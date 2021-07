–

De parte de La Haine July 30, 2021 59 puntos de vista

En entrevista, la lideresa del Sector Salud del MST de Minas Gerais relata c贸mo el movimiento ha abordado las perspectivas de pandemia y posvacunaci贸n.



Terezinha Sabino de Souza, de 65 a帽os, naci贸 en Quartel do Sacramento, un distrito del peque帽o pueblo de Bom Jesus do Galho, en Vale do Rio Doce. Hija de trabajadores rurales, creci贸 viendo c贸mo sus padres eran explotados por los agricultores y desde temprana edad se involucr贸 en actividades sociales relacionadas con las Comunidades Eclesiales B谩sicas (CEB), particip贸 en la vida sindical rural y ayud贸 a crear el Partido de los Trabajadores de la ciudad. En 1993, conoci贸 al MST, en un acto llamado Grito da Terra Brasil, seg煤n lo indicado por el equipo de liturgia de la Iglesia Cat贸lica de Quartel do Sacramento.

Al a帽o siguiente particip贸 en el trabajo de base, convirti茅ndose en l铆der en la lucha por la tierra. El 23 de agosto de 1994, organizada junto con otras 28 familias, particip贸 en la ocupaci贸n de la antigua Fazenda Minist茅rio, actualmente denominada Asentamiento Oziel Alves Pereira, donde se asienta. Actualmente, Terezinha es una cuidadora popular y l铆der del Sector de Salud del MST en Minas Gerais.

En entrevista, Terezinha relata los desaf铆os de combatir la pandemia en las 谩reas de asentamiento y campamento, as铆 como las formas de atenci贸n construidas en las comunidades. 鈥淐reemos que los h谩bitos alimentarios y las condiciones para producir alimentos sin pesticidas contribuyeron a la inmunizaci贸n de los 贸rganos, dando fuerza para la recuperaci贸n鈥, enfatiz贸.

驴C贸mo eval煤a el sector salud la propagaci贸n de la pandemia en Minas Gerais?

La pandemia de Coronavirus nos sorprende cada vez m谩s. Mata a nuestros familiares, amigos y seres queridos. El Sector Salud del MST ha jugado un papel muy importante en estos tiempos dif铆ciles. Reforzamos siempre todas las precauciones, como usar correctamente la mascarilla, cubrirse la boca y la nariz, la higiene de manos y el uso de alcohol en gel y homeopat铆a para fortalecer la inmunidad.

Sabemos que esto no es suficiente, los casos siguen empeorando cada vez m谩s y los gobiernos no toman las medidas necesarias para garantizar las condiciones para que la poblaci贸n se quede en casa o se vacune m谩s r谩pido.

El dolor causado por la p茅rdida de nuestros amigos y familiares, las personas que amamos, es irreparable. Cuando esperamos que llegue el hospitalizado y recibamos una foto y un aviso de defunci贸n, como sucedi贸 con el padre Nelito o el Dr. Arnoldo, aqu铆 en Governador Valadares, dejando solo el recuerdo de peque帽os gestos de cari帽o y cari帽o, las l谩grimas fluyen como un navaja en la cara. El dolor de la p茅rdida es como mover el cord贸n que conecta el coraz贸n con el cuerpo desde el pecho, afectando el alma y la mente.

驴C贸mo ha abordado el Movimiento en Minas la pandemia en sus zonas? 驴Cu谩les son las formas de afrontarlo?

Para el Sector Salud del MST de Minas Gerais, la tasa de propagaci贸n del virus fue alarmante, considerando la cantidad de casos, personas infectadas y muertes, sin contar aquellos casos que no ingresaron al indicativo de las cifras. Consideramos no solo los n煤meros, sino los cuerpos que se han ido y estamos seguros de que estos se han convertido en semillas para que podamos continuar la lucha en defensa de la vida.

En Minas Gerais, las plantas medicinales se han utilizado como recurso terap茅utico, una forma de afrontar el Covid 19, como refuerzo para una buena inmunidad. Por ejemplo t茅 de lim贸n, t茅 de jengibre, t茅 de ajo, t茅 de lavanda, para calmar la mente, t茅 de albahaca, para no dejar que la tristeza ocupe el espacio de la alegr铆a, manteniendo as铆 la salud mental. Y en este momento hist贸rico, el Sector Salud ha ido fortaleciendo cada vez m谩s los lineamientos y recomendando la siembra, conservaci贸n y uso de plantas medicinales, que tradicionalmente son utilizadas por las familias del movimiento debido a los conocimientos tradicionales campesinos y las dificultades para acceder a la salud p煤blica.

Sabemos que su uso es importante, pero tambi茅n es necesario cuidar la alimentaci贸n. Es por ello que el movimiento ha realizado acciones de solidaridad en los 24 estados del sindicato desde el inicio de la pandemia, donando alimentos a quienes pasan hambre. Nos dimos cuenta de que la b煤squeda de alimentos ha aumentado mucho con los absurdos niveles de desempleo que enfrenta el pa铆s. Afirmamos cada vez m谩s nuestros lazos entre trabajadores, residentes de las afueras de ciudades, campamentos y asentamientos.

驴Los asentamientos y campamentos han sufrido mucha contaminaci贸n?

Los campamentos y asentamientos del MST en Minas Gerais sufren la contaminaci贸n de Covid -19. Nuestras zonas no son islas cerradas, hay movimiento de personas, visitas de familiares y vecinos y mucha gente de la ciudad que busca el campo para dejar sus apartamentos en las grandes ciudades.

A pesar de los diversos casos de contaminaci贸n la gran mayor铆a de nuestra gente se recuper贸 r谩pidamente. Creemos que los h谩bitos alimentarios y las condiciones para producir alimentos sin pesticidas contribuyeron a la inmunizaci贸n de los 贸rganos, proporcionando fuerza para la recuperaci贸n.

驴Cu谩les son las perspectivas posteriores a una pandemia?

La expectativa despu茅s de la pandemia, despu茅s de la vacuna, es que sigamos cuidando, produciendo alimentos y fortaleciendo el Movimiento.

Volvamos a ocupar las calles, pelear nuestras luchas y ocupar tierras. La naturaleza del Movimiento Sem Terra es la ocupaci贸n y el Sector Salud es parte de esta lucha diaria.

La salud es la capacidad de luchar contra todo lo que nos oprime.

MST / Resumen Latinoamericano