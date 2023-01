–

Las llaman鈥渢erapias鈥 pero son en realidad mecanismos coercitivos y violentos para convertir a las personas de la diversidad a la heterosexualidad. Las mal nombradas 鈥渢erapias de conversi贸n鈥 tienen muchas formas, metodolog铆as y espacios de ejercicio. Est谩n por todo el mundo y en Paraguay aparecen difuminadas entre organizaciones religiosas y espirituales 鈥 desde iglesias pentecostales hasta centros de yoga-; consultorios psicol贸gicos privados y p煤blicos; y espacios educativos. La familia suele ser quien primero arroja a la persona LGBT+ a estos tratamientos que est谩n estipulados como tortura por la Organizaci贸n de Naciones Unidas.. En esta investigaci贸n, gracias a testimonios de primera mano y fuentes documentales, contamos c贸mo se ejercen estas violencias en un pa铆s considerado como un 鈥渓aboratorio antiderechos鈥 de Am茅rica Latina. Por Agencia Presente.

驴Qu茅 podemos hacer para curar a mi hijo, doctor?

H茅ctor ten铆a 18 a帽os cuando su hermano lo sac贸 del cl贸set. Era 2016 y estudiaba para ingresar a la carrera de ingenier铆a en la Universidad Nacional de Asunci贸n. En ese entonces, estaba de novio con un chico de Coronel Oviedo con quien se escrib铆a por mensajes privados de Facebook. Un d铆a, cuando volvi贸 de la facultad, su hermano ingres贸 a su cuenta personal, ley贸 sus conversaciones privadas y se lo cont贸 a la mam谩. Al enterarse, ella pens贸 en una sola cosa: su hijo no pod铆a ser homosexual.

Despu茅s de pasar varios d铆as encerrado e incomunicado, su madre decidi贸 llevarlo a un tour de visitas m茅dicas para intentar revertir su homosexualidad. Al primer m茅dico que visitaron le dijo: 鈥淭raigo a mi hijo porque no est谩 bien, no s茅 qu茅 le pasa鈥. El m茅dico le hizo distintas pruebas de detecci贸n de Infecciones de Transmisi贸n Sexual (ITS), intuyendo que era lo que quer铆a la madre de H茅ctor. Pero no fue as铆. En un momento, ella le pregunt贸: 鈥溌縀so es todo? 驴No van a hacer nada para curarlo?鈥. El cl铆nico dijo que no pod铆a hacer otra cosa y le recomend贸 que consultara con un psic贸logo.

Sin encontrar respuestas en la primera consulta, su madre llev贸 a H茅ctor a un home贸pata. 鈥溌縌u茅 podemos hacer para curar a mi hijo, doctor?鈥. El doctor le contest贸: 鈥淪e帽ora, el problema no est谩 en 茅l, el problema est谩 en vos. Si quer茅s podemos trabajar contigo, pero 茅l no tiene un problema鈥. Los comentarios de los m茅dicos indignaban a煤n m谩s a mam谩 de H茅ctor, pero el peor cap铆tulo en la vida del joven estaba reci茅n por comenzar.

Cuando su padre se enter贸, lo agarr贸 del cuello de la camisa y lo apret贸 contra el ropero. 鈥淰os sos mi hijo, vos sos hombre, carajo鈥, le dijo. H茅ctor lloraba mientras escuchaba a su pap谩 culpar a su madre por la orientaci贸n sexual de su hijo. Nunca debi贸 haberle ense帽ado a cocinar, le dec铆a a los gritos.

Hac铆a d铆as que H茅ctor no dorm铆a. Comenz贸 a reprobar en la facultad, luego de varios d铆as de recorrer hospitales. En un d铆a de vulnerabilidad les dijo: 鈥淎c谩 est谩 mi cuerpo y psiquis. Pueden hacer con ellas lo que quieran. Terapia de conversi贸n psicol贸gica, shock el茅ctrico, terapia con pastillas. Vamos a hacer lo que ustedes quieran鈥.

Una semana despu茅s, en la facultad, un profesor le pidi贸 a H茅ctor que se retirara porque su pap谩 lo buscaba. Al subir al auto se da cuenta de que estaba tambi茅n su madre. 鈥溌緼 d贸nde vamos?鈥, les pregunt贸. 芦Yo tengo cuatro hijos y mis cuatro hijos son varones. Si no son varones, no son mis hijos. Yo no tengo otra clase de hijos y esto a vos te hicieron鈥, dijo su padre.

Lo llevaron al consultorio de un reconocido sex贸logo y psic贸logo de nombre 脫scar Sapena Pastor. Una vez que llegan, el doctor Sapena Pastor les explica que el tratamiento de reorientaci贸n sexual tomar铆a su tiempo. 鈥淣o es como apretar un bot贸n鈥, dec铆a. Por eso, iba a necesitar que H茅ctor lo fuera a ver al menos una hora, cinco d铆as a la semana. Los padres accedieron.

鈥淭en铆a 18 a帽os. Yo no s茅 si se sit煤an en esa situaci贸n. De estar entre tres (personas), y vos a tu mam谩 tener que darle explicaciones de c贸mo abr铆s tu pierna, en qu茅 posici贸n鈥

En esos encuentros, Sapena Pastor le ped铆a a H茅ctor que hablara de las relaciones sexuales entre 茅l y su novio, de lo que le provocaba placer y de su vida 铆ntima. En oportunidades, las citas se desarrollaban ante la presencia de sus padres, y Sapena Pastor le hac铆a relatar, paso por paso, c贸mo ten铆a sexo con otro hombre.

Me sent铆a mal. 驴C贸mo voy a hacer yo esto? Mir谩 vos, qu茅 verg眉enza de mi mismo.

Mientras estas sesiones se desenvolv铆an, en su casa, H茅ctor viv铆a un infierno. Discut铆an casi todas las noches en la cena y sus hermanos lo responsabilizaban de los 谩nimos bajos de su mam谩. Esta 鈥渢erapia鈥, con el doctor Sapena Pastor, no solo lo llev贸 a vivir en permanente estado de alerta, ansiedad y depresi贸n, tambi茅n lleg贸 a tener ideaci贸n suicida y, eventualmente, termin贸 con su novio.

La 煤nica soluci贸n que encontr贸 fue huir. Se fue a vivir a Mosc煤 a trav茅s de una oportunidad acad茅mica que becaba a paraguayxs en Rusia. 鈥淵o ni siquiera sab铆a d贸nde quedaba Rusia. Yo postul茅, tir茅 todos mis papeles, y agarr茅 el primer avi贸n que me sacara de este pa铆s. Reci茅n cuando tuve la beca adjudicada le dije a mi pap谩. Y 茅l me dice: 鈥樎usia! 隆Vladimir Putin! 隆Rusas hermosas! Pero, 驴d贸nde firmo?鈥 Hoy, b谩sicamente, estoy asumiendo p煤blicamente que yo sal铆 del pa铆s huyendo de esta situaci贸n鈥, expresa H茅ctor en entrevista con Presentes.

En ese momento, cuando le dije que segu铆a teniendo novio, mi mam谩 me empez贸 a asustar.

脫scar Sapena Pastor porta el t铆tulo de sex贸logo cl铆nico y ofrece terapia psicol贸gica en su consultorio privado, en donde atendi贸 a H茅ctor. As铆, por medio de discursos de la medicina que no cuentan con ning煤n control o supervisi贸n por parte de instituciones del Estado, estas pseudoterapias se reproducen y legitiman.

La culpa como motor

Las terapias de la tortura nunca se fueron de Paraguay. Est谩n imbricadas en el discurso m茅dico psiqui谩trico y religioso hegem贸nico. Quienes la ejercen utilizan diferentes nombres: orientaci贸n psicol贸gica, acompa帽amiento espiritual, terapia reparativa, terapia de adicciones; y se presenta de distintas maneras, en espacios como los colegios, las iglesias y los consultorios psicol贸gicos.

Brune Comas es activista, performer y coordinador de Vena Rota. El 17 de mayo de 2018, la Fiscal铆a paraguaya lo imput贸 por presuntos 鈥渁ctos exhibicionistas鈥 en un festival LGTBI en Asunci贸n, con motivo del D铆a Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Pero a帽os antes estudi贸 Teolog铆a en la universidad. Fue en ese tiempo que se dio cuenta de que era homosexual. Conoci贸 a un chico en un congreso de la Confederaci贸n Iberoamericana de Comunicadores y Medios Masivos Cristianos (Coicom).

鈥淰inieron comunicadores cristianos de todas las Am茅ricas, les trajeron los menonitas. Nosotros nos vimos en un lugar, nos pispeamos, y despu茅s nos fuimos a dormir la siesta en una alfombra del tercer piso. Me acuerdo de toda esa tensi贸n que hay cuando te gusta tanto algo que te dicen que est谩 mal pero que tiene que pasar pero te dicen que est谩 mal鈥, relat贸 Brune. Cuando su familia se enter贸 de que estaba en pareja, lo echaron de la casa. Durante cuatro a帽os hubo largos per铆odos de silencio de parte de su familia.

Para m铆 tiene que ver con el adoctrinamiento religioso.

鈥淢uy pocas terapias de conversi贸n son laicas, usualmente est谩n muy influenciadas, por lo menos en este territorio, por la religi贸n鈥.

Al venir de un contexto conservador evang茅lico, Brune tiene una escucha atenta al tema. Para 茅l, en Paraguay se expulsa lo diferente. 鈥淐uando yo ten铆a 20 a帽os y me di cuenta de que era puto dije: 鈥榲oy a ser libre鈥 porque tuve la posibilidad y luch茅 con todas mis fuerzas por conseguirlo, pero tampoco me garantiz贸 nada. Me ayud贸 a quemar una etapa de una manera m谩s amorosa. De descubrirte, de sentirte deseado. Tener que aprender a hacer un proceso de sacar lo vivo de lo muerto todo el tiempo. Es algo pero me lleva a una tarea muy fuerte y muy martirizante que no le deseo a nadie鈥, continu贸.

En palabras de la psic贸loga Montserrat Vera, integrante del colectivo PsicoFem, una organizaci贸n feminista que busca promover la diversidad y perspectiva de g茅nero en salud mental en Paraguay, ning煤n tipo de terapia de conversi贸n tiene base cient铆fica y no existe estudio que demuestre su eficacia. 鈥淟o que s铆 est谩 demostrado es que genera problemas, dolor y traumas鈥.

Montserrat identific贸 que varios pacientes que acudieron a su consultorio fueron v铆ctimas de estas autodenominadas 鈥渢erapias鈥, lo que a su vez comprueba la desesperaci贸n de los padres en 鈥渃urar鈥 o cambiar a sus hijes. 鈥淢e cuentan que les mandaron a la iglesia, con curas, a grupos religiosos, al cuartel. Como que buscan (convertirlxs) por todos los frentes鈥, detall贸.

O es el fracaso, o es medicaci贸n y suicidio

鈥淓s una medicaci贸n no solamente farmacol贸gica sino tambi茅n de los h谩bitos. Es una intervenci贸n psicol贸gica probablemente de origen cognitivo conductual que hace que veas a tu propio deseo como un pensamiento intrusivo, entonces todo el tiempo est谩s siendo esquivo de vos mismo鈥.

鈥淎l final, saliste peor鈥

Lixi vive con su mam谩 y su hermana, que tambi茅n es trans. Empez贸 a tener dudas sobre su identidad de g茅nero desde muy ni帽a. Pero como su hermana Luana ya hab铆a transicionado, su familia le dec铆a que solo quer铆a copiarla. 鈥溌縋or qu茅 vos tambi茅n ten茅s que ser as铆?鈥, le preguntaban su mam谩 y hermanos mayores. Cuando Lixi ten铆a 11 a帽os la llevaron a IPS Central porque 鈥渁lgo estaba mal con ella鈥.

Lixi no tiene ning煤n registro de esa situaci贸n. Tampoco recuerda mucho m谩s que el hecho de haber sido sometida a una operaci贸n. A帽os despu茅s, por medio de un chiste en la mesa familiar, se enter贸 que le hicieron una intervenci贸n quir煤rgica no consentida en los genitales. Seg煤n los m茅dicos con los cuales habl贸 la familia, a trav茅s de aquella cirug铆a, supuestamente, iban a acabar los intereses de Lixi hacia los varones, as铆 como su deseo de transicionar. Pero eso nunca pas贸.

鈥淢e cortaron una venita que, seg煤n ellos, era m谩s de mujer que de hombre鈥, cont贸 la joven. Hasta hoy sus hermanos bromean con aquel episodio, que a ella le incomoda. 鈥淪e te oper贸 y al final saliste peor鈥, le dicen. A su hermana Luana tambi茅n la golpearon de ni帽a. Su madre la responsabilizaba de que los adultos la acosaran. Cada vez que ella denunciaba una situaci贸n de violencia, su mam谩 no le cre铆a. 鈥淵 as铆 empezaban las golpizas otra vez. Nos hicieron creer que crecimos con ese demonio adentro鈥, cont贸 Luana.

Hay un patr贸n que se repite en los diferentes testimonios de intento de conversi贸n. La idea de que 鈥渁lgo est谩 mal鈥 en las personas TLGBIQ+. Ese pensamiento empieza a perforar la identidad de las v铆ctimas, que acaban creyendo que se merecen la tortura. Seg煤n explic贸 Montserrat Vera, de PsicoFem, el impacto en la salud mental de las personas afectadas va desde ansiedad, depresi贸n, ataques de p谩nico, terror a salir a la calle, disociaciones, dificultad para relacionarse con otrxs y para vincularse afectivamente.

鈥淭iene efectos en el d铆a a d铆a que son dif铆ciles de nombrar y ubicar si es que una no tiene la oportunidad de conversar con gente que sea activista, de la comunidad, profesionales de salud o compa帽eres, en general, porque hay mucha gente que, efectivamente, est谩 muy sola. Lo que configura todo esto al final es el aislamiento de la persona鈥, explic贸 la psic贸loga cl铆nica.

Violaci贸n de leyes nacionales e internacionales

Lxs profesionales de las mal llamadas 鈥渢erapias de conversi贸n鈥 definen a la diversidad de orientaciones sexuales e identidades de g茅nero como enfermedades. Vera explica que si 茅stas son consideradas patolog铆as, la orientaci贸n sexual est谩 siendo interpretada desde una mirada manicomial. Y desde esa perspectiva, las personas son privadas de sus derechos fundamentales.

El 17 de noviembre, el Poder Ejecutivo promulg贸 una ley de salud mental en Paraguay. Entre otras cosas, proh铆be que un psic贸logo o psiquiatra haga diagn贸sticos basados en prejuicios religiosos o sobre la orientaci贸n sexual e identidad de g茅nero de una persona. Tambi茅n busca regular internaciones no consentidas y, bajo una perspectiva antimanicomial, reconvertir al Hospital Psiqui谩trico en un centro de urgencias.

Cristianos Inclusivos del Paraguay public贸 en sus redes una fotograf铆a de una pareja envuelta en una bandera LGBT. 鈥淓sta Ley de Salud Mental confirma lo que siempre supimos: que las personas LGBTI no necesitamos ninguna cura ya que en nosotrxs no hay nada que tenga que ser curado鈥, refuerzan.

En 2011, Aireana, grupo por los derechos de las lesbianas, con el apoyo de la Coalici贸n TLGBI, present贸 la campa帽a regional llamada Curas que matan. Buscaban alertar sobre el peligro de las pr谩cticas de 鈥渞eorientaci贸n鈥 a la ciudadan铆a en general y a las organizaciones de psicolog铆a y psiquiatr铆a. Ese mismo a帽o, la Sociedad Paraguaya para el Estudio de la Sexualidad Humana public贸 una nota en la que denunciaba las terapias de reorientaci贸n sexual que se estaban desarrollando en el pa铆s. La Sociedad Paraguaya de Psiquiatr铆a tambi茅n di贸 a conocer su postura.

Paraguay ocupa el cuarto lugar en Am茅rica Latina en cuanto a cantidad de pacientes diagnosticados con depresi贸n, seg煤n un informe de la Organizaci贸n Panamericana de la Salud. Menos de 1% del presupuesto del Ministerio de Salud P煤blica es destinado a la Direcci贸n de Salud Mental. De la cantidad de pacientes diagnosticados con depresi贸n no se puede saber cu谩ntos pertenecen a la poblaci贸n de la diversidad sexual, porque no existen datos al respecto.

鈥淓l Estado, al no reconocer las categor铆as LGTBI, no produce datos, en general. Tenemos datos generales pero no podemos ver la cantidad de incidencia de depresi贸n o suicidio en adolescentes TLGBI. Todo este no reconocimiento produce una invisibilizaci贸n鈥, a帽ade el abogado e investigador Erwing Szokol. Esto volvi贸 a ocurrir el 9 de noviembre, cuando el Instituto Nacional de Estad铆sticas decidi贸 excluir del Censo 2022 a las personas LGBTIQ+, afroparaguayas y personas con discapacidad.

Violar para corregir

Carolina Robledo, presidenta de la organizaci贸n l茅sbica Aireana, explica que, generalmente, la violencia familiar est谩 normalizada en el discurso de les denunciantes. 鈥淒entro de los discursos a veces encontramos algo que llama la atenci贸n y descubrimos que una chica fue llevada a un lugar que pudo haber sido de una iglesia que le dijeron que iba a ser un retiro鈥, expres贸 Carolina.

Seg煤n cuenta, muchas veces, estos eventos se dan en una situaci贸n autoritaria, donde estuvo encerrada, incomunicada y que todo lo que pas贸 ah铆 les afect贸 tanto que, muchas veces, incluso intentaron suicidarse. No siempre les pasa a chiques menores de 17, muchas veces les pasa a chicas de 20 o 23 a帽os.

鈥淗ay una cuesti贸n que est谩 muy instalada que es que el honor de las familias depende de la sexualidad de las mujeres. Tenemos un caso de una chica que ten铆a 16 que ten铆a una pareja de 18 que, cuando se enteraron los padres, la llevaron a la Codeni y desde la instituci贸n les dijeron que se trataba de un problema hormonal, entonces, le suministraron pastillas. Muchxs se atribuyen un pensamiento m谩gico patologizante de la realidad de la gente鈥, reflexiona Rosa Posa, activista de Aireana.

Las violencias contra las lesbianas han sido invisibilizadas por mucho tiempo: golpes, descalificaciones, cuestionamientos a las maternidades l茅sbicas, deslegitimaci贸n de sus familias, violencia contra lesbianas privadas de libertad y violaciones correctivas, que son una de las torturas m谩s graves a la identidad y a la orientaci贸n sexual.

En el caso de las lesbianas, la violaci贸n busca 鈥渃onvertir鈥 o 鈥渕odificar鈥 su sexualidad, son disciplinantes. A Aireana llegan denuncias de 鈥渧iolaciones por encargo鈥, es decir, violaciones correctivas a lesbianas a pedido de las propias familias. Se manejan a trav茅s de un pacto secreto, patriarcal y machista con el objetivo de cambiar la orientaci贸n sexual de lesbianas a trav茅s de violaci贸n. A veces, se acuerda entre miembros de la familia y, a veces, incluso recomendado por un expertx en salud mental. Se le pide a un t铆o, un hermano, un primo que 鈥渉aga ese favor鈥.

鈥淒ec铆an que hab铆a un demonio homosexualizador dentro m铆o鈥

Daniel Ortellado ten铆a 16 a帽os cuando supo que le gustaban los varones. Decidi贸 compartirlo con una persona de confianza, pensando que ser铆a un secreto. Sin embargo, se lo cont贸 a una t铆a homof贸bica. Ella se encarg贸 de difundir la informaci贸n a casi toda la familia. Cuando se lo cont贸 a su padre tuvo un ataque de ira y lo golpe贸 tanto que hasta hoy lleva cicatrices en la piel.

Un d铆a, su t铆a lo llev贸 a una psic贸loga a la fuerza. La profesional le hizo preguntas sobre su orientaci贸n sexual, sus sentimientos, las relaciones sexuales y m茅todos anticonceptivos. Luego, le pidi贸 a la t铆a que ingrese y le asegur贸 que el joven no ten铆a ning煤n problema, que era una persona que estaba descubriendo su sexualidad y no tiene que curarse de nada. 鈥淟a que tiene un problema y debe resolverlo sos vos鈥, le dijo. La t铆a se enoj贸 y se fue del consultorio con su sobrino.

La siguiente visita ya no fue a un consultorio psicol贸gico, sino a la Iglesia evang茅lica del Centro Familiar de Adoraci贸n en Asunci贸n, una de las iglesias evang茅licas m谩s grandes del pa铆s que cuenta con un plantel de psic贸logos. En compa帽铆a de su t铆a y su pap谩, en contra de su voluntad, Dani asisti贸 a lo que denominar铆a 鈥渦n ritual鈥.

Todo el tiempo dec铆a cuestiones muy fuertes sobre la homosexualidad. Que es antinatural, que hab铆a un demonio homosexualizador dentro m铆o.

En un peque帽o anfiteatro, le hac铆an sentar a Dani en medio de su pap谩 y su t铆a, mientras que una pastora iba leyendo pasajes de la biblia y colocaba su mano en la cabeza de Dani.

Adem谩s de quien dirig铆a la ceremonia, hab铆a dos mujeres m谩s alrededor de Dani, que caminaban en c铆rculos, una hacia la derecha y la otra hacia la izquierda. Las dos oraban mientras segu铆an movi茅ndose sin parar. El acto duraba una hora aproximadamente y al finalizar obligaban a Dani que prometiera a su familia que ya no iba a caer en pr谩cticas homosexuales.

Era algo muy doloroso para m铆, lo recuerdo perfectamente. Lloraba profusamente y le juraba a mi pap谩 y a mi t铆a que ya no iba a ser gay, pero yo lloraba porque sab铆a que era mentira. Yo estaba mintiendo y eso me hac铆a much铆simo da帽o.

Dani asisti贸 a tres de esos rituales de tortura, en el mes de enero del 2010. Durante ese tiempo, dej贸 de comer, estaba incomunicado y aislado de sus amistades, no hablaba, estaba muy triste. A帽os despu茅s, Dani tuvo conciencia de lo que hab铆a vivido: 鈥淓s un proceso de tortura por el cual pasan much铆simos chicos, chicas y chiques. No se lo deseo a nadie porque si bien parece que es un simple ritual o una simple reuni贸n en donde van a orar por vos, es fuert铆simo el impacto en la salud mental que puede llegar a tener鈥.

Las organizaciones detr谩s del LGBTodio

En Paraguay, el pastor evang茅lico del Centro Familiar de Adoraci贸n (CFA) Miguel Ortigoza es uno de los principales defensores del fundamentalismo religioso. Es presidente del Frente Nacional Pro Vida y representante del Movimiento Somos Muchos, Muchos M谩s, Padres en Acci贸n Paraguay y Con Mis Hijos No Te Metas. Actualmente, adem谩s de predicar en contra de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de las personas de la diversidad sexual y de g茅nero, es uno de los principales voceros en contra de la 鈥淭ransformaci贸n Educativa鈥.

La Transformaci贸n Educativa es un proyecto promovido por el Ministerio de Educaci贸n y Ciencias (MEC), el Ministerio de Hacienda y la Secretar铆a T茅cnica de Planificaci贸n del Desarrollo Econ贸mico y Social que busca la educaci贸n inclusiva, equitativa y de calidad. Ortigoza integra como representante del sector de los padres el Comit茅 Estrat茅gico Interinstitucional desde el 23 de junio de 2022 y sostiene que el proyecto es apoyado por organizaciones que fomentan la inclusi贸n LGBT.

Ortigoza apoy贸 la gesti贸n del ex-ministro de educaci贸n, el evang茅lico Eduardo Petta. En una ocasi贸n, durante la presidencia del exmandatario colorado, Horacio Cartes, Ortigoza desde el Frente Nacional Pro Vida, exigi贸 que se modifique un decreto del Ejecutivo, para que el Ministerio de la Mujer 芦ya no tenga ni una potestad禄 de impulsar la perspectiva de g茅nero desde la cartera.

En otra ocasi贸n, el 10 de diciembre de 2020, Cartes predic贸 sobre la familia en una conferencia evang茅lica en el sal贸n auditorio del Partido Colorado. All铆 disertaron Miguel Ortigoza y el tambi茅n pastor evang茅lico Emilio Ag眉ero Esgaib. 鈥淧ens茅 que lo hab铆a visto todo, mucha gente me pide que la ANR se manifieste sobre este tema. Que vengan los de la bandera multicolor y nos digan: 鈥楺ueremos a tus hijos鈥. Ellos se esconden detr谩s de mentiras, se esconden en banderas, pero qu茅dense tranquilos, somos muchos m谩s, somos mejores y no nos derrotar谩n. No callemos m谩s, les invit贸 a salir a pelear y les aseguro un triunfo鈥, expres贸 Horacio Cartes, candidato a la presidencia de la ANR y recientemente declarado significativamente corrupto por el gobierno de Estados Unidos.

Evangelistas

Cuando a Jos茅 Silvera, miembro fundador de Cristianos Inclusivos de Paraguay, le propusieron ser l铆der de una c茅lula en la Iglesia de las asambleas de Dios, ten铆a 20 a帽os y le confes贸 al pastor que era gay. 鈥淢e gustaba mucho ser l铆der pero iba a suponer un conflicto grande y no quer铆a tener una doble vida. Yo ya estaba en mi proceso de aceptaci贸n. 脡l me dijo que todos los gays en alg煤n momento fueron violados por un hombre y que lo m谩s probable es que yo tambi茅n hubiera sido violado cuando era beb茅. Eso a m铆 me trabaj贸 mucho porque yo s茅 que no fui violado pero para entrar en su categor铆a de gay, me hizo creerlo鈥, recuerda.

Si yo no estoy seguro de lo que ocurri贸 en mi ni帽ez, 驴c贸mo un pastor que apenas me conoce me va a venir a decir que esto pas贸, esta es la causa y que hay que trabajarlo?

Para Jos茅, la violencia religiosa ocurre cuando integrantes de las iglesias, habitualmente evang茅licas, presentan un futuro totalmente desalentador y hacen entender a sus fieles que no son bienvenidxs si aceptan su orientaci贸n sexual. 鈥淓so no te permite desarrollarte como algunos quieren encontrar un espacio, un entorno donde expresar su espiritualidad鈥, expresa Silvera.

Un caso emblem谩tico que mencionan en la investigaci贸n Retando al futuro: con-inspirando transformaciones. Ataques a la democracia en Europa y America Latina. Voces desde los feminismos es el de la iglesia Misi贸n Vida, fundada por el argentino Jorge M谩rquez, un 鈥渁p贸stol鈥 medi谩tico que defiende la inocencia de colegas acusados de nexos con el narcotr谩fico y el lavado de dinero. Junto con su hermano, Hugo M谩rquez, lideran la iglesia y son conocidos por sus posturas fundamentalistas y su capacidad de influencia en el poder pol铆tico de Uruguay y Paraguay.

Otra fuerte figura evang茅lica es Juan Vera, uno de los principales defensores del fundamentalismo religioso. Preside la Asociaci贸n de Consumidores de Paraguay (Asucop) y en el 2013 fue candidato a senador por el Movimiento Independiente Constitucionalista en Alianza (MICA). En ese momento, ya llevaba adelante una campa帽a de odio y discriminaci贸n hacia las personas LGBTTIQ+ a trav茅s de su cuenta de Facebook y la de la Asucop. Tambi茅n instaba a los j贸venes a inscribirse al Comando de Institutos Militares de Ense帽anza del Ej茅rcito (CIMEFOR).

Aunque no es sencillo identificar las fuentes de financiamiento de grupos fundamentalistas, para algunxs activistxs existen relaciones de apoyo entre el poder pol铆tico y religioso. 鈥淓l principal semillero, desde donde se proponen las terapias de conversi贸n en Paraguay, es desde las comunidades cristianas鈥, reforz贸 Juan Manuel Talavera, miembro de Cristianos Inclusivos del Paraguay. 鈥淏asta con ver los discursos de Emilio Aguero que 茅l mismo habla de mucha gente. 脡l fue el que desat贸 la cacer铆a de brujas en la 茅poca de (el exministro de Educaci贸n Enrique) Riera鈥, dijo.

La iglesia evang茅lica CFA, la misma iglesia que lidera Ortigoza, es muy frecuentada por actores del sector pol铆tico. 鈥淟os pol铆ticos tienen que entender que nosotros estamos para trabajar con ellos y no contra ellos. El error de Lugo fue ser excluyente鈥, dijo el pastor Emilio Abreu al brindar su apoyo p煤blicamente a Federico Franco, en 2012 tras el golpe parlamentario al expresidente Fernando Lugo.

La presencia protag贸nica de miembros evang茅licos en el gobierno se hab铆a visto tambi茅n durante el mandato de Nicanor Duarte Frutos, con participaci贸n de l铆deres menonitas como Ernst Bergen (en Industria primero y luego en Hacienda), Carlos Walde (ministro asesor econ贸mico) y Andreas Neufeld, en la Secretar铆a de Tributaci贸n. En el gabinete del actual presidente Mario Abdo Benitez asumieron dos evang茅licos: Arnoldo Wiens, titular de Obras P煤blicas y actual precandidato a la presidencia, y Eduardo Petta, ex-ministro de Educaci贸n.

Otro ejemplo que demuestra el apoyo econ贸mico entre las iglesias evang茅licas y el poder pol铆tico fue el tratamiento m茅dico del fallecido Emilio Abreu. En enero de 2022, el Ministerio de Salud solicit贸 al Instituto de Previsi贸n Social (IPS) que se haga cargo de una cirug铆a para Abreu, sin ser asegurado de la previsional. Los costos del procedimiento van de entre 20 millones y 800 millones de guaran铆es. Esto fue duramente criticado por la opini贸n p煤blica en redes sociales.

La mala educaci贸n

Jos茅 Silvera acudi贸 a un grupo para varones homosexuales llamado Grupo de Amor, Aceptaci贸n y Perd贸n (GAAP). Este grupo era liderado por el mismo psic贸logo encargado de redactar y producir los contenidos de la revista de 芦Decisiones禄, Joel Cirian Rodr铆guez. 芦Decisiones禄 es una revista que contiene informaci贸n falsa sobre salud sexual que durante al menos siete a帽os se elabor贸 y difundi贸 con dinero del Estado entre miles de estudiantes en Paraguay

Los miembros de GAAP se encontraban una vez por semana en el Jard铆n Bot谩nico de Asunci贸n, conversaban sobre los pecados de la homosexualidad y trataban de 芦adquirir modales masculinos禄 a trav茅s del f煤tbol. Tambi茅n ten铆an que confesar si se masturbaban, si miraban pornograf铆a o si pensaban en hombres.

Una investigaci贸n de El Surti revel贸 que Exodus Internacional lleg贸 a operar en Paraguay. Exodus es una organizaci贸n estadounidense que por m谩s de treinta a帽os promovi贸 la supuesta efectividad de las terapias de conversi贸n. En 2012 su presidente, Alan Chambers, confes贸 que no serv铆an y decidi贸 cerrar la organizaci贸n al a帽o siguiente. Pero algunos de sus ministerios siguen operando hasta hoy.

Uno de los coordinadores del Ministerio de Terapias Reparativas fue el uruguayo C茅sar Yamand煤. Citaba a j贸venes en su casa junto a su librer铆a, Oasis, en la ciudad de Villa Elisa. Los recib铆a los s谩bados de ma帽ana, conversaban y oraban. Presentes intent贸 contactarse con Yamand煤 pero no hubo respuesta.

Paraguay, laboratorio de discursos antiderechos en Am茅rica Latina

La estigmatizaci贸n hacia la poblaci贸n LGBTIQ+ en Paraguay tiene su origen en la dictadura stronista, la m谩s larga de Am茅rica Latina. En las d茅cadas del 70 y 80 inici贸 una violenta persecuci贸n de las fuerzas p煤blicas contra varones gays, con la excusa de que buscaban resolver el cr铆men del locutor de radio Bernardo Aranda. Los hombres, que para el gobierno, eran considerados homosexuales fueron tachados de 鈥渁morales鈥, reprimidos y vedados en la sociedad.

En aquella 茅poca, la prensa nacional instal贸 una hip贸tesis que sosten铆a la existencia de una 鈥渟ecta de amorales鈥. En un recorte de diario recolectado en el libro 108, ciento ocho, del abogado e investigador Erwing Szokol, se explica que 鈥渓a organizaci贸n es todo un movimiento de expansi贸n hacia los centros donde la depravaci贸n no ha llegado鈥. Supuestamente a trav茅s de recursos atra铆an a j贸venes incautos para pervertirlos.

Cuarenta a帽os despu茅s, Paraguay fue escenario en 2012 de un golpe parlamentario que depuso al entonces presidente Fernando Lugo y abri贸 las puertas para el retorno del Partido Colorado, cuyo candidato y luego presidente Horacio Cartes se pronunci贸 en repetidas ocasiones contra los derechos de las personas LGBTTIQ+ y la despenalizaci贸n del aborto. Pero el contexto de ultraderechizaci贸n de Paraguay es extensivo en el resto de Am茅rica Latina.

Desde entonces vino una seguidilla de gobiernos racistas, homoodiantes y neoliberales, como el de Jair Bolsonaro, en Brasil; el golpe de estado en Bolivia en 2019 por parte de la ultraderechista cristiana Janine 脕帽ez; la instalaci贸n de la ultraderecha en Colombia en 2019, con la presidencia de Iv谩n Duque M谩rquez y en El Salvador, con Nayib Bukele, as铆 como la continuidad del neoliberalismo de Sebasti谩n Pi帽era, en Chile.

Seg煤n explica Mirta Moragas, abogada feminista especializada en derechos humanos, en Paraguay la Iglesia Cat贸lica es mucho m谩s fuerte que en el resto de los pa铆ses de la regi贸n donde es m谩s fuerte la presencia evang茅lica. Si bien la Iglesia evang茅lica es visible, la Iglesia Cat贸lica sigue siendo la m谩s poderosa pol铆ticamente.

鈥淓l hecho de que Paraguay sea un laboratorio de discursos antiderechos, en general, lo que hace es crear un clima hostil hacia las personas LGBT, y refuerza de muchas maneras el estigma que existe hacia las personas LGBT. Es un discurso da帽ino que impide el crecimiento de la sociedad y de los debates, y el reconocimiento del aporte de las personas LGBT a la sociedad鈥, expresa Moragas.

En la investigaci贸n Retando al futuro demuestran que este contexto de ultraderechizaci贸n en buena parte de los pa铆ses de ambas regiones evidencia fuertes corrientes de violaciones de los derechos humanos y democracias deslegitimadas, corruptas, tuteladas y con una alta influencia militar, empresarial y religiosa en las decisiones pol铆ticas.

Los retrocesos en la materia de derechos humanos vienen desde 2017, cuando el Ministerio de Educaci贸n y Ciencia prohibi贸 alusiones a la 鈥渋deolog铆a de g茅nero鈥 en materiales educativos y amenaz贸 con quemar libros que tengan la palabra 鈥済茅nero鈥. Moragas public贸 un art铆culo en la revista Observa de CDIA titulado 鈥溌縌u茅 niega el Ministerio de Educaci贸n al prohibir la teor铆a y/o 鈥渋deolog铆a鈥 de g茅nero?鈥. En 茅l demuestra que el efecto de la 鈥淩esoluci贸n Riera鈥, como se le denomina a la resoluci贸n 29.664 del Ministerio de Educaci贸n y Ciencias (MEC), no tiene que ver con la modificaci贸n de los materiales sino con reforzar el tab煤 de la palabra g茅nero en el 谩mbito educativo.

En 2019, la C谩mara de Senadores aprob贸 un proyecto de declaraci贸n por el cual se declara provida y profamilia. El proyecto fue presentado por la senadora liberal Mar铆a Eugenia Bajac (PLRA), para 鈥渄efender lo que expresa la Constituci贸n Nacional sobre la vida y la familia, en sus art铆culos 4 y 49, respectivamente鈥.

Bajac es pastora de una iglesia evang茅lica y fue imputada por usar pasajes y vi谩ticos del Congreso, as铆 como la infraestructura y medios de la Canciller铆a para viajar a Per煤 y Guatemala en plena pandemia del coronavirus para acudir a eventos religiosos evang茅licos. En el 2020 el Senado la destituy贸 por malgasto de dinero p煤blico.

Los influencers del odio

En 2018, Agustin Laje y Nicol谩s M谩rquez, te贸ricos de ultraderecha y autores del t铆tulo El libro negro de la nueva izquierda, visitaron Paraguay, por recomendaci贸n del entonces Arzobispo de la Iglesia Cat贸lica, Edmundo Valenzuela, en el marco del encuentro 鈥淧rincipios Republicanos, Propuestas y Desaf铆os鈥, organizado por la ANR. La charla se realiz贸 en la Junta de Gobierno del Partido Colorado y estuvieron presentes el presidente de la Rep煤blica, Mario Abdo Ben铆tez, el ex mandatario Horacio Cartes, entre otras autoridades del partido.

La autodenominada 鈥渆x feminista鈥 Sara Winter de Brasil, estuvo en Paraguay en dos ocasiones, para realizar una gira de charlas libres y gratuitas por Alto Paran谩 en lugares p煤blicos como la costanera de Hernandarias e instituciones educativas y religiosas, como la Universidad Nacional del Este y el Centro de Adoraci贸n CFA de la misma ciudad. En su 煤ltima visita, en 2019, present贸 la conferencia 鈥淓l feminismo y la destrucci贸n moral y 茅tica de la mujer鈥, en la universidad p煤blica de Ciudad del Este.

El evento fue organizado por el C铆rculo de Estudios Liberales con el apoyo del Frente Nacional Pr贸vida y Profamilia Paraguay y Movimiento Por la Vida y la Familia. As铆 tambi茅n, desarroll贸 la charla 鈥淚deolog铆a de g茅nero y destrucci贸n familiar鈥 en el Sal贸n Municipal Mauro C茅spedes de Ciudad del Este y en el Teatro Municipal de Hernandarias.

En mayo de 2022, el economista libertario y Diputado de la Naci贸n de Argentina, por el partido La Libertad Avanza, brind贸 una conferencia magistral en Paraguay, en la Torre 1 del Paseo La Galer铆a, organizada por la C谩mara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (CNCSP), con la producci贸n del Grupo SG. La actividad ten铆a un costo de G. 440.000 para socios de la c谩mara y para no socios G. 650.000. El objetivo de la charla era 鈥渃rear un espacio para compartir ideas, repensar el pa铆s y construir nuevos caminos hacia un progreso y desarrollo econ贸mico/social鈥.

En gran medida, dice la investigaci贸n Retando al futuro, este despliegue est谩 relacionado con la exitosa construcci贸n de alianzas internacionales y transfronterizas entre actores fundamentalistas, por ejemplo, la influencia de personajes como Agust铆n Laje y Nicol谩s M谩rquez en diversos pa铆ses de la regi贸n y en eventos internacionales sobre familia y derechos.

Sanando las heridas

Fueron tres rituales durante enero de 2010. Dani Ortellado recuerda cada uno de ellos. El 煤ltimo fue diferente. Al finalizar el ritual, lo incorporaron a una misa que se estaba desarrollando en un lugar lleno de j贸venes y adolescentes. Su proceso de alejamiento y recuperaci贸n no fue f谩cil. 鈥淧as茅 por dos intentos de suicidio y seguir estando ac谩 firme es un logro, no solamente m铆o sino de todas las personas que me rodean y me dieron mucho apoyo y cari帽o鈥, reflexiona.

Dani siente que esas sesiones de 鈥渄eshomosexualizaci贸n鈥 en el templo evang茅lico da帽aron su autoestima hasta el d铆a de hoy. Seg煤n cuenta, pas贸 mucho tiempo en depresi贸n y todav铆a sigue sanando heridas en espacios de terapia y autocuidado. Pero de todas, hay una consecuencia que identifica con claridad: 鈥淐reo que las terapias de conversi贸n hicieron que me aleje totalmente de la iglesia y de cualquier otra instituci贸n religiosa鈥.

Todav铆a siente que hay mucho que no les puede exigir a sus padres porque su infancia estuvo marcada por el tab煤 y la desinformaci贸n, especialmente, hacia la orientaci贸n sexual. Sin embargo, la relaci贸n con su familia cambi贸. Gracias a que su padre ya no vive con 茅l mantienen un c贸digo de respeto mutuo. Con su mam谩 es diferente. Con ella puede hablar de la vida, de la muerte, de las amistades, de los afectos. Pero de su t铆a, que fue quien intent贸 鈥渃onvertir鈥 a Dani, prefiri贸 no saber nunca m谩s

鈥淢e pongo a pensar en mi yo adolescente de por all谩, por el 2011 y lo que implic贸 mi salida del cl贸set desde ese momento y la ruptura que se gener贸 con mi familia y lo comparo con la relaci贸n que tengo hoy d铆a con ellos. Fue el resultado de muchas conversaciones, sinceramientos, disgustos tambi茅n pero finalmente hay como una aceptaci贸n de nuestras diferencias, respeto y aprendizajes鈥, explica.

鈥淐reo que logr茅 sanar la mayor铆a de las heridas. De hecho, en julio fue la primera vez que despu茅s de tres a帽os de terapia mi psic贸loga me dio 鈥榚l alta鈥. Me dijo que me ve con much铆sima autonom铆a y herramientas para la resoluci贸n de conflictos. Es algo de lo que me siento muy orgulloso. Pero puedo volver de vuelta cuando necesite ese espacio鈥.

Su desaf铆o m谩s grande es el de continuar fortaleciendo su propia autoestima, para conectar consigo mismo, con su cuerpo y seguir afirm谩ndose positivamente. 鈥淵o soy una persona muy privilegiada en muchos aspectos. Pienso que la sanaci贸n es un proceso pero que no es lineal, en absoluto. Hay d铆as que me siento re bien y despu茅s busco mis espacios con mi psic贸loga. Creo que es posible la sanaci贸n pero debe haber un soporte muy grande. El m铆o fueron y siguen siendo mis compa帽eras mujeres en la militancia por los derechos y los espacios terap茅uticos鈥.

Juan Manuel Talavera, de Cristianos Inclusivos, explic贸 que el proceso de sanaci贸n depende del tipo de terapia que alguien haya recibido, del tiempo de exposici贸n, y del impacto que haya causado en la persona. Hay terapias violentas, que incluyen desde manipulaci贸n psicol贸gica y emocional, con complicidad de las familias, hasta el aislamiento en centros 芦especializados禄 donde, en algunos casos, incluso, se somete a electrochoques a los 芦pacientes禄.

Hay heridas que pueden sanar, otras que llevar谩n m谩s tiempo, y por supuesto, aquellas que posiblemente no sanen del todo, como ocurre con cualquier trauma. Una de las consecuencias m谩s comunes de heridas no sanadas es el alejamiento definitivo de la fe.

Es decir, personas creyentes terminan no solamente alej谩ndose de su fe cristiana, sino incluso desarrollando un rechazo y hasta odio hacia la religi贸n, y con justa raz贸n鈥, reflexiona Juan Manuel.

Pero tambi茅n identifica otras consecuencias bastante comunes: el rechazo de unx mismx y la culpabilidad que muchas personas contin煤an experimentando a煤n despu茅s de haberse separado de este tipo de tortura. Para Juan Manuel, el cristianismo mal entendido y mal ejercido produjo mucho da帽o a la comunidad LGBT y es algo que contin煤a ocurriendo a trav茅s del discurso de odio de grupos antiderechos con base fundamentalista cristiana. Es por eso que, desde este a帽o, habilitaron un espacio de escucha, acompa帽amiento y contenci贸n para personas LGBT que hayan sido v铆ctimas de abuso religioso.

*Si est谩s o estuviste expueste a situaciones de violencia como estas pod茅s acudir a cualquiera de estas redes:

Personas Sobrevivientes de Abuso por Religiosos y otros (PSAR), de Cristianos Inclusivos: (+595)984 115 319

(+595)984 115 319 Rohendu, de Aireana: (+595)981 110 108

(+595)981 110 108 Asociaci贸n Panambi: (+595)983 321 006

(+595)983 321 006 Centro de Consejer铆a y Denuncias de VIH/sida y DDHH Paraguay: (+595)985 649119

(+595)985 649119 Hora Segura, de It Gets Better Paraguay: por mensajer铆a de Facebook e Instagram.

por mensajer铆a de Facebook e Instagram. Consultorio Jur铆dico Feminista: (+595)983 217 273

(+595)983 217 273 Fono Lila: (+595)983 604 888