APUNTES #1. TERR脥COLAS CONTRA HUMANOS

驴C贸mo nos estamos contando el fin del mundo? 驴Otro fin de mundo es posible? 驴Qu茅 imaginarios, qu茅 mitolog铆as podr铆an ser emancipadoras hoy?

Es el tema del libro de D茅borah Danowski y Eduardo Vivieros de Castro, 驴Hay mundo por venir? en el que se repasan imaginarios del fin en la literatura y el cine, el documental y el ensayo.

Imaginarios de gente-sin-mundo, como Matrix, Mad Max, La carretera, etc. Imaginarios de mundo-sin-gente, como el documental La Tierra permanece. Imaginarios donde la cat谩strofe es un acontecimiento, como la pel铆cula Melancol铆a de Lars von Trier. Imaginarios donde es un proceso, lento e imperceptible, como El caballo de Tur铆n.

Este 煤ltimo es pol铆ticamente el m谩s interesante para los autores: ah铆 donde la cat谩strofe est谩 detr谩s de nosotros y tiene una historia, donde 鈥渓a ausencia de futuro ya empez贸鈥 (G. Anders).

De los cap铆tulos que m谩s me han interesado es ese en el que, de la mano de Stengers y Latour, se plantea la batalla final entre los terr铆colas y los humanos. Los terr铆colas son todos los pueblos y colectivos (humanos y no humanos) pegados a la tierra. Los humanos por el contrario se plantean como una especie excepcional, un corte milagroso en el trayectoria mon贸tona de la materia, destinada a su conquista y apropiaci贸n extractiva.

Los terr铆colas son el pueblo que falta, el pueblo por venir. Se trata de aprender a prestar atenci贸n a la intrusi贸n de Gaia de que habla Stengers (el coronavirus es un ejemplo perfecto de ella). Dejar de pensar en t茅rminos cl谩sicos de universalidad: un solo mundo, un solo Estado, un Parlamento global, etc. Hacerse otra imagen del mundo, como 鈥渕ultiverso atravesado por m煤ltiples ontolog铆as no-humanas鈥. Abrir espacio a los otros: ejercitarse en las artes de la diplomacia entre formas de vida heterog茅neas.

Los humanos tienen sus tecnolog铆as, sus medios de comunicaci贸n, sus psicof谩rmacos, sus pr贸tesis. 驴Y la resistencia terr铆cola? Necesita encontrar sus propias armas y darse su propio imaginario que no es el del combate final, el Armaggedon cosmopol铆tico, sino m谩s bien el de la guerra popular prolongada pero ya no s贸lo entre humanos, sino 鈥渏unto a la infinidad de agencias, inteligibles y otras, diseminadas por el cosmos鈥.

Captura de El caballo de Tur铆n (2011), de B茅la Tarr y 脕gnes Hranitzky

APUNTES #2. 驴POR QU脡 NO PODEMOS PARAR? LA RESPUESTA MARXISTA

Dice la m茅dica Sophie Mainguy: 鈥淗ay otro organismo vivo en pleno flujo migratorio y debemos detenernos para que nuestras corrientes respectivas no choquen demasiado鈥.

Podr铆amos entonces detenernos, hacer de esa detenci贸n un gigantesco ritual social, de descanso, de sanaci贸n, de fiesta o de meditaci贸n. Pero no, no podemos detenernos. 驴Por qu茅?

驴Acaso hay falta de riqueza, de valores de uso? Bueno, en ese caso podr铆an seguir funcionando solo los servicios esenciales (y ver c贸mo se reparte ese trabajo). No, el p谩nico es palpable, hay que retomar la producci贸n lo antes posible. Y eso en el mejor de los casos, porque all铆 donde el c谩lculo econom铆a-vida est谩 completamente del lado de la primera ni siquiera se ha parado nada.

En varios de sus libros, el maestro Carlos Fern谩ndez Liria nos explica la respuesta marxista a este misterio: no hay ninguna falta de riqueza porque esta sociedad no produce principalmente riqueza, sino beneficio capitalista o plusvalor cuyo veh铆culo son esas cosas que circulan en el mercado. Un tomate no es un tomate, primero es beneficio privado transformado en dinero.

Parar, para descansar o porque el flujo migratorio de un virus nos invita a ello, ser铆a una cat谩strofe may煤scula: ese beneficio no podr铆a transformarse en dinero bajo la forma de mercanc铆as. Nuestra econom铆a se vendr铆a abajo y nosotros con ella.

Que nuestra sociedad no produce riqueza, sino beneficio lo prueban hechos como que:

-la sobreproducci贸n no sea ocasi贸n para una gran fiesta social de derroche, sino un desastre que se solventa destruyendo los stocks almacenados o tirando kilos de tomates al mar.

-ning煤n invento t茅cnico desde hace dos siglos ha supuesto un segundo m谩s de tiempo libre, sino siempre una intensificaci贸n de la producci贸n.

-una guerra es una ocasi贸n ideal para convertir ciertas cosas (armas) en dinero: un mercado.

-el desempleo es la soluci贸n a la que recurren las empresas para no arruinarse del todo.

Etc.

Los problemas para nosotros (terr铆colas) son soluciones para la econom铆a (una guerra, el desempleo, la obsolescencia programada, etc.). La l贸gica del capital es rigurosamente extra-terrestre.

Es mal铆simo que haya riqueza para todos o de sobra, porque entonces no hay mercados para que los productos se conviertan en dinero y las empresas sucumben a la competencia.

Hay que producir. Producir para qu茅. Producir para producir (beneficio). La l贸gica de cuidado de la vida expuesta por la m茅dica choca con la l贸gica extra-terrestre del beneficio.

Solo una sociedad no regulada por las leyes del capital podr铆a parar (porque ya se ha producido bastante), repartir la riqueza, hacer un uso social de un invento t茅cnico, rechazar las guerras, hacer bien las cosas, convertir el desempleo en descanso o ritualizar el viaje de un virus como un momento de detenci贸n radical.

