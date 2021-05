Tener reducción de jornada por guarda legal no impide por sí solo un traslado

May 19, 2021

El hecho de tener reducci贸n de jornada por guarda legal no impide por s铆 solo que la empresa no puede realizar el traslado de ese trabajador si los motivos del traslado est谩n justificados y no tienen nada que ver con la situaci贸n de reducci贸n de jornada.

As铆 lo ha sentenciado el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (sent. de 21 de enero de 2021), que ratifica la sentencia dictada en su d铆a por el JS desestimando la demanda interpuesta por una trabajadora.

Razona la sentencia que en este caso adem谩s de que el traslado afect贸 a m谩s trabajadores, se ha justificado la existencia de causas que motivan el traslado impugnado, totalmente ajenas al disfrute del derecho de conciliaci贸n de la vida laboral y familiar de la trabajadora.

Contin煤a y conoce el caso enjuiciado en: http://sincrogo.com/blog/tribunales/tener-reduccion-de-jornada-por-guarda-legal-no-impide-por-si-solo-un-traslado/

Relacionado