ęnes somos las mujeres para, entre todas, poder crear a partir de la empat├şa y del amor por la humanidad. Debemos resolver problemas a nivel personal, familiar y de sociedad, y, a su vez, democratizarnos. Por eso, hablamos de la construcci├│n de una mujer libre, pero esta mujer libre no tiene un modelo, no hay una f├│rmula de c├│mo serlo. Es algo que vamos construyendo juntas, pero, por supuesto, el movimiento de mujeres kurdas y los movimientos de mujeres en el mundo tienen una experiencia para no empezar desde cero. Tenemos cinco mil a├▒os de patriarcado, pero tambi├ęn de resistencia.

Insistimos en que tenemos que organizar nuestro conocimiento, nuestra econom├şa, nuestra salud. El sistema de autonom├şa de mujeres es la base para crear una educaci├│n hecha por nosotras mismas y aprender tambi├ęn en el hacer. Si tienes mucha teor├şa, pero a esta teor├şa no la puedes poner en la pr├íctica o, cuando la pones en la pr├íctica, no funciona, entonces, hay un problema en tu teor├şa. Pero si est├ís siempre en la pr├íctica, por ejemplo, en reacci├│n, reaccionando a los ataques, y si siempre est├ís respondiendo a lo que el Estado te impone, tampoco puedes desarrollarte.

No solo tenemos que decir en qu├ę mundo no queremos vivir, sino construirlo. Esto ser├í una respuesta para los problemas sociales y una barrera contra los ataques del Estado. Ya es hora de construir el mundo en el cual queremos vivir.

Los muchos mundos

En Europa, no hay esperanza y se dice que no se pueden cambiar las cosas, por eso, somos bastante cr├şticas de muchos acercamientos, que llamamos modernidad capitalista. No es el fin del mundo, no es el fin de la historia, siempre hay algo que es posible, pero necesitamos un cambio de paradigma cient├şfico, otra mirada hacia el mundo y nuestra existencia.

La idea es ver, primero, qui├ęnes somos, empezar por eso, dar a conocer la experiencia de las mujeres kurdas, de la revoluci├│n de Kurdist├ín, pero tambi├ęn ver que hay otras experiencias en el mundo, como, por ejemplo, la autonom├şa en Chiapas, las cooperativas en Europa o en el mundo en general, o en Am├ęrica Latina con la educaci├│n popular.

En Latinoam├ęrica, nos interesa mucho el planteo de la relaci├│n entre mujer y vida. A lo largo de la historia de las mujeres, por la mirada patriarcal y, luego, con la trazada por el capitalismo y el positivismo, se acentu├│ que la ├║nica existencia de las mujeres es biol├│gica, o sea, ligada a su biolog├şa de poder procrear. Si no es un instrumento de procreaci├│n, entonces, la mujer no tiene personalidad, identidad, no tiene historia. Todo el resto lo ha hecho el hombre, en realidad, el hombre de la ├ęlite blanca occidental.

Si vemos la vida y la identidad de las mujeres de otra forma, desde el Paleol├ştico, lo que nosotras llamamos la sociedad natural, que llev├│ a una revoluci├│n cient├şfica del Neol├ştico, que fue una revoluci├│n de la agricultura, la medicina, la astronom├şa, los valores sociales, las herramientas, la manera de pensar el enlace universal entre el ser humano, los seres vivos y las fuerzas del universo, etc├ętera, vemos que esta revoluci├│n fue dada en un sistema que era diferente, que no hab├şa Estado y no hab├şa patriarcado.

El patriarcado no ha creado nada, sino que destruye. Llegamos a un punto en que la vida, en algunos lugares del mundo, ya no tiene ni sentido. Por la crisis clim├ítica que estamos viviendo, todos los d├şas desaparecen idiomas, especies de plantas, de animales. Lo que decimos es que el universo busca siempre la diversidad, no es una multiplicaci├│n a nivel de n├║mero, es de la calidad, que siempre es una dial├ęctica que construye algo. La relaci├│n entre las mujeres y la naturaleza era multicolor, ten├şa que ver con crear siempre m├ís ideas, tener m├ís creatividad, nuevas culturas, nuevas creencias, nuevas herramientas, tanto de las cosas materiales como inmateriales.

FUENTE: Roma Vaquero Diaz y Leandro Albani / La tinta

