TERCERA GUERRA MUNDIAL: La entrada de Finlandia y Suecia a la OTAN es una maniobra en el marco de la 3GM

Polit贸logo finland茅s: 芦Estados Unidos empuja a Helsinki a la guerra con Mosc煤禄

URA RU entrevist贸 a Johan B盲ckman, Doctor en Ciencias Sociales, profesor asociado de criminolog铆a en las universidades de Turku y Eastern de Finlandia, profesor asociado de Sociolog铆a legal en la Universidad de Helsinki, escritor y editor.

-Johan, existe la opini贸n de que la OTAN -es decir, EEUU- provoc贸 el conflicto en Ucrania y contin煤a aumentando el problema. 驴Le preocupa que Finlandia una vez que entre en la Alianza, tenga un conflicto con Rusia, provocado con alg煤n tipo de pretexto?

-S铆, esta es una amenaza grande y probable. Por ejemplo, pueden derribar un avi贸n civil sueco o finland茅s, como fue el caso en el Donbass hace ocho a帽os con el Boeing. Con la ayuda de los brit谩nicos, pueden derribar un avi贸n, y esta ser谩 una buena raz贸n para fortalecer la psicosis militar en Finlandia. La influencia de un hecho as铆 ser铆a enorme, los brit谩nicos podr铆an ingresar inmediatamente con tropas a Finlandia, a Suecia o a las Islas Aland.

Por cierto, las Islas Alan son el objetivo principal de los brit谩nicos. Y es probable su ocupaci贸n por parte de 芦fuerzas de paz brit谩nicas禄. Ya trataron de quedarse all铆 cuando fue una de las guerras de Crimea, despu茅s bajo los t茅rminos del Tratado de Paz Parisino de 1856, comenz贸 la desmilitarizaci贸n de las Islas Alan.

Tal vez los brit谩nicos quieran combinar estos planes: derribar un avi贸n y ocupar las islas. La situaci贸n es muy peligrosa.

El primer ministro brit谩nico, Boris Johnson, es un nuevo Hitler si estamos hablando de agitaci贸n militar antirrusa, campa帽a y guerra h铆brida de Occidente contra Rusia. El problema es que en 茅poca de los nazis, estaba claro qui茅n era su l铆der: Hitler. Y ahora el Occidente colectivo est谩 contra Rusia, y no est谩 claro cu谩l de ellos es el nuevo Hitler: hay diferentes l铆deres, 脷rsula von der Leyen; Joe Biden y Boris Johnson.

鈥Finlandia solicit贸 oficialmente unirse a la OTAN. 驴Espera que esto suceda en la Cumbre de la Alianza en junio, c贸mo pronostican los pol铆ticos europeos?

-Ahora Finlandia s贸lo ha presentado una solicitud. El Parlamento vot贸 esto. Pero este es s贸lo el primer paso. Turqu铆a bloque贸 todas las negociaciones, pero Finlandia tiene previsto asistir [a las negociaciones]. Hasta ahora, vemos que Turqu铆a bloquea el problema [la entrada de Finlandia y Suecia a la OTAN]. Si hubiera una aprobaci贸n de la solicitud por parte de todos los miembros de la OTAN, entonces se debe realizar una votaci贸n en el Parlamento. S贸lo despu茅s de eso habr谩 una decisi贸n final en Finlandia. Pero Turqu铆a ralentiza mucho este proceso, y puede durar meses y a帽os. La probabilidad de que Finlandia nunca se una a la OTAN es grande.

鈥Es decir, 驴Turqu铆a puede bloquear completamente el ingreso o simplemente se retrasar谩?

-Turqu铆a bloquea resueltamente el ingreso. Erdogan dijo varias veces que Turqu铆a no quiere ver a Finlandia y Suecia en la OTAN, porque los pa铆ses de la OTAN 芦no deber铆an apoyar a los terroristas禄.[N.de la E.: Erdogan se refiere a los kurdos y sus organizaciones pol铆ticas, refugiados en los pa铆ses esandinavos]. El l铆der del Partido Nacional de Turqu铆a dijo que la entrada de Finlandia y Suecia en la OTAN es una continuaci贸n de la guerra en Ucrania y un crimen contra la humanidad. Las declaraciones ya est谩n a esos niveles. Por lo tanto, creo que Turqu铆a bloquear谩 [a煤n m谩s]. Aunque, tal vez habr谩 algunas negociaciones, y Erdogan aprobar谩 la decisi贸n. Pero despu茅s de tales comentarios, se ver铆a muy extra帽o. [N.de la E. el presidente turco Erdogan no es en absoluto fiable, probablemente ya debe tener claro qu茅 puede sacar por dar su aprobaci贸n, y en cuanto se lo den, cambiar谩 de opini贸n]

鈥Unos d铆as antes de la presentaci贸n oficial de Finlandia de la solicitud para unirse a la OTAN, el presidente finland茅s Sauli Niinist枚t, llam贸 al presidente ruso Vladimir Putin. Si esta conversaci贸n hubiera tenido lugar tiempo antes, 驴habr铆a cambiado la decisi贸n de las autoridades finlandesas?

-Esta conversaci贸n telef贸nica, que tuvo lugar por iniciativa del presidente de Finlandia, me parece extra帽a. Niinist枚t supuestamente quer铆a informar a Vladimir Putin. Pero, 驴informar sobre qu茅 si la informaci贸n era de dominio p煤blico? La actitud de nuestro presidente hacia el presidente ruso fue bastante grosera, incluso tuvo un car谩cter burl贸n.

Cuando Turqu铆a comenz贸 a bloquear el posible ingreso de Finlandia en la OTAN, se torcieron las cosas para nuestro presidente, porque 茅l garantizaba a todo el pa铆s que Turqu铆a tambi茅n apoyaba.

En general, es una situaci贸n muy extra帽a: al principio, el presidente finland茅s apu帽al贸 por la espalda al pueblo finland茅s al rechaz贸 un refer茅ndum donde se preguntara sobre la adhesi贸n a la OTAN, luego apu帽al贸 por la espalda al presidente Putin, con quien anteriormente colaboraba. Simplemente decidi贸 saltarse todo.

-驴Y por qu茅? Despu茅s de todo, Finlandia durante mucho tiempo se mantuvo neutral. Las relaciones con Rusia fueron, y hasta ahora siguen siendo, muy amigables.

鈥Es la presi贸n de los Estados Unidos. Esto es parte de un gran juego contra Rusia. Seg煤n la prensa estadounidense, quieren castigar a Putin presionando a Rusia. Nadie pregunt贸 al pueblo finland茅s. El presidente prohibi贸 organizar un refer茅ndum. No podemos dar una opini贸n, no podemos responder a la situaci贸n, s贸lo escribir opiniones en Facebook o en Twitter, nada m谩s. Esta decisi贸n fue tomada por el presidente y el gobierno, que por cierto, hasta hace poco estaban categ贸ricamente contra la OTAN, ten铆amos una l铆nea de neutralidad.

En el Parlamento de Finlandia 150 Diputados cayeron s贸lo debido al hecho de que estaban en contra de la OTAN. Y ahora de repente, 188 diputados votaron en el Parlamento por unirse a la OTAN. Esta es una traici贸n franca.

-驴Pero entienden que Rusia y Finlandia tienen 1.200 kil贸metros de frontera com煤n, y si la OTAN ha declarado a Rusia enemiga, entonces Finlandia por unirse a la Alianza, desafortunadamente, se convierte en un enemigo para Rusia? 驴C贸mo afectar谩 esto a las relaciones entre pa铆ses?

-Lo mostrar谩 la historia. Pero creo que a Finlandia le espera una ocupaci贸n estadounidense e inglesa.

鈥驴Por qu茅?

-Porque todo se hace para crear una situaci贸n dif铆cil para Rusia. Creo que hay un plan a gran escala 芦Operaci贸n Azul.2禄 [nombre de la operaci贸n planeada por Hitler para destruir Rusia]. Lo que est谩 sucediendo debe evaluarse en este contexto, ya que el prop贸sito de la OTAN es la decadencia de Rusia. Finlandia y Suecia son parte de la maniobra en el marco de la Tercera Guerra Mundial.

-驴La considera inevitable? [a la Tercera Guerra Mundial]

-De hecho, ya viene. Lentamente. Los 8 a帽os de hostilidades en el Donbass son parte de ella, y Finlandia se est谩 preparando para unirse a ella. La Tercera Guerra Mundial ya est谩 llegando. Y la adhesi贸n de Finlandia y Suecia a la OTAN lo acelerar谩.

Pero incluso si no est谩n en la OTAN, los estadounidenses pueden instalar sus bases militares en Finlandia y Suecia. Por lo tanto, la adhesi贸n a la OTAN no es tan decisiva.

-No hay amenazas de Rusia [a Finlandia], entonces, 驴por qu茅 permitir bases militares extranjeras?

-Es la posici贸n de nuestra 茅lite. En Finlandia, crearon una psicosis militarista a gran escala alrededor de la entrada a la OTAN. La gente est谩 en psicosis profunda, piensan que Rusia atacar谩 a Finlandia ma帽ana.

El gobierno asusta a la gente. Los medios de comunicaci贸n escriben que pronto habr谩 escasez de todo, y debemos prepararnos porque los bancos no funcionar谩n, no habr谩 gas ni gasolina, ni nada en los supermercados. Y luego le dicen a la gente que s贸lo la OTAN puede salvarnos, que 芦la OTAN es nuestra salvaci贸n禄.

Nuestros pol铆ticos dicen que la situaci贸n de seguridad en Europa ha cambiado, que Rusia es impredecible y, al mismo tiempo dicen que no hay amenazas de Rusia. Se contradicen. Dijeron que deber铆an encontrar seguridad urgente porque la gente quiere, pero no preguntaron a la gente sobre nada.

Y el presidente finland茅s, cuando presentaron la solicitud de ingreso a la OTAN, dijo 芦este es un triunfo de la democracia禄. 驴Cu谩l es el triunfo si a la gente no se le ha preguntado sobre nada?

Se basan en encuestas que supuestamente reflejan la opini贸n p煤blica, pero estas encuestas son falsas.

-驴Qui茅n hace las encuestas? 驴Qui茅n las paga?

-Partidos, y algunas empresas dudosas, que tal vez no las hacen, sino que simplemente se las inventan. Hay empresas que est谩n estrechamente relacionadas con las organizaciones pro atlantistas, as铆 que la OTAN las hace, o las paga.

-驴Qu茅 saben los ciudadanos en Finlandia sobre la Operaci贸n especial de Rusia en el Donbass, y Ucrania? 驴Qu茅 opina la gente sobre este tema?

-Opinan que el conflicto entre Rusia y Ucrania, es asunto de Rusia.

Pero, desafortunadamente, hay escasez de informaci贸n: no todos conocen los antecedentes de este conflicto, porque tenemos censura en los medios de comunicaci贸n. Las fuentes de informaci贸n rusas -medios de comunicaci贸n, sitios gubernamentales- est谩n bloqueadas. El contenido de los medios est谩 controlado por la inteligencia brit谩nica. Los medios incluso escriben 芦seg煤n la inteligencia brit谩nica禄.

Recuerdo la campa帽a [de desinformaci贸n] sobre Bucha: los medios de comunicaci贸n comenzaron a dar una imagen de Rusia donde 芦el ej茅rcito de Putin禄, supuestamente participaba en cr铆menes de guerra. Pero la gente no crey贸 en lo de Bucha. Despu茅s de eso, lo intentaron con la informaci贸n de Kramatorsk, donde el misil Tochka-U vol贸 a la estaci贸n. Tambi茅n fue un fracaso completo: los periodistas fueron invitados, pero vieron que la estaci贸n fue golpeada por un misil ucraniano. Luego hubo intentos de desinformaci贸n con Azovstal, pero todos vieron que a todos los prisioneros de Rusia se les dio un trato humano.

鈥Los pa铆ses b谩lticos est谩n esperando que los finlandeses se unan a la OTAN, ya que esto significa que se convertir铆an en amigos. 驴Finlandia est谩 lista para cambiar sus buenas relaciones vecinales con Rusia, por estos tres pa铆ses, que se consideran sat茅lites de EEUU?

-Estonia, Letonia y Lituania amenazan a Rusia con el cierre del Golfo de Finlandia y el acceso al Mar B谩ltico. Si Finlandia entra en la OTAN, dicen que ser谩 el lago de la OTAN, que bloquear谩 a la ciudad rusa de San Petersburgo. De hecho, este ser谩 un nuevo bloqueo de Leningrado. [Entre 1924 y 1991, San Petersburgo se llam贸 Leningrado]. Finlandia, desafortunadamente, es el principal participante aqu铆.

鈥Usted es el presidente del 芦Comit茅 Antifascista de Finlandia禄. Viendo lo que sucedi贸 en los 煤ltimos a帽os en Ucrania, c贸mo aument贸 y creci贸 el nazismo all铆. 驴Hay una amenaza de que se disemine en toda Europa?

-S铆, este proceso ya est谩 sucediendo. Hay una ucranizaci贸n de Europa. Muchos voluntarios de diferentes pa铆ses est谩n luchando como parte del batall贸n Azov. Esto ya es una se帽al. Adem谩s, incluida Finlandia, las banderas ucranianas son visibles en todas partes, dicen 芦Gloria a Ucrania禄, se llevan a cabo eventos pro -fascistas, Zelensky habl贸 ante diferentes parlamentos, incluso en el nuestro, y esto ya tiene signos de fascismo. Zelensky, aparentemente, tambi茅n quiere convertirse en un F眉hrer de Europa ucranianizada.