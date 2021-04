–

De parte de Indymedia Argentina April 21, 2021 62 puntos de vista

Ante previsible incompetencia de C谩mara porte帽a que fall贸 el domingo, Furnari acept贸 inhibitoria, restaur贸 vigencia de DNU y tir贸 el paquete hacia arriba. Larreta desconoci贸 rev茅s y esperar谩 al 鈥渇ondo鈥.

El conflicto pol铆tico suscitado por la controversia de la continuidad o no de la presencialidad escolar deriv贸 en la intervenci贸n del fuero Contencioso Administrativo Federal que dej贸 sin efecto la cautelar que hab铆a otorgado la Sala IV de la C谩mara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad. Amparado por la Ley de Cautelares, que prescribe que una medida de estas caracter铆sticas dictada por un juez incompetente puede ser revisada por un tribunal competente, el juez Esteban Furnari no anul贸 el fallo del domingo, sino que le puso fin. A su favor ten铆a tambi茅n el dictamen fiscal que sosten铆a -para limitar o no los alcances de un DNU presidencial- que el Contencioso Federal era el adecuado y no los tribunales locales a los que se apur贸 a hacer caso el jefe de Gobierno Horacio Rodr铆guez Larreta. Aplicando mayor nivel de creatividad, pero con l贸gica pol铆tico-institucional, el magistrado decidi贸 enviar todo a la Corte Suprema, que ya habilit贸 su propia competencia originaria para entender en la causa 鈥淓scuelas鈥, tom谩ndolo como un conflicto de autonom铆a entre la Naci贸n y la Ciudad. Son dos causas distintas, pero el mismo problema de fondo. Esa cuesti贸n es lo m谩s innovador de lo conocido anoche.

Sin embargo, la Ciudad, a 煤ltima hora y tras reuni贸n de emergencia del Gabinete porte帽o, anunci贸 que no acatar铆a el fallo al que ahora ellos no reconoc铆an m谩s all谩 de ser 鈥渃ontradictorio鈥 al propio. Eso lo expondr铆a a un eventual desacato. Aduciendo la confusi贸n que se generaba, Rodr铆guez Larreta anunci贸 que se aferrar铆a a la cautelar local para esperar la definici贸n de la Corte. La consecuencia legal inmediata de la decisi贸n de Furnari es que la cautelar del domingo cay贸, por ende, en la jurisdicci贸n (Capital Federal) en la que hab铆a quedado suspendido el DNU, cobr贸 vigencia. No hab铆a sido notificado el Estado, por lo que se hab铆a incumplido parte de los requisitos necesarios para haberla dictado. Y que la protagonista ser谩 la Corte Suprema cuando defina la cuesti贸n de fondo y la cautelar pedida por Rodr铆guez Larreta. No parece que el m谩ximo Tribunal vaya a devolver lo que le remiti贸 Furnari porque en definitiva, de forma poco ortodoxa, lleva un poco de claridad en un panorama cruzado por dardos cruzados en formato de sentencias, incluso tambi茅n en la Provincia de Buenos Aires. De hecho, hubo fallos de jueces locales que no acompa帽aron la osad铆a de los camaristas.

Como anticip贸 脕mbito, el Contencioso Federal 鈥減is贸鈥 la decisi贸n de la Sala IV local y declar贸 la inhibitoria del fuero porte帽o para entender, le sustrajo las actuaciones por involucrar una disposici贸n de nivel federal y remiti贸 todo el paquete a la Corte que se mostr贸 activo para recibirlo. Todav铆a no hubo novedad respecto al informe que debe presentar el Estado a pedido de la Corte, en un plazo de cinco d铆as que vence las dos primeras horas del martes.

Los operadores judiciales en el Gobierno porte帽o maldec铆an por lo bajo: no podr铆an salir a protestar argumentando que ahora s铆 el Ejecutivo nombrar铆a en el fuero a Roberto Furnari, hermano del juez. Fue el mismo candidato que hab铆a propuesto Mauricio Macri.

Fuente: https://www.ambito.com/politica/dnu/tercio-contencioso-federal-cayo-cautelar-y-remitio-la-corte-pero-la-ciudad-anuncio-que-no-acatara-n5186176