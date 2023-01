–

A las enfermeras en huelga en Reino Unido se suma una situaci贸n que en algunos centros hospitalarios roza el colapso porque all铆 se han juntado el pico de la gripe con un repunte de los casos COVID.

Huyendo de la precariedad de Espa帽a, miles de sanitarios se han encontrado la pesadilla en la que se ha convertido desde hace meses la sanidad brit谩nica. Con los servicios p煤blicos encadenando huelgas, muchas enfermeras que salieron de aqu铆 han decidido emprender el camino de regreso, como Leticia que trabaj贸 all铆 durante casi 7 a帽os, de 2010 a 2017: “Cuando fue el brexit, yo no ten铆a planes para volver tan pronto pero fue un poco la sensaci贸n de que la gente no nos quer铆a all铆. De un d铆a para otro dejamos de sentirnos en casa y decidimos volvernos ya”, relata en Hora 14.

Laboralmente, Leticia no estaba mal all铆 pero asegura que “se not贸 mucho la presi贸n de la campa帽a que se hizo contra los inmigrantes”: “Yo entonces trabajaba en urgencias, que ya de por s铆 es dif铆cil de manejar porque hay gente alterada y empezaron a utilizar el comod铆n de echarnos la culpa a los inmigrantes por tener que esperar, no les gustaba c贸mo eran atendidos… as铆 que aument贸 mucho la presi贸n en un trabajo que ya de por s铆 ten铆a presi贸n. Te se帽alaban enseguida a ti porque hablabas con acento, se notaba que no eras de all铆”, recuerda.

Todas las enfermeras espa帽olas con las que estuvo trabajando Leticia se han vuelto. Se fueron porque los salarios y las condiciones eran mejores en el Reino Unido pero ahora, la situaci贸n se ha ido complicando hasta el punto de no poder asumir, por ejemplo el coste del alquiler. Juan Ram贸n Valle, es m茅dico en Cambridge y ha contado la situaci贸n en Hoy por Hoy: “Tengo pacientes que no pueden ser admitidos en la UCI porque no hay enfermeras”. A las enfermeras en huelga se suma una situaci贸n que en algunos centros hospitalarios de Reino Unido roza el colapso porque all铆 se han juntado el pico de la gripe con un repunte de los casos COVID.

