–

De parte de Anarquia.info June 9, 2023 254 puntos de vista

Este fanzine -digitalizado por Counter-Surveillance Research Center鈥 presenta un detallado texto de Crimethinc que explora los esfuerzos del FBI por acabar con el movimiento ecologista radical en Estados Unidos a mediados de la d茅cada de 2000. Extrae importantes lecciones de la campa帽a contra el Frente de Liberaci贸n de la Tierra (ELF) y de la persecuci贸n del entorno anarquista m谩s amplio por parte de las fuerzas del orden a principios de siglo. Se ofrece una visi贸n general del caso, el papel de los informadores y un an谩lisis exhaustivo de las diferentes sentencias recibidas por los acusados que cooperaron y los que no cooperaron.

A finales de 2005, el FBI inici贸 una nueva fase de su asalto a los movimientos de liberaci贸n animal y de la Tierra -conocida como el Terror Verde- con la detenci贸n y acusaci贸n de un gran n煤mero de activistas. Esta ofensiva, bautizada como Operaci贸n Backfire, pretend铆a obtener condenas por muchos de los incendios provocados por el Frente de Liberaci贸n de la Tierra durante los diez a帽os anteriores, pero, sobre todo, tener un efecto amedrentador sobre todas las acciones ecol贸gicas directas. En el siguiente an谩lisis, publicado originalmente en Rolling Thunder en 2008, repasamos todo lo que podemos aprender de los casos de la Operaci贸n Backfire, con la intenci贸n de transmitir las lecciones a la pr贸xima generaci贸n de activistas ecologistas.

De los acusados en la Operaci贸n Backfire, nueve acabaron cooperando con el gobierno y delataron a otros con la esperanza de que se redujeran sus condenas: Stanislas Meyerhoff, Kevin Tubbs, Chelsea Dawn Gerlach, Suzanne Savoie, Kendall Tankersley, Jennifer Kolar, Lacey Phillabaum, Darren Thurston y, mucho m谩s tarde, Briana Waters. Cuatro resistieron durante un a帽o aterrador, en el que parec铆a seguro que acabar铆an cumpliendo d茅cadas de prisi贸n, hasta que consiguieron llegar a acuerdos en los que pod铆an reclamar la responsabilidad de sus actos sin facilitar informaci贸n sobre otros: Daniel McGowan, Jonathan Paul, Exile (alias Nathan Block) y Sadie (alias Joyanna Zacher)[1]. Otro acusado, William Rodgers (alias Avalon), falleci贸 tr谩gicamente en un presunto suicidio mientras se encontraba bajo custodia poco despu茅s de su detenci贸n. El fugitivo Justin Solondz fue capturado en China en 2009 y cumpli贸 su condena en enero de 2017; Rebecca Rubin se entreg贸 en 2012, tras muchos a帽os huida, y fue condenada a cinco a帽os de prisi贸n. Joseph Dibee fue extraditado de Cuba a Estados Unidos en agosto de 2018 para ser acusado. Se ha acusado a otro acusado m谩s, pero no se ha encontrado.

En los meses siguientes al lanzamiento de la Operaci贸n Backfire se produjo un aumento sin precedentes de la represi贸n gubernamental contra los activistas ecologistas anarquistas, que lleg贸 a conocerse como el Terror Verde. El veterano activista por la liberaci贸n animal Rod Coronado fue acusado de un delito grave por responder a una pregunta durante una intervenci贸n, y se enfrentaba a posibles d茅cadas de c谩rcel. Seis activistas por los derechos de los animales asociados a SHAC, la campa帽a contra la empresa Huntingdon Life Sciences, dedicada a la experimentaci贸n con animales, fueron condenados a varios a帽os de prisi贸n, b谩sicamente por gestionar un sitio web. El activista por la liberaci贸n animal Peter Young, que hab铆a pasado siete a帽os huyendo del FBI, fue finalmente capturado y amenazado de doble procesamiento. Tre Arrow, famoso por sobrevivir a una ca铆da de 30 metros cuando la polic铆a y los le帽adores le obligaron a abandonar una ocupaci贸n forestal, luchaba contra la extradici贸n de Canad谩 a Estados Unidos para enfrentarse a cargos de incendio provocado. Innumerables personas fueron citadas ante grandes jurados[2], y algunas cumplieron penas de c谩rcel por negarse a cooperar. Y lo m谩s inquietante de todo es que un agente provocador tendi贸 una trampa a tres j贸venes, que fueron detenidos acusados de conspiraci贸n sin haber hecho nada en realidad. Dos de ellos, Zachary Jenson y Lauren Weiner, se declararon culpables y se convirtieron en informadores del gobierno; el tercero, Eric McDavid, cumpli贸 nueve a帽os de prisi贸n antes de que se anulara su condena cuando finalmente se reconoci贸 que el FBI hab铆a ocultado pruebas exculpatorias.

A d铆a de hoy, Marius Mason sigue en prisi贸n.

Es importante extraer lecciones de esta campa帽a de represi贸n gubernamental, con el fin de equipar a la pr贸xima generaci贸n que tomar谩 la primera l铆nea en la lucha por defender la vida en la Tierra.

DISTINGUIR ENTRE AMENAZAS PERCIBIDAS Y REALES

En algunos c铆rculos anarquistas, la aparici贸n inicial del Terror Verde fue recibida con un p谩nico que rivaliz贸 con la respuesta a los ataques del 11 de septiembre. Esto, por supuesto, era exactamente lo que el gobierno quer铆a: aparte de llevar a los activistas individuales ante la 芦justicia禄, esperaban intimidar a todos los que ven la acci贸n directa como el medio m谩s eficaz para el cambio social. En lugar de ayudar al gobierno haciendo suposiciones exageradas sobre lo peligroso que es ser anarquista hoy en d铆a, debemos analizar qu茅 muestran estos casos sobre las capacidades y los l铆mites actuales de la represi贸n gubernamental.

El prop贸sito de esta investigaci贸n no es defender o sensacionalizar ninguna t谩ctica o enfoque en particular. Debemos tener cuidado de no glorificar la actividad ilegal: es importante se帽alar que la mayor铆a de los acusados, incluso los m谩s firmes en no cooperar, han expresado su arrepentimiento por sus decisiones, aunque esto debe entenderse en el contexto de sus casos judiciales. Al mismo tiempo, la represi贸n federal afecta a todos los implicados en la resistencia, no s贸lo a los que participan en acciones directas ilegales; el Terror Verde ofrece casos pr谩cticos de la situaci贸n en la que nos encontramos todos, nos guste o no.

La Operaci贸n Backfire tuvo lugar en un contexto de investigaci贸n, acoso y elaboraci贸n de perfiles por parte del gobierno de presuntos anarquistas en el noroeste del Pac铆fico. No es casualidad que Eugene, Oreg贸n, fuera uno de los principales focos de los casos de la Operaci贸n Backfire, ya que ha sido un hervidero de disidencia y radicalismo durante la 煤ltima d茅cada y media, aunque la represi贸n y otros problemas se han cobrado un peaje en los 煤ltimos a帽os. No podemos ofrecer un an谩lisis definitivo de la din谩mica interna de la comunidad anarquista de Eugene, pero s铆 podemos analizar c贸mo las autoridades actuaron para reprimirla.

Un recurso 煤til para esta investigaci贸n es 芦Anarchist Direct Actions: A Challenge for Law Enforcement禄, un art铆culo que apareci贸 en Studies in Conflict & Terrorism en 2005, escrito por Randy Borum, de la Universidad del Sur de Florida, y Chuck Tilby, del Departamento de Polic铆a de Eugene. Seg煤n Jeff (芦Free禄) Luers, Tilby fue uno de los polic铆as que vigilaron a Free y a su coacusado Critter la noche de su detenci贸n en junio de 2000. Tilby ha dado presentaciones sobre el movimiento 芦anarquista criminal禄 a grupos encargados de hacer cumplir la ley, y estuvo 铆ntimamente involucrado en los casos de la Operaci贸n Backfire, incluso haciendo declaraciones a los medios de comunicaci贸n y proporcionando una cita al comunicado de prensa del FBI al final de la acusaci贸n federal de Oreg贸n.

Sorprendentemente, el art铆culo no hace referencia expl铆cita alguna a Eugene, Oreg贸n. Aparte de la firma de Tilby al principio, no hay indicios de que el art铆culo se escribiera conjuntamente desde Eugene. No obstante, el art铆culo proporciona varias pistas importantes sobre c贸mo procedi贸 el gobierno contra los acusados de Oreg贸n y contra quienes se consideraba que les apoyaban.

Los autores centralizan la importancia de la inteligencia y de los informadores para reprimir a los 芦anarquistas禄 criminales, al tiempo que reconocen la dificultad de obtenerlos. En el caso de las citaciones del gran jurado, los anarquistas suelen incumplirlas, y a menudo se crean grupos de apoyo para las personas contra las que van dirigidas; uno de los ejemplos m谩s recientes fue el de Jeff Hogg, que recibi贸 una citaci贸n del gran jurado mientras se estaban llevando a cabo los procesos contra Backfire y, como consecuencia, fue encarcelado durante casi seis meses en 2006. Los autores advierten de que 芦los investigadores y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben tener cuidado durante el interrogatorio de no divulgar m谩s al sujeto sobre el caso (a trav茅s de las preguntas), de lo que se aprende a trav茅s de su testimonio禄. 隆De hecho, las preguntas formuladas por los grandes jurados aparecieron m谩s de una vez en las p谩ginas del Earth First! Journal, que durante un tiempo se edit贸 desde Eugene. Es sumamente importante apoyar a quienes est谩n siendo investigados y mantenerse al corriente de los esfuerzos de los investigadores. Algunos creen que la investigaci贸n de Backfire s贸lo lleg贸 a una posici贸n de fuerza real una vez que dicho apoyo empez贸 a debilitarse en Oreg贸n.

En cuanto a la infiltraci贸n, 芦Anarchist Direct Actions禄 aconseja que:

La infiltraci贸n se hace m谩s dif铆cil por la naturaleza comunitaria del estilo de vida [anarquista] (bajo constante observaci贸n y escrutinio) y los amplios conocimientos que poseen muchos anarquistas, que requieren una cantidad considerable de estudio y tiempo para adquirirlos. Se han explorado otras estrategias de infiltraci贸n, pero hasta ahora no han tenido 茅xito. La discusi贸n de estas teor铆as en un documento abierto no es aconsejable.

Lo que sabemos de las primeras investigaciones de Backfire apunta a una estrategia de vigilancia e infiltraci贸n generalizada. Aunque los investigadores utilizaron herramientas y estrategias cada vez m谩s espec铆ficas a medida que la investigaci贸n ganaba fuerza -por ejemplo, enviando a 芦testigos colaboradores禄 con micr贸fonos corporales para que hablaran con objetivos concretos-, empezaron escudri帽ando toda una demograf铆a de tipos contraculturales. Se pusieron bajo vigilancia casas de activistas y punkis, as铆 como lugares de reuni贸n como bares -los anarquistas que beben deben tener cuidado con la forma en que el alcohol puede aflojar los labios-. Los infiltrados y los informadores no s贸lo ten铆an como objetivo a los anarquistas m谩s visiblemente comprometidos, sino tambi茅n a los bohemios que habitaban esferas culturales y sociales similares. La polic铆a acumul贸 enormes cantidades de informaci贸n de fondo, aunque no consigui贸 penetrar en los c铆rculos en los que se organizaba la acci贸n directa. Las aproximadamente 30.000 p谩ginas de pruebas en los casos de Oreg贸n contienen una gran cantidad de cotilleos e informaci贸n de fondo sobre bastantes miembros de la comunidad de Eugene.

Al parecer, en la cercana Portland (Oreg贸n) se utiliz贸 una metodolog铆a de elaboraci贸n de perfiles similar. En marzo de 2001, por ejemplo, se llev贸 a cabo una redada policial a gran escala en una fiesta casera a la que asist铆an punk rockers de Portland. Los asistentes fueron fotografiados e interrogados sobre los Frentes de Liberaci贸n Animal y de la Tierra. Algunos fueron detenidos y acusados de secuestro y agresi贸n a un agente, una acusaci贸n excesiva que finalmente dio lugar a acuerdos con la fiscal铆a. Los acusados de la redada fueron grabados en v铆deo en sus comparecencias ante el tribunal por agentes identificados posteriormente como miembros de la Unidad de Represi贸n de Bandas. Tras esta redada, los polic铆as acosaron sistem谩ticamente a los gamberros en la calle, exigiendo que les dijeran si eran anarquistas.

En retrospectiva, parece probable que tales esfuerzos no estuvieran destinados simplemente a intimidar a los punks de Portland, sino a descubrir informaci贸n relevante para los casos anarquistas y del F.L.A./F.L.T. de la 茅poca[3]. Esto puede haber sido un paso en falso en la investigaci贸n de Backfire; ahora mismo no hay manera de saberlo. Sabemos, sin embargo, que los enfoques de 芦red amplia禄 por parte del Estado pueden ser eficaces para sofocar subculturas socialmente conscientes, incluso cuando no descubren v铆nculos reales con la acci贸n radical. Afortunadamente, en Portland los afectados por la redada se unieron en respuesta, ayud谩ndose mutuamente, limitando el da帽o causado y aprovechando la situaci贸n para llamar la atenci贸n sobre la actividad policial.

Otro punto de especulaci贸n es el grado en que las autoridades fomentaron la divisi贸n y las luchas internas dentro de los c铆rculos radicales de Eugene. Se trataba de una t谩ctica habitual de COINTELPRO[4], y probablemente se siga utilizando. Borum y Tilby aluden a ello en la secci贸n final de su documento, 芦Law Enforcement Strategies / Implications禄 (Estrategias de aplicaci贸n de la ley / Implicaciones):

Los conflictos internos son otra fuente importante de vulnerabilidad dentro del movimiento. Ya se ha abordado el debate sobre la DdT [芦Diversidad de T谩cticas禄], pero el movimiento tambi茅n est谩 luchando contra la percepci贸n de falta de poder entre las mujeres y la falta de inclusi贸n de las minor铆as 茅tnicas. Este tipo de con铿俰cto se produjo hace tres d茅cadas en el seno del movimiento revolucionario de izquierdas en Estados Unidos.

A quienes est茅n familiarizados con los c铆rculos radicales de Eugene, esto les traer谩 a la memoria los acalorados conflictos sobre g茅nero y feminismo dentro de esa comunidad. No hay pruebas concretas de que agentes del gobierno estuvieran implicados en la escalada de esos debates, y debemos tener cuidado de no sacar conclusiones precipitadas; esas especulaciones s贸lo pueden ayudar al Estado propagando la paranoia. Sin embargo, las fuerzas del orden, desde el nivel local hasta el federal, deb铆an ser conscientes de la vulnerabilidad que se abr铆a cuando los debates reales se convert铆an en pensamiento de grupo y faccionalismo en Eugene. Tilby y sus secuaces deben haber utilizado estas ideas en su beneficio, ya que idearon estrategias anti-anarquistas. Para cuando los grandes jurados de la Operaci贸n Backfire empezaron a seguir pistas reales en Eugene, muchos de los que podr铆an haberse unido para oponerse a ellos ya no se hablaban. Si bien esto no justifica la falta de integridad mostrada por aquellos que ayudaron a los grandes jurados, ofrece un contexto de por qu茅 los grandes jurados no fueron resistidos con mayor eficacia.

Borum y Tilby concluyen su art铆culo instando a los investigadores a hacer gala de 芦paciencia y persistencia禄 y, de hecho, la paciencia y la persistencia acabaron dando sus frutos en la Operaci贸n Backfire. No se trata de dar credibilidad a la idea de que 芦el FBI siempre atrapa a su hombre禄. La investigaci贸n estuvo plagada de errores y pasos en falso; muchas otras acciones nunca ser谩n enjuiciadas, ya que las autoridades no tuvieron ni golpes de suerte ni cooperaci贸n 煤til. Pero debemos comprender que tanto la represi贸n como la resistencia a ella son proyectos a largo plazo, que se extienden a lo largo de a帽os y d茅cadas.

Seg煤n algunas versiones, una de las pistas m谩s significativas de la Operaci贸n Backfire surgi贸 de una ingenua solicitud de informes policiales en una comisar铆a de Eugene. Seg煤n esta versi贸n, la polic铆a dedujo de esta petici贸n que deb铆an prestar atenci贸n a Jacob Ferguson; Ferguson se convirti贸 m谩s tarde en el principal informador de estos casos. Se menciona con menos frecuencia que la polic铆a acusaba a Ferguson de un incendio provocado 隆en el que no particip贸! Con Ferguson ocurri贸 lo improbable y a las autoridades les sali贸 a cuenta equivocarse. M谩s tarde, cuando los agentes efectuaron sus primeras detenciones y presentaron citaciones ante el gran jurado el 7 de diciembre de 2005, se asumi贸 err贸neamente que dos de los citados hab铆an participado en atentados. Sus citaciones fueron finalmente retiradas, ya que las autoridades obtuvieron la cooperaci贸n de m谩s informadores y finalmente tomaron medidas para detener a Exile y Sadie en su lugar.

La investigaci贸n no fue tan imparable y din谩mica como al gobierno le gustar铆a que pens谩ramos, aunque la acusaci贸n cobr贸 fuerza a medida que m谩s individuos delataban a otros. Las autoridades pasaron a帽os dando tumbos, y siguieron titubeando incluso cuando los esfuerzos de enjuiciamiento estaban en marcha, pero fueron tenaces y no cejaron en su empe帽o. Mientras tanto, el impulso radical fue menos consistente.

Repasemos el arco de la actividad radical en Eugene durante la 煤ltima d茅cada. El mot铆n anticapitalista del 18 de junio de 1999 en Eugene provoc贸 el j煤bilo de los anarquistas, aunque uno de los participantes pasara siete a帽os en la c谩rcel como resultado. Los participantes en la Jornada de Acci贸n del 18 de junio hab铆an plantado cara y jodido algunos s铆mbolos de la miseria en la ciudad, pillando desprevenida a la polic铆a. Las batallas campales en las calles de Seattle ese mismo a帽o, durante la reuni贸n de la OMC, no hicieron sino reforzar la sensaci贸n de que el mundo entero estaba en juego. La mayor铆a de los anarquistas activos de Eugene nunca hab铆an vivido un periodo semejante. A pesar de las m铆seras reivindicaciones y los confusos an谩lisis de gran parte del movimiento 芦antiglobalizaci贸n禄 oficial, exist铆a la sensaci贸n de que se pod铆a luchar por un cambio m谩s profundo y ganarlo. Ser anarquista parec铆a lo m谩s cool que se pod铆a ser, y esta percepci贸n se vio magnificada por la atenci贸n medi谩tica que sigui贸. En aquella 茅poca, el F.L.T. estaba provocando incendios por toda la regi贸n.

Siguieron una serie de revocaciones. En junio de 2001, Free recibi贸 su condena inicial de 22 a帽os y ocho meses. Al mes siguiente, Carlo Giuliani fue asesinado en las calles de G茅nova durante las protestas contra la cumbre del G8 en Italia. Aunque ambas tragedias ilustraron los riesgos de enfrentarse al sistema capitalista, la sentencia de Free golpe贸 especialmente fuerte en Eugene. Ante el cambio de ambiente, algunos empezaron a abandonar y a 芦seguir con sus vidas禄, sin traicionar necesariamente sus principios anteriores, pero cambiando su enfoque y sus prioridades. Este desgaste se intensific贸 cuando las banderas estadounidenses aparecieron por todas partes tras el 11 de septiembre de 2001. Los esfuerzos anarquistas no cesaron, pero sigui贸 un periodo de relativa desorientaci贸n. Un a帽o y medio despu茅s, la invasi贸n de Irak brind贸 otra oportunidad para que los radicales se movilizaran, pero se hab铆a perdido cierta coherencia en el 谩rea de Eugene. Y mientras tanto, los empleados del FBI y la polic铆a manten铆an su horario habitual, d铆a tras d铆a.

Las fuerzas del orden recibieron su avance m谩s significativo en los casos Backfire -aunque empezara como una hip贸tesis incorrecta- justo antes de la sentencia de Free, en el periodo entre el j煤bilo anarquista y el paso a la defensiva. Los mismos incendios que se relacionaron incorrectamente con Ferguson se utilizaron para justificar la dura sentencia de Free, lo que intimid贸 a algunos anarquistas a retirarse de la acci贸n. No hubo suficiente revalorizaci贸n, aprendizaje y agudizaci贸n de habilidades, ni suficientes esfuerzos en la resoluci贸n de conflictos; la retirada se produjo por defecto. 驴Qu茅 habr铆a pasado si la investigaci贸n de Backfire hubiera continuado en otras circunstancias, mientras los radicales manten铆an su impulso? Esa ser铆a otra historia. Su conclusi贸n es desconocida.

La represi贸n existir谩 mientras haya Estados y personas que se opongan a ella. La invulnerabilidad total es imposible, tanto para los gobiernos como para sus oponentes. Todos los infiltrados e informadores de la polic铆a secreta zarista fueron impotentes para impedir la revoluci贸n rusa de 1917, del mismo modo que la Stasi de Alemania del Este fue incapaz de impedir la ca铆da del Muro de Berl铆n a pesar de que ten铆a fichados a seis millones de personas. Las luchas revolucionarias pueden tener 茅xito incluso frente a la represi贸n masiva; por nuestra parte, podemos minimizar los efectos de esa represi贸n prepar谩ndonos de antemano.

Durante muchos a帽os los anarquistas se han centrado en desarrollar la cultura de la seguridad, pero la conciencia de la seguridad por s铆 sola no es suficiente. Hay algunos puntos en los que nunca se puede insistir demasiado: no cotillear sobre asuntos delicados, compartir informaci贸n delicada s贸lo cuando sea necesario[5], no renunciar a tus derechos si te detienen o te arrestan, no cooperar con los grandes jurados, no traicionar a otras personas. Pero uno puede atenerse a todos estos dictados y seguir cometiendo errores cruciales. Si las estrategias contra la represi贸n se centran s贸lo en lo que no debemos hablar, perdemos de vista la necesidad de una comunicaci贸n clara para las comunidades en lucha.

La interrupci贸n de los movimientos radicales por parte del Estado puede interpretarse como una especie de 芦cr铆tica armada禄, del mismo modo que alguien que lanza un ladrillo a trav茅s de la ventana de un Starbucks es una cr铆tica en acci贸n. Es decir, un uso exitoso de la fuerza contra nosotros demuestra que ten铆amos vulnerabilidades preexistentes. Esto no quiere decir que debamos culpar a la v铆ctima en situaciones de represi贸n, pero tenemos que aprender c贸mo y por qu茅 tienen 茅xito los esfuerzos por desestabilizar nuestras actividades. Nuestra respuesta no debe comenzar con el apoyo carcelario una vez que alguien ha sido detenido. Por supuesto que esto es importante, junto con el apoyo a largo plazo a quienes cumplen condena, pero nuestros esfuerzos deben comenzar mucho antes, contrarrestando las peque帽as vulnerabilidades que nuestro enemigo puede explotar. La discusi贸n abierta de los problemas -por ejemplo, los roles de g茅nero que se imponen en espacios nominalmente radicales- puede proteger contra resentimientos malsanos y cismas. Esto no quiere decir que todas las escisiones sean injustificadas: a veces lo mejor es que las personas sigan caminos separados; pero incluso si eso es necesario, deben intentar mantener el respeto mutuo o al menos la voluntad de comunicarse cuando sea necesario.

El riesgo es relativo. En algunos casos, puede ser una buena idea pasar desapercibido; en otros, mantener la visibilidad p煤blica se considera demasiado arriesgado, cuando en realidad nada podr铆a ser m谩s peligroso que retirarse de la vista del p煤blico y dejar morir el impulso. Cuando pensamos en el riesgo, a menudo nos imaginamos c谩maras de seguridad y celdas de prisi贸n, pero hay amenazas mucho m谩s insidiosas. Los acusados de la Operaci贸n Backfire acabaron recibiendo condenas mucho m谩s cortas de lo esperado; al final, el riesgo m谩s grave al que se enfrentaban no era la c谩rcel, sino la retractaci贸n y la traici贸n, un riesgo que result贸 ser demasiado real. Del mismo modo, podemos imaginar a Eric McDavid, que actualmente espera sentencia por cargos de conspiraci贸n, discutiendo ociosamente el factor de riesgo de una hipot茅tica acci贸n con sus supuestos amigos -que resultaron ser dos informantes potenciales y un agente federal provocador. Por desgracia, lo realmente arriesgado fue, en primer lugar, mantener esas conversaciones con esas personas.

La sabidur铆a convencional de los activistas dicta que no se debe mezclar la actividad p煤blica con la clandestina, pero el caso de Daniel McGowan parece contradecirla. McGowan no fue llevado a juicio como resultado de investigaciones basadas en su organizaci贸n p煤blica, sino porque hab铆a trabajado con Jacob Ferguson, que se convirti贸 en delator bajo presi贸n policial. Aunque el gobierno estaba especialmente ansioso por condenarlo debido a su amplia labor de apoyo a los presos y a su organizaci贸n contra la Convenci贸n Nacional Republicana, McGowan recibi贸 un enorme apoyo p煤blico precisamente porque hab铆a sido tan visible[6]. Si simplemente se hubiera escondido en la oscuridad, podr铆a haber acabado en la misma situaci贸n sin el apoyo que le permiti贸 capearla con tanto 茅xito como lo hizo, y sin hacer tantas contribuciones importantes al movimiento anarquista.

Teniendo en cuenta los a帽os que tard贸 el FBI en montar la Operaci贸n Backfire y el destacado papel de los informadores en tantos casos del Terror Verde, parece que es posible salirse con la suya en muchas cosas, siempre que se tenga cuidado y se tomen decisiones inteligentes sobre en qui茅n confiar. El curr铆culum de acci贸n directa de McGowan, tal como aparece en los argumentos del gobierno en su sentencia, parece sacado de una novela de aventuras. Uno no puede evitar pensar: 隆s贸lo siete a帽os, por todo eso!

La otra cara de la moneda es que, a pesar de todas sus precauciones, los acusados del 芦terror verde禄 fueron descubiertos. Por muy cuidadoso e inteligente que seas, no vale la pena contar con que no te pillen; tienes que estar preparado para lo peor. Quienes se planteen emprender acciones directas arriesgadas deben partir del supuesto de que ser谩n detenidos y procesados; antes de hacer nada, antes incluso de hablar de ello, deben preguntarse si podr铆an aceptar las peores consecuencias posibles. Al mismo tiempo, dado que el gobierno puede perseguir a cualquiera en cualquier momento, independientemente de lo que haya hecho realmente, es importante que incluso los activistas m谩s respetuosos con la ley -por no hablar de sus amigos y familiares- piensen en c贸mo afrontar el hecho de ser investigados, citados o acusados.

Un gr谩fico que muestra que los acusados de la Operaci贸n Backfire que no cooperaron cumplieron en realidad menos tiempo en proporci贸n a sus condenas originales amenazadas que los acusados que se convirtieron en informadores.

Los casos del 芦Terror Verde禄 demuestran que cooperar con el gobierno nunca redunda en beneficio del acusado. Por t茅rmino medio, los acusados que no cooperaron en la Operaci贸n Backfire est谩n cumpliendo en realidad menos tiempo en proporci贸n a sus condenas originales amenazadas que los informantes (v茅ase el gr谩fico, en formato GIF o PDF), a pesar de que el gobierno puso en marcha todo el aparato represivo de Estados Unidos para darles un escarmiento. Exile y Sadie fueron amenazados con m谩s de mil a帽os de prisi贸n cada uno, y est谩n cumpliendo menos de ocho; si todos los detenidos comprendieran la diferencia entre lo que el Estado amenaza y lo que realmente puede hacer, ser铆an muchos menos los que se rendir铆an sin luchar.

En el sistema judicial de Estados Unidos, un juicio es b谩sicamente un juego de la gallina. El Estado empieza amenazando con las peores penas posibles, con la esperanza de intimidar al acusado para que se declare culpable e informe. Es m谩s f谩cil si el acusado se declara culpable inmediatamente; esto ahorra al estado inmensas cantidades de tiempo y dinero, por no mencionar la verg眉enza potencial de perder un juicio bien publicitado. Los acusados no deben sentirse intimidados por los cargos iniciales presentados contra ellos; a menudo resulta que muchos de ellos no se sostendr谩n, y s贸lo se presentan para dar al Estado m谩s poder de negociaci贸n. Incluso si un acusado teme que no tendr谩 nada que hacer en el tribunal, puede obtener alg煤n poder de negociaci贸n propio amenazando con someter al Estado a un juicio costoso, dif铆cil e impredecible 鈥 para ello, es esencial adquirir la mejor representaci贸n legal posible. Cuando un acusado accede a cooperar, pierde toda esa influencia y queda a merced de unas fuerzas que no tienen ni un 谩pice de piedad que ofrecer.

A pesar de lo sombr铆as que parec铆an las cosas para Sadie, Exile, McGowan y Jonathan Paul durante la mayor parte de 2006, mejoraron cuando el abogado de McGowan exigi贸 informaci贸n sobre si los fiscales hab铆an utilizado escuchas ilegales de la Agencia de Seguridad Nacional para reunir pruebas contra los acusados. El gobierno se resist铆a a responder a esta pregunta, y por una buena raz贸n: acababa de producirse un esc谩ndalo p煤blico sobre las escuchas telef贸nicas de la NSA, y si el tribunal conclu铆a que las escuchas se hab铆an utilizado de forma inconstitucional, todo el caso de la Operaci贸n Backfire habr铆a sido desestimado. Esa es exactamente la raz贸n por la que tantos miembros de Weather Underground son hoy profesores y no convictos: el FBI estrope贸 tanto el caso que los tribunales tuvieron que dejarlos en libertad.

Por muy desesperadas que parezcan las cosas, nunca subestimes el poder de la lucha. Hasta que Stanislas Meyerhoff y otros capitularon, el eje del caso federal en la Operaci贸n Backfire era Jacob Ferguson, un adicto a la hero铆na e incendiario en serie. Si todos, aparte de Ferguson, se hubieran negado a cooperar y en su lugar hubieran luchado juntos contra los cargos, la Operaci贸n Backfire seguramente habr铆a acabado de otra manera.

Si convertirse en informante es siempre una mala idea, 驴por qu茅 lo hace tanta gente? Al menos once acusados de alto perfil en casos del Terror Verde han optado por cooperar con el gobierno contra sus antiguos compa帽eros, sin incluir a la compa帽era de Peter Young, que le delat贸 en 1999. Todos ellos eran activistas experimentados que presumiblemente hab铆an pasado a帽os pensando en c贸mo manejar铆an la presi贸n de los interrogatorios y los juicios, y que deb铆an estar familiarizados con todas las razones por las que no compensa cooperar con el Estado. 驴Qu茅 podemos concluir, si es que podemos concluir algo, de cu谩ntos de ellos se convirtieron en informantes?

Ha habido bastantes especulaciones oportunistas sobre este tema por parte de expertos con escaso conocimiento de las circunstancias y a煤n menos experiencia personal. Debemos dar por sentado que los detenidos se convirtieron en informantes porque eran chicos privilegiados de clase media; de hecho, tanto los acusados que cooperaron como los que no lo hicieron est谩n divididos en funci贸n de la clase y el sexo. Se nos dice que los acusados delataron porque no hab铆an estado luchando por sus propios intereses; 驴cu谩les son exactamente los 芦propios intereses禄 de uno, si no vivir en un mundo sin mataderos ni calentamiento global? 驴Hamburguesas m谩s baratas y aire acondicionado, tal vez? Incluso se ha sugerido que es inevitable que algunos se conviertan en informantes bajo presi贸n, por lo que no debemos culpar a los que lo hacen y, en cambio, debemos evitar el uso de t谩cticas que provoquen investigaciones e interrogatorios. No merece la pena responder a esta 煤ltima insinuaci贸n, salvo para se帽alar que no es necesario que se haya cometido ning煤n delito para que el gobierno inicie investigaciones e interrogatorios. Se apoye o no la acci贸n directa de cualquier tipo, nunca es aceptable equipar al Estado para hacer da帽o a otros seres humanos.

Los radicales experimentados que se han delatado a s铆 mismos te dir谩n que no existe una f贸rmula infalible para determinar qui茅n se convertir谩 en informante y qui茅n no. Ha habido informantes en casi todos los movimientos de resistencia que se recuerdan, incluidos el Partido de las Panteras Negras, el Ej茅rcito Negro de Liberaci贸n, el Movimiento Indio Americano y el movimiento independentista puertorrique帽o; los casos del Terror Verde no son particularmente inusuales en este sentido, aunque algunos de los acusados parecen haber cedido m谩s r谩pidamente que sus antecesores. Puede que el alboroto sobre el n煤mero de ecoactivistas que se han convertido en informantes se deba en parte a la ignorancia de los comentaristas sobre las luchas pasadas.

Si hay algo que disuade a la gente de delatarse mutuamente son los lazos de sangre. Hist贸ricamente, los movimientos con menos delatores han sido los m谩s arraigados en comunidades antiguas. Los detenidos en los movimientos de liberaci贸n nacional de anta帽o no cooperaban porque no podr铆an volver a enfrentarse a sus padres o hijos si lo hac铆an; del mismo modo, cuando los g谩nsteres implicados en actividades capitalistas ilegales se niegan a informar, es porque hacerlo afectar铆a a la totalidad de sus vidas, desde sus perspectivas en las carreras elegidas hasta su posici贸n social en la c谩rcel, as铆 como en sus barrios. Cuanto m谩s fuertes son los lazos que unen a un individuo con una comunidad, menos probable es que informe contra ella. Los radicales norteamericanos procedentes de grupos demogr谩ficos predominantemente blancos siempre se han enfrentado a un dif铆cil reto en este sentido, ya que la mayor铆a de los participantes se implican desafiando a sus familias y c铆rculos sociales, y no gracias a ellos. Cuando un ex activista se enfrenta a la posibilidad de pasar d茅cadas en prisi贸n por algo que era esencialmente un pasatiempo, con sus padres rog谩ndole que no tire su vida por la borda y el sistema contra el que luch贸 dominando aparentemente la totalidad de su presente y su futuro, hace falta un poderoso sentido del bien y del mal para resistirse a venderse.

Desde este punto de vista, no es sorprendente que el hilo com煤n que une a los acusados que no cooperaron sea que pr谩cticamente todos ellos segu铆an involucrados en comunidades anarquistas o, al menos, contraculturales. Daniel McGowan estuvo incesantemente activo en muchos tipos de organizaci贸n hasta el momento de su detenci贸n; Exile y Sadie segu铆an comprometidos con la vida a contracorriente, si no con la actividad pol铆tica; un testigo que asisti贸 a su sentencia describi贸 a sus seguidores como una tropa de fans del black metal de otro mundo con barbas trenzadas y piercings en la cara. Aqu铆 vemos de nuevo la necesidad de forjar comunidades poderosas y duraderas con una cultura compartida de resistencia; los desertores deben hacerlo desde cero, nadando contracorriente, pero no es imposible.

Las relaciones sanas son la espina dorsal de tales comunidades, por no mencionar la organizaci贸n segura de la acci贸n directa. Una vez m谩s, los conflictos y resentimientos no abordados, las din谩micas de poder desequilibradas y la falta de confianza han sido el tal贸n de Aquiles de innumerables grupos. El FBI mantiene perfiles psicol贸gicos de sus objetivos, con los que aprovecharse de sus debilidades y explotar posibles fisuras interpersonales. El truco m谩s viejo del libro es decir a los detenidos que sus compa帽eros ya les han delatado; para capear esta intimidaci贸n, la gente no debe tener dudas sobre la fiabilidad de sus compa帽eros.

A pesar de los carteles de 芦los soplones reciben puntos禄, los anarquistas no estamos situados para imponer un c贸digo de no-informaci贸n por medios violentos. De todos modos, es dudoso que pudi茅ramos hacer algo as铆 sin comprometer nuestros principios: cuando se trata de coerci贸n y miedo, el Estado siempre puede superarnos, y no deber铆amos aspirar a competir con 茅l. En lugar de eso, deber铆amos centrarnos en desmitificar la delaci贸n y construir la confianza y el poder colectivos que lo desalienten. Si formar parte de la comunidad anarquista es lo suficientemente gratificante, nadie desear谩 exiliarse de ella convirti茅ndose en informante. Para que esto funcione, por supuesto, aquellos que delatan a otros deben ser excluidos de nuestras comunidades con absoluta finalidad; al traicionar a otros para su beneficio personal, se unen a las filas de los polic铆as, guardias de prisiones y verdugos a los que ayudan.

Quienes participen juntos en acciones directas deben dedicar primero tiempo a conocerse bien, incluyendo a sus familias y amigos, y a hablar de sus expectativas, necesidades y objetivos. Debes conocer a alguien lo suficiente como para saber qu茅 es lo que menos te gusta de 茅l o ella antes de comprometerte a realizar una actividad segura juntos; tienes que tener la certeza de que ser谩s capaz de resolver los conflictos m谩s dif铆ciles y de confiar en ellos en las situaciones m谩s aterradoras hasta una d茅cada despu茅s.

A juzgar por las lecciones de los a帽os 70, la drogadicci贸n es otro factor que tiende a correlacionarse con la delaci贸n, ya que puede estar vinculada a problemas personales muy arraigados. De hecho, Jacob Ferguson, el primer informante de la Operaci贸n Backfire, era heroin贸mano desde hac铆a mucho tiempo. Del mismo modo que los casos de la Operaci贸n Backfire habr铆an sido mucho m谩s dif铆ciles para el gobierno si nadie, aparte de Jake, hubiera cooperado, es posible que el FBI nunca hubiera podido iniciar los casos si otros no hubieran confiado en Jake en primer lugar.

El apoyo inmediato de los presos es tan importante como el apoyo p煤blico para quienes se enfrentan a grandes jurados. Como ha se帽alado un acusado del 芦Terror Verde禄, los acusados a menudo se convierten en informantes poco despu茅s de su detenci贸n, cuando est谩n desequilibrados e inseguros de lo que les espera. La c谩rcel tiene fama de ser un entorno m谩s duro que la prisi贸n; es posible que los detenidos recientemente se est茅n preguntando si pueden soportar a帽os de encarcelamiento sin tener una idea realista de lo que eso supondr铆a. Los defensores deber铆an sacar a los acusados de la c谩rcel lo antes posible, para que puedan estar informados y sensatos a la hora de tomar decisiones sobre su estrategia de defensa. Para ello, lo ideal es que los fondos se destinen a la asistencia jur铆dica mucho antes de que se produzcan las detenciones.

Nunca se insistir谩 lo suficiente en que informar es siempre un asunto serio, tanto si se trata de un acusado de alto perfil que delata a sus compa帽eros como de un conocido de activistas respetuosos de la ley que responde a preguntas aparentemente inofensivas. El objetivo principal del gobierno en cualquier caso pol铆tico no es encarcelar a ning煤n acusado, sino obtener informaci贸n con la que trazar un mapa de las comunidades radicales, con el fin 煤ltimo de reprimirlas y controlarlas. El primer trato que el gobierno ofreci贸 a Peter Young fue que volviera a los c铆rculos de defensa de los derechos de los animales para informarles desde dentro: no s贸lo de la actividad ilegal, sino de toda la actividad. La m谩s m铆nima trivialidad puede servir para poner en peligro la vida de una persona, haya infringido o no alguna ley. Nunca es aceptable dar informaci贸n sobre otra persona sin su consentimiento expreso.

No debemos conceptualizar nuestra respuesta a la represi贸n gubernamental en t茅rminos puramente reactivos. El gobierno necesita muchos recursos para montar una operaci贸n masiva como los casos del Terror Verde, y al hacerlo crea situaciones imprevistas y abre nuevas vulnerabilidades. Como en el judo, cuando el Estado hace un movimiento, podemos contraatacar con un contramovimiento que les coja desprevenidos. Por poner un ejemplo de movilizaciones masivas, los poderes f谩cticos fueron capaces de paralizar el llamado movimiento antiglobalizaci贸n lanzando un tremendo n煤mero de polic铆as contra 茅l; pero a ra铆z de las demandas interpuestas posteriormente contra ellos, la polic铆a en lugares como Washington D.C. tiene ahora las manos atadas cuando se trata de controlar multitudes, como demostr贸 su extrema moderaci贸n en las protestas contra el FMI y el Banco Mundial en octubre de 2007. Estamos en una larga guerra contra el poder jer谩rquico que no puede ganarse ni perderse en un 煤nico enfrentamiento; la cuesti贸n es siempre c贸mo sacar el m谩ximo partido de cada acontecimiento, tomando la iniciativa siempre que podamos y transmitiendo lo que ganemos a quienes luchar谩n despu茅s de nosotros.

Tiene que haber una forma de convertir el legado del Terror Verde en una ventaja para nosotros. Un punto de partida es utilizarlo como una oportunidad para aprender c贸mo investiga el Estado las actividades clandestinas y asegurarnos de que esas lecciones se comparten con la pr贸xima generaci贸n. Un ejemplo prometedor es la reciente conexi贸n entre los activistas de la liberaci贸n animal de la bah铆a y los partidarios de los Ocho de San Francisco, ex Panteras Negras acusados del asesinato de un polic铆a en 1971.

芦Me parece ir贸nico que apoye a las mujeres victimizadas y, sin embargo, en sus comunicados victimice verbalmente a aquellos con los que no est谩 de acuerdo. Me pregunto si alguna vez ha llamado a los acad茅micos del noroeste para preguntarles c贸mo ser eficaces y emprender acciones positivas. Al igual que los profesores que escribieron cartas al tribunal en tu nombre, la mayor铆a de los profesores son incre铆blemente generosos con sus ideas. He aprendido mucho en mis a帽os en el banquillo鈥 he visto de todo鈥 se llama experiencia humana. Qu铆tate las m谩scaras hasta que se revele el verdadero Daniel McGowan鈥 s茅 el cambio que realmente quieres ser. No uses a Gandhi s贸lo cuando sea conveniente. Espero que vuelvas a tu p谩gina web y cuentes qui茅n eras, qu茅 hac铆as. Puede que no seas tan popular, pero鈥 cambia tu p谩gina web. Denuncia, renuncia y condena. Si lo dices en serio, no deber铆a ser dif铆cil. A los j贸venes, env铆ales el mensaje de que la violencia no funciona. Si querien marcar la diferencia, tengan el valor de decir que la vida que hab铆an vivido ha sido la vida de un cobarde鈥 Es una tragedia ver a estos j贸venes de gran talento y brillantez llegar y hacer da帽o a las industrias. No est谩 bien meter miedo a la gente que hace lo que tiene que hacer para sobrevivir. Qu铆tense las capuchas, las sudaderas y las m谩scaras y dialoguen de verdad禄. Juez Aiken, al condenar a Daniel McGowan a siete a帽os de prisi贸n con una causa por terrorismo (notas tomadas por Gumby Cascadia)

Al reflexionar sobre la sentencia del juez Aiken, dejemos a un lado, por el momento, la cuesti贸n de si los ejecutivos que se benefician de la tala de 谩rboles, la explotaci贸n animal y la ingenier铆a gen茅tica est谩n 芦haciendo lo que tienen que hacer para sobrevivir.禄 Dejemos pasar tambi茅n la sugerencia de que quienes dirigen estas industrias est谩n m谩s dispuestos a entablar un 芦di谩logo real禄 con los ecologistas si 茅stos se limitan a la actividad puramente legal. Reserv茅monos incluso el juicio sobre el intento de Aiken de establecer paralelismos entre la violencia dom茅stica y los comunicados redactados de forma sarc谩stica, que se asemeja a la afirmaci贸n de los fiscales de que el F.L.T., a pesar de no haber herido nunca a un solo ser humano, no es diferente del Ku Klux Klan.

S贸lo hay una pregunta que no podemos dejar de hacer, en referencia a la ret贸rica de la juez Aiken sobre la cobard铆a: si ella se encontrara en una situaci贸n que requiriera tomar medidas fuera de los canales establecidos del sistema legal, 驴ser铆a capaz de hacerlo? 驴O seguir铆a insistiendo en el debido proceso legal, instando a los dem谩s a ser pacientes mientras se vend铆a a seres humanos como esclavos o los nazis llevaban a la gente a Dachau? 驴Es justo que una persona cuya complicidad con el statu quo se ve recompensada con estabilidad financiera y estatus social acuse de cobard铆a a alguien que lo ha arriesgado todo por acatar su conciencia? 驴Quiz谩s Aiken tambi茅n se sentir铆a con derecho a informar a John Brown de que era un cobarde, o a los alemanes que intentaron asesinar a Hitler?

Una vez formulada esta pregunta, surge inexorablemente otra: 驴qu茅 situaci贸n exige que se tomen medidas fuera de los cauces establecidos por el sistema jur铆dico, si no es la actual crisis ecol贸gica? Las especies se est谩n extinguiendo en todo el planeta, el cambio clim谩tico est谩 empezando a causar graves estragos tambi茅n en los seres humanos, y los cient铆ficos nos est谩n dando una ventana de tiempo muy corta para cambiar nuestra actuaci贸n 鈥 mientras que el gobierno de EE.UU. y sus titiriteros corporativos se niegan a hacer incluso los cambios insuficientes que piden los liberales. Si la pesadilla dist贸pica que predicen esos cient铆ficos llega a producirse, 驴recordar谩n los refugiados del futuro este encuentro entre McGowan y Aiken y juzgar谩n cobarde a McGowan?

Vivimos en una democracia, insisten Aiken y los suyos: saltarse los cauces establecidos e infringir la ley equivale a atentar contra la libertad, la comunidad y el propio di谩logo. Es lo mismo que dec铆an en 1859.

Quienes consideran que obedecer la ley es m谩s importante que acatar la propia conciencia siempre intentan enmarcarse como los responsables, pero la esencia de esa actitud es el deseo de eludir la responsabilidad. La sociedad, representada -aunque sea mal- por sus arraigadas instituciones, es la responsable de decretar lo que est谩 bien y lo que est谩 mal; todo lo que uno debe hacer es acatar descerebradamente, abogando por un cambio cuando los resultados no son de su gusto, pero sin salirse nunca de la l铆nea. Ese es el credo de los cobardes, si es que hay algo que lo sea. En la vista para determinar si los acusados deb铆an ser condenados como terroristas, Aiken reconoci贸 con frustraci贸n que no ten铆a ning煤n control sobre lo que la Oficina de Prisiones har铆a con ellos independientemente de sus recomendaciones, pero se lav贸 las manos y de todos modos concedi贸 a McGowan y a los dem谩s causas por terrorismo. Sin duda, Aiken cree que los defectos del sistema no son responsabilidad suya, aunque participe en imponerlos a otros. Ella s贸lo hace su trabajo.

Es la defensa de Nuremberg. Independientemente de lo que piense de las acciones de McGowan o de la Oficina de Prisiones, Aiken es personalmente responsable de enviarlo a prisi贸n. Es responsable de separarlo de su esposa, de impedirle continuar su trabajo de apoyo a las supervivientes de la violencia dom茅stica. Si le pegan o le violan mientras est谩 en prisi贸n, es lo mismo que si Aiken le pegara o le violara. Y no s贸lo McGowan, o Paul, o Sadie o Exile, sino todas y cada una de las personas que Aiken ha enviado a prisi贸n.

Pero Aiken y los de su cala帽a son responsables de mucho m谩s que esto. A medida que los casquetes polares se derriten, las selvas tropicales se reducen a pulpa y el cambio clim谩tico inflige cat谩strofes cada vez m谩s terribles en todo el planeta, son responsables de detener a todos los que emprender铆an acciones directas para evitar estas tragedias. Son responsables, en resumen, de forzar la destrucci贸n masiva del entorno natural sobre todos los dem谩s habitantes de la Tierra.

Aiken podr铆a replicar que el llamado sistema democr谩tico es la forma m谩s eficaz de detener esa destrucci贸n. Hasta ahora s铆 que ha funcionado, 驴verdad? Por el contrario, lo m谩s probable es que no se atreva a considerar honestamente si puede haber un bien mayor que el mantenimiento de la ley y el orden. Para personas como ella, la obediencia a la ley es m谩s valiosa que los casquetes polares, las selvas tropicales y ciudades como Nueva Orleans. Vale la pena pagar cualquier precio para evitar asumir la responsabilidad de su parte en la determinaci贸n del destino del planeta. Eso s铆 que es cobard铆a.

鈥 H脡ROES

As铆 que, si McGowan y los dem谩s acusados de no cooperar con el 芦Terror Verde禄 no son cobardes, 驴significa eso que son h茅roes?

Debemos tener cuidado de no adoptar irreflexivamente el juicio inverso de Aiken. Al presentar el caso para el gobierno, Peifer describi贸 las haza帽as de los acusados de la Operaci贸n Backfire como 芦casi como Misi贸n Imposible禄. Sirve a los poderes f谩cticos presentar a los acusados como sobrehumanos: cuanto m谩s excepcionales parezcan sus haza帽as, m谩s inalcanzables les parecer谩n a los dem谩s.

Del mismo modo, ensalzar a los 芦h茅roes禄 puede ser una forma de que el resto de nosotros nos libremos de culpa: como obviamente no somos h茅roes de su calibre, no tenemos por qu茅 atenernos a las mismas normas de conducta. Es un flaco favor glorificar a McGowan, Exile, Sadie, Peter Young y otros como ellos; al optar por la acci贸n an贸nima, no se propusieron ser celebrados, sino hacer en privado lo que cre铆an necesario, como deber铆amos hacer todos nosotros. Son tan normales como cualquiera de nosotros; cualquier persona normal que asume la responsabilidad de sus actos es capaz de cosas tremendas.

Esto no quiere decir que todos debamos convertirnos en pir贸manos. Hay innumerables caminos a disposici贸n de quienes quieren asumir su responsabilidad, y cada persona debe elegir el m谩s adecuado a su situaci贸n. Dejemos que la valent铆a de los acusados no cooperantes del Miedo a la Verdura, que se atrevieron a actuar de acuerdo con sus convicciones y se negaron a traicionarlas incluso cuando se vieron amenazados con la cadena perpetua, sirva de recordatorio de lo mucho que puede conseguir la gente normal como nosotros.

Darren Thurston ha publicado recientemente un extenso comunicado en el que presenta la historia de la Operaci贸n Back铿乺e tal y como 茅l la ve y expone lo que aparentemente considera circunstancias atenuantes relacionadas con su decisi贸n de delatar. Insiste en que no aprueba la delaci贸n y afirma que no comparti贸 ninguna informaci贸n perjudicial para los dem谩s; por desgracia, como Thurston ha optado por ocultar al p煤blico tanto su acuerdo de culpabilidad como los documentos del interrogatorio que detallan su cooperaci贸n con los investigadores, es imposible verificar esta afirmaci贸n. Por el contrario, los acusados de la Operaci贸n Back铿乺e que no han cooperado han hecho p煤blicos sus acuerdos de culpabilidad en su totalidad; Thurston explica que no ha hecho lo mismo porque en su caso los materiales 芦no eran completamente indicativos de mi cooperaci贸n y ser铆an f谩cilmente malinterpretados por la mayor铆a de los que oyeran hablar de ellos.禄 Dado que su cooperaci贸n ya es objeto de intensa controversia, dif铆cilmente podr铆a empeorar las cosas que siguiera el ejemplo de los acusados que no cooperan. Tambi茅n vale la pena se帽alar que los acusados que no cooperan, a los que se ha permitido ver su acuerdo de culpabilidad pero no hablar de 茅l, est谩n instando a la gente a que no le apoye, presumiblemente por una buena raz贸n.

Al final de su declaraci贸n, Thurston ofrece a 芦sus compa帽eros m谩s cercanos禄 una disculpa limitada por su decisi贸n de informar, admitiendo que 芦fue un mal ejemplo禄, pero atribuyendo la responsabilidad de su elecci贸n a los hombros de otros: otros cooperaron primero e hicieron que el caso fuera 芦imposible de ganar禄, el gobierno dividi贸 a las comunidades difundiendo rumores, los activistas abandonaron y vili铿乧aron a los acusados cooperantes antes de que hubieran decidido si cooperaban o no, etc茅tera. Tambi茅n echa pestes de los acusados que no cooperan sin especificar nunca a cu谩les se refiere. Si no se trata de una cuesti贸n de autojusti铿乧aci贸n pasivo-agresiva, sino de serias preocupaciones sobre su conducta, le debe a la comunidad activista ser m谩s expl铆cito.

Thurston afirma que los acusados de la Operaci贸n Back铿乺e se enfrentaban a 芦cadenas perpetuas garantizadas禄 hasta que cooperaran. A diferencia de quienes atribuyen las condenas considerablemente m谩s cortas que recibieron los acusados que no cooperaron a los vigorosos esfuerzos de sus equipos de defensa, 茅l atribuye a su compa帽era y tambi茅n informante Chelsea Dawn Gerlach el m茅rito de haber ayudado a concertar acuerdos de culpabilidad clementes para los acusados que no cooperaron, un relato que sin duda ser谩 pol茅mico. Tambi茅n menciona acr铆ticamente que cuando 茅l y Gerlach pudieron comunicarse tras sus detenciones, ella ya hab铆a informado al gobierno no s贸lo de su implicaci贸n en las acciones por las que se le acusaba, sino tambi茅n de muchas otras actividades ilegales en las que hab铆a participado.

No cabe duda de que Thurston pas贸 unos meses tras su detenci贸n m谩s aterradores de lo que la mayor铆a de nosotros pueda imaginar. Pero esto por s铆 solo no puede justificar la decisi贸n de informar; el hecho de que otros acusados no hicieran lo mismo demuestra que hab铆a otras opciones posibles. En su declaraci贸n, habla de 芦sanar nuestros movimientos y hacerlos m谩s fuertes禄, pero eso s贸lo puede ocurrir sobre la base de un compromiso de negarse incondicional y transparentemente a delatarse unos a otros; cualquier supuesta solidaridad que no parta de esta premisa es una farsa que se desmoronar谩 bajo la primera embestida de la represi贸n gubernamental. Abordar la cuesti贸n de lo que constituye una conducta aceptable no es una lucha ni una pu帽alada por la espalda, sino un elemento esencial para sanar y fortalecer nuestras comunidades. Como se帽ala Thurston, no debemos confiar en la palabra del Estado sobre qui茅n est谩 informando, pero ahora que ha firmado un acuerdo sellado para informar, la carga de la prueba recae sobre 茅l para demostrar los l铆mites de esa informaci贸n. Quienes lean la declaraci贸n de Thurston no deben tomarse su an谩lisis -ni ning煤n an谩lisis, incluido 茅ste- al pie de la letra, ya que las perspectivas de todos los que comentan la Operaci贸n Back铿乺e est谩n inevitablemente te帽idas por sus propios motivos; la cuesti贸n es qu茅 motivos tienen m谩s probabilidades de facilitar un an谩lisis 煤til.

Thurston se encuentra en una situaci贸n dif铆cil, pero a煤n puede hacer mucho para facilitar la curaci贸n y el fortalecimiento de los que habla. Puede empezar por revelar los textos completos de su acuerdo de culpabilidad y de su acuerdo de cooperaci贸n, y aceptar la completa responsabilidad personal por su decisi贸n de informar. El Estado puede hacernos cualquier cosa: aislarnos, amenazarnos con cadenas perpetuas, incluso, en algunos extremos, poner a nuestros seres queridos en nuestra contra. Lo 煤nico que no puede quitarnos, y en lo que debe basarse cualquier lucha antiautoritaria, es la decisi贸n de mantener nuestros principios pase lo que pase. Los hero铆smos individuales no pueden ganar una lucha revolucionaria; s贸lo las comunidades solidarias pueden hacerlo; pero s贸lo podemos formar esas comunidades manteniendo personalmente nuestros compromisos, independientemente de lo que hagan los dem谩s. Podemos elogiar a Thurston por las acciones que emprendi贸 en su d铆a en defensa de los animales y el medio ambiente, pero la ronda m谩s importante de la lucha no tiene lugar en las calles, sino en la c谩mara de interrogatorios: es ah铆, cuando los compromisos y la confianza que forman su columna vertebral se someten a la prueba definitiva, donde una lucha vive o muere.

1. Despu茅s de escribir esto, sali贸 a la luz que Sadie y Exile tienen opiniones racistas y transf贸bicas. La comunidad anarquista se ha separado de ellos.

2. En teor铆a, la tarea de un gran jurado es examinar la validez de una acusaci贸n antes del juicio. En la pr谩ctica, los grandes jurados se utilizan para obligar a la gente a dar informaci贸n: al conceder inmunidad a un individuo en relaci贸n con un caso espec铆fico, un gran jurado puede obligarle a responder a preguntas o, de lo contrario, ir a la c谩rcel por desacato al tribunal.

3. Para m谩s informaci贸n sobre este incidente en Portland, v茅ase 芦The Criminalization of Anarchism, Part Two: Guilt by Association, Questionable Confessions and Mandatory Minimums禄 (芦La criminalizaci贸n del anarquismo, segunda parte: culpabilidad por asociaci贸n, confesiones dudosas y m铆nimos obligatorios禄), de Kristian Williams, reimpreso en Confrontations: Selected Journalism de Tarantula Publications.

4. El Programa de Contrainteligencia del FBI (COINTELPRO) existi贸 oficialmente de 1956 a 1971 y probablemente contin煤a hasta hoy de alguna forma. Con el objetivo de 芦exponer, perturbar, desviar, desacreditar o neutralizar de cualquier otra forma禄 las actividades de grupos como el Partido de las Panteras Negras, el Programa utiliz贸 una amplia variedad de trucos sucios. Se registraron casas y oficinas y se robaron documentos sin que se hubiera emitido ninguna orden judicial; se difundieron rumores para fomentar la desconfianza e incluso la violencia entre diferentes organizaciones o facciones de las mismas; se acos贸 a miembros del grupo a trav茅s de los tribunales o incluso se les inculp贸 totalmente de delitos que no hab铆an cometido; se distribuyeron infiltrados y agentes provocadores entre los grupos objetivo; no se descart贸 ning煤n acto de guerra psicol贸gica o violencia flagrante. El programa qued贸 finalmente al descubierto cuando unos radicales irrumpieron en una oficina del FBI y se incautaron de documentos relativos al programa secreto, haci茅ndolos circular entre diversas fuentes bajo el nombre de 芦Comisi贸n Ciudadana para Investigar al FBI.禄

5. Parece que los acusados de la Operaci贸n Backfire podr铆an haber hecho mejor en limitar el flujo de informaci贸n dentro de sus c铆rculos. En lugar de organizarse en c茅lulas cerradas y consistentes, los acusados parecen haber trabajado en acuerdos m谩s fluidos, con suficientes cruces como para que, una vez que unos pocos participantes clave se convirtieran en informantes, el gobierno tuviera informaci贸n sobre todos.

6. Esto no quiere decir que toda visibilidad sea buena visibilidad. La atenci贸n de los medios de comunicaci贸n fue un factor importante en los conflictos que asolaron Eugene. Dicha visibilidad puede dividir a las comunidades desde dentro al crear la apariencia de que los portavoces tienen m谩s poder que los dem谩s, lo que provoca celos y aviva conflictos motivados por el ego, independientemente de que lo que aparece en la pantalla refleje o no la realidad sobre el terreno. Quienes caen en la trampa de creerse el bombo medi谩tico sobre s铆 mismos se vuelven dependientes de esta atenci贸n, busc谩ndola en lugar de las conexiones sin intermediarios y las relaciones sanas esenciales para la lucha revolucionaria a largo plazo; la visibilidad m谩s valiosa est谩 anclada en comunidades duraderas, no en espect谩culos medi谩ticos. Existen argumentos razonables para utilizar los medios de comunicaci贸n en ocasiones, pero hay que ser consciente del peligro de ser utilizado por ellos.