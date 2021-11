TENER HIJOS O NO TENER HIJOS y SUPERPOBLACIÓN.

TENER HIJOS O NO TENER HIJOS y SUPERPOBLACI脫N.

Gracias a la comunidad de Relatos Colapsistas por sus sugerencias y mejoras a este texto, Nico, Senda, Casado, Larcin y el resto.

Muchas veces, muchos pol铆ticos, o ecologistas, o la gente de a pie se plantea si es bueno o malo para el planeta tener hijos. Tambi茅n se plantea si somos demasiados humanos para este planeta. El concepto en s铆 es sencillo, a menos personas menos recursos, a menos recursos planeta salvado. PROBLEMA RESUELTO, ALE A CASA.

Parece una simplificaci贸n muy burda pero es lo que muchos piensan, entre ellos pol铆ticos de derechas e izquierdas, fil贸sofos, ecologistas, gente de bar y cu帽ados. Es m谩s algunos hasta se atreven a decir qui茅n ha de morir y qui茅n no. Los pobres, los ricos, los de otra raza, los de otra naci贸n, los de 脕frica, los chinos, los indios, los catalanes, los espa帽oles, los franceses鈥 es poco habitual escuchar a alguien que proponga su propia autoextinci贸n, pero tambi茅n hay gente que se lo plantea. Muchos no tienen hijos pensando en que no tendr谩n futuro y que mejor no reproducirse, a estos 煤ltimos la verdad es que creo son a los 煤nicos que no les falta raz贸n.

Sea como sea ver la superpoblaci贸n como un problema a resolver a las bravas sin entrar en los sutiles detalles y sin tener una visi贸n global de lo que estamos hablando es bastante como dir铆a, nazi, supremacista, porque como digo siempre son los dem谩s los que tienen la culpa. Adem谩s no se detalla cual es el problema, o se afirma que el problema es que somos muchos, punto pelota鈥. bueno a ver, analicemos todo y veamos cual es el problema real, 驴no?

Lo primero que tenemos que saber es cu谩ntos somos, 7.594.000.000 de personillas, en Espa帽a 46.947.000 de personillas.

Despu茅s de este dato hay que saber de d贸nde venimos y a d贸nde vamos, es decir, si cada a帽os somos m谩s o si somos menos, y si crecemos a buen ritmo, o cada vez se crece menos, o si ya no se crece si no que se decrece la poblaci贸n, esto es importante saberlo porque nos permite predecir el futuro.

En el mundo cada a帽o sumamos unos 80 millones m谩s de personillas totales m谩s, es decir que si este a帽o somos 7.594.000.000 de personas el que viene seremos eso + 80.000.000 que viene a ser 7.674.000.000. Esto significa que en total la poblaci贸n mundial crece un 1.2% al a帽o. 驴es poco o es mucho? Depende, una cosa es clara, somos m谩s cada a帽o, pero, hay que entender las cifras y la evoluci贸n, en 1970 la tasa de crecimiento era del 2%, y antes del 2100 llegaremos al PEAK de humanos, es decir el m谩ximo de poblaci贸n humana que habr谩 en el planeta y eso significar谩 que la tasa de crecimiento llegado el momento ser谩 negativa. Algunos dicen que seremos 9.000.000.000 y otros much铆simo m谩s optimistas 13.000.000.000. Desde 2020 hasta 2100 parece que hay un mundo pero es s贸lo una generaci贸n, nuestros descendientes ver谩n ese momento en el que cada vez haya menos humanos, 2050, 2060, yo en teor铆a podr铆a estar vivo y verlo, yo pienso que este peak llegar谩 incluso antes y a las malas, es decir en un violento movimiento de reducci贸n de humanos antes de 2050, pandemias, guerras, hambre, algo pasar谩, pero si no pasa, simplemente la actual evoluci贸n matem谩tica indica que en este siglo llegaremos al m谩ximo.

Sea como sea las pr贸ximas 2 d茅cadas todav铆a seremos m谩s a帽o a a帽o en total.

PERO, esto no significa que en tu pa铆s cada vez se谩is m谩s o que teng谩is problemas de superpoblaci贸n. De hecho salvo en 脕frica y en Asia la poblaci贸n ya est谩 en tasas de crecimiento casi 0% o ya en valores negativos, es decir que cada a帽o hay menos gente viva en much铆simos pa铆ses. En casi todos los pa铆ses del primer mundo donde ya hemos llegado en muchos al PEAK de personas, est谩 estable incluso disminuyendo.

En Espa帽a desde 2012 a 2016 hab铆a cada vez menos espa帽oles, es decir que la tasa de crecimiento era negativa, subiendo un poco los 煤ltimos a帽os.

En China, que cuando piensas en un pa铆s lleno de gente piensas en China, se calcula que para 2050 habr谩n perdido unos 31.500.000 millones de personas (casi la poblaci贸n de Espa帽a), es decir que China ya est谩 llegando a su PEAK y en las pr贸ximas d茅cadas cada vez tendr谩 menos habitantes. Sin embargo la India seguir谩 creciendo y superar谩 a China en habitantes aproximadamente en 2027 y ser谩 el pa铆s m谩s poblado del mundo.

Otro de los datos a tener en cuenta es la densidad de poblaci贸n, es decir cu谩ntos humanos hay por kil贸metro cuadrado de territorio, a menos densidad significa que ese pa铆s tiene por s铆 s贸lo m谩s espacio para desarrollarse, si un pa铆s tiene mucha densidad de poblaci贸n probablemente muchos de sus recursos vengan de otros pa铆ses pues el suyo no de para la autosuficiencia debida a la cantidad de humanos que son, aun as铆 esto es matizable, si es un pa铆s con petr贸leo, o tierras poco f茅rtiles etc, pero sirve tambi茅n para darte cuenta de que por ejemplo un pa铆s como China con tantos habitantes lo tiene menos dif铆cil que la India con menos poblaci贸n pero tambi茅n menos territorio y una densidad mayor. Es decir que la superpoblaci贸n no es s贸lo cu谩ntos humanos sino cu谩nto territorio para dar de comer a esas personas y cuantos recursos tenga.

Fuente wikipedia

Dicen los expertos que ser谩 el crecimiento de la India y de algunos pa铆ses del continente africano los que tirar谩n durante de las pr贸ximas d茅cadas de la poblaci贸n mundial mientras el resto de pa铆ses decrecer谩 o ya lo est谩 haciendo. Yo creo que no pasar谩 pero luego explico porqu茅.

Infograf铆a LIBREMERCADO.COM

Infograf铆a LIBREMERCADO.COM

Entonces el tema es sencillo, 驴n贸? Solo deber铆an tener menos hijos los indios y algunos pa铆ses de 脕frica y problema resuelto, 驴verdad? Y el resto de pa铆ses que hemos tenido los hijos que hemos querido debemos obligar a que otros no tengan hijos鈥. el caso es que esta forma de pensar ya la ten铆an los colonialistas, sobre todo los ingleses, y de hecho se hicieron brutales campa帽as de esterilizaci贸n y control de poblaci贸n en sus colonias algo que, adem谩s de que no funcion贸 y es una barbaridad en lo que a derechos humanos se refiere, ha creado problemas sociales muy graves como la preferencia de familias, puesto que no pueden tener muchos hijos, por hijos varones generando a su vez problemas m谩s serios de paz social. Un pa铆s lleno de personas que quieren tener una familia y descendencia y no pueden, literlamente porque no hay personas del sexo opuesto debido a estas pol铆ticas y que en cierta manera pueden quitar el sentido a la vida y a la convivencia pac铆fica.

Adem谩s 驴Exactamente que problema resolver铆as? 驴salvar铆as el planeta si por la fuerza otros pa铆ses impidieran que estos siguieran creciendo? 驴eso har铆a que dej谩semos de explotar minas, contaminar r铆os, secar acu铆feros, emitir co2 y otros gases?

Y es que el problema que nos viene encima de haber contaminado tanto el planeta, de usar tanta energ铆a, o de haber emitido tanto co2 no es cosa de los pa铆ses que m谩s poblaci贸n tienen, o que tendr谩n, tienen su parte de culpa, no lo olvidemos tampoco, pero no son ni de lejos los que mayormente han generado el problema y lo siguen generando.

驴por qu茅? Porque normalmente son pa铆ses pobres. 驴y qu茅 significa que son pobres? Que usan much铆simos menos recursos y energ铆a que los pa铆ses ricos.

Y es aqu铆 donde se pone interesante el asunto.

Imaginemos un pa铆s imaginario llamado Chachilonia, donde solo 100.000.000 de personas cambiasen su Iphone todos los meses, se comprasen un coche nuevo cada 12 meses. Cambien todos los muebles de su casa una vez cada 2 a帽os, y viajen todos los fines de semana a alg煤n pa铆s a hacer turismo.

Y comparamos ese pa铆s con otro que tiene 10.000.000.000, pero sus habitantes no tienen coche, no tienen m贸viles, no tiene muebles, y sus casas se hacen con ladrillos de barro. No han viajado nunca fuera de su comarca y no saben lo que es un fin de semana.

驴cual destruye m谩s el planeta? 驴cual usa m谩s barcos cargados de IPHONES fabricados en China, o televisiones de plasma? 驴cual consume m谩s barriles de petr贸leo de Kuwait y cual emite m谩s co2 a la atm贸sfera? 驴cual genera m谩s miner铆a y m谩s f谩bricas para fabricar lo que necesitan?

Obviamente el primero, y es que ese es otro punto important铆simo a tener en cuenta, un habitante del primer mundo consume como cientos de pa铆ses mas pobres. Buscad en google t茅rminos como esclavos energ茅ticos, o el consumo per c谩pita de recursos y energ铆a.

Un habitante de Niger en 2014 consum铆a en kilos de petr贸leo al a帽o 150 kilos, uno de Arabia Saud铆 17922 kilos. Un espa帽ol 2464 kilos de petr贸leo o un estadounidense 6960.

Fuente: https://es.theglobaleconomy.com/rankings/Energy_use_per_capita/

Obviamente aqu铆 se ve que en el caso m谩s extremo 1 saud铆 equivale a 120 nigerianos en lo que a consumo energ茅tico y de recursos.

Esto no quita por cierto que los pa铆ses superpoblados en su totalidad con sus peque帽os consumos individuales no signifiquen una parte importante del problema de recursos finitos y de contaminaci贸n, pero s铆 que el problema no es s贸lo de superpoblaci贸n.

Tampoco el problema es que estemos creciendo de forma incontrolada, de hecho como dijimos antes, en la mayor铆a de pa铆ses ya estamos decreciendo.

Otro dato importante es la densidad poblacional, o la cantidad de personas que hay en un pa铆s por kil贸metro cuadrado, la mayor铆a de pa铆ses tienen densidades que en teor铆a son suficientes para soportar la poblaci贸n que alberga, algunos no, pero muchos si.

El problema, pues si hay un problema, es que aunque poco a poco seremos menos, y la tendencia es clara, estamos llegando a los m谩ximos que nunca m谩s tendr谩 el planeta tierra de humanos no lo estamos haciendo lo suficientemente r谩pido.

Pero de nuevo鈥 no es tan sencillo.

Suficientemente r谩pido鈥β para qu茅?.

驴Para seguir viviendo como vivimos destruyendo el planeta? Porque se podr铆a pensar, bueno, si de alguna manera pudi茅semos reducir la poblaci贸n, algunos pensando en cosas malvadas como acabar con los que les caen mal, o si de forma consciente todos los humanos decidi茅ramos tener s贸lo 1 hijo o ninguno鈥. 驴solucionar铆amos el problema?

驴cual es el problema de verdad?

El problema no es el n煤mero matem谩tico de personas que somos, que seremos o podr铆amos ser, el problema es el consumo de recursos como si el planeta fuera infinito, siendo el mismo finito.

Seamos 100 personas, o 100.000.000.000, el tema es que pensamos que podemos crecer indefinidamente, porque el capitalismo y las econom铆as van de eso de crecer todos los a帽os, y consumir m谩s energ铆a, y seguir triturando la tierra y matando todo para tener mas huertas, mas comida, mas coches, mas aviones, m谩s m贸viles鈥

Y esto independientemente de los que seamos, SIEMPRE, tarde o temprano acabar谩 con un colapso de la vida humana. SIEMPRE.

Es m谩s a la velocidad que estamos consumiendo el planeta, antes moriremos todos fritos DE CALOR que veremos como crece esos pa铆ses que dicen har谩 que no sea hasta 2050 que empecemos a ver el final del crecimiento de humanos.

Es decir, no va a haber m谩s humanos que los que hay hoy en 2050, no porque las matem谩ticas no digan que el crecimiento ser谩 positivo hasta bien pasado 2050, ni porque algunos pa铆ses sean unos 鈥渋rresponsables鈥 y no controlen a su poblaci贸n para que no se reproduzcan鈥.

El problema es que los humanos, en mayor medida los del primer mundo, pero todos en general vamos a consumir o ya hemos consumido el planeta que en teor铆a deber铆an de usar esas personas que a煤n no han nacido y que ser铆an un problema si nacieran鈥 o no, porque realmente dar谩 igual, no van a nacer.

Y no van a nacer porque al planeta le quedan dos telediarios , porque en los pr贸ximos a帽os se va a acabar la energ铆a con la que se destruye la vida para hacer huertas y iphones, y pantallas de TV porque adem谩s esto qu茅 dir铆as, entonces es bueno, no vamos a destruir el medio ambiente porque no tendremos energ铆a鈥. salvo que el problema es que ya lo hemos destruido, y lo seguiremos haciendo mientras nos quede algo que quemar, y mientras tanto el clima va a cambiar tanto que muchas partes de la tierra quedar谩n inhabitables, no habr谩 tierras f茅rtiles en muchos sitios porque no llover谩 y no habr谩 tractores ni fertilizantes, la gente se morir谩 de hambre, de sed, muchos intentar谩n huir a climas m谩s favorables, habr谩 guerras por recursos, por el agua, por el control de las tierras f茅rtiles o habitables, b谩sicamente el total de la poblaci贸n caer谩 en picado en los pr贸ximos 30-60 a帽os, y para 2100 tal vez el 99% de la raza humana ya no exista鈥. y de la vida :(.

Y 驴que se puede hacer? Primero dejar de preocuparse por la superpoblaci贸n, si todos consumi茅ramos de forma responsable y el mundo se dise帽ara para usar los recursos disponibles de la forma m谩s sostenible posible, saldr铆a un n煤mero de humanos totales que podr铆an vivir, y probablemente ser铆an los que somos ahora, pero sin coches, aviones, ordenadores, teles, teniendo s贸lo 1 hijo o 2 o ninguno, viviendo mucho del campo y de cosas que se producen cerca, en paz, repartiendo de forma justa los recursos, agua, energ铆a, y us谩ndola s贸lo para lo estrictamente necesario para vivir con dignidad.

Y a煤n as铆, con el da帽o que ya hemos hecho al planeta, las posibilidades de sobrevivir son de un 40-50%, y desde luego las posibilidades de seguir viviendo como vivimos ahora en el primer mundo son del 1% sino 0,5%.

Que si que si, pero鈥. 驴La culpa es de los pa铆ses superpoblados o de los del primer mundo? No y no, pero como todos, deber谩n plantearse si quieren sobrevivir a la extinci贸n de la especie. De hecho yo creo que es una forma de distraerse del problema real, olv铆date de la superpoblaci贸n y c茅ntrate en que vas a hacer tu y tu sociedad y tu pa铆s para sobrevivir al fin de la energ铆a.

Cuando te digan uff qu茅 problema la superpoblaci贸n 驴verdad?, la culpa es de 鈥︹︹︹︹ (ponga aqu铆 a quien quiera echar la culpa de los problemas del planeta), deber铆as decir en ese bar o debate que no, la culpa es de todos, y no estamos haciendo nada para solucionarlo, hablemos del fin de la energ铆a, recursos, y c贸mo sobreviviremos nosotros y todos y no del hipot茅tico final feliz con recursos infinitos y una poblaci贸n de ente 8 y 12.000.000.000 que desde mi punto de vista no va a pasar ni remotamente es un problema por el que preocuparse, porque por desgracia antes moriremos fritos, sin agua, sin comida, sin tierras cultivables ni tecnolog铆a.

La sociedad que sea capaz de convertirse en algo energ茅ticamente y medioambientalmente m谩s sostenible ser谩 la que sobreviva o tenga m谩s posibilidades de sobrevivir, desde luego lo que tengo claro es que las sociedades capitalistas est谩n condenadas SIEMPRE a la extinci贸n por considerar el sistema infinito cuando no lo es, y adem谩s contaminando la 煤nica capa de tierra f茅rtil para la vida del universo.

驴cual ser谩 o ser铆a un hipot茅tico punto de equilibrio poblacional? 驴que tipo de sociedad ser谩 o ser铆a? y a lo que vamos en este art铆culo鈥

驴tener hijos o no tenerlos? Da igual, pero por desgracia, si los tienes lo van a pasar estad铆sticamente hablando, mal.