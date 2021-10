Mariano Ferreyra, su emergente :: Su asesinato exhibi贸 un entablado de negocios entre capitalistas, la dirigencia sindical, el r茅gimen pol铆tico y el Estado

La informalidad, la flexibilizaci贸n laboral y la explotaci贸n forman parte del capitalismo desde sus or铆genes; sin embargo, en las ultimas d茅cadas se ha expandido en todo el mundo, con su desenlace de mayor precarizaci贸n, desigualdad y desprotecci贸n para los trabajadores; siendo el papel del Estado junto a la burocracia sindical fundamental.

En nuestro pa铆s, uno de los efectos m谩s tr谩gicos de este proceso fue el asesinato de Mariano Ferreyra. Ese crimen ocurrido un 20 de octubre de 2010 en el barrio de Barracas, expuso el origen y el fundamento de la tercerizaci贸n, como una forma clave de la precarizaci贸n laboral que los sectores hegem贸nicos de la sociedad patrocinan como una cuesti贸n estrat茅gica. Tambi茅n exhibi贸 la naturaleza y el rol de los dirigentes sindicales, el car谩cter de clase del Estado, y como as铆 tambi茅n la naturaleza del r茅gimen pol铆tico inepto a la hora de satisfacer las deudas sociales.

Mariano Ferreyra, y la lucha contra la tercerizaci贸n.

Una vez m谩s recordemos que Mariano Ferreyra, estudiante, militante de una organizaci贸n popular como el Partido Obrero, fue asesinado por una patota que respond铆a a la direcci贸n de la Uni贸n Ferroviaria, sindicato conducido por Jos茅 Pedraza. Este crimen ocurri贸 durante una movilizaci贸n de los trabajadores tercerizados del Ferrocarril Roca, que exig铆an su reincorporaci贸n. El crimen de Mariano tuvo una gran incidencia en la agenda pol铆tica y social, en la visibilizaci贸n de la tercerizaci贸n, expuso los desaf铆os que enfrentan los sectores populares ante las pol铆ticas patronales, sindicales, policiales y judiciales, la complicidad del r茅gimen pol铆tico con estas pr谩cticas, y como los sectores del poder se articulan para aplacar cualquier proceso de lucha y reivindicaci贸n de los derechos de los trabajadores.

El crimen de Mariano Ferreyra exhibi贸 un entablado de negocios entre capitalistas, la dirigencia sindical, la totalidad del r茅gimen pol铆tico y el Estado sobre la base de la superexplotaci贸n, flexibilizaci贸n y el fraude laboral de los trabajadores del ferrocarril. Una respuesta a los porque de este salvaje accionar puede estar dado en que esta lucha amenazaba los niveles de ganancias de las empresas concesionarias de los ferrocarriles, y por otro lado, discut铆a el propio funcionamiento sindical dentro de la Uni贸n Ferroviaria; dado que podr铆an ingresar trabajadores, los cuales los dirigentes no tendr铆an controlados. Es importante agregar que existe una conexi贸n con el crimen social de Once, exponiendo un funcionamiento deficiente de las instancias estatales que no cumplen su funci贸n b谩sica e indispensable en t茅rminos del control sobre determinados empresarios con sus pr谩cticas nefastas.

Tercerizaci贸n y flexibilizaci贸n laboral.

La tercerizaci贸n consiste en que una empresa deja de realizar una parte del proceso de los servicios o del proceso productivo con trabajadores de planta permanente, y acuerda con otra empresa para que haga dichas tareas; esta operaci贸n causa un achicamiento de los costos y un deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores. La condici贸n del trabajador de las empresas que prestan los servicios tercerizados es peor que la de los trabajadores de las empresas que requieren la tercerizaci贸n de servicios. Genera disiciplinamiento social, frente al temor al despido, baja de los salarios, no poseer cobertura social, y condiciones indignas de trabajo

En la sociedad capitalista en fundamental el papel que juega el disciplinamiento de los trabajadores y los sectores populares. Permanentemente el llamado circulo rojo, cuyo instinto de clase est谩 hiperdesarrollado, censuran y combaten la autoorganizaci贸n de los oprimidos. Cuando los trabajadores y el pueblo, dejamos de vernos como rivales en una b煤squeda individual por mejorar nuestra existencia, los due帽os del poder sufren su primer derrota. Significa romper el disciplinamiento social, reconocer nuestro rol, terminar con el miedo a los mecanismos impersonales del capital; nada alarma tanto a los capitalistas como la organizaci贸n popular.

El neoliberalismo es un contiguo de tendencias econ贸micas, pol铆ticas y sociales que surge de la crisis del capital que tiene su inicio en los a帽os setenta, donde un nuevo orden alter贸 profundamente la distribuci贸n del ingreso y modific贸 las relaciones econ贸micas internacionales, imponiendo lo que se conoce como la globalizaci贸n neoliberal. La formaci贸n de cadenas globales comercializadoras de commodities y la deslocalizaci贸n de las empresas y la desindicalizaci贸n acentu贸 la ca铆da de los salarios. Un modelo econ贸mico y social que llev贸 a millones al desempleo, proliferando la informalidad y precarizaci贸n laboral.

Una de sus consecuencias fue el aumento del porcentaje de trabajadores a tiempo parcial, en quienes se desempe帽an en reg铆menes de mini empleos y, perciben sueldos que los sit煤an en la pobreza. Otra forma de desempleo encubierto es el empleo por cuenta propia y el desempe帽ado por trabajadores de familiares auxiliares. En estas modalidades se encuentran m谩s expuestos que los trabajadores asalariados formales al no contar con acceso a la seguridad social, o a un ingreso, digno, seguro y continuado; la informalidad lleva al crecimiento sostenido de la pobreza y la miseria.

La precarizaci贸n del trabajo es una realidad a escala creciente, con car谩cter global, donde la tercerizaci贸n se extiende a diversas actividades econ贸micas como las industriales, agrarias y de servicios. Esta estrategia llevada adelante, consistente en la informalidad, la inestabilidad, la precarizaci贸n y la flexibilidad de la fuerza de trabajo, forma parte de un proceso de precarizaci贸n estructural del trabajo a escala global. Este proceso a escala planetaria, tambi茅n lo constituyen los movimientos de capitales, la fragmentaci贸n y la relocalizaci贸n de los procesos productivos, tambi茅n los movimientos migratorios masivos y continuos que dan cuenta de las condiciones de trabajo degradantes en que se encuentran grandes poblaciones. En la actualidad la tercerizaci贸n es central en las nuevas formas de contrataci贸n y regulaci贸n de las relaciones entre el capital y el trabajo, siendo los j贸venes los m谩s afectados.

Este modelo econ贸mico y social arriba a la Argentina, como derivaci贸n de la crisis estructural del capitalismo a nivel mundial, y tambi茅n con el objetivo de obturar al ciclo de luchas populares y al activismo de los sesenta y comienzos de los setenta, es decir seprodujo una reacci贸n conservadora que se exterioriz贸 en el golpe de estado de 1976. La dictadura cont贸 con el apoyo total de la burgues铆a, una ofensiva de conjunto del capital. La estrategia consisti贸 en priorizar la redistribuci贸n regresiva del ingreso y la reestructuraci贸n de la econom铆a. Emprendieron una ofensiva contra los trabajadores, mediante la cual profundizaron el control empresarial sobre su proceso organizativo y productivo, modificando las condiciones de trabajo y dividiendo las organizaciones obreras e intentando aniquilar a los sectores m谩s combativos.

La dictadura signific贸 una ofensiva del capital contra el trabajo, para configurar otro modelo donde los grupos econ贸micos concentrados tuvieron una evoluci贸n muy significativa, un proceso de concentraci贸n fenomenal, lo cual fortaleci贸 enormemente a las patronales, al tiempo que plante贸 un proceso de erosi贸n de los derechos laborales. Intent贸 borrar de un plumazo reivindicaciones laborales obtenidas con d茅cadas y d茅cadas de lucha, modificando la relaci贸n de fuerzas entre el capital y el trabajo.

Esta l铆nea fue continuada y profundizada por los sucesivos gobierno que, legalizaron la flexibilidad y la tercerizaci贸n laboral, consolidando de este modo, el ataque del capital al trabajo, que intenta en todo momento disciplinar a los trabajadores, con el objeto de ir aumentando la tasa de ganancia. La d茅cada del noventa, tambi茅n est谩 signada por un marco regional que es el del Consenso de Washington, donde se suma el proceso de privatizaciones, que fueron la punta de lanza de la profundizaci贸n de este cambio en las relaciones laborales. Y en este contexto, los empleados ferroviarios sufren fuertes procesos de tercerizaci贸n, flexibilizaci贸n junto a miles de p茅rdidas de puestos de trabajo; a esto se sum贸 la reforma laboral.

La desocupaci贸n en los a帽os 90 gener贸 en ese momento un disciplinamiento muy fuerte que condicion贸 muy negativamente las posibilidades de organizaci贸n y lucha. Un sector importante del sindicalismo hizo negocios con las reformas neoliberales, lo cual afect贸 sus propias bases, siendo un ejemplo destacado de esto, el extinto secretario de la Uni贸n Ferroviaria Jos茅 Pedraza. El juicio contra los responsables materiales del crimen de Mariano expuso el entramado de negocios, complicidades, la organizaci贸n interna del sindicato, y el disciplinamiento a los propios trabajadores: toda una trama que afecta profundamente la posibilidad de organizaci贸n sindical, y la posibilidad de militancia en los lugares de trabajo. La hist贸rica estructura del movimiento sindical y la transformaci贸n social de las 煤ltimas d茅cadas termin贸 con algunos de los l铆deres convertidos en sindicalistas empresarios que, en lugar de defender a los trabajadores defienden los intereses patronales intentando disciplinar a sus bases.

La no registraci贸n de las relaciones laborales se encuentra existente en el empleo 鈥渆n negro鈥 que se concentra en las pymes, la tercerizaci贸n laboral que ha sido adoptada por las grandes empresas y por el Estado, y los empleados monotributistas. Todos 茅stos se encuentran desprotegidos frente a las contingencias del trabajo y adem谩s perciben salarios menores que los de sus pares registrados. Es evidente que en las 煤ltimas d茅cadas, la tercerizaci贸n y la subcontrataci贸n laboral se han transformado en las estrategias centrales utilizadas por el sector empresario para motorizar el proceso de flexibilizaci贸n.

La tercerizaci贸n es el resultado de una transformaci贸n profunda de los procesos productivos, que llev贸 a las empresas a delegar parte de sus tareas a otras compa帽铆as para ganar competitividad a trav茅s de la reducci贸n de los costos laborales. Tiene un efecto disciplinador sobre la fuerza de trabajo, los trabajadores marginados conviven en el mismo espacio laboral con los registrados, pero con condiciones muy diferentes, estorbando las posibilidades de generar una identidad colectiva. Los trabajadores subcontratados, aunque hacen las mismas tareas y funciones que los de planta, llegan a tener salarios muy inferiores, al tiempo que tienen escasos derechos laborales y una mayor dificultad para organizarse. Limpieza, vigilancia y mensajer铆a son las actividades m谩s cl谩sicas de tercerizaci贸n, puesto que se consideran tareas perif茅ricas. Pero tambi茅n existen situaciones de subcontrataci贸n dentro de las propias l铆neas productivas o de servicios.

Es importante destacar que las actuales normativas respecto de la tercerizaci贸n siguen siendo las mismas que se aprobaron durante la d茅cada menemista. Asimismo los supuestos logros del periodo del consenso de los commodities fueron en la cantidad de empleo, pero no en la calidad del empleo. Uno de cada tres trabajadores se encuentra en la informalidad, mientras que una parte importante de los asalariados formales tienen una relaci贸n contractual precaria. Este tipo de relaci贸n laboral no genera beneficio econ贸mico para el conjunto de la sociedad, pero lo que s铆 genera es una fragmentaci贸n del colectivo laboral. Los objetivos son reducir costos, acrecentar las utilidades y tambi茅n debilitar al movimiento obrero; no afecta s贸lo a los tercerizados, sino que como sucede con otras formas de precarizaci贸n laboral, la debilidad de un grupo de trabajadores es tambi茅n una amenaza para el colectivo. La tasa de ganancias es claramente el objetivo empresario, pero tambi茅n es fortalecer al capital en su relaci贸n con el trabajo con la fragmentaci贸n, brind谩ndole un enorme poder.

La flexibilizaci贸n y tercerizaci贸n en los ferrocarriles

La historia del Ferrocarril en la Argentina es la historia de la lucha contra la entrega y la subordinaci贸n de la burgues铆a gobernante al capital extranjero. Los sucesivos gobiernos hipotecaron los trenes para luego entregarlos a la privatizaci贸n. Durante toda su historia el conjunto de los trabajadores y en forma particular los ferroviarios lucharon en defensa de los trenes. Se destacan las luchas ferroviarias en la denominada resistencia contra la Libertadora. Con Frondizi en el gobierno, se aplica el Plan Conintes, en donde se militarizan los ferrocarriles, que son intervenidos con el intento de desguazarlos, 茅ste es enfrentado y resistido por los trabajadores ferroviarios.

En la 煤ltima dictadura militar Ferrocarriles Argentinos, como todas las empresas del Estado, son endeudadas como garant铆as de cr茅ditos; esto bajo el terror y la desapariciones de decenas de trabajadores ferroviarios. Durante el gobierno de Alfons铆n, se quiso implementar una reformulaci贸n de los trenes, favoreciendo el gerenciamiento privado. Ya con Menem se concreta la concesi贸n de la empresa a distintos oferentes, que signific贸 el desguace y una considerable declinaci贸n de servicio. La empresa estatal Ferrocarriles Argentinos fue fraccionada en 1991 y literalmente liquidada en 1995. Pero antes de concretar el traspaso a los concesionarios privados, la administraci贸n menemista se encarg贸 de despedir masivamente a los trabajadores ferroviarios..

Los trabajadores ferroviarios cuentan con una valiosa tradici贸n de lucha contra los ataques a sus derechos laborales. Desde la heroica resistencia a las privatizaciones menemistas en la d茅cada del 鈥90, tambi茅n contra las condiciones de flexibilizaci贸n laboral en todos los rubros del trabajo, avaladas por leyes neoliberales. El costo social de la privatizaci贸n de los ferrocarriles represent贸 el recorte de miles de puestos de trabajo, el cierre de ramales y talleres y la desconexi贸n de cientos de pueblos que quedaron en v铆as de extinsi贸n.

Durante la llamada postconvertibilidad se mantuvo intacto el esquema privatista con una fabulosa pol铆tica de subsidios a los concesionarios, el deterioro constante de la infraestructura, la precarizaci贸n y tercerizaci贸n laboral, Los sectores populares mayormente usuarios de estos servicios, sufr铆an diariamente esta pol铆ticas, viajando como ganado o incluso perdiendo la vida yendo a trabajar, en los constantes 鈥渁ccidentes鈥, siendo un punto de inflexi贸n el crimen social de Once. La lucha por el pase a planta de los trabajadores tercerizados, la lucha por la justicia del crimen de Mariano y la de los familiares de las v铆ctimas de la masacre de Once obligan al gobierno a un cambio en sus pol铆ticas. Se anuncia en el 2015 la reestatizacion de solamente los ramales de pasajeros, no as铆 del sistema de carga que continuo en manos privadas, asimismo se aplic贸 un plan de inversi贸n y renovaci贸n de la infraestructura.

Existieron y existen muchas luchas contra la tercerizaci贸n, precarizaci贸n laboral, pidiendo la incorporaci贸n a planta y el acceso a los derechos b谩sicos; y la imagen de Mariano se convirti贸 en un s铆mbolo de muchos movimientos de trabajadores de distintas actividades econ贸micas que denunciaron y denuncian la precarizaci贸n y tercerizaci贸n. El emergente de nuevas luchas de los tercerizados expone un cuadro en el que no solo se mantuvo el fraude laboral, sino que demuestra una pol铆tica de reconstrucci贸n del negocio de la tercerizaci贸n; la dirigencia sindical, sigui贸 siendo c贸mplice del ahora administrador de los ferrocarriles, la empresa del Estado, Trenes Argentinos, en el negociado de superexplotaci贸n y precarizaci贸n laboral.

La continuidad del fraude laboral

En las diferentes l铆neas de Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado, se renov贸 la pol铆tica de las tercerizaciones y el fraude laboral, con despidos arbitrarios a los trabajadores que intentaban organizarse; en respuesta emergieron luchas por la reincorporaci贸n y el pase a planta permanente de los trabajadores tercerizados, con cortes de v铆as y diferentes acciones de lucha en el Roca, el Mitre y el Sarmiento. En el Roca, los tercerizados de seguridad de MCM lograron organizarse sindicalmente y realizar una elecci贸n de delegados encuadrados en un sindicato de seguridad. Protagonizaron diferentes acciones, movilizaciones y una fuerte campa帽a para exponer sus reclamos y dar a conocer su situaci贸n, buscando la solidaridad de los trabajadores de planta y los usuarios.

Un recorrido por las luchas de los trabajadores ferroviarios tercerizados, en los 煤ltimos a帽os expone la vigencia de la precarizaci贸n laboral, los negociados con los subsidios y la superexplotaci贸n laboral. Aplicados por el Estado, sus funcionarios y las empresas, con la complicidad de la dirigencia sindical de los sindicatos ferroviarios. Durante la crisis pand茅mica, estos trabajadores que fueron considerados esenciales, reclamaron elementos de prevenci贸n sanitaria con un paro parcial de actividades y el reclamo de medidas de cuidado. Los contagios y la muerte de varios trabajadores obligaron a trabajar a personas de riesgo y sin tener acceso a elementos de higiene m铆nima, todo esto con la complicidad del directorio de Trenes Argentinos y las distintas instancia del Estado; siendo totalmente indulgentes con los empresarios de las tercerizadas que no garantizan condiciones m铆nimas de salubridad.

Las condiciones laborales de los trabajadores tercerizados del ferrocarril son paup茅rrimas, por ejemplo no cuentan con ba帽o ni un lugar de descanso, tienen que costear sus uniformes, largas jornadas laborales, salarios por debajo de la l铆nea de pobreza. Las empresas contin煤an despidiendo, avasallando derechos laborales y mezquindando los salarios. Esta situaci贸n no es muy distintas a la realidad de cientos de miles que trabajan para tantas otras empresas o en distintos sectores del Estado, tambi茅n precarizados o en la informalidad. En Argentina cerca del 50% de los trabajadores se encuentran bajo este tipo de r茅gimen laboral, llegando al 70% entre los j贸venes, seg煤n un an谩lisis realizado por el INDEC. El fraude laboral fue mantenido e incluso incentivado desde el propio Estado, una parte de sus trabajadores son contratados como monotributistas, otra forma de precarizaci贸n laboral.

Las distintas empresas contratistas de Trenes Argentinos incumplen normativas legales, buscan evadir responsabilidades fiscales, contractuales y maximizar ganancias. Esto es un caso simb贸lico porque es una empresa del Estado la que terceriza tareas esenciales y especificas de la actividad. La manera de eludir el car谩cter de empleador inmediato de la empresa ferroviaria es clasificando a los trabajadores de las tercerizadas como empleados de seguridad o de servicios negando el v铆nculo laboral directo. Adem谩s, este tipo de subcontrataci贸n significa un negocio millonario, las ganancias se concretan entre la diferencia que las empresas reciben por sus 鈥渟ervicios鈥, y los salarios por debajo de la l铆nea de la pobreza, de sus trabajadores. Mientras tanto, la tercerizaci贸n es una manera de precarizar el trabajo ferroviario, empujando todos los salarios a la baja. Tambi茅n es una forma de dividir a los trabajadores en 鈥渟ub categor铆as鈥 y debilitar el poder de reclamo.

Esto trabajadores ferroviarios se encuentran en una situaci贸n de informalidad y discriminaci贸n, encuadrados bajo un convenio ajeno al de la Uni贸n Ferroviaria, perciben salarios distintos a los enmarcados en su actividad. Denuncian descuentos irracionales, condiciones sanitarias deficientes, nulos elementos de seguridad e higiene, adem谩s de sufrir amenazas constantes de ser despedidos. El pase a planta permanente no significa nuevos puestos de trabajo, sino la formalizaci贸n de su trabajo, y que la totalidad de su salario vaya directamente a su bolsillo y no a una empresa tercerizada.

El crimen de Mariano Ferreyra visibiliz贸 un entramado de negocios entre capitalistas, la burocracia sindical y el Estado sobre la base del fraude laboral. A pesar de conquistas parciales esta metodolog铆a contin煤o, no fue el fin del entramado de tercerizaciones que a煤n subsiste en todos los ferrocarriles. Los nuevos conflictos exponen una situaci贸n en que no solo se mantuvo el fraude laboral, demuestra una pol铆tica de reconstrucci贸n del negocio de la tercerizaci贸n. Resulta muy importante la experiencia de organizaci贸n independiente que los trabajadores han emprendido en diversas empresas, logrando poner exitosamente en el centro de la escena todas las demandas de los trabajadores, que merced a la subcontrataci贸n, quedaron excluidos del 谩mbito de la negociaci贸n colectiva. Por su parte la actual dirigencia sindical, sigue siendo c贸mplice del Estado y las patronales, a pesar de ello la organizaci贸n y la lucha de los trabadores tercerizados logr贸 una mesa para negociar el pase a planta efectivo y la reincorporaci贸n de los despedidos.

La empresa Trenes Argentinos incumple normativas legales, no para evadir responsabilidades fiscales o contractuales, sino para maximizar las ganancias de las tercerizadas, para la corruptela de su directorio y de los dirigentes sindicales, pero fundamentalmente como m茅todo de disciplinamiento para el conjunto de los ferroviarios; una manera de dividir a los trabajadores en 鈥渟ub categor铆as鈥 y debilitar el poder de reclamo, empujando todos los salarios a la baja. . La manera de evadir el car谩cter de empleador directo es catalogando a los trabajadores de las empresas tercerizadas como empleados de servicio, un negocio redondo para las patronales donde, vergonzosamente, la burocracia sindical tambi茅n tiene su parte, siendo due帽a de empresas tercerizadas

Hoy el gobierno se escuda en la pandemia y la 鈥渉erencia macrista鈥 para justificar una miserable situaci贸n social, aplicar un duro ajuste, y permitir que los sectores hegem贸nicos de la sociedad contin煤en incrementando sus ganancias, avasallando derechos laborales y salarios. Luego de las elecciones primarias, estamos ante un giro conservador del gobierno del Frente de Todos, que junto a la oposici贸n de derecha coinciden en un consenso fondomonetarista que promueve el aumento de la flexibilizaci贸n, la precarizaci贸n, la tercerizaci贸n y la informalidad.

En pocas palabras, gobierno y 鈥渙posici贸n鈥 promueven el disciplinamiento social como principal elemento de persuasi贸n pol铆tica. La aplicaci贸n de la 鈥渕ano dura鈥 a las movilizaciones populares, el avance sobre la autoorganizaci贸n, el intento de mantener la 鈥減az social鈥 y la desmovilizaci贸n popular llevada a cabo por las organizaciones sociales cooptadas por el r茅gimen y el rol hist贸rico dirigencia sindical entreguista, tienen el objetivo de anular cualquier lucha que entorpezca el libre funcionamiento del capital.

