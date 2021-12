–

De parte de Kurdistan America Latina December 1, 2021

Amara Cûdî se unió a la lucha por la libertad en 2016. En esta entrevista con ANF, dijo que no conocía el movimiento por la libertad antes del comienzo de la Revolución de Rojava, pero que empezó a oír hablar de él con el tiempo.

“No escuchábamos mucho las palabras kurdo y Kurdistán en nuestra sociedad, o nos las decían de otra manera. Con el inicio de la Revolución de Rojava, conocí a los luchadores por la libertad, especialmente a través de la batalla de Kobanê. En la batalla de Manbij, tuve la oportunidad de ver y conocer a los luchadores por la libertad. Manbij estaba ocupada por el ISIS, los combatientes de las YPG/YPJ llegaron a la ciudad para detener esta ocupación. Allí conocí a estos combatientes”, aseguró la miliciana de origen árabe.

Amara agregó: “Lo que vi en los amigos y que impresionó profundamente a la gente fue el vínculo que formaban entre ellos. Estaban unidos por una camaradería muy fuerte. Además, su amor por el pueblo era también uno de los aspectos que más impactaban a la gente”.

Para Amara, “estos planteamientos daban que pensar. Éramos árabes. Pero a pesar de ello, luchaban por nosotros sin hacer distinción de pueblos. Esto me hizo pensar. Me dio la idea de que debíamos unirnos a esta guerra justa. Fue entonces cuando decidí que quería unirme”.

La guerrillera indicó remarcó que “otro aspecto que me impresionó fue la presencia de mujeres combatientes. En nuestra sociedad, una mujer no podía luchar, no ocupaba ningún lugar destacado en la sociedad. El hecho de que una mujer luchara en primera línea, así como los pensamientos del líder Ôcalan sobre las mujeres, y el ejército de mujeres fueron las cosas que me hicieron pensar intensamente. Estos pensamientos aumentaron mi voluntad de participar más. Como mujer árabe, pensé que podía ser una mujer luchadora”.

“Por aquel entonces tenía mucha curiosidad por la montaña (donde están las bases de la guerrilla). Después de unirme, fui a la montaña y vi que la vida allí se creaba de la nada. Todo era producto de las manos, el corazón y la mente. Aquí la vida se tejía con esfuerzo. Por supuesto, era difícil, pero cuando ves los valores creados, no se habla de penurias”, expresó.

Según la miliciana, “estas fueron las cosas que más me impresionaron. Creo que el Liderazgo (Öcalan) ha estado cautivo en (la prisión de) Imrali durante tanto tiempo, pero nunca ha renunciado a mejorar sus aspectos intelectuales y filosóficos, sus metas y objetivos, y su resistencia”.

La guerrillera destacó que “la aplicación del paradigma del Liderazgo provocará cambios muy profundos en la vida de las sociedades del mundo. Se trata de un acontecimiento histórico. El sistema capitalista recurre a todo tipo de métodos para impedir el paradigma del Liderazgo. Por mucho que el sistema intente impedirlo, debemos asegurar la lucha y la organización de la filosofía del liderazgo para que se extienda más a todos los pueblos”.

La guerrillera convocó a los jóvenes árabes a “unirse a la lucha por la libertad. El Estado turco no sólo ejerce presión y explotación sobre el pueblo kurdo, sino que también ataca a los pueblos de Oriente Medio con la misma presión. Los árabes, los circasianos y los asirios son considerados como una amenaza por Turquía. Debemos impedir estos ataques hostiles del Estado fascista turco. Los jóvenes deben ver esto y fortalecer su participación. Deben dirigirse hacia estas montañas. Si realmente amamos a nuestro país y a nuestro pueblo, debemos llevar una vida libre, igualitaria, justa y digna en nuestro país. Si queremos conducir, tenemos que luchar por ello y luchar con más fuerza”.

Por último, aseveró: “Ya sea en el Kurdistán, en tierras árabes o en algún lugar de Europa: la forma de vivir humana y libremente es la lucha. Mientras los pueblos de Oriente Medio se unan, el Estado turco no atacará fácilmente el Kurdistán o las tierras de Oriente Medio. Este llamamiento es para todos los jóvenes. Venid y uníos a la lucha por la libertad. Ahora es el momento de dar un paso audaz”.

FUENTE: Zeryan Revan / ANF / Edición: Kurdistán América Latina

