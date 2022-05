–

Eso les gritó Karina Orquera a los policías que fuertemente armados la detuvieron durante la represión del pasado martes 3 de mayo en la localidad de Choya, departamento de Aldalgalá, Catamarca, contra quienes resisten el avance del proyecto megaminero MARA en su territorio. La que porta el cartel es Silvia Reguera, integrante de la Asamblea El Algarrobo de Andalgalá. Ella leyó una carta de los y las vecinas autoconvocadas choyanas en la jornada de lucha que llevaron adelante este jueves 5 de mayo frente al Congreso Nacional numerosas asambleas socioambientales, organizaciones políticas y que contó con la presencia estelar de Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora. “Este 3 de mayo quedará en la memoria de todos los niños, jóvenes mujeres y hombres violentados por un Estado entregador y autoritario. No tienen y no tendrán licencia social. No seremos zona de sacrificio. Hoy más que nunca estamos dispuestos a dejar nuestra vida en esta lucha, somos tierra, somos agua, somos dignidad. Somos Choyanos y a mucha honra”, sentencian en la carta leída los y las vecinas autoconvocadas de Choya.

Con el lema central “Dictadura minera Nunca Más”, este jueves 5 de mayo asambleas socioambientales de Catamarca y Buenos Aires realizaron una jornada frente al Congreso de la Nación en repudio a la represión y encarcelamiento de vecinos y vecinas autoconvocadas de la localidad de Choya (Andagalá, Catamarca) por luchar contra el avance del proyecto megaminero Mara en su territorio.

Del acto también participaron organizaciones políticas de izquierda y contó con la presencia de Nora Cortiñas, incansable Madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora. Las otras consignas del acto fueron “Basta de represión”, “Bajen las máquinas del cerro” y “No es no”.

“Este 3 de mayo quedará en la memoria de todos los niños, jóvenes mujeres y hombres violentados por un Estado entregador y autoritario”

En este marco, Silvina Reguera, de la Asamblea El Algarrobo de Andalgalá, leyó una carta del pueblo de Choya, en la que los y las vecinas autoconvocadas contra el proyecto megaminero MARA expresan: “nos sentimos en alerta ante tanto atropello por parte de la empresa MARA y por nuestro gobierno provincial, porque también es nuestro gobernador el señor Raúl Jalil, no solo de los que están a favor del proyecto MARA, sino que ni siquiera se ha dignado a venir y tomar conocimiento de lo que sucede”, remarcan con respecto al gobernador de Catamarca, al que califican como “aquel que decide sobre nuestro futuro imponiendo una actividad que dice ser productiva pero con el sacrificio de nuestro pueblo”.

“Como ciudadanos de esta hermosa provincia, y habitantes del Distrito Choya, exigimos a nuestro gobernador que respete la autodeterminación de nuestro pueblo – destacan – Hoy tiene mucho que explicarnos, que no envié nuevamente a sus cómplices inoperantes a responder por él. Mejor dicho a ser títeres, porque tampoco pueden responder, ya que argumentan que no conocen las actividades que lleva a cabo la empresa MARA, pero que aun así la defienden, como es el caso de nuestro senador por Andalgalá, el señor Horacio Gutiérrez, o el Ministro de Seguridad Gustavo Aguirre, quienes llegaron a nuestro Distrito el día sábado 9 de abril con mentiras de diálogo pacífico y promesas incumplidas”.

En la misma línea, los y las vecinas de Choya relatan: “en ese momento nos enteramos los vecinos reunidos en Agua Clara que la empresa MARA está realizando actividades de exploración avanzada en las nacientes de nuestro río, pero más detalle que eso no supieron dar. Ahora bien, nos enteramos de estas actividades porque unos vecinos del distrito, que conocen mejor que nadie estos cerros, un día en busca de sus animales se dieron con esto. Sí, con las máquinas gigantes abriendo caminos y destruyendo todo a su paso para llegar al río. Nunca nadie nos informó sobre este avance de la empresa en nuestra fuente de agua. Nunca. Es más: el día que llegaron los enviados del gobernador también llegó Carolina Cabrera, la representante de control ambiental de MARA, quien nos informó que la consulta popular sobre la intervención de las nacientes del río se realizó en el distrito Minas Capillitas, a 44 kilómetros aproximadamente de nuestro distrito. Qué paradoja. Lo que no supo decir es cuándo se realizó la misma. Nosotros nos preguntamos. ¿Por qué la consulta popular que debía realizarse en Choya se llevó a cabo en Capillitas? ¿Será que la empresa MARA aún no sabe que somos dos distritos diferentes? ¿Cuál es el motivo por el que no se realizó en Choya? ¿Por qué nos evadieron?”, se preguntan de manera sugerente quienes resisten el avance del proyecto MARA en su territorio.

En la misma línea, agregan: “así también, queremos decirle al secretario general de AOMA, Gustavo Molina, que nosotros no somos ningunos mediocres, violentos e ignorantes ¿Cuándo lo violentamos a él? Respondemos ante el avasallamiento de nuestros derechos. Y además él es el menos indicado de hablar de violencia, cuando han sido ellos los que han realizado comentarios discriminatorios cada vez que se expresaron sobre este tema. Eso también es violencia: imponer una actividad, cueste lo que cueste, también es violencia. Y este señor no es dador de licencia social. Bajo ningún punto de vista le vamos a permitir que se considere con el derecho de entregar nuestra tierra, el lugar en el que vivimos y del cual formamos parte. El no puede ser dador de licencia social de un lugar en el que no vive y que ni siquiera conoce. Y le decimos no le tenemos miedo. Repudiamos todas las amenazas y advertencias que nos hicieron. Somos dueños de defender el lugar en el que vivimos. También tenemos derecho a manifestar nuestra disconformidad, y a pedir explicaciones”.

En la carta abierta, los y las vecinas choyanas también apuntaron contra la descalificación y estigmatización que vienen sufriendo: “en estos últimos días solo agravios y descalificativos nos han dicho de esos que dicen ser tan profesionales. ‘Choyanos patas sucias’. Sí, con los pies sucios por laborar la tierra ¿O qué creían? ¿Que las fincas que florecen en primavera y dan cosecha en la crudeza del invierno y la calidez del verano lo hacen por arte de magia Estas tierras valen cada gota de sudor de nuestro cuerpo, valen cada pie lleno de tierra y el dolor intenso de las manos callosas que la trabajan, valen cada amanecer y cada ocaso dedicado. Nos han dicho ‘ignorantes’. ¿Y saben qué? Seremos ignorantes por no ser geólogos o ingenieros, pero no hace falta tanto estudio para darnos cuenta que estamos siendo atropellados y que lo que pretenden con nuestro río es dañino para nosotros. Consideramos que la ignorancia no está dada por haber estudiado una carrera universitaria. Muchos de nosotros no hemos tenido la posibilidad de terminar la escuela, y eso no nos avergüenza, porque conocemos mejor que nadie cada centímetro de tierra que nos fue heredada por nuestros ancestros. Es más, nuestro querido distrito es año a año uno de los mayores productores del tan ansiado membrillo. Vendido y exportados a varios lugares del mundo, y por lo tanto beneficia a las familias lugareñas, y contribuye con la economía local. Ahí se fructifica nuestro esfuerzo”, destacan orgullosos.

En cuanto al supuesto interés de los y las vecinas de Choya con las supuestas fuentes de trabajo que generaría el proyecto megaminero MARA en la zona, sostienen: “no todos quieren ser empleados de MARA. No todos. Incluso, muchos de nosotros hemos dejado la vida siendo obreros mineros y sabemos que es una actividad riesgosa en todos los sentidos. Entre tantos dichos falaces, está lo de ‘choyanos egoístas’. ¿Egoístas? Ahora somos nosotros los egoístas por no entregar el río del cual depende la vida de nuestro pueblo. Somos egoístas pero los condenados al sacrificio seremos nosotros. Somos egoístas porque no queremos que se instale la escombrera en las nacientes de nuestro río. Somos egoístas porque no queremos ser el basurero de una mina”.

En cuanto a la represión que sufrieron el martes 3 de mayo, denuncian: “repudiamos el avasallamiento a nuestros derechos humanos. La emboscada que les hicieron a los vecinos que acampaban en el cerro, mientras la policía de Andalgalá obstaculizaba y no dejaba pasar a nadie por la cuesta de Capillitas. Nuestros vecinos fueron abandonados. Esa sí fue una emboscada para que los empleados de la empresa MARA, en complicidad con la policía, los amedrentaran y enfrentaran. Hay pruebas de eso. Luego la policía habla de emboscada cuando fueron ellos los que atacaron. Fueron ellos los que tenían las armas, pero ahora son víctimas. No olvidamos y no perdonamos. Este 3 de mayo quedará en la memoria de todos los niños, jóvenes mujeres y hombres violentados por un Estado entregador y autoritario”.

En la misma línea, agregaron: “y como dijo nuestra vecina, ‘tenemos un escudo más fuerte que el de ustedes: luchar por nuestros hijos’ “, destacaron, en referencia a la frase de la vecina Karina Orquera, que fue detenida en la represión y luego liberada este jueves 5 de mayo, hecho que difundido por las redes sociales de la Asamblea El Algarrobo.

Finalmente, remarcan: “No nos engañan más. No hubo y no habrá más dialogo, un asfalto no compra nuestra voluntad. Justo el día que inicia nuestra protesta y repudio a lo que pretenden con nuestro río se anuncia la obra del asfalto. Señor Gobernador, persona no grata. Señor Senador Horacio Gutiérrez, persona no grata. Señoras concejales, Analía Zamorano y Laura Atencio, personas no gratas. Fiscal Martín Camps, persona no grata y el cobarde del policía de Andalgalá, Enzo Maza, persona no grata. Estas personas No son bienvenidas en nuestro pueblo. No podrán caminar nunca más nuestras calles impunemente. Tienen sus manos y su conciencia manchadas con nuestra sangre. Son personas no gratas en nuestro pueblo. Recuerden: nos repugnan sus nombres, mucho más su presencia. No tienen y no tendrán licencia social para instalar la escombrera en el Río Choya. No seremos zona de sacrificio en nombre de ese trabajo supuestamente digno y el progreso, manchados con nuestra sangre. Hoy más que nunca estamos dispuestos a dejar nuestra vida en esta lucha, somos tierra, somos agua, somos dignidad. Somos Choyanos y a mucha honra”, finaliza la carta de los Vecinos y Vecinas de Choya Autoconvocados, leída en la plaza del Congreso.

Cabe destacar que en este contexto, tras la represión en la localidad de Choya, el bloque de diputados y diputadas del Frente de Todos emitió un comunicado con el que buscó justificar la avanzada megaminera en la provincia de Catamarca, donde califican a los y las vecinas que se oponen al proyecto MARA como “un grupo minoritario” que encabeza una “resistencia violenta” y que “menoscaba el trabajo de miles de catamarqueños”, y que también recibió el amplio repudio de los y las presentes en el acto frente al Congreso.

Fuente: https://www.anred.org/2022/05/06/tengo-un-escudo-mas-fuerte-que-el-de-ustedes/