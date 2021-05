–

De parte de Nodo50 May 22, 2021 61 puntos de vista

por Gustavo Burgos

El terremoto electoral del fin de semana termina de rubricar la transformaci贸n del r茅gimen que comenz贸 a operar el mismo 18 de octubre de 2019, como resultado de la apertura del levantamiento popular. El impensado y hasta majestuoso derrumbe de la Derecha, cierra este ciclo cr铆tico de transformaciones institucionales e incorpora 鈥攑or as铆 decirlo鈥 las transformaciones operadas en 芦la calle禄 al vientre de la institucionalidad, ni m谩s ni menos que a la Convenci贸n Constitucional. Este cambio persigue ajustar la nueva correlaci贸n de fuerzas entre las clases al r茅gimen pol铆tico. Dicho de otra forma, el resultado electoral confirma lo que ya ha ocurrido en la realidad social y lo interpreta bajo las f贸rmulas del orden democr谩tico burgu茅s. Este abrupto cambio en el escenario electoral, repetimos, termina de cerrar un cap铆tulo 鈥攓ue fue anticipado por la derrota de Pi帽era en el TC鈥 y abre las alamedas a un nuevo orden bajo el cual seguir谩 proces谩ndose la fenomenal crisis capitalista que se ha desarrollado atemperada por la sordina de la pandemia del COVID.

En este contexto general, la discusi贸n sobre el tercio de bloqueo de la Derecha ha mutado su contenido. La reconfiguraci贸n de las fuerzas electorales deja ahora al viejo pacto Derecha-Concertaci贸n como los guardianes moderadores del debate en la Convenci贸n Constitucional. Si antes de este derrumbe electoral la funci贸n reaccionaria habr铆a de cumplirla principalmente la Derecha, en este nuevo escenario obligadamente ha de sumarse las fuerzas de Unidad Constituyente (ex Concertaci贸n). Vale decir la Convenci贸n Constitucional sigue controlada por las fuerzas pol铆ticas del antiguo r茅gimen, pero ahora en un escenario de minor铆a y extrema debilidad pol铆tica, teniendo muy presente que tal funci贸n recaer谩 principalmente en el Partido Socialista, 煤nica fuerza relevante en la Convenci贸n luego de la desaparici贸n de la DC de la Convenci贸n. En ese sentido la alianza Derecha-Partido Socialista, por definici贸n ser谩 extremadante inestable, pero el tercio de bloqueo seguir谩 existiendo, de eso no cabe duda.

Sin embargo, por lejos la mayor consecuencia de las pasadas elecciones es el alzamiento como nueva fuerza de gobierno del referente Apruebo Dignidad, la alianza del Partido Comunista y el Frente Amplio (PC-FA). Apruebo Dignidad expresa de forma positiva la transformaci贸n operada e ineludiblemente desde este referente se definir谩 el pr贸ximo gobierno, si 茅ste resulta encabezado por Jadue, Boric o a煤n la r谩pidamente sepultada Pamela Jiles, carece de importancia. Lo relevante es que est谩 en manos de este referente la conformaci贸n del pr贸ximo gobierno.

Este hecho, grande como una catedral, tensiona especialmente a la ex Concertaci贸n que hoy se debate entre seguir en la pelea con Provoste o Narv谩ez, o bien rendirse a los hechos. Esta rendici贸n importar铆a que la DC 鈥攍o m谩s probable hasta este momento鈥 seguir铆a sola hasta la primera vuelta con Ximena Rinc贸n, buscando apoyarse en la fuerza electoral de la Derecha. Esta 煤ltima, carente de toda perspectiva de triunfo 鈥攃on el pragmatismo que los caracteriza鈥 perfectamente podr铆a inclinarse ante la candidata DC como hizo la Derecha en 1970 con Tomic. Una salida tipo partido del orden, en un escenario electrizado al m谩ximo, con una crisis econ贸mica que se preve brutal y un debilitamiento de las instituciones como el que hay actualmente en el pa铆s, no ser铆a en absoluto impensable.

Si la mayor consecuencia de las elecciones fue este rebaraje del naipe entre las fuerzas del Acuerdo por la Paz, el hecho propiciador de tal transformaci贸n fue la masiva llegada de los independientes a la Convenci贸n Constitucional. Esta fuerza pol铆tica 鈥攁煤n no perfilada con claridad en su identidad鈥 es la genuina manifestaci贸n de amplios sectores sociales que rompen con las direcciones tradicionales y se perfilan a la Convenci贸n Constitucional siguiendo el impulso del movimiento masas que se origin贸 en el levantamiento popular de Octubre del 19. Se trata de un fenomenal hecho nuevo a煤n fragmentario y variopinto que en su mayor铆a se pondr谩 del lado del eje PC-FA. La Lista del Pueblo es una tendencia en la que dominan las corrientes frenteamplistas o posmodernos sin partido y en la que tambi茅n participan otras corrientes de izquierda. El programa de la Lista del Pueblo es democr谩tico liberal, sin embargo no todos sus convencionales siguen esta definici贸n pol铆tica, claro ejemplo de esto lo constituye la elecci贸n de la abogada trotskista Mar铆a Rivera, del Movimiento Internacional de los Trabajadores (MIT).

Por otro lado la Lista de Independientes No Neutrales (Baranda, Politzer), debe considerarse mayoritariamente como una fuerza pol铆tica conservadora, ligada a la ex Concertaci贸n.

Hasta aqu铆 una somera caracterizaci贸n del significado del acto electoral. Nos queda arrojar una proyecci贸n, a d贸nde va este proceso. La respuesta se est谩 tejiendo en esto momentos. Mientras el r茅gimen se rearticula institucionalmente la crisis y la polarizaci贸n social seguir谩n expandi茅ndose aguijoneadas por el concierto pol铆tico y econ贸mico internacional. La creciente depresi贸n econ贸mica, los sucesivos levantamientos populares 鈥攈oy d铆a se baten en las calles los trabajadores colombianos鈥 sirven como marco predictivo. El gobierno que emerja de las elecciones de noviembre, que tendr谩 como viga maestra al eje PC-FA, ser谩 un gobierno que deber谩 batallar en dos frentes: una feroz oposici贸n atrincherada en el Congreso Nacional donde a煤n tendr谩 vida el antiguo r茅gimen y del otro, el de un movimiento de masas que seguir谩 de pie y cuyas ilusiones en la democracia burguesa son muy acotadas.

Este 煤ltimo factor seguir谩 dinamizando el proceso pol铆tico. En estas elecciones particip贸 s贸lo un 43% del padr贸n electoral. Enormes sectores vieron y ven con recelo lo que se teje en las esferas del poder. Por eso no fueron a votar. No queremos decir que 57% restante quiere una revoluci贸n, eso es absurdo. Lo que se trata de explicitar es que el proceso que viene dista mucho 鈥攍o dijimos el s谩bado pasado en estas p谩ginas鈥 de la pl谩cida candidez del Gana la gente del gobierno de Aylwin en 1989. No tenemos enfrente 30 a帽os m谩s de transici贸n ni una d茅cada de 茅xtasis democratizante como fueron los 90.

Este a煤n confuso escenario de cataclismo electoral es el terreno en que han de agruparse las fuerzas que buscan interpretar la lucha en contra del Acuerdo por la Paz, en contra del orden patronal y en reivindicaci贸n de los reclamos que dieron vida al levantamiento de Octubre. Las AFP 鈥攆uente inagotable de recursos para el capital financiero鈥 ser谩n barridas, muchos de los responsables de las violaciones a los DDHH del 煤ltimo per铆odo terminar谩n en Punta Peuco, el ejercicio de nuevos espacios democr谩ticos abrir谩 espacio a nuevas formas de organizaci贸n y expresi贸n pol铆tica. Es necesario estar atentos a estos fen贸menos y desarrollar una pol铆tica revolucionaria que se proyecte como lucha de clases, con clara identidad trabajadora. El resultado electoral, finalmente, no s贸lo da cuenta de un corrimiento a la izquierda del electorado sino que revela que la crisis sigue su desarrollo y que en ella es posible la construcci贸n de una direcci贸n pol铆tica revolucionaria, una direcci贸n de los explotados que proclame abiertamente la necesidad de luchar por el poder. Es la hora de los trabajadores.