–

De parte de Kurdistan America Latina August 20, 2021 76 puntos de vista

Agosto es un mes solemne para la comunidad yezid铆 de la regi贸n iraqu铆 de Sinjar (Shengal). El 3 de agosto de 2014, ISIS avanz贸 hacia el 谩rea en un intento por erradicar por completo al pueblo yezid铆. Los hombres y las mujeres mayores fueron asesinados, las mujeres m谩s j贸venes y las ni帽as fueron obligadas a la esclavitud sexual, y los ni帽os se vieron obligados a convertirse en combatientes del ISIS. Los que lograron escapar quedaron atrapados en el monte Sinjar durante d铆as, con poca comida y agua. Hasta el d铆a de hoy, muchos yezid铆es desplazados no pueden regresar a sus hogares y muchas mujeres y ni帽os cautivos siguen desaparecidos.

Sin embargo, este agosto, los yezid铆es que sobrevivieron al genocidio hace siete a帽os, no pudieron llorar en paz. El lunes 16 de agosto, mientras el mundo estaba preocupado por la toma de Afganist谩n por parte de los talibanes, Turqu铆a asesin贸 a un respetado comandante militar yezid铆, Said Hassan Said, mientras se dirig铆a a reunirse con el primer ministro iraqu铆 en Sinjar. Y el martes, aviones de guerra turcos bombardearon repetidamente un hospital en la aldea de Sikeniye, matando a cuatro combatientes heridos de las Unidades de Resistencia Sinjar (YB艦) que recib铆an tratamiento all铆 y a cuatro trabajadores de la salud.

Estos ataques son parte de un patr贸n de ataques turcos en la regi贸n que se remonta a 2017, poco m谩s de un a帽o despu茅s de que Sinjar fuera liberado del control de ISIS. Si bien Turqu铆a nunca luch贸 contra ISIS en Irak, contin煤a amenazando a la comunidad m谩s afectada por las atrocidades de ISIS, dejando a muchos en el terreno. Hay que preguntarse si el segundo ej茅rcito m谩s grande de la OTAN busca terminar lo que ISIS comenz贸.

Exigiendo paz, democracia y convivencia

La justificaci贸n de Turqu铆a para los ataques contra Sinjar es la supuesta presencia del PKK, un grupo armado kurdo que lucha por la democracia, los derechos de los kurdos y la descentralizaci贸n del Estado turco.

De hecho, el PKK ha jugado un papel importante en la historia reciente de Sinjar. Fueron la primera fuerza armada en responder a los ataques de ISIS en 2014, y su principal comandante militar anunci贸 la intervenci贸n la noche del 4 de agosto, d铆as antes de que comenzaran los ataques a茅reos de la Coalici贸n Internacional. La misi贸n humanitaria del grupo finalmente rompi贸 el asedio de ISIS en el monte Sinjar y permiti贸 que decenas de miles de civiles yezid铆es huyeran a Siria, donde las Unidades de Protecci贸n del Pueblo y de las Mujeres (YPG/YPJ) garantizaron el paso seguro. La Administraci贸n Aut贸noma Democr谩tica estableci贸 campos de refugiados.

Permanecieron en la regi贸n durante los siguientes a帽os, ayudando a liberar a Sinjar de ISIS y entrenando a los yezid铆es para formar sus propias fuerzas armadas. Esto era algo que ning煤n otro actor en Irak har铆a. El Gobierno Regional de Kurdist谩n (GRK) hab铆a dejado notablemente a la poblaci贸n yezid铆 desarmada para hacer frente al avance de ISIS, y su personal militar huy贸 de la regi贸n en los d铆as previos al ataque. El gobierno central de Irak tambi茅n hab铆a descuidado a los yezid铆es.

Al mismo tiempo, el PKK difundi贸 los principios pol铆ticos en el centro de su lucha: la autodeterminaci贸n y la liberaci贸n de la mujer. Muchas mujeres yezid铆es tomaron las armas y se unieron a las YJ艦, la rama femenina de las YB艦, apoyadas por las combatientes de las YJA-Star -el ala militar femenina del PKK-, y las YPJ. En 2015, se fund贸 un gobierno civil, la Administraci贸n Aut贸noma Democr谩tica de Sinjar, basado en el modelo confederalista democr谩tico que se estaba implementando en el norte de Siria al mismo tiempo.

A principios de 2018, el PKK retir贸 sus fuerzas armadas a petici贸n de la poblaci贸n de Sinjar. Lo que queda hoy en la regi贸n son las YB艦, YJ艦 y la Administraci贸n Aut贸noma Democr谩tica, todas instituciones compuestas por yezid铆es que buscan gobernarse y defenderse.

Si bien se beneficiaron del apoyo militar del PKK y comparten su filosof铆a pol铆tica, los yezid铆es no tienen ning煤n inter茅s en luchar contra el gobierno turco. Exigen paz, democracia y convivencia en Sinjar, y la garant铆a b谩sica de que un asalto como el de ISIS vuelva a suceder. Su llamado a la autonom铆a est谩 en consonancia con la ley iraqu铆, y sus fuerzas armadas se han integrado, hasta cierto punto, en las estructuras iraqu铆es.

Pol铆tica turca en Irak y Siria

La verdadera raz贸n por la que Turqu铆a apunta a los yezid铆es de Sinjar es porque tienen un plan para la democracia, la autodeterminaci贸n y la supervivencia, y una posibilidad tenue, pero real, de ponerlo en pr谩ctica.

Evitar que las minor铆as obtengan poder pol铆tico y seguridad ha sido un objetivo principal de la pol铆tica turca en Irak y Siria desde que comenzaron los nuevos conflictos en la regi贸n, en 2011, alimentados por el nacionalismo de extrema derecha y el creciente sentimiento islamista. Aqu铆, Turqu铆a encontr贸 un inter茅s compartido con ISIS: muchas de las comunidades 茅tnicas y religiosas que el grupo terrorista masacr贸 y persigui贸, se han enfrentado a atrocidades similares en manos del Estado turco y, anteriormente, del Imperio Otomano.

Los yezid铆es no fueron una excepci贸n: la mayor铆a de los que alguna vez vivieron dentro de las fronteras de la Turqu铆a moderna hace tiempo que huyeron al extranjero. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, no vio la necesidad de impedir que los yihadistas hicieran en Irak lo que la opresi贸n otomana y turca hab铆a hecho en Turqu铆a mucho antes. En cambio, mientras ISIS cometi贸 un genocidio en Sinjar, Turqu铆a permiti贸 que reclutas extranjeros de ISIS cruzaran sus fronteras, y reprimi贸 los esfuerzos internacionales para comenzar una campa帽a militar contra el grupo.

La actividad militar turca en Sinjar solo comenz贸 mucho despu茅s de que ISIS fuera derrotado. En abril de 2017, bombardearon el 谩rea por primera vez, atacando posiciones militares yezid铆es y kurdas, y una estaci贸n de radio local yezid铆.

Los ataques posteriores se han dirigido a figuras destacadas del PKK y de las YB艦 en la lucha para liberar la regi贸n del ISIS. En agosto de 2018, el miembro de la Coordinaci贸n de la Sociedad Yezid铆 y del Consejo Ejecutivo de la Uni贸n de Comunidades de Kurdist谩n (KCK), Zeki Shengali, fue asesinado cuando regresaba de una conmemoraci贸n por las v铆ctimas de la masacre de ISIS en Kocho. Shengali era un yezid铆 de Turqu铆a que se hab铆a unido al PKK en la d茅cada de 1980, y fue a Sinjar despu茅s del genocidio para ayudar a defender el 谩rea y reconstruir el gobierno civil. En enero de 2020, el comandante de la YB艦, Zerdesht Shengali, que luch贸 en batallas clave contra ISIS desde 2015, muri贸 junto con otros tres combatientes de las YB艦 en otro ataque turco.

Otros comandantes del PKK que lideraron los esfuerzos del grupo contra ISIS en Sinjar y desde entonces continuaron luchando, tambi茅n han sido atacados. Agit Civyan, responsable de las fuerzas del PKK en Sinjar durante la lucha contra ISIS, y Dilsher Herekol, que dirigi贸 su unidad de solo 12 hombres a Sinjar en agosto de 2014 para comenzar la operaci贸n de rescate, murieron en combate en Turqu铆a a fines de 2020.

Turqu铆a no ha limitado sus ataques contra los yezid铆es y las personas que los defendieron al campo militar. Erdogan es un partidario entusiasta del acuerdo de octubre de 2020 entre el GRK y el gobierno central iraqu铆 que, como est谩 escrito, disolver铆a la Administraci贸n Aut贸noma Democr谩tica y desarmar铆a a las YB艦/YJ艦.

El acuerdo no aborda las fallas de ambos gobiernos que llevaron a los eventos de 2014, y ning煤n yezid铆 estaba en la mesa cuando se hizo. Es probable que los funcionarios turcos tuvieran m谩s voz en sus disposiciones que las poblaciones a las que afectar铆an. A pesar de esto, se ha ganado elogios de Estados Unidos y de los organismos de la ONU, ninguno de los cuales se relaciona con las estructuras locales lideradas por los yezid铆es.

En conjunto, estas acciones sugieren que Turqu铆a quiere ver a Sinjar vulnerable, indefenso y pol铆ticamente sin poder, tal como lo fue en las v铆speras del asalto de ISIS. La comunidad internacional parece estar muy dispuesta a apoyarlos.

Si bien las Naciones Unidas, la Uni贸n Europea y Estados Unidos han reconocido las atrocidades de ISIS contra el pueblo yezid铆 como un genocidio, permanecen en silencio cuando Turqu铆a bombardea a los sobrevivientes. Esta semana no ha sido una excepci贸n: mientras civiles desesperados trabajaban hasta altas horas de la noche para sacar cuerpos de los escombros del hospital de Sikeniye, ning煤n gobierno extranjero hab铆a condenado los ataques.

Cuando Estados Unidos hizo una declaraci贸n, solo dijeron que estaban 鈥渁l tanto de los informes de prensa sobre las operaciones turcas en el norte de Irak鈥 y pidieron a Turqu铆a que respetara la soberan铆a iraqu铆. Esta fue una condena d茅bil, pero un resumen perfecto de la indiferencia internacional que enfrentan las v铆ctimas de los cr铆menes de guerra turcos.

Solidaridad con los sobrevivientes del genocidio

La Administraci贸n Aut贸noma Democr谩tica de Sinjar sabe exactamente qui茅n los ha puesto en peligro. 鈥淨uisi茅ramos afirmar que los ataques de los 煤ltimos dos d铆as son un nuevo eslab贸n en la cadena del genocidio en Sinjar. Estos no son ataques cotidianos鈥, dijeron en un comunicado el mi茅rcoles por la ma帽ana. 鈥淪abemos exactamente a qu茅 apuntan los enemigos del yezidismo y qu茅 mensaje se supone que deben enviar鈥, agregaron.

鈥淟a base de esto es el acuerdo del 9 de octubre de 2020 celebrado entre Irak, el PDK (Partido Democr谩tico de Kurdist谩n) y el Estado turco. Nuestro pueblo ha llamado a este acuerdo un entendimiento de genocidio desde el principio, y con una oposici贸n vehemente lo ha declarado inv谩lido鈥, continuaron.

Al mismo tiempo, prometieron mantenerse firmes contra futuras amenazas: 鈥淪injar no se rendir谩, resistir谩 y se liberar谩鈥.

En esto, la gente de Sinjar merece nada menos que el apoyo mundial. Muchos gobiernos e instituciones son c贸mplices de los ataques de Turqu铆a contra los yezid铆es. La solidaridad con los supervivientes del genocidio que luchan por ponerse de pie y determinar su propio destino debe ser igualmente global.

Los ciudadanos de los pa铆ses occidentales aliados con Turqu铆a, deben pedir a sus gobiernos que pongan fin al apoyo a las guerras interminables del r茅gimen de Erdogan y, en cambio, demandar soluciones basadas en la paz y la democracia. Deben elevarse las leg铆timas demandas locales de reconocimiento y autonom铆a planteadas por el pueblo de Sinjar. Si queremos que 鈥渘unca m谩s鈥 sea m谩s que un t贸pico, debemos asegurarnos de que Turqu铆a no pueda atacar a los sobrevivientes de los cr铆menes de ISIS, y que el pueblo yezid铆 sea libre de construir su futuro en su patria hist贸rica sin la amenaza inminente de m谩s atrocidades.

FUENTE: Meghan Bodette /Roar Magazine / Traducci贸n y edici贸n: Kurdist谩n Am茅rica Latina

<!–

–>