De parte de Indymedia Argentina February 9, 2022 24 puntos de vista

El muchacho de los software se nos ha hecho terrateniente. Bill Gates, varias veces el hombre m谩s rico del mundo y en la lista de los cinco m谩s ricos, ha sido declarado el mayor due帽o de tierra de Estados Unidos.

Por Ernesto Est茅vez Rams | internet@granma.cu

A trav茅s de empresas subsidiarias o como inversi贸n directa, Bill Gates, el nerd de las computadoras, es due帽o de poco m谩s de mil kil贸metros cuadrados de tierra, la mayor铆a cultivables. En una entrevista reciente, el magnate aclar贸 que su compra de tierras no tiene nada que ver con el cambio clim谩tico, es negocio puro y duro.

Para que se tenga una idea, las tierras en poder de Gates son aproximadamente una vez y media el tama帽o de la provincia de La Habana. Las tierras del millonario se hallan en 19 estados y son de las mayores productoras de papa para suministrar a la cadena McDonald鈥檚.

Pero el tema no es Bill Gates; de acuerdo con el sitio Inequality, en EE. UU. un grupo de personas que cabe en un van peque帽o son due帽os de 36 500 kil贸metros cuadrados de tierra, casi la suma de Camag眉ey, Matanzas y Holgu铆n.

Ted Turner, fundador de CNN, es el tercer mayor terrateniente, y su propiedad incluye el mayor reba帽o de bisontes del mundo. John Malone, el jefe ejecutivo de Liberty Media, y Stewart y Lynda Resnick, due帽os de Wonderful Company, est谩n tambi茅n entre los mayores terratenientes.

De acuerdo con un estudio 鈥渟e estima que hay 608 millones de granjas alrededor del mundo. Cerca del 90 % son granjas familiares (鈥), de ellas, cerca del 84 % son menores de dos hect谩reas. (鈥). El 1 % de los mayores propietarios de granjas en el mundo opera con m谩s del 70 % de las tierras cultivadas en el mundo; estas granjas forman el n煤cleo de la producci贸n que suministra a los sistemas corporativos de alimentos鈥.

En los 煤ltimos 30 a帽os, en EE. UU., el n煤mero de propietarios de granjas ha decrecido en m谩s de un mill贸n. Mientras la concentraci贸n de tierra en pocos due帽os solo ha aumentado. El 7 % de las granjas en ese pa铆s es responsable del 80 % del valor de la producci贸n, mientras el 60 % de las granjas produce solo el 6,6 % del valor total. Para ese 60 %, su econom铆a se califica en econom铆a de subsistencia, bajo peligro permanente de insolvencia y amenazado de tener que vender sus tierras a las grandes propiedades terratenientes.

La poblaci贸n negra, que representa el 13 % de la poblaci贸n de EE. UU., solo es due帽a de menos del 1 % de la tierra cultivable. En un documental de 2007, Banished, se documenta c贸mo la p茅rdida de propiedad de la tierra por parte de los negros, a lo largo del siglo XX, fue resultado de la violencia sist茅mica contra ese segmento de la poblaci贸n. Forzados a vender, perseguidos fuera de sus tierras, los negros en EE. UU pasaron de tener entre 16 y 19 millones de acres en 1910, a solo 1,5 millones de acres para 1997.

En la Uni贸n Europea no es mejor el panorama, el 3 % de las granjas es due帽o de m谩s de la mitad de la tierra cultivada. En Latinoam茅rica, la regi贸n de mayor desigualdad del mundo, el 1 % de los propietarios de tierra es due帽o de m谩s extensiones de tierra que el restante 99 %. En Colombia, el 0,4 % de las granjas ocupa el 67,6 % de la tierra productiva. Otras regiones muestran inequidades similares; en Sud谩frica el 0,28 % de las granjas es responsable del 80 % del ingreso por producci贸n agr铆cola en el pa铆s.

El 50 % de la poblaci贸n rural m谩s pobre en el mundo es due帽a solo del 3% de las tierras de cultivo. Se estima que unas 2,5 mil millones de personas involucradas en la producci贸n agropecuaria est谩n amenazadas en su econom铆a de subsistencia por la concentraci贸n de la propiedad de la tierra. Para una buena parte del planeta, el mito de la producci贸n de alimentos basada en la peque帽a propiedad campesina es eso, un mito.

Ward Anseeuw, especialista de la Coalici贸n Internacional de la Tierra 鈥搇os responsables del estudio de donde salen las cifras expuestas鈥, explica que 鈥渓a concentraci贸n de la propiedad y control de la tierra resulta en mayor presi贸n hacia los monocultivos y la explotaci贸n intensiva鈥.

EXPLOTACI脫N EN MODO FANJUL

Cuando Clinton le dijo a M贸nica Lewinsky que la relaci贸n que llevaban deb铆a finalizar, la conversaci贸n de ruptura fue interrumpida por una llamada telef贸nica de un tal Fanuli al Presidente. As铆 lo cuenta la becaria, centro del esc谩ndalo sexual m谩s sonado de aquella etapa. El tal Fanuli no era otro que Alfonso Fanjul, de la familia llamada 鈥淩eyes del Az煤car鈥, cubanos terratenientes en la Cuba antes de 1959 y terratenientes hoy en EE. UU.

Alfonso, Alfy para sus allegados, tiene 鈥渟impat铆as dem贸cratas鈥, su hermano Jos茅, Pepe, cubre la base de los republicanos y cultiva su relaci贸n con Marcos Rubio, el senador hijo de cubanos y defensor a ultranza del bloqueo y la Ley Helms-Burton.

Sobre los Fanjul, un pol铆tico dem贸crata confesaba al peri贸dico El Pa铆s: 鈥淓l poder que tienen en ambos partidos es inmenso. Han hecho donaciones millonarias, por lo que nunca se ven afectados por los cambios de Gobierno鈥.

Due帽os de unos 728 kil贸metros cuadrados de tierra, pr谩cticamente la extensi贸n de la provincia de La Habana, en la Florida su compa帽铆a azucarera produce el 40 % del az煤car de ese estado. Con sus diez centrales azucareros en EE. UU., son considerados los mayores refinadores de az煤car del mundo.

A sus propiedades en EE. UU. hay que sumarles las que tienen en Rep煤blica Dominicana, donde son los principales exportadores de az煤car del pa铆s. En sus campos de la Florida, 鈥渓a ca帽a es procesada por trabajadores inmigrantes, porque el trabajo es tan brutal y peligroso que ning煤n norteamericano est谩 dispuesto a trabajarla. Hora tras hora los hombres cortan la ca帽a con machetes y las apilan en el campo. (鈥) A los trabajadores solo se les permite un descanso de 15 minutos a la hora de almuerzo, que deben realizar de pie en el campo鈥.

La compa帽铆a Florida Crystal fue demandada por un colectivo de ca帽eros jamaiquinos por las condiciones de trabajo y la mala paga. En 1992, un juez decidi贸 que los demandantes deb铆an recibir una indemnizaci贸n de 52 millones de d贸lares; pero poco despu茅s, la sentencia fue revertida por un juez en la apelaci贸n. Como resultado de las demandas acumuladas, las compa帽铆as de los Fanjul decidieron, finalmente, mecanizar el corte de ca帽a; Alfonso Fanjul hab铆a sido renuente a tal paso, argumentando que, por siglos, la az煤car hab铆a sido cortada a mano. Ten铆a raz贸n, por siglos fue cortada a mano鈥 por esclavos negros.

La tradici贸n familiar de explotar a sus trabajadores poco ha cambiado; de acuerdo con el testimonio gr谩fico de la 茅poca, en la Cuba prerrevolucionaria, mientras los j贸venes Alfy y Pepe Fanjul gozaban de piscinas, en sus propiedades veraniegas de Varadero, hac铆an fiestas a los duques de Windsor y viajaban en aviones privados con estrellas de cine como Errol Flynn, 50 000 cortadores de ca帽a cubanos trabajaban jornadas de esclavos en los campos de ca帽a por seis meses, con salarios baj铆simos y malas condiciones de vida. La otra mitad del a帽o, el tiempo muerto, lo pasaban endeud谩ndose con los propios due帽os del az煤car.

En el contrato que los Fanjul les daban a los trabajadores jamaiquinos, que importaban para sus terrenos en la Florida, se les describ铆a que de ellos se esperaba que cortaran ocho toneladas de ca帽a al d铆a; el promedio, por ejemplo, en la Rep煤blica Dominicana, es de dos o tres toneladas por d铆a. El salario m铆nimo por tonelada es de 5,30 d贸lares; se estima que los Fanjul pagaban menos de 3,70 d贸lares.

Marie Brenner, un articulista de Vanity Fair que escribi贸 un largo art铆culo sobre la familia en 2011, entrevist贸 a Michael Cameron, un cortador de ca帽a que trabajaba en los campos de az煤car de los Fanjul: 鈥淗e visto a j贸venes que nunca han cortado ca帽a鈥 veo a j贸venes llorando con las manos llenas de sangre saliendo de los campos de ca帽a, llorando porque no tienen nada en sus pagar茅s鈥 He visto a hombres lesionados, heridos con la espalda destrozada. Los he visto enviados a sus casas sin nada鈥︹.

Seg煤n la articulista, 鈥渓a esencia de la vida en el exilio de los hermanos Fanjul es su determinaci贸n inamovible de recuperar lo que perdieron en Cuba鈥.

De acuerdo con los nuevos defensores de la conciliaci贸n nacional, debemos olvidarnos de las ideolog铆as, de las sociedades divididas en clases.

En el cuento de hadas que nos venden, todos somos hermanos, y quiz谩, una vez que estemos sentados en la gran mesa de la armon铆a nacional, conversar con los nost谩lgicos burgueses y sus herederos sobre c贸mo les vamos a devolver sus propiedades, y negociar con ellos las condiciones en que emplear谩n a sus 鈥渉ermanos cubanos鈥.

Qui茅n sabe, quiz谩 tengamos m谩s suerte que los inmigrantes jamaiquinos que trabajan para ellos en la Florida y viviremos todos felices; como viv铆an nuestros cortadores de ca帽a antes que Fidel entrara un 8 de enero a La Habana, trayendo una Revoluci贸n triunfante.

Fuente: https://www.granma.cu/pensar-en-qr/2022-02-08/terratenientes-08-02-2022-20-02-58