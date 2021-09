–

De parte de Indymedia Argentina September 27, 2021 3 puntos de vista

En una masiva movilización unitaria el jueves, la CTA Autónoma Rosario acompañó a los gremios estatales que realizaron cese de actividades. Con carteles, cánticos e instrumentos, se reclamó al gobierno provincial por salarios dignos, condiciones de trabajo, pase a planta y otros puntos. Fuertes críticas a los paritarios.

Desde Plaza 25 de Mayo hacia la Plaza San Martín una imponente columna conformó la gran marcha unitaria de Amsafe Rosario, ATE Rosario y Siprus. La bronca por la desidia gubernamental se hizo alegría de lucha colectiva en una movida que se vio como un colorido, enorme y emotivo catalizador colectivo.

En torno a las medidas de lucha, la Asociación de Trabajadorxs del Estado Seccional Rosario concretó un paro de 24 horas de todos los sectores provinciales. El Sindicato de Profesionales de la Salud convocó a una jornada provincial, con paros en Rosario, Reconquista, Rafaela y otras regionales. La delegación local de la Asociación del Magisterio de Santa Fe en tanto, desobligó entre las 10 y las 14.30 horas y destacó una concurrida actividad en Arroyo Seco, donde también se convocaron docentes.

Con discursos muy críticos al gobierno de Omar Perotti y al rol de aquellas direcciones provinciales de los sindicatos que se sientan en las paritarias sin respetar sus mandatos de base, diversas representaciones gremiales tomaron la palabra. Lo hicieron después de ‘correr’ un sorpresivo cordón policial que se apostó bajo la escalera de Gobernación, histórico escenario de los actos.

“Aceptar el actual estado de las cosas es el mejor camino hacia la derrota social y política. En este mes, en esta plaza y en este día, parafraseando a Pablo Neruda, podemos decir que podrán cortar todas las flores, pero no detendrán la primavera, esta primavera de lucha”, dijo en su discurso el Secretario General de la CTAA Rosario y de Amsafe local, Gustavo Terés.

En el desarrollo de un análisis nacional, consideró que al pago al Fondo Monetario Internacional de 1800 millones de dólares por la deuda tomada por Mauricio Macri “es la resignación de derechos para nuestro pueblo”. Y fustigó: “se anuncia como una conquista que el salario mínimo va a llegar a 33 mil pesos, por debajo de la línea de indigencia. El salario mínimo vital y móvil hoy debería estar encima de los 110 mil pesos. Es una vergüenza que las direcciones de las centrales sindicales se hayan arrodillado y celebrado eso como una conquista. No lo podemos aceptar”.

Sobre la paritaria provincial, Terés consideró que “nos están estafando” con los puntos incumplidos que los representantes paritarios no han defendido. Como ser el caso de las sumas en negro que nunca pasaron a ser remunerativas, con lo que “debilitan la caja de jubilaciones y la obra social”.

A la hora de hablar del superávit fiscal de 18 mil millones de pesos de la provincia de Santa Fe, la Secretaria de Organización de la CTAA y Secretaria General de ATE Rosario, Lorena Almirón, dijo: “hemos sufrido una política de destrato por parte de este gobierno provincial, lo hemos dicho durante todos estos meses. Miles y miles de dólares en plazo fijo y no fue un sólo peso ni para salud, ni para educación ni para niñez, ni para las jubiladas y jubilados”.

“Tuvimos que salir a pelear los elementos de protección personal y los elementos de limpieza, por las condiciones de trabajo y de infraestructura que son pésimas, para que los pibes y las pibas de los barrios, pudieran comer esos bolsones que no tenían ni carne ni fruta. Hoy mismo estamos teniendo problemas. No podemos volver a tener los comedores escolares en las escuelas porque no tenemos aulas porque está siendo utilizando el comedor para poder dar clases. Por qué no hicieron algo en este año y medio, por qué no invirtieron en salud y educación Hoy estamos en esta situación porque no hubo decisión política para poder hacerlo”, cuestionó.

Azuzando a Perotti, la dirigenta analizó que si “nos gobiernan partidos que se dicen peronistas, que hagan lo que hacía Perón en el ‘45: que tiene que haber un salario mínimo vital y móvil, que tenemos derecho a vacaciones. El personal de salud hace tres años que no tiene vacaciones.

María Fernanda Boriotti, Secretaria Adjunta de la CTAA Rosario y Secretaria General de SIPRUS, apuntó sobre el sector salud que “en la paritaria debemos abordar acuerdos no cumplidos del año pasado, debe haber recomposición real del salario porque lo que ha sucedido antes y durante la pandemia fue durísimo, tanto en cantidad y calidad del salario, por las sumas en negro”. Y advirtió sobre las condiciones laborales: “tenemos compañeros que no sabemos si van a recuperar sus condiciones psicofísicas cuando esto realmente finalice, si es que finaliza”.

Mención especial mereció el accionar de sectores burocráticos que criticaron el paro. “Nos dicen que no tenemos que hacer paro en el marco de una negociación, nosotros queremos negociar acá en la calle. No queremos ir a negociar con este gobierno de rodillas, para eso está la burocracia. Nosotros estamos acá defendiendo los derechos de todos los compañeros y compañeras”, concluyó Almirón.

