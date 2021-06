–

No nacemos hombres ni mujeres: venimos al mundo con unos genitales sobre los que se inscribir谩 todo el orden de lo simb贸lico, unos enunciados que afirman ser meramente descriptivos cuando son en realidad performativos.

Que la mujer no nace, sino que se hace, lo sabemos desde que Simone de Beauvoir public贸 El segundo sexo

en 1949. No nacemos hombres ni mujeres, s贸lo venimos al mundo con unos

genitales sobre los que se inscribir谩 todo el orden de lo simb贸lico,

unos enunciados que afirman ser meramente descriptivos cuando son en

realidad performativos. Nos agujerean las orejas, nos nominan en

femenino o masculino, nos acarician o nos dejan llorar para hacernos

fuertes, nos llaman 鈥減rincesas鈥 para que a帽os m谩s tarde nos puedan

llamar 鈥減utas鈥, nos cortan el pelo o nos lo dejan crecer l谩nguido y

largo, elogian nuestra feminidad todav铆a p煤ber, ense帽an a los ni帽os a

ser agresivos y competitivos, a que les gusten los deportes y gocen

ganando, y a las ni帽as a ser objeto del deseo de estos atletas imberbes

para que puedan vencer tambi茅n mediante la sumisi贸n, pero de modo m谩s

estrat茅gico. Nos feminizan y nos masculinizan a golpes de consignas,

elogios y humillaciones. En este reparto de lo sensible, como dir铆a

Ranci猫re, la dominaci贸n est谩 asegurada, pero aqu铆, como en cualquier

lugar, el amo se vuelve tambi茅n esclavo. No s贸lo porque, como escribe

Virginie Despentes, 鈥渆l cuerpo de las mujeres solo pertenece a los

hombres para contrarrestar el hecho de que los cuerpos de los hombres

pertenecen a la producci贸n, en tiempos de paz, y al Estado, en tiempos

de guerra” (Despentes, 2018: 37), sino tambi茅n porque ambos se vuelven

esclavos de su deseo, del deseo que no son.

Los hombres querr铆an

triunfar, como aprendieron a hacerlo en el campo de f煤tbol de la

escuela, y poseer una o muchas mujeres que les recuerden constantemente

su reino, tanto da si son putas, amantes, jovencitas o abnegadas madres,

tanto da si el campo de f煤tbol del patio de la escuela se ha convertido

ahora en empresa, literatura, arte o universidad. Las mujeres

desarrollan el gusto por la sumisi贸n, se vuelven esencialmente

masoquistas. Quieren encarnar el ideal que la masculinidad ha preparado

para ellas. Dulces, misteriosas, vulnerables, bellas y j贸venes,

inalcanzables en su feminidad, suficientemente inteligentes para

sostener el mon贸logo de los hombres al que, por educaci贸n, llamaremos

conversaci贸n, pero no tanto como para subvertir de ra铆z los t茅rminos del

di谩logo. Se sienten realizadas al ser v铆ctimas preferenciales,

arruinadas como mujeres al ser rechazadas. Se pasan la vida tratando de

gustar a los hombres. Incluso si son exitosas en sus campos

profesionales piden perd贸n en la cama someti茅ndose a los c贸digos

binarios que atraviesan la m谩s secreta intimidad. Sucede que la cultura

deviene naturaleza, que como dec铆a Val茅ry, 鈥渓o m谩s profundo est谩 en la

piel鈥, y nuestros cuerpos d贸ciles a la sumisi贸n y al mandato expresan en

la intimidad la situaci贸n de dominio social y econ贸mico a la que

estamos todos sometidos.

Nada es natural ni biol贸gico. La

mujeres no estamos hechas para gustar, ni los hombres para ganar. Si 鈥渘o

hay relaci贸n sexual鈥, como afirma Lacan, no es porque la comunicaci贸n

no sea posible y cada cual haga el amor con su fantasma ed铆pico, sino

porque entre amo y esclavo nunca hubo relaci贸n, a煤n menos entre esclavos

que necesitan creer que son amos cuando es ya demasiado evidente que no

lo son. Obtener, a trav茅s de las relaciones sexuales, el reconocimiento

del personaje que creemos encarnar cuando hemos asimilado hasta los

huesos la heterosexualidad normativa, esa trama cultural y pol铆tica de

desigualdad y descarga, quiz谩s nos sea de ayuda para reforzar el ego que

necesitamos para sobrevivir en este capitalismo de emprendedores

neoliberales, pero lo que es seguro es que no hay relaci贸n con el otro.

No la hay ni siquiera con nosotros mismos.

M谩s all谩 del feminismo de la igualdad y del feminismo de la diferencia

Es por ello que tanto el feminismo de la igualdad como el de la

diferencia fracasan en este punto. Empoderarse, llegar a ser iguales que

los hombres, con los mismos derechos y capacidades, como quer铆a

Beauvoir, es seguramente m谩s justo que asumir la sujeci贸n, pero no

cambia nada en el reparto de la dominaci贸n. Nos masculinizamos,

aprendemos a hablar la lengua de los hombres, se llamen 沤i啪ek, Lacan o

Derrida, obtenemos reconocimiento, en la cama exigimos tener orgasmos,

pagamos para que las tareas dom茅sticas las hagan otras mujeres,

inmigrantes y racializadas. Importa poco aqu铆 qui茅n lleva el falo. El

falo seguir谩 reinando y el poder s贸lo ganar谩 m谩s adeptos. 鈥淎帽adir

mujeres y batir鈥, ironizaba Fox Keller, para describir esta situaci贸n de

falsa emancipaci贸n. Agregamos a las instituciones la cuota de mujeres

pol铆ticamente correcta y hacemos que el falocentrismo siga funcionando

como si nada hubiera ocurrido.

El feminismo de la diferencia

(Irigaray, Cavarero鈥), por el contrario, quisiera que algo cambiase de

veras por una vez. Imprimir en la escritura, el saber, la sociedad, las

instituciones, las relaciones en general, el punto de vista de las

mujeres. El gusto por el cuidado del otro, la maternidad, el hecho

diferencial biol贸gico, o bien una historia compartida de dominaci贸n,

devienen as铆 los criterios para feminizar la sociedad, para desplazar

esta mirada androcentrada que todo lo ordena. Nuestra historia

literaria, filos贸fica, cient铆fica, cultural, art铆stica es una historia

de hombres que se relatan a s铆 mismos, que se felicitan. Dicen que les

gustan las mujeres, pero s贸lo como otro, como no-todo, como musas, como

madres y proletariado que les cuidan los hijos, como ocasi贸n para su

productividad, tradicionalmente mediante la melancol铆a y el amor o

desamor rom谩ntico, de ah铆 que revindiquen el sufrimiento como parte de

茅l. De eso se alimentan los creadores. Se congratulan, se lamen las

heridas, se animan los unos a los otros, 鈥渟e aman entre ellos鈥

(Despentes, 2018: 145).

Las violaciones colectivas no evidencian sino c贸mo les gusta

contemplarse los unos a los otros: fuertes, erectos, agresivos,

dominadores hasta el paroxismo. El otro, la v铆ctima de turno, es s贸lo un

pretexto para escenificar su narcicismo. Por otra parte, los m谩s

concienciados 鈥渁yudan鈥 en casa, y fuera dejan que las mujeres trabajen

su relato silenciado: que lean a otras mujeres, que rehagan su historia,

que estudien fil贸sofas, cient铆ficas, artistas, activistas que no han

tenido lugar en la narrativa hegem贸nica androcentrada. Los estudios de

g茅nero se financian y tienen su lugar en el mercado, su peque帽o espacio

acad茅mico y su estanter铆a en las librer铆as. Mientras tanto, los hombres

siguen haciendo filosof铆a, historia, pol铆tica y ciencia de la seria, y

las mujeres dejan de molestar dedicadas como est谩n a 鈥渟us labores鈥,

ahora feministas.

En este sentido, resulta trivial la disputa

entre el constructivismo y el esencialismo. Cuenta poco si somos mujeres

porque tenemos vagina y por lo tanto la posibilidad de ser madres o si

lo somos porque compartimos una historia de dominaci贸n. El caso es que

la diferencia sexual acaba siendo identitaria y crea comunidad. Nos

defendemos de la dominaci贸n desde el lugar mismo que nos ha sido

asignado por el enemigo. Condenadas a debatirnos entre la

masculinizaci贸n colaboracionista y la afirmaci贸n de una identidad

femenina impuesta por el otro, es necesario en este punto preguntarse

por qu茅 a la diferencia sexual la llaman diferencia cuando en realidad quieren decir identidad.

La otra diferenzia

En el v茅rtice de esta apor铆a es donde la perspectiva de la

deconstrucci贸n me parece del todo necesaria. Desde su primera

conferencia sobre La Diff茅rance dictada en 1968 hasta su seminario Geschlecht III,

la cuesti贸n de la diferencia, y por lo tanto, de la diferencia sexual,

transita toda la obra de Derrida. La diferencia, para Derrida, no ha

sido nunca la diferencia entre dos identidades. En todas las polaridades

metaf铆sicas (esencia/apariencia, cultura/naturaleza, hombre/animal,

racional/irracional, logos/escritura o masculino/femenino, que es la que

nos ocupa aqu铆), la diferencia no se帽ala nunca la oposici贸n, como s铆

querr铆a hacerlo la idea misma de diferencia sexual que se

enarbola. Es, por el contrario, el primer t茅rmino de la oposici贸n el que

necesita afirmar su identidad para jerarquizar y diferenciarse de

aquello que lo podr铆a contaminar y, por tanto, poner en cuesti贸n su

dominio. El temor de la masculinidad a la homosexualidad no habla sino

de esto.

Desde este punto de vista, aunque pueda molestar, no

hay diferencia entre masculino y femenino. Es la masculinidad, en su

necesidad de afirmarse pura y diferenciarse la que inventa la diferencia

sexual, tal como es la humanidad del hombre la que se esfuerza sin

茅xito por distinguirse de la animalidad. Aquello que Derrida nombre diferenzia,

que escribiremos con 鈥渮鈥 en lugar de 鈥渃鈥 para mantener la homofon铆a con

la que juega, se帽ala justo la imposibilidad de toda identidad. La diff茅rance,

que Derrida escribe incorrectamente con 鈥渁鈥, designa a nivel espacial

un diferir entre cosas, un no ser igual, pero sobre todo, en su

dimensi贸n temporal, la diferencia difiere, se da para m谩s tarde, siempre

a trav茅s de un rodeo que no llega jam谩s al 茅xtasis de la presencia

inmediata. Diff茅rance, con 鈥渁鈥, como diferencia con 鈥渮鈥, se帽ala

tambi茅n algo esencial en la cr铆tica a la cr铆tica tradicional a la

escritura (logocentrismo) que Derrida lleva a cabo, y es que la

diferencia entre 鈥渄iferenzia鈥 y 鈥渄iferencia鈥 con 鈥渃鈥 s贸lo es legible,

s贸lo se da en el texto, del mismo modo que la masculinidad s贸lo se

afirma en los cuerpos de las mujeres.

Pronunciados en voz alta los dos t茅rminos dicen lo mismo, pero

escritos y le铆dos dicen otra cosa. La diferencia con 鈥渮鈥 dice que

identidad no hay, que no hay masculinidad, ni humanidad, ni ninguna

esencia que no se haya tenido que afirmar pasando a trav茅s de su

contrario. 驴Qu茅 ser铆a del hombre sin la invenci贸n de la feminidad? 驴Qu茅

ser铆a del pensamiento, del logos, si no fuese por su rodeo estructural y

necesario a trav茅s de la escritura, de aquello que ciencia y filosof铆a

rechazan por literario, desear铆an no tener que necesitar, pero sin lo

cual no ser铆an posibles? Y sin embargo, la masculinidad, la humanidad,

el pensamiento, las ideas y las esencias, no se dan jam谩s en presente.

Nadie encarna la masculinidad porque en el lugar donde quisi茅ramos

hallar su esencia s贸lo encontramos diferencia, un diferir consigo mismo,

un aplazamiento irremediable. Las esencias, las identidades, los

modelos, son un mito filos贸fico que se ha vuelto pol铆tico. Nos matamos

demasiado para ser hombres, mujeres, racionales, civilizados, porque no

soportamos la contaminaci贸n con aquello que desear铆amos desterrar y que

hemos inventado para no tener que enfrentarnos a la indecibilidad.

Cuando Derrida aborda la cuesti贸n de la diferencia sexual, esto es, de

lo que a partir de ahora podemos llamar ya identidad sexual, en textos

como La ley del g茅nero (1986), 脡perons (1978) o Geschlecht

(1987), lo hace siempre para poner en cuesti贸n este binarismo que nos

amordaza. El g茅nero es la ley, sea 茅ste sexual o literario. 鈥淒ebes, no

debes, dice el g茅nero鈥 (Derrida, 1986: 234). La biopol铆tica, nos lo

habr谩 ense帽ado Foucault, habr谩 consistido en la invenci贸n de la

sexualidad a partir del siglo XIX, en la obligaci贸n de identificarnos en

funci贸n de nuestra orientaci贸n sexual o de patologizarnos a causa de

nuestra desorientaci贸n. La medicina, la psicolog铆a, el discurso jur铆dico

y cient铆fico habr谩n contribuido a una normalizaci贸n generalizada que no

pasa 煤nicamente por la heterosexualidad normativa sino por la

clasificaci贸n y la identificaci贸n con nosotros mismos, de forma

obligada, en virtud de nuestras pr谩cticas y preferencias sexuales. La

sexualidad es la norma, sea normativa o no. Heterosexuales,

homosexuales, trans, queer鈥 cumplimos con la norma desde el momento en que nos sentimos pertenecer a un g茅nero.

No s茅 pertenecer a ning煤n g茅nero

鈥淣o s茅 pertenecer a

ning煤n g茅nero鈥, tal como dice Derrida a prop贸sito de la literatura,

ser铆a quiz谩s el mejor revulsivo para aquel grito de Virginie Despentes:

鈥渢engo un co帽o que me tapa toda la cara鈥 (2018: 123). Con este grito,

Despentes denuncia la identificaci贸n a la que estamos sometidas por el

simple hecho de tener vagina, as铆 como la violencia, la humillaci贸n y la

sumisi贸n que se deriva de ello. Sin duda, la denuncia debe seguir

vigente porque la situaci贸n de desigualdad y violencia es demasiado

flagrante. Pero de nada nos valdr谩 si no deconstruimos a la vez todas

las identificaciones de g茅nero, y en primer t茅rmino la de la

masculinidad 鈥攓ue de otra parte nadie encarna ni deber铆a desearlo鈥 en la

medida en que es la que ordena y genera este binarismo que humilla,

explota y mata. No querer pertenecer a ning煤n g茅nero, justo porque no se

puede, porque la ley y la norma exigen una identificaci贸n imposible y

de cabo a rabo ficticia, ser铆a la afirmaci贸n de una verdadera

diferencia, de una diferencia sexual 鈥渜ue no estuviera ya sellada por el

dos鈥 (Derrida, 1992: 115). Quiz谩s, no ya una diferencia sexual sino una

sexualidad diferenci谩ndose a cada encuentro, sea con alguien del sexo

opuesto o no.

Feministas, 隆un esfuerzo m谩s!

Aprender a desidentificarse, a relacionarse con el otro desde la diferenzia,

es el 煤nico modo de dejarse afectar sin sumisi贸n estrat茅gica y sin

tratar al otro como objeto de deseo preformado. 鈥淎 cada cual sus n

sexos鈥, dec铆an Deleuze y Guattari. A cada cual su trabajo de

deconstrucci贸n del g茅nero para que la relaci贸n sexual sea un

acontecimiento a celebrar en lugar de un mero intercambio de descargas y

beneficios simb贸licos.

Desde este punto de vista el feminismo,

sin duda, no saldr谩 indemne, pero tampoco dejar谩 de ser vindicado, sino

que la feminidad de lo femenino ya no estar谩 aqu铆 asegurada. O mejor,

que la feminidad consiste justamente en el desplazamiento de la

polaridad, en el abandono del mundo de las esencias, en la iron铆a ante

las seguridades de los hombres de ciencia que todo lo ordenan, tal y

como Derrida habr谩 le铆do en un cierto Nietzsche. La ausencia de verdad,

de identidad, en Nietzsche, tiene nombre de mujer (Derrida, 1978-79:

52). Es una cierta idea de la feminidad, dionis铆aca y danzante,

transgresora y fronteriza, la que permite ir m谩s all谩 de la masculina

locura clasificatoria. Un archi-femenino ser铆a, en este sentido, tan

reclamable como la archi-escritura. De esta mujer que ya no es s贸lo

mujer, Hel猫ne Cixous, tambi茅n da cuenta cuando escribe:

Pero s茅 por experiencia (s贸lo s茅 despu茅s de la experiencia, es decir,

despu茅s de error) que con frecuencia una mujer no es un mujer, ni un

hombre, un hombre, que con frecuencia una mujer, un hombre, es un

conjunto de X elementos. Conozco una mujer que a la segunda ojeada es un

conjunto de cinco ni帽os y una ni帽a. En cuanto a las ojeadas siguientes鈥

No s茅 qui茅n es mi conjunto. 驴Qui茅nes son yo? 驴Pretendo que mi soy-yo es

mayoritariamente mujer? Experimento una sensaci贸n inquietante cuando

hablo de estos conjuntos. Me parece que en la escena pol铆tico-social de

hoy d铆a son sobre todo las mujeres, m谩s que los hombres, los que son

conjuntos ocupados, poblados, naturalizados, injertados, por una cierta

cantidad de partes del otro, y que gran parte de los hombres est谩n

ocupados por elementos mayoritariamente masculinos (Cixous, 2005: 224).

Las mujeres, sobre todo, son las que se perciben como conjuntos

ocupados, las m谩s proclives abandonar las falsas identificaciones de

g茅nero, las m谩s dispuestas a dejarse sentir y ser afectadas. Lo hemos

aprendido a base de golpes. No hay nada natural en todo esto. Si el

feminismo debe ser todav铆a reivindicable no ser谩 ya para colaborar con

el sistema a fuerza de masculinizaci贸n, ni para atrincherarse en una

identidad que crea comunidad pero que nos sit煤a en el lugar mismo en el

que nos ha dispuesto el adversario, sino para hacerlos estallar desde

dentro. Que no somos nada sino deseo de alteraci贸n y experiencia, m谩s

all谩 de todo c贸digo y de todo g茅nero, quiz谩s ser谩n las mujeres quienes

nos lo ense帽en, quienes lo ense帽en tambi茅n a los hombres que no soportan

ya m谩s las exigencias a las que los constri帽e su masculinidad impuesta.

Nos jugamos en ello nuestras relaciones m谩s 铆ntimas, que son tambi茅n

pol铆ticas, y tal vez matriz de toda relaci贸n con el otro. Llegar谩 un d铆a

en que gracias al influjo de estas mujeres que ya no lo son, si acaso

cinco ni帽os y una ni帽a a la segunda ojeada, gracias a su sentimiento

inquietante de no saber pertenecer a ning煤n g茅nero, nos avergonzaremos

de haber exhibido cuerpos de mujer en los anuncios publicitarios, de

haberlos prostituido, tanto fuera como dentro del matrimonio, de

haberlos vejado con tanta impunidad. Tal como hoy no osamos siquiera

recordar que hace s贸lo unos pocos a帽os, justo hasta la fecha de unas

esplendorosas olimpiadas, tuvimos a un hombre negro disecado y expuesto

en un museo de Barcelona.