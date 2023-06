–

La politolog铆a conservadora y l煤cida habla del presente global como conjugaci贸n de tres variables: crecimiento de la desigualdad, proliferaci贸n de tecnolog铆as de la comunicaci贸n (uno dir铆a: de los 鈥渁fectos鈥) o redes sociales, y excitaci贸n de una hiper-emocionalidad de los sujetos. El resultado de esta combinatoria ser铆a una polarizaci贸n extrema. Sin embargo, las llamadas izquierdas (populismos de izquierda, progresismos) van perdiendo su capacidad de extremar sus planteos puesto que el tipo de personalidad que surge de esta triple interpelaci贸n es reaccionario. De modo que no hay dos extremos sino uno. En otras palabras, s贸lo la ultraderecha se dispone a montar la escena en la que esta personalidad se exhibe. Aunque hay m谩s: en un video que circul贸 hace unas cuantas semanas en El Cohete a la Luna se ve a un par de vecinos del barrio de San Telmo interpelando en el caf茅 El brit谩nico al jefe de la ciudad de Buenos Aires, Rodr铆guez Larreta, por los cortes de luz del 煤ltimo verano. Sobre el final, uno de los vecinos grita: 鈥淎guante Milei鈥. La agenda de la ultraderecha solo puede triunfar si se vuelve el instrumento para humillar a quienes humillan.

Los t茅cnicos de la comunicaci贸n pol铆tica hablan de desafecci贸n, bronca y decepci贸n. Dan por hecho que estos rasgos nutren un mundo reaccionario y profundidad cr铆tica. La escena que arma la ultraderecha consiste en neutralizar toda la cr铆tica a la desigualdad, en destruir todo sentido capaz de activar pasiones igualitaristas y en reducir la vida posible a una adhesi贸n inmediata al presente. Crean una situaci贸n en la que podr铆a parecer que, se diga lo que se diga, todo ratifica el lenguaje de la ultraderecha, y en la que por tanto ser铆a prudente el repliegue y el silencio, cuando de lo que se trata es de escuchar un grito. Y lo cierto es que todos los discursos languidecen cuando se alejan del grito. Ah铆 donde se trata de darle forma a un grito, es preciso escuchar, hacer un esfuerzo por volver audible un l铆mite. Un grito avisa algo impostergable. Tenemos muchos ejemplos recientes: 鈥渁parici贸n con vida鈥, 鈥渜ue se vayan todos鈥, 鈥渘i una menos鈥. Frente al grito, que quiz谩s s贸lo diga 鈥渁s铆 no鈥, las palabras que valen son aquellas que contribuyen a modularlo. El lenguaje descriptivo debe ponerse a su servicio. De otro modo se cae en el conformismo, que abandona la desesperaci贸n al lenguaje de la derecha. Si como quer铆a Kafka, el valor supremo del lenguaje es la precisi贸n, su exigencia inmediata es dar lugar al grito. El desaf铆o consiste en conectar la fuerza descriptiva del lenguaje con la desesperaci贸n, y plantear una salida ah铆 donde no la hay.

La pol铆tica sin grito

La ejecuci贸n del programa de la ultra derecha se da en dos movimientos: el primero estuvo a cargo de Macri. Leyendo el ciclo de luchas anti-neoliberal de 2001 como un avance de la organizaci贸n popular sobre el Estado (como dice Carlos Pagni en su libro El nudo) y sin capacidad de crear una instancia pol铆tica propia para revertir el peso de esa agenda, durante el a帽o 2018 se contrajo una deuda externa que opera como un dispositivo de restricci贸n y control pol铆tico no s贸lo sobre el gasto del Estado, sino tambi茅n de los programas de gobierno de la mayor铆a de los candidatos presidenciales y como orientador de los negocios en marcha. El segundo movimiento, al parecer, es el de reconectar las riquezas del pa铆s al mercado mundial a partir de un alineamiento sin objeciones con el bloque occidental en guerra.

La pol铆tica llamada progresista o populista de izquierda, reducida a un esfuerzo por evitar una cat谩strofe mayor y comprometida con mecanismos de contenci贸n m谩s que con una iniciativa reformista, logra 鈥揷omo viene diciendo el colectivo Juguetes Perdidos鈥 sustituir el estallido social por la implosi贸n. Nada m谩s gr谩fico, al respecto, que el mecanismo econ贸mico cotidiano de la inflaci贸n: cada aumento de precios demuestra la impotencia del gobierno y amplifica la promesa de soluciones (no importa lo fantasiosas que sean) que ofrece la derecha, que se muestra en poder de soluciones concretas, no importa si luego son un desastre completo. La eficacia de la consigna de la ultraderecha 鈥揹estituci贸n de 鈥渓a casta鈥, dolarizaci贸n y guerra鈥 bloquea y secuestra para sus fines toda cr铆tica democr谩tica de un Estado que depende de la realizaci贸n de la renta agraria, que no atina a promover una inserci贸n no colonial en el mercado mundial, que no puede defender ingresos y derechos populares, que titubea y recula ante cada posibilidad de producir avances decididos y consistentes. Las pol铆ticas encuentran sus puntos de nacimiento, sus puntos vitales, en los gritos. Y no es posible seguir hablando de democracia sin la escucha puesta en las pr谩cticas populares. Al menos en tres aspectos:

Luego de 2001, los movimientos piqueteros, las organizaciones populares y las nuevas formas de precarizaci贸n laboral mostraron claramente que la realidad del trabajo ha cambiado. Este capitalismo no es capaz de forzar un pacto nacional de clases, no da trabajo de calidad, ni garantiza los derechos que ven铆an ligados al salario en el capitalismo anterior. Es preciso, por tanto, dise帽ar formas pol铆ticas democr谩ticas a la altura de las modalidades actuales de la cooperaci贸n social.

Tras d茅cadas de monocultivo y mega-miner铆a, sabemos lo que significa depender de la renta concentrada y que la inserci贸n colonial al mercado mundial supone una restricci贸n de la soberan铆a. Gasoducto, litio y Vaca Muerta son palabras que encierran una relaci贸n social que debe ser revisada por organizaciones populares. La ampliaci贸n de los mecanismos de toma de decisiones es directamente proporcional a la capacidad de cuestionamiento al modo de acumulaci贸n.

La cuesti贸n de la deuda como forma de mando y relaci贸n social, que el feminismo popular ha investigado y denunciado durante los 煤ltimos a帽os, concierne hoy a las econom铆as dom茅sticas tanto como a la forma Estado. Un Estado que no toma para s铆 estos saberes populares sobre las formas de explotaci贸n queda sometido hacia afuera y hacia adentro, y queda desautorizado a la hora de desactivar violencias estructurales. Hoy en d铆a ignorar el problema de la deuda como mando de las finanzas supone desentenderse de una actualizaci贸n de los saberes acumulados en las luchas por los derechos humanos.

Escuchar ah铆 donde triunfa la desafecci贸n

Escuchar el grito sordo ah铆 donde triunfa la desafecci贸n pol铆tica podr铆a liberar el lenguaje, provocar palabras que digan verdades. Cuando la ultraderecha logra describir la realidad, el lenguaje se pudre. No hay disputa hegem贸nica de ninguna clase si se acepta el formato de los grandes medios o de Instagram. La agenda de la ultraderecha apuesta a producir una personalidad impermeable a los contenidos propuestos por una raz贸n de izquierda, progresista o popular. No estamos, por tanto, ante un simple problema de comunicaci贸n, sino ante el problema de c贸mo conectar con la desesperaci贸n, el grito y la transformaci贸n.

Se ha dicho que la derecha organiza un 鈥渄iscurso de odio鈥, y es cierto. Se trata para ellos de conectar la frustraci贸n actual con la promesa de mercado. La intervenci贸n de la derecha liga desesperaci贸n presente con adhesi贸n a una realidad sin modificaciones y con un optimismo sobre el futuro de la econom铆a. Sin embargo, nada m谩s absurdo que el conformismo cuando todo est谩 en disputa. Hace d茅cadas Walter Benjamin puso en marcha la operaci贸n inversa. La llam贸 鈥渙rganizaci贸n del pesimismo鈥. Se trata, al contrario, de cuestionar las formas acr铆ticas de adhesi贸n al presente. De dar forma al grito. Ese pesimismo quiz谩s est茅 cerca de lo que John W. Cooke denominaba el 鈥渕alditismo鈥. En todo caso, nosotros podemos acercar 鈥減esimismo y 鈥渕alditismo鈥.

La ciencia pol铆tica observ贸 desde hace siglos la importancia de las pasiones en la historia. No hay c贸mo producir momentos verdaderamente igualitarios sin pasar de la indignaci贸n al entusiasmo. Maquiavelo escribi贸 que sin 茅l no hay sustento alguno para un gobierno popular. Y Kant pens贸 el entusiasmo como rasgo caracter铆stico de la revoluci贸n. El entusiasmo, entendido como afecto ligado a nuevas libertades (y hoy no hay libertad sin mayores igualdades), est谩 presente en las cartas que Cooke le mandaba a Per贸n desde La Habana en los a帽os 鈥60. All铆 le suger铆a al viejo General que aceptara que las multitudes hacen su camino por medios de entusiasmos revolucionarios y que en nuestro continente ese camino pasaba por la Revoluci贸n Mexicana, la Peronista y luego la Cubana, socialista.

En la primera de sus conmovedoras Tesis sobre el concepto de historia, Benjamin narra la existencia de un mu帽eco ajedrecista capaz de replicar exitosamente todas las jugadas y ganar todas las partidas. Debajo de la mesa que sosten铆a el tablero se escond铆a un maestro en ajedrez, bajito y encorvado que guiaba al mu帽eco. El pensador suicidado en Portbou propon铆a crear un artilugio semejante en filosof铆a, seg煤n el cual el mu帽eco del 鈥渕aterialismo hist贸rico鈥 s贸lo podr谩 vencer siempre y cuando tome en cuenta al maestro jorobado de la 鈥渢eolog铆a鈥, considerada horrible e inaceptable por la modernidad. Se trataba de proponer un modo de conocimiento capaz de enlazar, desde la 贸ptica de 鈥渓a tradici贸n de los oprimidos鈥, ciencia y pasi贸n. 驴Podemos imaginar hoy un artilugio equivalente para la pol铆tica? 驴Dir铆amos hoy que el mu帽eco que es la democracia s贸lo puede triunfar en las partidas de la igualdad siempre y cuando tome en cuenta al maestro jorobado del entusiasmo revolucionario que en el presente no puede dejarse ver porque se lo considera terrorista? Una teor铆a pol铆tica de ese tipo no desde帽ar铆a el pasaje de la desafecci贸n al grito, y del entusiasmo con un nuevo tipo de toma de la palabra.

