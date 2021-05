–

De parte de Periodico Anarquia May 5, 2021 66 puntos de vista

Lo que unas 40 personas han logrado autoorganiz谩ndose junto a la base del centro social en Cord贸n nos llena de fuerzas. De lunes a jueves, de ma帽ana y de tarde, ni帽xs y adolescentes pasan por el centro social a recibir ayuda en sus aprendizajes y la solidaridad es la materia m谩s beneficiada.

Cuidando las distancias, la calidad sanitaria y sobre todo, el cara a cara, un barrio ha decidido que no le ganar铆a la indiferencia. Con el cuidado de varixs vecinxs, como la que cocina budines para lxs alumnxs o la panader铆a que aporta los bizcochos y m谩s de una treintena de profes solidarixs, la educaci贸n autogestionada desaf铆a la soledad capitalista.

En tiempos dif铆ciles la autoorganizaci贸n muestra que no s贸lo es sue帽o sino un medio real que prioriza la solidaridad, la reciprocidad y que saca lo mejor de todxs. No se necesitan grandes estructuras, jefes con grandes sueldos, no se necesitan jerarqu铆as o dinero empresarial cuando la voluntad nace de abajo.

En el mismo barrio en el que se levant贸 desde los escombros de una ex boca, la plaza 鈥淎cci贸n directa鈥 con sus luces y hamacas, hoy se muestra c贸mo desde una asamblea horizontal, un proyecto claro y mucha voluntad es posible combatir el despojo y la desidia鈥

En un barrio autoorganizado nadie esta solx