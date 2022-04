–

Cada 2 de abril se celebra el D铆a Mundial de Concienciaci贸n sobre el Autismo. Una fecha que en nuestro pa铆s est谩 atravesada por la conmemoraci贸n del D铆a del Veterano y de los Ca铆dos en la guerra de Malvinas. Granadero Baigorria es una ciudad que se encuentra muy cercana a Rosario, la separa el ancho del puente Rosario-Victoria. All铆, en la plaza 2 de abril, acompa帽ando a los veteranos en un acto conjunto, cuatro madres de hijos con autismo se hicieron presentes en un d铆a particular que, para ellas y sus familias, ha pasado de ser muy simb贸lico para visibilizar c贸mo es vivir con autismo y la falta de respuestas claras por parte de la sociedad, las instituciones y el Estado con respecto a estas experiencias de vida. Desde ANRed nos acercamos para conocer esta realidad y dialogamos con 4 mujeres Valeria, Jorgelina, Laura y Caty que d铆a a d铆a luchan y conviven con familiares con autismo. Texto y fotos por Hern谩n Rades para ANRed.

驴Qu茅 es el autismo?

芦El autismo es dif铆cil禄, nos dice Valeria, como una primera advertencia de lo complejo que es verlo cara a cara. 芦Es una condici贸n de neurodesarrollo, condici贸n que la ten茅s hasta que te mor铆s. Los padres tratamos de llevar adelante una mejor calidad de vida a nuestros hijos, con tratamientos, terapias y tratar de que el chico est茅 inclu铆do en la sociedad.禄, contin煤a la mujer.

Y con 茅nfasis, remarca: 芦lo m谩s importante, que quede claro, es que no es una enfermedad.禄 Valeria es mam谩 de L谩zaro, diagnosticado con autismo severo, no verbal y hoy atraviesa una situaci贸n cr铆tica.

芦No es lindo ver a tu hijo sufrir, tener crisis, no poder ayudarlo, me cuesta mucho saber lo que le pasa.禄, agregaba Jorgelina, mam谩 de Ignacio, que tambi茅n sufre autismo severo y es no verbal.

Adem谩s, reiter贸: 芦No es una enfermedad, pero hacemos hincapi茅 en la necesidad de un diagn贸stico precoz, para mejorarles la calidad de vida禄.

El diagn贸stico r谩pido ayuda a actuar en los primeros momentos para trabajar de manera interdisciplinaria y mejorar la inclusi贸n y calidad de vida de estas infancias.禄

El autismo abarca mucha variedad de s铆ntomas y cada chico es diferente, en mi caso, mi hijo es complicado禄, as铆 describe Laura, mam谩 de Guillermo de 21 a帽os que padece de autismo severo y est谩 en la b煤squeda de un hogar por la dif铆cil situaci贸n de violencia y peligro que el autismo pone a Guillermo y al resto de su familia.

As铆 mismo, Caty, mam谩 de Mauro (26 a帽os) nos coment贸 sobre el peligro que se vive en las crisis de personas adultas con autismo, como el caso de su hijo. 芦Mauro tiene autismo severo, es agresivo, me tir贸 muchas veces en la calle, es dif铆cil tenerlo禄.

Seg煤n cuentan las mujeres, las dificultades en la sociabilidad, los l铆mites y trabas, tanto sociales como institucionales, generan un trauma emocional y ps铆quico a toda la familia. Complican cada una de las relaciones, la pareja, la salud de los otros hijos. Los v铆nculos sociales se limitan por el temor al estado de agresi贸n que puede estallar en cualquier momento en los hogares que padecen el autismo. 芦Tener a alguien con autismo en casa, te cambia la vida, es como que lo tenemos todos禄, se帽alan estas madres y agregaron casi a coro, 芦estamos cuidando que nuestros hijos no se maten, y que no nos maten禄.

Objetivos para el d铆a de la concientizaci贸n sobre el autismo

芦Lo principal es crear una sociedad inclusiva y solidaria, tener empat铆a con el otro, tener una leve idea de lo que es el autismo, para no juzgar con esa mirada que duele mucho a las familias y ayudar a la mam谩, en medio de una crisis禄. Con estas palabras se refer铆an Jorgelina y Valeria y tambi茅n nos se帽alaban, 禄 tampoco romantizar , porque pasamos de la falta de empat铆a al 芦pobrecito, son un angelito, una bendici贸n禄.

芦Falta mucho, si no te toca, no te duele, no te interesa禄, remarca Laura, refiri茅ndose al trabajo que todav铆a falta en la sensibilidad y comprensi贸n de la sociedad sobre el autismo.

Caty afirma: 芦se est谩 hablando del autismo, se est谩 comunicando, la palabra en s铆 se est谩 usando m谩s, pero yo no veo hechos que tendr铆an que acompa帽ar al conocimiento, sobre todo en las instituciones que no saben c贸mo tratarlo. Creo que no hay hechos, el Estado no se est谩 preparando, no hay contenci贸n, elementos, lugar, profesionales, son todas trabas, no se est谩 haciendo nada禄.

Y agrega: 芦En ese mismo sentido el autismo, las condiciones del neurodesarrollo, falta que se imponga en las carreras de salud y formar a los profesionales para el momento de la detenci贸n temprana, para los momentos de crisis. La realidad que nosotras llevamos es cruel y no puede ser que estemos desamparadas.禄

芦Tampoco hay contenci贸n psicol贸gica para las madres, para las familias, que no encontramos lugar, que nos chocamos con la frase 芦no estamos preparados para un nene como 茅l禄 , te quer茅s matar, no quer茅s despertar, no viv铆s, solo viv铆s para 茅l禄, expresan las mujeres.

La condici贸n econ贸mica

La situaci贸n de incertidumbre en la que puede surgir una crisis en las personas con autismo se ven agravadas por la faltas de recursos, obviamente b谩sicos, pero tambi茅n se suman los que hacen a los medios e instrumentos que mantienen cierta calma o entretenimiento como Internet, o el mismo servicio el茅ctrico y se帽al telef贸nica ante la emergencia de pedir una ambulancia.

芦Conocemos muchos chicos con diferentes capacidades que est谩n en los hogares, no porque los padres o madres no los quieren, sino porque no pueden tenerlos. Una mam谩, que vive en la villa, con su hijo con unas crisis terribles, c贸mo hace para sostenerlo禄, afirm贸 Valeria para explicar sobre la importancia de la condici贸n socio econ贸mica cuando se tiene un hijo o hija que padece autismo y la ausencia por parte del Estado para asistir a estos casos.

Seg煤n comentaron, hay much铆simas mam谩s que est谩n en lista de espera para que sus hijos sean atendidos en los pocos efectores p煤blicos que adem谩s no est谩n en Granadero Baigorria y el m谩s cercano es el Servicio 芦el 谩ngel禄 en el Hospital de Ni帽os de zona Norte de Rosario. El servicio fue creado en 2004 para dar respuesta a aquellos ni帽os que habiendo sido diagnosticados como portadores de Trastornos del Espectro Autista, no contaban con los recursos econ贸micos ni de la seguridad social, para hacer frente a los largos y costosos tratamientos que requiere su condici贸n.

驴Qu茅 importancia tiene organizarse?

芦No queda otra que organizarse de manera colectiva, de salir a las calles a luchar por nuestros derechos. Si no salgo a gritar con mis compa帽eras, con otras mam谩s, no soy nadie. Somos un grupo de mam谩s, somos varias y tenemos mucha fuerza y que sabemos que si no luchamos por nuestros hijos, nadie va a venir a decirnos 芦te corresponde tal cosa, tu derecho es esto禄禄, reflexion贸 Valeria.

Tener que asumir m煤ltiples roles

芦El autismo nos llev贸 a convertirnos en psic贸logas, psiquiatras, pediatras, fonoaudi贸logas, abogadas. Cuando L谩zaro se duerme, me tengo que poner a leer toda la ley de salud mental para saber sobre mis derechos e ir al otro d铆a a reclamar por ellos禄, nos coment贸 Valeria, con tono euf贸rico e indignaci贸n por el desgaste que se suma al que d铆a a d铆a de tener que afrontar las salud de sus hijos, el desconocimiento sobre el autismo, o la falta de preparaci贸n en la que se encuentran las instituciones o centros de salud p煤blicos y privados.

芦Una madre por su hijo hace todo. Generalmente ve铆amos muchas madres solas, los padres se alejan,禄 agregaba Jorgelina.

芦No es casualidad, cuando vos vas a una agrupaci贸n todas son mujeres y uno que otro var贸n. Todav铆a tenemos esto del patriarcado tan metido que pap谩 es el que trabaja y delega y que vos te encargues sola. Pap谩, tambi茅n decide cu谩ndo puede y cu谩ndo no puede, cu谩ndo lo supera el autismo. Y vos sos mam谩, sos mujer, vos no podes aflojar禄, dice en tono ir贸nico. Y concluye: 芦dormimos con un ojo abierto y con el otro cerrado para ver si el pibe est谩 bien, si tiene una convulsi贸n o no禄.