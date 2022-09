–

Crece el inter茅s de los hombres por deconstruirnos y, con 茅l, la demanda de lecturas feministas. 驴Es interesante que leamos sobre masculinidades y a otros hombres o esto vuelve a perpetuar la mirada androc茅ntrica?

鈥溌縎abes de alg煤n librito de masculinidades para un amigo muy majo que no sabe por d贸nde empezar鈥; 鈥溌緼lguna cosita para que mi novio no sea un cuadro?鈥; 鈥溌緼lgo sencillo que les pueda dar a leer a mis chavales del insti?鈥. Me imagino que os habr谩n hecho esa pregunta alguna vez. A m铆, desde luego, que soy un tipo interesado en el tema, me la hacen bastante a menudo. Y la verdad es que cuanto m谩s leo, menos s茅 qu茅 decir.

Pero as铆 de primeras traigo malas noticias para quienes s铆 tengan inter茅s en la igualdad: el manual de instrucciones del 鈥渂uen hombre鈥, facilito pero completito, no se ha escrito a煤n, pese a que lo parezca. El Santo Grial del Buen Trato Edici贸n Especial Se帽ores no se ha podido encontrar todav铆a. El ingrediente secreto de la f贸rmula del Nuevo Hombre sigue sin ser desvelado. Con la falta que hace, oye.

Parece que esto de las masculinidades se est谩n poniendo de moda 鈥搚a era hora, tambi茅n te digo鈥, y, como con cada moda, se est谩 generando una industria de consumo que quiere sacar tajada. Las masculinidades de los tipos cis, claro. Desde Gillette al Sal贸n Er贸tico de Barcelona, tonto el 煤ltimo que no sepa leer el nicho de mercado y ofrecer soluciones que den beneficios a quien nunca le interes贸 lo m谩s m铆nimo la igualdad. Es el mercado, amigos.

Y es en ese auge, tanto el del mercado, amigos, como el de la igualdad, amigas, donde los hombres andamos demandando ese producto m谩gico que nos haga mejores hombres. M谩s all谩 de las razones que motiven esa demanda, que me da a m铆 que dar铆a para unos cuantos art铆culos, el caso es que est谩 creciendo y parecer铆a estrat茅gico atenderla. Sin embargo, 驴cu谩l es esa demanda? 驴De d贸nde viene? 驴Qu茅 pretende?

驴Qu茅 hay de lo m铆o? vs. qu茅 necesitas

Mi preocupaci贸n viene de rascar un poco m谩s all谩 de la a priori bien intencionada voluntad de cambio; viene de percibir un cierto olor a chamusquina patriarcal. 驴Se pide entender la situaci贸n de las mujeres en un sistema que las oprime, violenta y asesina o se pide un recetario para no cagarla siendo hombre? 驴Se busca entender los matices y diferencias de los diferentes feminismos para tener una cartograf铆a de las luchas y emancipaciones o, por el contrario, el inter茅s es saber c贸mo intersecciona todo esto en la vivencia masculina? 驴Se pretende en definitiva incorporar las gafas violetas o ver qu茅 les pasa a los hombres que quieren pon茅rselas? Podr铆a elaborar preguntas m谩s torticeras para que se entienda mi opini贸n, pero creo que no hace falta.

驴Son estas demandas un medio para incorporar pr谩cticas feministas? Yo dir铆a que s铆 pero, 驴c贸mo las estamos intentando construir? Yo dir铆a que como siempre: de hombres para hombres. Este auge de inter茅s de los hombres por la masculinidad me suena de nuevo a un acto m谩s egoico que altruista, me suena a un 鈥溌縬u茅 hay de lo m铆o?鈥, no a un 鈥渙ye, 驴qu茅 necesitas?鈥. Interesarse por la masculinidad obviando de alg煤n modo la feminidad me parece mal camino para la emancipaci贸n de las mujeres; 驴y no era esto de lo que iba la vaina?

驴No ser铆a una forma de empezar a reparar nuestra deuda hist贸rica con las mujeres el alejarnos de qu茅 nos pica a nosotros en lugar de ver c贸mo curar sus heridas? 驴No tendr谩 m谩s sentido en t茅rminos de equidad priorizar los relatos de las mujeres? Acercarnos a la igualdad deber铆a pasar por escuchar para comprender, sin a penas peros ni contar esas historias desde nuestro lado. Al fin y al cabo masculinidad y feminidad son las dos caras binarias de la misma moneda patriarcal; fijo que aprendiendo desde una aprendemos de la otra.

鈥淧ero es que me interesa conocer la vivencia de hombres como yo en primera persona鈥, y lo entiendo. Pero esto de construir conocimiento situado viene de las voces sistem谩ticamente oprimidas que necesitan ser escuchadas, no justamente de quienes tienen el privilegio de no necesitar que se les vea. 驴Solo a m铆 me parece algo rid铆culo que quisi茅ramos acercarnos al concepto de gordofobia desde la voz de una persona delgada? 驴No tendr谩 m谩s sentido que la aproximaci贸n venga desde alguien que no est茅 embriagado de privilegio flaco y, por tanto, no alcance a ver de manera objetiva su posici贸n privilegiada? Y entonces, 驴por qu茅 priorizamos los aportes de tipos cishetero a dichos debates? No s茅, Rick, parece androcentrismo.

Amigo, si a estas alturas del texto notas como un calorcillo por el cuerpo y el ce帽o medio fruncido es porque te has enfadado. 鈥淓ncima que intentamos hacerlo bien nos se帽alan todo el rato y nos hacen memes de aliades鈥. Si es tu caso, me permito el lujo de hacerte dos invitaciones; la primera es a que releas el texto de nuevo: en ning煤n momento se ha mencionado que los hombres no debamos hacer aportes (si no, 驴qu茅 carajo har铆a yo escribiendo estas l铆neas?), lo que se ha mencionado es que resulta sintom谩tico que nos acerquemos 鈥搕ambi茅n鈥 a los feminismos desde la mirada de los hombres. La segunda invitaci贸n es que pares y pienses por qu茅 te has chinao; podr铆as aprender m谩s de feminismo para hombres que leyendo unos cuantos textos.

No digo que no sea una preocupaci贸n comprensible y hasta leg铆tima, lo que digo es que si la puerta de entrada a los feminismos es a trav茅s de las masculinidades mal vamos. Otra vez nos estamos poniendo en el centro, incluso cuando intentamos dejar de estarlo. A donde voy con todo esto es a que creo que el trabajo m谩s grande que tenemos por delante los se帽ores es desarrollar la empat铆a. Y que el lugar desde el que desarrollarla tiene m谩s sentido que sea desde las vivencias de ellas, 驴no? Genial si nos dicen que est谩 feo ocupar los espacios simb贸lica o materialmente, pero si es desde ese 鈥渄eber铆a鈥 dudo que vaya a ser un aprendizaje significativo y transformador. Sin embargo, si leo o escucho c贸mo se siente una mujer cuando siente que no puede ocupar el espacio, si logro empatizar con esa sensaci贸n tan bestia de frustraci贸n, igual lo integro y, poco a poco, voy incorporando el cambio.

Si todos tus referentes son masculinos鈥

Todo esto me recuerda enormemente al tema de los referentes. Apuesto a que la mayor铆a de referentes que hemos tenido han sido hombres. Ese lugar al que querer llegar siempre era masculino, en muchos casos tambi茅n para las mujeres, a quienes la historia ha castigado sistem谩ticamente con que la masculinidad era ese lugar de llegada. 驴No ser谩 m谩s transformador que dejemos de buscar nuevos referentes masculinos en los feminismos y que le demos la justa legitimidad que han de tener las mujeres en elaborar discurso feminista?

隆Ser谩 por falta de producci贸n feminista! Busquemos a Andrea Momoitio, Ana Requena o Patricia Reguero, que no paran de escribir joyas en prensa. Empecemos por empaparnos con el Feminismo para principiantes de Nuria Varela o Desarmar la masculinidad de Beatriz Ranea; ech茅monos unas risas con los v铆deos de Irantzu Varela o Pitu Aparicio鈥 O, mejor, miremos a ver qu茅 dicen esas otras racializadas, bolleras, trans o discas, y as铆 ampliamos la mirada. 驴Aun as铆 quieres leer a hombres? 隆Pues d茅jate embriagar por la pluma 谩cida y marica de Paco Vidarte o por la claridad expositiva sobre las transmasculinidades de Miquel Miss茅! La recomendaci贸n de la casa, si es que a alguien le sirve, es a atreverse a aprender de quien menos se parezca a uno, que es de donde nace lo nuevo.

A ver, tampoco se me malinterprete: lee lo que te d茅 la gana, solo faltaba. Soy de los que piensan que todo suma y, por supuesto, que muchas voces de hombres suman. Pero si queremos hacer de otra manera parece razonable no repetir los machismos del pasado, o como poco ser consciente de cuando se est谩n cometiendo. 驴Tenemos que leer los hombres sobre masculinidades? Por las diosas, s铆. 驴Tenemos que leer solo sobre masculinidades o solo a hombres? Por los dioses, no. 驴Podemos leer sobre menstruaci贸n, cargas de cuidados o lesbofobia? Pues mira, ojal谩, que ah铆 se aprende de masculinidades y mucho.

