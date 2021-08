–

De parte de SAS Madrid August 9, 2021

Las residencias suman los mismos contagios que en la tercera ola, pero los geriatras consideran que no puede repetirse la f贸rmula para evitar casos: “Cuando las agencias den el visto bueno a una tercera dosis de la vacuna, se deber铆a empezar por las residencias y los inmunodeprimidos”, pide la Sociedad de Gerontolog铆a.

La COVID-19 ha vuelto a encontrar una grieta en las residencias de mayores. Los lugares con mayor cobertura vacunal del pa铆s se enfrentan a su propia oleada, menos virulenta que otras, pero en algunos casos letal y con un n煤mero de contagios parecido al de meses atr谩s. El IMSERSO ha registrado 1.712 residentes infectados en julio y 50 fallecidos. En febrero fueron 2.156 contagios y 1.246 decesos, por lo que el efecto de las vacunas queda m谩s que patente. Pero la curva actual sigue subiendo. “Nos preocupa”, dijo la ministra de Sanidad el mi茅rcoles. Carolina Darias asegur贸 que se adoptar谩n las “medidas necesarias para que estos centros, los m谩s golpeados al comienzo de la crisis, sean seguros”.

Las instituciones geri谩tricas dieron el pistoletazo de salida a la campa帽a de inmunizaci贸n en enero y han conseguido porcentajes alt铆simos de cobertura entre los internos, superiores al 93% con ambas dosis. 驴Qu茅 est谩 pasando entonces? “Las vacunas no dan una inmunidad del 100%, sino aproximadamente del 90% frente a la variante delta y es ese 10% el que se est谩 infectando ahora”, explica Jos茅 Augusto Garc铆a, presidente de la Sociedad Espa帽ola de Geriatr铆a y Gerontolog铆a (SEGG). “Nos estamos encontrando la misma afectaci贸n que en febrero y, aunque los casos son mucho m谩s leves desde el punto de vista cl铆nico, es una situaci贸n muy preocupante porque hay residentes que llegan al hospital o que fallecen”, reconoce el experto.

Un total de 256 centros est谩n afectados por brotes, la mayor铆a en Catalunya, Castilla y Le贸n y Baleares. “Hay gente que dice que las vacunas no funcionan porque algunos ancianos se est谩n muriendo. Claro que funcionan. En lugar de morir muchos de los que se infectan, hay muy poquitos que llegan al hospital”, defiende Alfredo Corell, catedr谩tico de Inmunolog铆a en la Universidad de Valladolid.

驴Qu茅 est谩 pasando en las residencias?

Los familiares y los trabajadores son el gran foco de contagio en los centros de mayores. En el caso de los segundos, la cobertura desciende al 85%. “No podemos obligar a ese 15% a vacunarse, pero hay que hacer mucha pedagog铆a. Son un veh铆culo de transmisi贸n entre personas muy vulnerables y fr谩giles”, pide Jos茅 Augusto Garc铆a. El experto recomienda que se vacunen con Janssen para alcanzar la suficiente protecci贸n lo antes posible. “Y, desde luego, los profesionales de nueva incorporaci贸n deben venir todos vacunados”, a帽ade.

La variante delta es otra de las explicaciones que los expertos encuentran a este pico. A la luz de los datos, hay todav铆a un porcentaje de mayores que solo recibi贸 la primera dosis de vacuna, con lo que la protecci贸n frente a esta mutaci贸n m谩s transmisible desciende hasta el 30%. En Catalunya y Euskadi, ascienden al 13% los que a煤n tienen una dosis pendiente. Respecto a los que recibieron ambas “hay una explicaci贸n te贸rica de por qu茅 personas vacunadas est谩n empezando a tener la enfermedad de modo grave. Y en el caso particular de las residencias, la p茅rdida de inmunidad de la vacuna se puede deber a tres situaciones fundamentales”, enumera Corell.

La primera es que “est茅n inmunodeprimidos y tengan las defensas bajas”. Hay personas que ya ten铆an el sistema inmunitario deteriorado y que no han respondido bien a la vacuna. “Suele ir asociado a la edad, pero puede haber una persona de 90 a帽os con inmunidad m谩s fuerte que uno de 70”, dice el inmun贸logo. “El envejecimiento biol贸gico, que llamamos inmunosenescencia, hace que la respuesta sea menor en las personas mayores que en las j贸venes”, comparte el geriatra Garc铆a. En segundo lugar, una vez vacunadas, “sus defensas pueden no tener memoria de larga duraci贸n y que se pierdan antes”, a帽aden los expertos.

Por 煤ltimo, los tratamientos inmunosupresores tambi茅n hacen que se produzca m谩s “fallo vacunal”. Esto ocurre en personas con c谩ncer, transplantes o patolog铆as autoinmunitarias, “por lo que en el momento de la vacunaci贸n puede que no generaran la respuesta suficiente o que su inmunosupresi贸n constante haya hecho que se deterioren antes”, dice Corell. “Estas tres situaciones pueden ser susceptibles de la dosis de refuerzo. No hay evidencia a modo general, pero en grupos muy concretos s铆 podr铆a ser interesante”, concluye el catedr谩tico.

驴Qu茅 se puede hacer ahora?

Israel, Francia y Alemania han empezado a administrar una tercera dosis a los grupos m谩s vulnerables y de mayor edad. Respecto a esto, la SEGG pide “cautela”: “No hay datos cient铆ficos sobre la dosis de refuerzo y debemos esperar a que la Agencia Espa帽ola de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y las secretar铆as de Salud P煤blica de las comunidades se pronuncien”, advierte Garc铆a.

El aumento de ingresos entre las personas j贸venes pone el foco de vacunaci贸n en estos grupos de edad y la OMS ha pedido que se cedan primero a los pa铆ses menos protegidos. “Entendemos que esa es ahora la prioridad”, expresa Garc铆a desde la SEGG. Eso s铆, “hay certeza de que una tercera dosis no genera efectos adversos y, cuando las agencias den el visto bueno, se deber铆a empezar por las residencias y por las personas inmunodeprimidas”.

“Estoy a favor de una tercera dosis para quienes lo necesiten, pero si eso no hace olvidarnos de implementar m谩s medidas de seguridad en las residencias”, reclama Javier Garz贸n, portavoz de Marea de Residencias. “La vacuna es el airbag que tenemos contra las infecciones para las personas que tienen las defensas m谩s bajas, pero no es el 煤nico problema que tienen los centros”, recuerda. La plataforma pide m谩s EPIs para el personal y pruebas diagn贸sticas antes de entrar en los geri谩tricos, tanto para visitantes como para trabajadores.

La Ponencia de Alertas del Ministerio de Sanidad est谩 buscando opciones para cortar la transmisi贸n, pero los geriatras y los especialistas piden que se den alternativas al aislamiento. “Lo que m谩s nos preocupa no es la COVID, sino que se mueran de pena y tristeza”, expresa Garz贸n. La Comunidad de Madrid ha renovado el protocolo de visitas a estos centros, recomendando limitarlas a tres semanales de una hora de duraci贸n y solo con personas que tengan la pauta completa. Ante el aumento de brotes 鈥 24 con 247 residentes afectados y 31 ingresados鈥 ocho residencias madrile帽as han suspendido del todo las visitas.

“Encerrarlos no sirve para nada porque el virus sigue entrando, lo 煤nico que consiguen es que sean presos sin condena”, lamenta Garz贸n. “Aislarlos va fatal”, comparte Garc铆a, de la SEGG. “No tener contacto abierto con sus compa帽eros o eliminar las actividades recreativas o fisioterap茅uticas hace que se descompensen m谩s f谩cilmente”, cuenta el experto sobre los que sufren diabetes, hipertensi贸n o enfermedades pulmonares y cardiacas. Adem谩s, “la mitad de las personas internas en estos centros tiene demencia y con el encierro est谩n m谩s agitados, m谩s desorientados y m谩s nerviosos”. A nivel general est谩n detectando s铆ntomas de depresi贸n y de insomnio. “Necesitan m谩s profesionales para hacer terapias, as铆 que volvemos a hacer un llamamiento para aumentar la financiaci贸n y evitar los graves efectos secundarios del aislamiento”, pide el geriatra.

“Est谩 pasando como en toda la Sanidad: la gente se va porque hay la misma precariedad laboral que antes de la pandemia o m谩s”, opina Javier Garz贸n. Seg煤n 茅l, la situaci贸n de las residencias no ha mejorado y no lo har谩 hasta que no se invierta en ellas. “La soluci贸n no puede estar en manos de quien crea el problema”, advierte. Y sobre todo “hay que evitar el confinamiento: si no les dejan salir de una habitaci贸n, relacionarse, hacer terapias de recreo ni fisioterap茅uticas, o que sus familias vayan a verlos, al final morir谩n de pena”.

