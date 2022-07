Teníamos razón – Despido en Carrozados Tecai S.L. (Grupo Tecnove)

Por fin se ha hecho efectivo lo que ya sabíamos, y es que Inspección de Trabajo da la razón al compañero y obliga a la empresa a corregir las muchísimas irregularidades que venía cometiendo.

El compañero llevaba años pidiendo (verbalmente y por escrito) mejoras en las instalaciones. La plantilla, así como las visitas y subcontratas, corrían peligro por, entre otros, exposición a agentes cancerígenos.

Estas peticiones se hacían por parte del compañero de manera fundada, agregando a cada escrito la normativa o ley que, según el Convenio o el Estatuto de los Trabajadores, se debía aplicar, haciendo la empresa caso omiso, dando largas y, no en pocas ocasiones, arremetiendo contra el compañero, intentando en algunos casos incluso poner a la plantilla en su contra.

Todo esto sucedía porque el compañero en ningún momento quiso aceptar sobres en negro, horas extras ilegales ni destajos. No se dejaba comprar. Su salud no está en venta.

Llama la atención a este sindicato ver que la empresa Carrozados Tecai. S.L. así como el grupo empresarial al que pertenece Tecnove Bussiness Group (“unidos por la Excelencia” reza su eslogan) han sido premiados y poseen certificaciones ISO. Investigaremos sobre ello, pues si las condiciones laborales eran más que precarias para las trabajadoras, no eran mejores para los productos.



También resulta llamativo como el ex Ministro de Defensa y ex presidente de Castilla la Mancha, José Bono y su sucesor, García-Page, comparten fotografías y alagan en público a este grupo empresarial. Tampoco han perdido la ocasión de hacer sus posados otros políticos de segunda, de cualquier color y signo. ¿Serán conocedores de lo que ha estado sucediendo? No lo sabemos, pero LO VAN A SER.

Igualmente llama la atención que los clientes, concesionarios y grandes marcas para los que se trabaja, (Iveco, Ford, Man, Renault, Volvo, Scania, …) no se hayan percatado de las condiciones en las que se fabrican sus productos.

Y sobre todo, cómo una empresa que acumula innumerables faltas graves en materia de riesgos laborales y seguridad e higiene en el trabajo, puede conseguir contratos con el estado, comunidades, ayuntamientos y otros organismos públicos.

Finalmente hacemos un llamamiento a la plantilla de este grupo empresarial, porque juntas somos más fuertes, y luchando podemos conseguir todo lo que nos merecemos, que es trabajar en condiciones dignas, sin miedo a accidentes ni a enfermedades. Trabajar sin amenazas ni malas formas.

Podéis contactar con el sindicato a través del correo toledo@cntait.org. La discreción está garantizada.

Mientras tanto continuaremos la lucha hasta conseguir la READMISIÓN del compañero despedido, porque en CNT-AIT si tocan a una, nos tocan a todas.