Hoy se cumplen 90 a帽os del fallecimiento de una de las Teresas que consideramos Las Pioneras del anarcosindicalismo espa帽ol

Hoy recordamos a Teresa Claramunt, que muri贸 un 11 de abril de 1931. Fue una mujer memorable. Poco se sabe sobre su vida, pero toda ella estuvo dedicada a luchar por los derechos de los trabajadores y las mujeres. Su lucha influy贸 tanto en actividades sindicales como en el 谩mbito educativo.

Naci贸 en Barbastre (nuevos datos apuntan a que fue en Sabadell) en 1862. A煤n era casi una ni帽a cuando comenz贸 a trabajar en la industria textil, por lo que tuvo una formaci贸n autodidacta. En ese momento es cuando comienza toda su andadura. Influenciada por las ideas del ingeniero T谩rrida de M谩rmol destac贸 muy pronto como militante anarquista. Con s贸lo 21 a帽os, en 1883, encabez贸 una huelga general en demanda de la jornada laboral de 10 horas, la llamada 芦huelga de las siete semanas禄. Esta huelga fue uno de los conflictos laborales m谩s importantes que se dieron en Sabadell. En 1884, organiz贸 un grupo anarquista de mujeres que desarroll贸 una intensa actividad pol铆tico-social con la intenci贸n de solucionar la situaci贸n en la que se encontraban. Entre 1888 y 1889 llev贸 a cabo numerosas actividades en Portugal. Todo lo hizo an贸nimamente, ya que estaba huyendo. A pesar de ello se sabe que colabor贸 con grupos anarquistas locales.

Perseguida por la polic铆a, en 1893 la detuvieron a la salida de un mitin porque durante el acto un tal Santiago Salvador lanz贸 dos bombas. Su detenci贸n no dur贸 mucho tiempo y fue liberada al demostrarse que ella no hab铆a tenido nada que ver. Pero en 1896 fue detenida de nuevo porque durante la procesi贸n del Corpus, en Barcelona, estall贸 una bomba. El autor nunca apareci贸, pero las autoridades, en su af谩n de terminar con el fen贸meno anarquista llevaron a Teresa, junto a muchos de sus compa帽eros, a la c谩rcel de Montjuic. All铆 fue v铆ctima de torturas. Soledad Gustavo escribi贸: 芦Relatar lo que Teresa sufri贸 en aquel cautiverio es imposible. Presa en la c谩rcel de mujeres, azuzada y perseguida por las monjas que interiormente cuidaban aquel establecimiento, paso muchas desazones y solo gracias a su energ铆a pudo salir lo mejor posible de sus manos禄.

Despu茅s de pasar por esto Teresa no se qued贸 de brazos cruzados y arm贸 tal revuelo que de nuevo fue llevada a Montjuic y all铆 estuvo hasta que el Estado pidi贸 28 penas de muerte y 57 condenas perpetuas de las cuales una era para ella. Pero finalmente fue desterrada gracias a las influencias del que un d铆a la iniciara en todo esto, su amigo T谩rrida de M谩rmol. Teresa se march贸 a Londres y despu茅s a Par铆s. En 1898 volvi贸 a Espa帽a y fund贸, en 1901 la revista 芦El Productor禄, muy importante en el 谩mbito obrero.

En 1903 ya era bastante conocida en Andaluc铆a y viaj贸 hasta all铆, junto a Leopoldo Bonafulla con el fin de difundir su lucha obrera. En esta ocasi贸n tambi茅n la detuvo la Guardia Civil en Ronda. La llevaron hasta M谩laga y all铆 la desterraron a Barcelona de nuevo. Aunque no escribi贸 mucho, en este mismo a帽o public贸 un folleto llamado 芦La mujer. Consideraciones sobre su estado ante las prerrogativas del hombre禄. Aqu铆 la autora critica al hombre que intenta imponerse como autoridad en el 谩mbito familiar. Muestra unas ideas muy revolucionarias afirmando que la mujer debe emanciparse y esta emancipaci贸n la tiene que hacer ella misma. Culpa a la educaci贸n de esa dependencia que la mujer tiene del hombre.

Durante la Semana Tr谩gica de 1909, para evitar una nueva detenci贸n, sus compa帽eros la enviaron a Zaragoza. Pero en 1911 vuelve a entrar en la c谩rcel acusada de 芦agitadora anarquista禄. Su condena es de cuatro a帽os. En esta 茅poca es cuando tuvo los primeros signos de par谩lisis. Esto dificultaba un poco su actividad, aunque nunca lleg贸 a rendirse. Durante algunos a帽os vivi贸 en Sevilla, en casa de Antonio Ojeda, que se ofreci贸 para ayudarla a recuperarse. Pero en 1923 dio un mitin en Sevilla contra la dictadura y en 1924 volvi贸 a Barcelona. Fue en el a帽o 1929 cuando dio su 煤ltimo mitin. En 1931, muri贸 debido a la par谩lisis que hab铆a comenzado a padecer durante su 煤ltima detenci贸n.