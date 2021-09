–

Espa帽a festeja haber batido la marca del 70% de la poblaci贸n con la pauta completa de la vacunaci贸n contra el covid-19. En Israel un 68% de la poblaci贸n ya tiene las dos dosis y en Estados Unidos el porcentaje est谩 ya en el 61%. Mientras, en la Rep煤blica Democr谩tica del Congo menos del 0,1% de la poblaci贸n ha recibido alguna dosis y en la vecina Angola apenas se supera el 3%, como Gab贸n o Kenia, que rozan ya el 3,5%.

Con apenas una pincelada de estos datos, recopilados por la web Our World In Data, se dibuja un mapa de vacunaci贸n desigual que permanece latente de fondo, mientras las grandes potencias se afanan para llegar a otra meta para la que a煤n no hay estudios concluyentes ni posicionamientos claros de las agencias reguladora: la administraci贸n de una tercera dosis.

Israel lleva desde julio inoculando esta triple pauta, mientras Estados Unidos se ha puesto como fecha el 20 de septiembre para arrancar con ello. Por su parte, la Organizaci贸n Mundial de la Salud (OMS) ped铆a a principios de agosto una moratoria en la administraci贸n de esta tercera dosis hasta que el 10% de la poblaci贸n este vacunada. Pero pa铆ses como Canad谩, Reino Unido, Alemania o Francia hacen o铆dos sordos y ya han anunciado que ampliar谩n su pauta de vacunaci贸n.

鈥淒os dosis para 3.500 millones de habitantes de pa铆ses con menos renta, supondr铆a 7.000 millones de euros; una tercera dosis para 1.500 millones de habitantes de los pa铆ses con rentas altas puede suponer 30.000 millones de euros. Desde el punto de vista comercial, la elecci贸n es clara鈥

A este lado de la frontera, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que anunciaba a finales de julio que hab铆a suscrito un contrato con Pfizer por 1.800 millones de euros y con Moderna, por 480, en pos de la tercera dosis, ha matizado su postura. Durante la tarde de ayer, y en consonancia con las opiniones del panel de expertos, declaraba que esta tercera dosis ser谩 solo para personas inmunodeprimidas por trasplante o en tratamiento oncol贸gico.

Al mismo tiempo, el ECDC (Centro Europeo para la Prevenci贸n y Control) en un comunicado conjunto con la Agencia Europea del Medicamento (EMA) aseguraba que algunos estudios informan que una dosis puede mejorar la respuesta en este colectivo de individuos.

Fines comerciales vs fines sanitarios

Para Fernando Lamata, experto en Salud P煤blica y Pol铆ticas de Salud, la propagaci贸n de la tercera dosis m谩s que fines sanitarios, busca fines comerciales. 鈥淟a necesidad de dosis de refuerzo no ha sido demostrada todav铆a鈥, expresa a El Salto el que fuera consejero de Sanidad de Castilla La Mancha. 鈥淓l factor m谩s importante que est谩 impulsando a los pa铆ses ricos a comprar terceras dosis para sus poblaciones, es el comercial鈥 asegura Lamata quien se lamenta de que las grandes empresas farmac茅uticas siguen dirigiendo la pol铆tica de vacunaci贸n mundial logrando precios abusivos, de 15 贸 20 euros por una dosis que cuesta menos de un euro. 鈥淰eamos: dos dosis para 3.500 millones de habitantes de pa铆ses con menos renta, supondr铆a 7.000 millones de euros; una tercera dosis para 1.500 millones de habitantes de los pa铆ses con rentas altas puede suponer 30.000 millones de euros. Desde el punto de vista comercial, la elecci贸n es clara鈥, expresa.

Miriam Al铆a, responsable de vacunaci贸n y respuesta a epidemias de M茅dicos Sin Fronteras desgrana la estrategia de venta de vacunas. 鈥淟as farmac茅uticas han intentado que la OMS recomiende una tercera dosis y con los datos que han aportado del potencial decrecimiento de la protecci贸n no les ha validado. Se les ha pedido que estos estudios contin煤en y que se incluya a personas con factores de riesgo espec铆ficos, con problemas inmunol贸gicos鈥 expresa. 鈥淐omo no han conseguido el respaldo de la OMS est谩n presionando a la opini贸n p煤blica para crear esta necesidad y negociando con los estados para que se apruebe a nivel nacional鈥.

Mientras, a帽ade Al铆as, aumentan los precios para estos nuevos contratos. 鈥淧uede ser que en un momento dado sepamos que pasados 12 meses es necesario vacunar a las personas de m谩s riesgo, o puede ser que necesitemos una vacuna diferente. Se est谩 viendo que combinando mecanismos diferentes podemos tener mejor respuesta inmunitaria. A lo mejor hace falta una tercera dosis, pero a lo mejor no tiene porque ser de esa vacuna鈥, a帽ade.

鈥淎lgunos estudios apuntan a que la respuesta a la vacuna puede decaer con el tiempo, pero tal vez no tanto como se est谩 diciendo. Un estudio con datos en Israel indica que podr铆a bajar de 94% a un 82%, pero siguen protegiendo muy bien鈥

Sin estudios suficientes

Para la Catedr谩tica de Inmun贸loga, 脕frica Gonz谩lez Fern谩ndez, es interesante que se hagan estudios y que tengamos m谩s informaci贸n para decidir sobre una hipot茅tica necesidad de una tercera dosis. 鈥淎lgunos estudios apuntan a que la respuesta a la vacuna puede decaer con el tiempo, pero tal vez no tanto como se est谩 diciendo. Un estudio con datos en Israel indica que podr铆a bajar de 94% a un 82%, pero siguen protegiendo muy bien. En Reino Unido se ha analizado en residencias y no se ha visto una disminuci贸n importante en la protecci贸n鈥, cuenta a El Salto.

Por otra parte, esta inmun贸loga a帽ade que se podr铆a plantear una nueva vacuna frente a la nueva variante delta, en vez de una tercera dosis. 鈥淪i tuvi茅ramos vacunas frente a las variantes delta o incluso frente a nuevas como la lambda, ser铆a lo 贸ptimo, pero a煤n no est谩n disponibles, desgraciadamente鈥. 鈥淒e todas formas鈥攁帽ade鈥 las vacunas actuales siguen protegiendo en altos niveles frente a las variantes. Adem谩s, el sistema inmunitario es capaz de mejorar, de adaptarse al virus, e incluso aunque cambie un poco y disminuya la respuesta, nunca va a ser cero鈥. Por ello, tambi茅n para Gonz谩lez es prioritario vacunar al mayor n煤mero de poblaci贸n antes que empezar con nuevas dosis.

鈥淗ay que aunar esfuerzos para conseguir parar la enfermedad en todos los sitios. Si no la paramos potencialmente pueden aparecer nuevas variantes m谩s complejas que hagan no tan efectivas las vacunas que tenemos ahora鈥

鈥淯na tercera dosis es ego铆sta e ineficiente en t茅rminos de salud p煤blica鈥, sentencia Carlos Mediano, presidente de Medicus Mundi. 鈥淗ay que aunar esfuerzos para conseguir parar la enfermedad en todos los sitios. Si no la paramos potencialmente pueden aparecer nuevas variantes m谩s complejas que hagan no tan efectivas las vacunas que tenemos ahora鈥, explica quien considera que plantear una tercera dosis solo para inmunodeprimidos tambi茅n habr铆a que estudiarlo bien. 鈥淭endr铆amos que ver si de verdad la inmunidad en estas personas disminuye. Hay dos tipos, la inmunidad que muestra la presencia de anticuerpos, pero luego hay otro tipo de inmunidad, la de la memoria de los linfocitos. Faltar铆an estudios de este tipo para poder tomar una decisi贸n. Y tambi茅n tenemos que plantearnos qu茅 es m谩s necesario para estas personas, una tercera dosis o protegernos a todas las personas vacunando al mundo鈥, explica.

Para Fernando Lamata vacunar solo a los inmunodeprimidos es una manera de abrir la puerta a una tercera dosis para todos. 鈥淟a experiencia nos dice que, por la puerta de una autorizaci贸n de las agencias para unas indicaciones limitadas, entran luego las generalizaciones para otros grupos, y, al final, para toda la poblaci贸n. Y es que, con una bien estudiada presi贸n de marketing, la opini贸n p煤blica puede empezar a pedir a los gobiernos que nos pongan la tercera dosis a todos鈥. Este fue el caso de Israel, donde la tercera dosis comenz贸 en grupos de personas inmunodeprimidas y finalmente se ampli贸 a toda la poblaci贸n.

鈥淓n este sentido, ser铆a bueno que la ministra Darias se comprometiera a que solamente se vacunar铆a a personas inmunodeprimidas, y que no se aplicar谩 una tercera dosis al resto de la poblaci贸n, hasta que se haya vacunado a todas las personas en todos los pa铆ses. Y ser铆a muy deseable que el gobierno de Espa帽a presionara en la Organizaci贸n Mundial del Comercio (OMC) para que se suspendan las patentes de las vacunas y se promueva la transferencia de tecnolog铆a para aumentar la producci贸n鈥, a帽ade Lamata.

Soluci贸n: liberar patentes

Los expertos consultados consideran que la soluci贸n a la inequidad en el suministro de vacunas en todo el mundo pasa por liberar las patentes. Mientras los pa铆ses de ingresos altos han recibido 1.100 millones de dosis, los de ingresos medios-altos 2.000 millones, los de ingresos medios-bajos unos 700 y los de ingresos bajos solo 10 millones, una propuesta para liberar patentes lanzada por India y Sud谩frica hace ya 11 meses y presentada al Consejo de los Acuerdos sobre los Derechos de Propiedad Intelectual con el Comercio (ADPIC) 鈥攆ormado por todos los pa铆ses integrantes de la OMC鈥 permanece bloqueada.

El 20 de noviembre Estados Unidos, Jap贸n y los pa铆ses de la UE, entre ellos Espa帽a, bloqueaban la petici贸n. Pero, desde entonces, ha habido avances y ya son 104 pa铆ses los que apoyan la liberalizaci贸n de patentes, entre ellos Estados Unidos. Tambi茅n Espa帽a emiti贸 el documento Non Paper espa帽ol, una estrategia a favor de la propuesta de India y Sud谩frica, para acelerar la obtenci贸n de vacunas mediante mecanismos para compartir conocimiento, aumentar la producci贸n y acelerar la distribuci贸n.

Por otro lado, 鈥渓a responsabilidad p煤blica en este momento es de tomar las mejores decisiones para toda la poblaci贸n y eso solo se puede hacer invirtiendo en estudios de salud p煤blica. Hay que invertir en investigaci贸n independiente, no puede ser que las empresas farmac茅uticas nos est茅n diciendo la efectividad de sus productos鈥, a帽ade Carlos Mediano.

鈥淓n un naufragio, la tercera dosis es dar un salvavidas de m谩s a gente que ya est谩 protegida, frente a gente que no tiene ninguno鈥

鈥淟a soluci贸n: es aumentar la producci贸n, liberar patentes, la UE debe de dejar de bloquear la exenci贸n a las patentes鈥, expresa Miriam Al铆a, de M茅dicos Sin Fronteras para quien este aumento debe ir unido a una deslocalizaci贸n de la producci贸n y as铆 el suministro llegue a rellenar los huecos que quedan en el mapa. 鈥淟a mayor parte de pa铆ses de ingresos bajos a煤n no ha conseguido poner una segunda dosis a sus sanitarios, sobre todo en 脕frica Central. En un naufragio, la tercera dosis es dar un salvavidas de m谩s a gente que ya est谩 protegida, frente a gente que no tiene ninguno鈥, sentencia.

