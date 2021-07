–

De parte de Portal Libertario OACA July 21, 2021 84 puntos de vista

[鈥 ning煤n Estado, por democr谩ticas que sean sus formas, incluso la rep煤blica pol铆tica m谩s roja, popular solo en el sentido mentiroso conocido con el nombre de representaci贸n del pueblo, no tendr谩 fuerza para dar al pueblo lo que desea, es decir, la organizaci贸n libre de sus propios intereses de abajo a arriba, sin ninguna injerencia, tutela o violencia de arriba, porque todo Estado, aunque sea el m谩s republicano y el m谩s democr谩tico, incluso el Estado pseudopopular, inventado por el se帽or Marx, no representa en su esencia, nada m谩s que el gobierno de las masas de arriba a abajo por intermedio de la minor铆a intelectual, es decir de la m谩s privilegiada, de quien se pretende que comprende y percibe mejor los intereses reales del pueblo que el pueblo mismo Mija铆l Bakunin, Estatismo y anarqu铆a

[鈥 todo el mundo estaba decidido a impedir la Revoluci贸n en Espa帽a; en especial el Partido Comunista, respaldado por la Rusia Sovi茅tica, que lanz贸 su m谩xima energ铆a contra la Revoluci贸n. Seg煤n la tesis comunista una Revoluci贸n en esa etapa resultar铆a fatal y en Espa帽a no deb铆a aspirarse al control ejercido por los trabajadores, sino a la democracia burguesa George Orwell, Homenaje a Catalu帽a

El sistema de propaganda y de educaci贸n de la multitud como elemento eficaz para la transmisi贸n de consignas a todos los rincones del territorio en disputa durante la Guerra Civil espa帽ola fue un procedimiento sustentado mediante diversos soportes: el oral (poemas, canciones, discursos y radiofon铆a), el escrito (prensa, cr贸nicas y literatura), y el visual (cine y documentales de guerra, fotograf铆a y cartelismo). Este 煤ltimo se convirti贸 en una expresi贸n del arte popular que estuvo ligada a un proceso de creaci贸n donde no hubo lugar para el concepto de 鈥渙bra 煤nica鈥, sino que la construcci贸n del dise帽o original fue solo una fase que transmut贸 en expresi贸n ic贸nica del combate colectivo.

El aspecto pol铆tico del cartelismo como paisaje de papel, como paisaje en movimiento, ef铆mero, toma las calles para destronar al tradicional binomio cuadro-museo y satura de im谩genes ideologizadas la vida de los habitantes de ciudades y pueblos. Dichas im谩genes, a su vez, traducen el conflicto pol铆tico, 茅tico, econ贸mico y social de la Guerra Civil espa帽ola, la cual no se reduce a una divisi贸n tajante y binaria: la Rep煤blica contra el fascismo. Profundizando un posible an谩lisis de este hecho hist贸rico, se observa que dentro del sector republicano, adem谩s de acuerdos y reclamos de unidad, tambi茅n existieron disputas, enfrentamientos y posiciones pol铆ticas irreconciliables. En este texto se abordar谩n algunas de estas posiciones divergentes desde la expresi贸n pol铆tica-art铆stica del cartelismo, centr谩ndonos fundamentalmente en las tensiones entre Guerra y Revoluci贸n y c贸mo esta expresi贸n ic贸nica se convierte en un soporte pertinente para visibilizar dichas tensiones.

Entre la iconograf铆a revolucionaria y la institucionalizada

Con la llegada de la Primera Guerra Mundial y la posterior Revoluci贸n rusa, el cartelismo se adentra en la propaganda pol铆tica, destacando el cartelismo aliado y el revolucionario ruso. Adem谩s, el comercial se desarrolla enormemente en este periodo de entreguerras. Se puede afirmar que en las tres primeras d茅cadas del siglo XX, el cartelismo representa de manera general el soporte para la propaganda pol铆tica y comercial. La Revoluci贸n rusa, la ascensi贸n del nazismo, las nuevas tendencias art铆sticas, el desarrollo y la producci贸n de bienes de consumo y finalmente la Guerra Civil espa帽ola, marcan la cumbre del cartelismo como forma anunciadora de ideas, actos y mercader铆as, emparej谩ndose con la ascensi贸n de la radio y el cine como medios de propaganda comercial y pol铆tica.

El cartelismo se desarrolla como potencia creadora en el marco de la Guerra Civil espa帽ola. Este soporte art铆stico anuncia, desde los comienzos de la sublevaci贸n fascista y de la respuesta del pueblo en armas, lo que iba a acontecer en el transcurrir de la contienda. Mike Blacksmith, en su art铆culo 鈥淎rte y propaganda pol铆tica en la Guerra Civil espa帽ola鈥, sostiene que en los comienzos del conflicto lo predominante no era la Guerra sino la Revoluci贸n, 鈥淸鈥 la cotidianidad que la marea de acontecimientos arrojaba a las masas鈥, todo ello dentro del voluntarismo y la emergencia que reinaron en la Rep煤blica Espa帽ola en los primeros meses:

Con el correr de la Guerra, nace el cartel institucional, que gan贸 en calidad y arte pero perdi贸 en imaginaci贸n y espontaneidad, perdi贸 la fuerza del simbolismo m谩s inmediato, para tomar la calidad art铆stica, pero tambi茅n la repetici贸n y la falta de energ铆a de una creciente desmoralizaci贸n. Al cartelismo le pas贸 lo mismo que a la Revoluci贸n espa帽ola, naci贸 libre y multitudinario, fue posteriormente controlado y sometido al gobierno, y muri贸 lentamente al ritmo de la derrota y la desmoralizaci贸n.

Esta lectura de Mike Blacksmith coincide con la que Carles Fontser茅 desarrolla en 鈥淐onsideraciones sobre el cartel de la Guerra Civil鈥. Este 煤ltimo, dibujante, impulsor del Sindicato de Dibujantes Profesionales de Barcelona y combatiente en la Brigadas Internacionales, sostiene:

[鈥 aquellos primeros carteles fueron, en cierta manera, el 鈥渃ertificado鈥 multicolor de la Revoluci贸n en Catalu帽a. Los generalmente llamados 鈥渃arteles de la Guerra Civil espa帽ola鈥 vinieron despu茅s. Carteles que yo califico de 鈥渋nstitucionales鈥, por decirlo de alguna manera, y ser obra de encargo de las oficinas de propaganda, en distinci贸n de los carteles de las primeras semanas que fueron la obra espont谩nea y directa de los artistas que desde el primer momento quisieron participar con su labor en la lucha contra la reacci贸n y el fascismo levantado en armas.

Fontser茅 afirma que no atenerse al orden cronol贸gico de los carteles genera una p茅rdida en la din谩mica interna que la propia Guerra Civil fue generando a trav茅s de las necesidades que la Revoluci贸n y la contienda plantearon: 鈥淒in谩mica hist贸rica que en una ordenaci贸n racional de los carteles quedar铆a reflejada. Pues, a trav茅s del universo expresivo de los carteles pueden seguirse las vicisitudes de la Revoluci贸n y de la Guerra鈥. Precisamente esa din谩mica que menciona el dibujante es la que se puede observar en estos tres carteles.

El primero, an贸nimo y del a帽o 1936, reclama el ingreso a la milicias, en este caso particular, al Batall贸n Toledo. El segundo que en la foto observan los combatientes, 鈥淟as milicias os necesitan鈥, de Crist贸bal Arteche, tambi茅n de 1936, sigue en la misma l铆nea. Interpela al interlocutor y advierte la necesidad de las milicias de abastecerse de combatientes. Adem谩s, contin煤a la intenci贸n de una unidad entre todas las fuerzas antifascistas, ya que detr谩s de la miliciana se observa la bandera republicana, la anarquista y la socialista. Por 煤ltimo, el tercero, ya del a帽o 1937, 鈥淭odas las milicias fundidas en el Ej茅rcito Popular鈥, de Melendreras, da cuenta de la uni贸n de todas las banderas para simbolizar en un solo combatiente el Ej茅rcito Popular y su Estado Mayor Central.

El pueblo en armas y las columnas milicianas salvaron a la Rep煤blica en la primera hora. M谩s adelante, cuando el gobierno consigui贸 armas suficientes, las milicias fueron militar y pol铆ticamente controladas bajo la intromisi贸n de la URSS, acabando, de esta manera, con toda expectativa revolucionaria, que tuvo su desenlace en los Sucesos de Mayo de 1937 en Barcelona, en los cuales se disput贸 la central telef贸nica. En esta etapa de la Guerra Civil, el PCE y el PSUC (apoyados por la URSS) vencen sobre la CNT-FAI y el POUM. No ser铆a arriesgado sostener que este suceso fue uno de los puntos de inflexi贸n en que se sepult贸 toda perspectiva revolucionaria.

La iconograf铆a revolucionaria que con prontitud llen贸 las paredes de la agitada Barcelona, apareci贸, a los ojos de todos, burgueses atemorizados y luchadores revolucionarios, como signo inequ铆voco de una mayoritaria voluntad popular de lucha antifascista. La explosi贸n cartelista de julio de 1936 fue un fen贸meno que configur贸 la imagen heroica de la Revoluci贸n espa帽ola que, en la 茅poca, alumbr贸 una gran esperanza del proletariado internacional: 鈥淩evoluci贸n roja y negra que se prolong贸 hasta las sangrientas jornadas de mayo del a帽o siguiente en las que triunf贸 el gobierno de Negr铆n y se consolid贸 la influencia del Partido Comunista en toda la zona republicana鈥, como sostiene Fontser茅. Para el desarrollo de este trabajo, es una consideraci贸n fundamental la que Fontser茅 realiza sobre el cartelismo. Para el dibujante, es a trav茅s del universo expresivo de los carteles que pueden seguirse las din谩micas de la Revoluci贸n y de la Guerra:

Una aplicaci贸n cr铆tica a la lectura del cartel podr铆a ser hoy la llave que abriera el trasfondo sociol贸gico en el que se mov铆a el corpuscular mosaico de comit茅s, partidos y organismos diversos, gubernamentales y militares, que en los primeros meses de la contienda se disputaban el poder: la direcci贸n de la Revoluci贸n, la Guerra, y las relaciones de Espa帽a con las dem谩s naciones y con el proletariado internacional.

El intento de la unidad proletaria

Pueden observarse diversas consignas dentro de ese trasfondo sociol贸gico de los carteles que menciona Fontser茅. De manera esquem谩tica, se podr铆a armar una serie con algunos de los carteles que reclaman por la unidad de todo el bando republicano. En este sentido, se puede hacer referencia a los dos carteles de Vicente Ballester Marco, 鈥淯nidad sindical鈥 y 鈥淟a Uni贸n del proletariado鈥; y a los dos de Luis Garc铆a Gallo, 鈥淐ampos y f谩bricas para los sindicatos鈥 y 鈥淗acia la unidad de acci贸n de la clase trabajadora鈥.

En los dos primeros carteles, la sin茅cdoque compuesta por los dos hombres de diferentes sindicatos (el interlocutor interpretar铆a por el contexto que uno es de la CNT 鈥擟onfederaci贸n Nacional de los Trabajadores鈥 y el otro de la UGT 鈥擴ni贸n General de los Trabajadores鈥), entablan una relaci贸n de unidad y respeto para defender los intereses del pueblo trabajador. La diferencia radica en que en el primero prima una uni贸n fraternal, pasiva y de cierta calma, mediado por un fondo en el cual se observan elementos representativos del campo y de la ciudad (la tierra y la m谩quina, respectivamente); y, en el segundo, la postura de los dos hombres hermanados toma otra l贸gica, ofensiva y violenta contra los elementos caracter铆sticos del bando sublevado: la espada, el oro y la Iglesia, claros conceptos que remiten a la Conquista, al Imperio espa帽ol y a la salvaci贸n de la 鈥渃ivilizaci贸n cristiana y occidental鈥 por la cual el fascismo espa帽ol combati贸. Es interesante detenerse en el elemento meton铆mico del pa帽uelo. En ambos carteles funcionan como un lazo de unidad entre ambos sindicatos y entre ambas posturas pol铆ticas.

En los dos siguientes de Luis Garc铆a Gallo, tambi茅n se observa de fondo la conjunci贸n entre el campo y la ciudad, sigue presente la figura ret贸rica de la sin茅cdoque, pero, en este caso, por medio de las banderas de los sindicatos en particular, o de las corrientes pol铆ticas en general. Es decir, el rojo de la UGT y del socialismo de Estado, y el rojo y negro de la CNT y del anarquismo. A diferencia de los dos primeros carteles mencionados, estos introducen, a pesar del llamado de unidad, una consigna conflictiva en torno a la defensa de la Rep煤blica.

Por un lado, 鈥淐ampos y f谩bricas para los sindicatos鈥 da lugar a una definici贸n pol铆tica, seg煤n qu茅 central sindical la pronuncie, que puede estar hablando tanto de estatizaci贸n (UGT) como de colectivizaci贸n (CNT). La pr谩ctica de las colectivizaciones pudo confrontar con la teor铆a del socialismo estatal. La distribuci贸n de la tierra y de los medios de producci贸n entre la misma poblaci贸n, designada por los te贸ricos del socialismo de Estado como 煤ltima fase de su programa pol铆tico y condici贸n previa para el comunismo, ha sido llevada a la pr谩ctica por medio de la colectivizaci贸n. En este sentido, ejemplo de lo mencionado eran las posiciones generales que ten铆an los sindicatos mencionados:

Mientras la CNT quiere la socializaci贸n a base de una colectivizaci贸n general, prefiere la UGT la nacionalizaci贸n. Esta se limita a las grandes propiedades. Significa la expropiaci贸n de los grandes terratenientes, de los grandes latifundios, y su traspaso al Estado. Esto es estatizaci贸n. La forma de producci贸n y consumo dentro de los pueblos queda sin arreglo, se sigue hasta ahora con el desorden capitalista. La peque帽a propiedad privada y el culto individual de la tierra contin煤an. (Souchy Bauer, 2007, p. 11)

Por otro lado, en el 煤ltimo cartel de esta serie, tambi茅n se lee 鈥淧or la victoria de la Guerra y de la Revoluci贸n, trabajadores de Espa帽a, 隆Un铆os!鈥. Proclamar una consigna de esas caracter铆sticas, reclamando la uni贸n proletaria, conlleva a detenerse sobre una disputa crucial en el acontecer de la Rep煤blica: 驴Primero se gana la Guerra y luego se hace la Revoluci贸n? 驴O Guerra y Revoluci贸n son indivisibles?

Lo primero es ganar la Guerra

En el seno del complejo, contradictorio y dram谩tico proceso social ib茅rico se dieron experiencias in茅ditas de realizaciones concretas llevadas adelante por mujeres y hombres decididos a no claudicar frente al fascismo en versi贸n falangista y al estalinismo. Cuando Stalin proporcion贸 algunas armas a los antifascistas, tambi茅n envi贸 un ej茅rcito de agentes 鈥渃omunistas鈥 que tuvieron apoyo en las embajadas rusas de Madrid, Valencia y Barcelona, e intentaron manejar desde all铆 al gobierno espa帽ol, mediante la presi贸n del transporte de armas:

Mientras la prensa comunista de todos los pa铆ses publicaba que la URSS era la 煤nica que proporcionaba desinteresadamente armas a los antifascistas espa帽oles, se olvidaba de advertir que Stalin hac铆a pagar cada cartucho por el gobierno de Valencia de antemano y en oro. (Rocker, 1975, p. 53)

La Revoluci贸n espa帽ola hab铆a adquirido desde el comienzo un car谩cter que no pod铆a ser grato para los gobernantes del Kremlin. Refut贸 el mito de la dictadura del proletariado como etapa de transici贸n hacia el comunismo y demostr贸 que la auto-organizaci贸n del pueblo pod铆a prosperar sin tutelas burocr谩ticas. Una victoria de la Revoluci贸n espa帽ola no solo hubiera golpeado fuerte al fascismo sino que desalojar铆a de su posici贸n a su hermano gemelo: el bolchevismo. Habr铆a demostrado que la supuesta transici贸n de la dictadura del proletariado solo serv铆a para que los nuevos gobernantes consoliden sus nuevas formas de tiran铆a.

Esta tesis de Rocker, de dif铆cil aceptaci贸n para los socialistas de Estado, coincide con la que George Orwell desarroll贸 en Homenaje a Catalu帽a. A pesar de que Orwell particip贸 de las milicias del POUM (Partido Obrero Unificado Marxista), este declara que 鈥渄e acuerdo con mis preferencias puramente personales, me hubiera gustado unirme a los anarquistas鈥 (Orwell, 2008, p. 129). Las t谩cticas de los socialistas autoritarios, a pesar de los recelos entre anarquistas y el POUM, hac铆an coincidir a estas 煤ltimas tendencias. Es decir, la CNT-FAI y el POUM propugnaban el control total de la tierra, f谩bricas y talleres por los trabajadores mismos y no separaban la Guerra de la Revoluci贸n, quer铆an una Espa帽a revolucionaria y no una Espa帽a democr谩tica con un gobierno centralizado.

Orwell, como periodista, escritor y combatiente, ten铆a la impresi贸n 鈥渄e que Espa帽a sufr铆a una plaga de siglas鈥. Cuando llega a Barcelona y se une a las milicias revolucionarias, un compa帽ero le afirma 鈥渁quellos son los socialistas鈥. Orwell, desconcertado, se pregunta: 鈥溌緼caso no somos todos socialistas? Me pareci贸 tonto que hombres que luchaban por su vida tuvieran partidos distintos; mi actitud siempre fue: 鈥樎縋or qu茅 no dejamos de lado todas esas tonter铆as pol铆ticas y seguimos adelante con la guerra?鈥欌 (Orwell, 2008, p. 60). Sin embargo, los hechos demostraron que no eran posiciones pol铆ticas conciliables. El socialismo autoritario fue contrario a las ideas y pr谩cticas de la auto-organizaci贸n proletaria y campesina:

Los anarquistas (煤nico movimiento revolucionario que ejerc铆a gran influencia), fueron obligados a ceder en un punto tras otro. Se fren贸 el proceso de colectivizaci贸n, se eliminaron los comit茅s locales, se disolvieron las patrullas de trabajadores y se restablecieron, reforzadas y muy bien armadas, las fuerzas policiales de la preguerra; el gobierno se hizo cargo de varias industrias claves que hab铆an estado bajo el control de los gremios. (Orwell, 2008, p. 68)

Para Orwell (2008), el hecho central en este acontecimiento hist贸rico fue omitido: la Revoluci贸n la estaba realizando el mismo pueblo. Desde la prensa hegem贸nica, toda la lucha fue reducida a una cuesti贸n de 鈥渇ascismo versus democracia鈥:

[鈥 los comunistas no estuvieron en la extrema izquierda, sino en la extrema derecha. En realidad no deber铆a resultar sorprendente, pues las t谩cticas del Partido Comunista en otros pa铆ses han puesto en evidencia que es necesario considerar al comunismo oficial, al menos por el momento, como una fuerza contrarrevolucionaria. (Orwell, 2008, p. 69)

Esta contextualizaci贸n permite abordar el cartelismo de la Guerra Civil espa帽ola desde un an谩lisis que visibiliza la tensi贸n tanto entre Guerra y Revoluci贸n como entre las diferentes posiciones 茅ticas, pol铆ticas, econ贸micas y sociales.

En estos tres carteles, 鈥淟o primero es ganar la guerra鈥, de Cantos; 鈥1掳 Ganar la guerra, 隆Menos palabras vanas!, de Parrilla; y 鈥淟a 煤nica preocupaci贸n por encima de todo, 隆ganar la guerra!鈥, de Vicente Canet, expl铆citamente se proclama por focalizar las fuerzas en la Guerra, lo que da lugar a un mensaje claro: no es tiempo para la Revoluci贸n.

A pesar de la idea de unidad que se manifiesta en los dos primeros carteles con la conjunci贸n de las diversas banderas y en la necesidad imperiosa transmitida en la bandera blanca del tercer cartel, ser铆a pertinente analizar c贸mo estas consignas anulan eso que no mencionan: a la par de ganar la Guerra, profundizar la Revoluci贸n. Por lo tanto, m谩s que una reivindicaci贸n general de poner en primer plano el conflicto b茅lico, estos tres carteles ser铆an una ofensiva de la visi贸n estatista y centralizada contra el Consejo de Arag贸n y las colectividades rurales que llevan adelante la organizaci贸n popular en las zonas de Arag贸n, Barcelona y Levante. Se est谩, entonces, ante una propaganda que representa las tensiones en la zona antifascista, dentro del campo republicano, que persigue el fin de centralizar el poder en el Estado y frenar el empuje revolucionario que avanza desde la auto-organizaci贸n de las colectividades agrarias y su ep铆tome fundamental que fue el Consejo de Arag贸n.

La Guerra y la Revoluci贸n son indivisibles

Durante 1936 y 1937, Agust铆n Souchy Bauer recorri贸 los pueblos de Arag贸n que, pocos d铆as despu茅s del 19 de julio, empezaron a vivir la experiencia del comunismo libertario. Seg煤n Bauer (2007), pese a los ataques combinados de fascistas e imperialistas, a la no intervenci贸n de las democracias y a la oposici贸n de los enemigos de la Revoluci贸n espa帽ola en el mismo frente antifascista, la construcci贸n del anarquismo se demostraba no en teor铆a abstracta, sino en la pr谩ctica, en la vida:

La distribuci贸n de la tierra, del trabajo y del ganado fue lo primero que se hizo. La colectividad hubo de ocuparse, ante todo, de asegurar la existencia material de sus miembros. Los productos del campo fueron llevados a un almac茅n com煤n; los alimentos m谩s importantes, repartidos por igual entre todos. Los productos sobrantes se emplean para el intercambio con otras comunas o con las colectividades de las ciudades. Los productos propios se reparten gratuitamente. (p. 7)

Adem谩s de acompa帽ar con cifras, Frank Mintz (2008), en su obra Autogesti贸n y anarcosindicalismo en la Espa帽a revolucionaria, ofrece una postura similar a la de Souchy Baueren relaci贸n con los enemigos de la Revoluci贸n espa帽ola:

758.000 colectivistas en la agricultura y 1.080.000 en la industria. Tenemos, por lo tanto, 1.838.000, cifras m铆nimas que nos permiten sacar porcentajes globales [鈥. La autogesti贸n fue el puntual de la econom铆a y un s铆mbolo revolucionario, a pesar de los pasares, desde el principio hasta el final de la guerra, que ganaron los antiautogestionarios (con etiqueta franquista y los variopintos saboteadores, con el PC y los sovi茅ticos a la cabeza). (p. 102).

La obra social y la Revoluci贸n son inseparables de la Guerra en la medida en que es gracias a la posibilidad de autogesti贸n y a la lucha contra el Capital por la que esta pudo realizarse: 鈥淎s铆, en la mente del colectivista todo coexist铆a en un mismo plano: autogestionar el pueblo, alistarse en las milicias, crear una escuela de tipo Ferrer i Guardia y dar clases sobre anticoncepci贸n鈥 (Mintz, 2008, p. 89). Los tres primeros carteles de Gallo y el cuarto de Angel L.L Mart铆, 鈥淐amarada, trabaja y lucha por la revoluci贸n鈥, dan cuenta de esta coexistencia que menciona Mintz. Consignas como 鈥淟a guerra y la revoluci贸n son indivisibles. La l铆nea de fuego y la producci贸n socializada, clave de la victoria final sobre el fascismo鈥, 鈥淔ragua Social. Veh铆culo de la revoluci贸n expropiadora [鈥鈥, 鈥淐ampesinos, la revoluci贸n ha puesto la tierra en vuestras manos, 隆no os la dej茅is arrebatar!鈥, y 鈥淐amarada, trabaja y lucha por la revoluci贸n鈥, ponen en el primer plano la autogesti贸n, la colectivizaci贸n, el di谩logo entre la cultura y las armas, entre el campo y la ciudad, la conjunci贸n entre el combate y la defensa de la tierra y la coexistencia indivisible entre Guerra y Revoluci贸n.

Formas de habitar el mundo

La Guerra y la Revoluci贸n espa帽olas fueron testigos de las diversas expresiones del cartelismo como testimonio combativo y parte del sistema de propaganda del pueblo en armas. Expresiones que transmutan en elementos eficaces para la transmisi贸n de consignas de resistencia y lucha de la Guerra Civil y de la Revoluci贸n espa帽ola. El cartelismo funcion贸 como soporte pol铆tico y art铆stico en el cual la construcci贸n del dise帽o original fue solo una fase que se convirti贸 en expresi贸n del combate colectivo. La explosi贸n iconogr谩fica, la est茅tica y las consignas de los carteles funcionaron como elementos recurrentes del sistema propagand铆stico antifascista. Estos artificios tuvieron sus objetivos claros: motivar a milicianos y soldados del frente, educar al pueblo, levantar la moral de la poblaci贸n civil, convencer a los neutrales, aminorar la moral enemiga.

La Guerra Civil espa帽ola, como una de las 煤ltimas guerras rom谩nticas en las que se intent贸 transformar las maneras de habitar el mundo, se enmarca en un momento hist贸rico en el cual exist铆a una convicci贸n de vencer, de derrotar al fascismo. Quiz谩s, dicha convicci贸n estuvo oxigenada por el inmenso trabajo cultural y educativo. Los enemigos declarados y no declarados de la Revoluci贸n espa帽ola, cualquiera sea la 铆ndole de sus narrativas, terminaron de sepultar ese sue帽o que por momentos se materializ贸.

En este sentido, para concluir, Emma Goldman ofrece una posible respuesta al complejo desarrollo de la Guerra Civil y Revoluci贸n espa帽ola:

Estoy profundamente persuadida, segur铆sima, que si la CNT-FAI, teniendo todo en sus manos y bajo sus dependencia, hubiese bloqueado los bancos, disuelto y eliminado guardias de asalto y guardias civiles, puesto candado a la Generalitat en vez de entrar en ella para colaborar, dado un golpe mortal a toda la vieja burocracia, barrido a los adversarios vecinos y lejanos, hoy, se puede estar seguro, no sufrir铆amos la situaci贸n que nos humilla y nos hiere, porque la revoluci贸n hubiera tenido para consolidarse l贸gicos desarrollos. Dicho esto, no entiendo afirmar que los compa帽eros hubieran podido realizar la anarqu铆a, pero s铆 encaminarlo, aproximarse lo m谩s posible a ese comunismo libertario del que se habla aqu铆. (Citado en Mintz, 2006, p. 160)

El problema de fondo sigue siendo, de manera general, dos maneras de habitar el mundo, de relacionarse y de organizarse: una verticalista y autoritaria que gobierna las diferentes poblaciones u otra horizontal que intenta profundizar, con sus aciertos y errores, la participaci贸n directa de los individuos y grupos sociales en todos los 谩mbistos de la vida.

Roscigna

Fuente: https://periodicogatonegro.wordpress.com/

Referencias bibliogr谩ficas

Bakunin, M. (2013), Estatismo y anarqu铆a. Libros de Anarres: Buenos Aires.

Bauer, A. (2005) Entre los campesinos de Arag贸n: el comunismo libertario en las comarcas liberadas. Editorial Tierra del sur: Buenos Aires.

Blacksmith, M. 鈥淎rte y propaganda pol铆tica en la Guerra Civil espa帽ola鈥 en Sociedad Ben茅fica de Historiadores Aficionados y Creadores. Disponible en: http://www.arte.sbhac.net/Carteles/Carteles.htm.

Fontser茅, C. 鈥淐onsideraciones sobre el cartel de la Guerra Civil鈥 en Sociedad Ben茅fica de Historiadores Aficionados y Creadores. Disponible en: http://www.arte.sbhac.net/Carteles/Carteles.htm.

Fundaci贸n Pablo Iglesias (2004). Carteles de la guerra: 1936-1939. Madrid: Agencia Espa帽ola de Cooperaci贸n Internacional/Fundaci贸n Pablo Iglesias/Lunwerg.

Kropotkin, P. (2005). La conquista del pan, Libros de Anarres: Buenos Aires.

Mintz, F. (2008). Autogesti贸n y anarcosindicalimo en la Espa帽a revolucionaria. Libros de Anarres: Buenos Aires.

Orwell, G. (2008). Homenaje a Catalu帽a. Editorial Tierra del sur: Buenos Aires.

P茅rez Segura, J. (2015). 鈥淚m谩genes en guerra. Las muchas vidas del cartel pol铆tico republicano espa帽ol de 1936 a 1939鈥 en Artigrama, N潞 30: 79-97.

Rocker, R. (1975). 鈥淟a guerra civil espa帽ola y la traici贸n de Stalin鈥 en Reconstruir: Buenos Aires.

Tom谩s, F. (2006). 鈥淕uerra Civil espa帽ola y carteles de propaganda: El arte y las masas鈥 en Olivar, Vol. 7, N潞 8: 63-85.