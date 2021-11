–

Parece ser que el terrorismo de estado avanza.

El Primer Ministro del estado australiano de Victoria, Daniel Andrews, ha pasado los dos 煤ltimos a帽os convirtiendo Victoria en un estado policial. El da帽o que ha hecho ha sido colosal econ贸mica, social e incluso m茅dicamente. Miles de empresas se han arruinado y el Estado se ha endeudado: de 29.000 millones en 2019 a unos 155.000 millones en 2023. Los problemas de salud mental se han disparado debido a los dos a帽os de contenci贸n y a muchos se les ha impedido recibir el tratamiento m茅dico que necesitan debido a la atenci贸n exclusiva prestada al coronavirus.

En 2020, m谩s de 650 personas murieron en los asilos de ancianos. Las investigaciones oficiales han se帽alado a los gobiernos federal y estatal y a la direcci贸n de los hogares por negligencia y mala administraci贸n. De las 915 personas que murieron con el virus desde enero del a帽o pasado hasta julio de este a帽o, 820 estaban en el estado de Victoria.

Ahora Andrews sigue adelante con su desvar铆o. Acaba de llevar al parlamento una legislaci贸n que le permite convertirse en un estado policial, como el que ha venido imperando desde hace un a帽o y medio. No hubo debate p煤blico, ya que no se supo nada de la legislaci贸n fuera del gobierno hasta el d铆a anterior a la presentaci贸n del documento de 121 p谩ginas en el parlamento.

El proyecto de ley de salud p煤blica, bienestar y gesti贸n de pandemias permite al Primer Ministro declarar una pandemia aunque no la haya. S贸lo tiene que pensar que puede haber una. En tal situaci贸n puede asumir el control personal total del Estado y de su poblaci贸n. Puede aislar partes del territorio o en su totalidad e impedir que la poblaci贸n entre o salga del mismo. Puede ampliar los cierres sin l铆mite.

La aplicaci贸n de la ley estar谩 en manos de la polic铆a y de los 鈥渁gentes autorizados鈥, es decir, milicias auxiliares de matones. Las personas pueden ser detenidas hasta dos a帽os y tendr谩n que pagar el coste de su propia detenci贸n en el gigantesco campo de internamiento que se ha construido en Mickleham, en las afueras de Melbourne. La legislaci贸n permite a la polic铆a hacer un 鈥渦so razonable de la fuerza鈥 para ayudar a los 鈥渕atones鈥 cuando los detengan.

El campo de Mickleham tiene capacidad para albergar a miles de personas. Las v铆ctimas probables de este campo de concentraci贸n australiano ser谩n los disidentes, pol铆ticos o sanitarios, por los supuestos peligros para la salud. Maltratados por los pol铆ticos y los comentaristas de los medios de comunicaci贸n, excluidos de muchas de las actividades normales de la vida cotidiana, los disidentes sanitarios se han convertido ya en parias sociales que los que obedecen las 贸rdenes sin duda pensar谩n que merecen ser encerrados en alg煤n recinto, como el de Mickleham.

La legislaci贸n prev茅 un sistema de puntos para castigar el mal comportamiento, como en el caso de las multas de tr谩fico. Los particulares y empresarios que no obedezcan a un mat贸n autorizado perder谩n puntos si la infracci贸n se considera grave.

Las personas pueden ser detenidas en funci贸n de sus caracter铆sticas, atributos y circunstancias evaluadas por un 鈥渇uncionario autorizado鈥, es decit, no por un juez. De esa manra es posible la detenci贸n de cualquier persona por cualquier motivo.

Se puede exigir a los detenidos que se sometan a pruebas m茅dicas y se puede prolongar su detenci贸n si se niegan a aceptarlas. Si no pueden pagar el coste de su detenci贸n durante alg煤n tiempo, ser谩n multados. Todas las 贸rdenes pueden ser ampliadas o modificadas sin l铆mite por el Primer Ministro o el por ministro de Sanidad.

La polic铆a tambi茅n puede entrar en las viviendas o en cualquier clase de instalaciones sin orden judicial. Se puede extraer informaci贸n de las personas detenidas, no s贸lo nombres y direcciones, sino 鈥渃ualquier otra informaci贸n鈥 que necesite un 鈥渇uncionario autorizado鈥. No se explica c贸mo podr铆a hacerse si la persona detenida no quiere dar esta informaci贸n鈥 pero lo podemos imaginar

Las reuniones p煤blicas y privadas pueden ser prohibidas y los negocios cerrados por decisi贸n de un funcionario.

El Primer Ministro, Scott Morrison, aisl贸 a Australia del mundo durante casi dos a帽os. Sus ciudadanos no han podido regresar y deben solicitar una excedencia, de las que se conceden pocas. Sus derechos seg煤n el derecho internacional han sido completamente violados. Hay decenas de miles de ciudadanos australianos varados en fronteras, puertos y aeropuertos, donde no tienen acceso a los servicios p煤blicos.

Las fronteras estatales siguen cerradas. Miles de habitantes de Victoria que viajaron al norte para escapar del invierno, llevan tres meses varados en Nueva Gales del Sur porque Andrews cerr贸 la frontera en julio antes de que pudieran regresar. Sobreviven en caravanas y hoteles.

A los diputados que se negaron a vacunarse no se les permiti贸 entrar en el edificio del Parlamento, lo que permiti贸 a Andrews derrotar por poco un intento de abrir una investigaci贸n sobre su gesti贸n de la pandemia.

La vicepresidenta de la Comisi贸n de Trabajo fue suspendida de su cargo tras calificar la vacunaci贸n obligatoria de violaci贸n de la 茅tica m茅dica y del derecho internacional. Se le ha ordenado someterse a una 鈥渇ormaci贸n profesional鈥 para que no repita su 鈥渆rror鈥. La vacunaci贸n obligatoria viola las normas deotol贸gicas de la Asociaci贸n M茅dica Australiana, pero ese tipo de normas profesionales son papel mojado.

Austria, pa铆s de nombre similar parece que quiere emular a Australia en totalitarismo, pues ha dado un paso m谩s hacia la imposici贸n de un confinamiento total a las personas no vacunadas, despu茅s de prohibirles el acceso a una larga lista de lugares p煤blicos.

La prohibici贸n de acceso entrar谩 en vigor esta semana y se aplicar谩 a caf茅s, bares, restaurantes, teatros, estaciones de esqu铆, hoteles, peluquer铆as y cualquier evento en el que participen m谩s de 25 personas.

Las medidas repercutir谩n en el 36 por ciento de la poblaci贸n que no se ha querido vacunar.

Despu茅s de proporcionar un plazo de cuatro semanas para las personas que han recibido una dosis de la vacuna y pueden proporcionar una prueba PCR negativa, se eliminar谩 la opci贸n de proporcionar una prueba negativa.

El gobierno ha establecido un l铆mite de ocupaci贸n de la UCI que, si se supera, activar谩 las medidas de confinamiento s贸lo para las personas no vacunadas.

En cuanto el n煤mero de unidades llegue a 600, es decir, un tercio de la capacidad total, se pondr谩n en marcha las nuevas restricciones. Este n煤mero es actualmente de 352, pero est谩 aumentando en 10 por d铆a.

Las restricciones se extender谩n m谩s all谩 de los pasaportes de vacunaci贸n, exigiendo a las personas no vacunadas que se queden en casa y s贸lo salgan por razones 鈥渆senciales鈥, como la compra de alimentos.

Es probable que estas medidas se apliquen de la misma manera que durante el primer confinamiento, con controles policiales sobre el terreno para preguntar a los que circulan por la calle si tienen permiso para salir de su casa.

Austria ser铆a el primer pa铆s importante en imponer exclusivamente medidas de arresto domiciliario a las personas no vacunadas, pero esto podr铆a acabar reproduci茅ndose en otros lugares.

En Rusia, por su parte,tras el fin del confinamiento oficial, las regiones lo han prolongado una semana m谩s, imponiendo c贸digos QR en los transportes urbanos, condicionando en casi todos los casos el acceso a restaurantes, bares, tiendas, instalaciones deportivas y establecimientos p煤blicos a un documento cuya duraci贸n se ha reducido a 6 meses. Casi todos鈥 excepto la capital. Se alzan voces para dar la alarma, pero parece que el cable ha sido cortado.

Durante el confinamiento general de la primavera del a帽o pasado en Rusia, todav铆a se pod铆a pensar que las 茅lites gobernantes cre铆an realmente en ello, cre铆an que la econom铆a podr铆a lograr por fin este milagro digital tan esperado, que los padres estar铆an contentos de quedarse en casa y trabajar sin tener que viajar, que los ni帽os (a los que por definici贸n no les gusta la escuela) se ver铆an aliviados de esta carga. Pero la realidad ha superado la fantas铆a, la econom铆a ha ca铆do en picado, los trastornos mentales han aumentado y los ni帽os -por un tiempo- han empezado a amar la escuela (que es el 煤nico efecto positivo).

El confinamieto s贸lo convence a los convencidos. El viceprimer ministro de Econom铆a anunci贸 de antemano que tendr谩 un coste para la econom铆a, que ya lucha por recuperarse de dos a帽os de experimentos sociales; los rusos no se manifiestan, pero ignoran esta dudosa legalidad a la que niegan toda legitimidad. La gran guerra sanitaria ha dado paso a una pobre batalla mundialista. La primera v铆ctima de este campo de batalla es el Estado, al que tanto le cost贸 reconstituirse tras los a帽os noventa, y que vuelve a estar desacreditado, vuelve a ser disfuncional.

Al igual que en los noventa, cuando Rusia fue atacada ideol贸gicamente por sus regiones, con la creaci贸n local de todas esas ONG y diversos programas internacionales para la defensa de los derechos humanos y la transformaci贸n de la sociedad, hoy son de nuevo las regiones las que se activan para poner al pa铆s de rodillas.

Mosc煤 y San Petersburgo anunciaron inmediatamente que no prolongar铆an el confinamiento: el peso comercial es demasiado fuerte. Por otro lado, muchas regiones dudaron y finalmente prorrogaron el confinamiento una semana. Hay que recordar que durante estas 鈥渧acaciones鈥 hay que pagar el salario y el empresario no debe cobrar, pero sus ingresos bajar谩n. Econ贸micamente, esto es un suicidio colectivo.

Adem谩s, aunque los c贸digos QR, que no son nada populares, existen ahora en todas las regiones de Rusia, se refuerzan en algunas regiones, pero no en Mosc煤. La capital ya prob贸 la operaci贸n este verano y el fulgurante fracaso de los c贸digos QR en bares y restaurantes dur贸 s贸lo dos semanas. S贸lo se mantendr谩n en los teatros y museos, que ahora ven caer su asistencia de forma dram谩tica, pero la orientaci贸n progresista de su gesti贸n permite esta toma de poder鈥 por ahora.

Por otro lado, los c贸digos QR est谩n apareciendo en la mayor铆a de las regiones, sine die, para bares, restaurantes, pabellones deportivos, tiendas e instalaciones p煤blicas, lo que hace las delicias de la ministra de Sanidad, Tatiana Golikova. As铆, por ejemplo, Tatarst谩n exige c贸digos QR en los centros comerciales, Primorsky (Extremo Oriente) en tiendas, instalaciones deportivas, establecimientos culturales, bares y restaurantes y SPA, la regi贸n de Rostov en peluquer铆as, tiendas, hoteles, salones de belleza y saunas, etc. Cabe destacar las regiones que exigen c贸digos QR para acceder a las tiendas de alimentaci贸n, como la de Smolensk, sin que ello plantee dudas en los organismos p煤blicos federales. Por no hablar del aspecto moral, que obviamente ha desaparecido del discurso p煤blico dominante, 驴c贸mo va a sobrevivir la econom铆a de estas regiones, que ya est谩 en mal estado?

Yendo m谩s all谩, algunas regiones est谩n imponiendo c贸digos QR en el transporte urbano; es cierto que el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, hab铆a dicho que esto no estaba previsto a escala federal, sino que era una cuesti贸n de las autoridades locales. En Tatarst谩n, por ejemplo, los mayores de 18 a帽os ya no podr谩n utilizar el transporte p煤blico sin un c贸digo QR o un certificado de anticuerpos. Esta medida ha sido adoptada por la regi贸n de Kamchatka y se est谩 estudiando en Omsk. Mientras que la regi贸n de Altai ha abandonado finalmente la idea, Ufa, en Bashkiria, analiza la cuesti贸n de forma bastante positiva.

Aunque muchas compa帽铆as a茅reas se declaran partidarias de utilizar los c贸digos QR para comprar billetes o embarcar, incluso en los vuelos nacionales, dos regiones han impuesto los c贸digos QR para los vuelos nacionales en estas regiones (Khabarovsk y Kamchatka).

Estos experimentos sociales no son en absoluto del gusto de la poblaci贸n. La asociaci贸n de pasajeros se ha dirigido a la viceprimera ministra Golikova, que apoya activamente el desarrollo de los c贸digos QR en toda Rusia. Seg煤n su direcci贸n, creen que esta medida provocar谩 quiebras en serie de las empresas de transporte y un colapso de las operaciones de transporte urbano, mientras que los beneficios para la salud de la medida son muy cuestionables. Recordamos los llamamientos masivos e individuales de los ciudadanos a la Fiscal铆a exigiendo la cancelaci贸n de los c贸digos QR.

Por cierto, la validez de los c贸digos QR acaba de ser ampliada, obviamente, a 6 meses, lo que significa que deben ser revacunados dos veces al a帽o.

Si el efecto sanitario de estas extra帽as medidas progresivas es muy incierto, los efectos econ贸micos, sociales y pol铆ticos son seguros. El declive econ贸mico resultante es visible en todos los pa铆ses que los utilizan, as铆 como el aumento del descontento social y el descr茅dito de los dirigentes. Rusia no es una excepci贸n, y los 铆ndices de satisfacci贸n de la pol铆tica interior, social y econ贸mica lo demuestran perfectamente. Si uno quisiera hacer implosionar a Rusia, no lo har铆a de otra manera.

Estos pa铆ses tan dispares no son los 煤nicos, en todo el mundo se implementan o perfilan medidas de represi贸n generalizada. El mes pasado se celebr贸 en Par铆s la feria Milipol, una de las mayores del mundo dedicadas a la seguridad interior. Es un lugar de encuentro internacional para las fuerzas represivas, con la flor y nata de las empresas especializadas en t茅cnicas de control de multitudes.

Los acontecimientos deportivos est谩n sirviendo de campo de pruebas para probar dichas t茅cnicas. El a帽o pasado se prob贸 en Metz un nuevo dispositivo de reconocimiento facial a la entrada del estadio. Durante el torneo de Roland Garros la Federaci贸n Francesa de Tenis, en colaboraci贸n con Cofis, un grupo de presi贸n de empresas privadas de seguridad, acogieron varios experimentos de control de masas.

El Mundial de Rugby de 2023 tambi茅n servir谩 para ensayar nuevas t茅cnicas y al a帽o siguiente los Juegos Ol铆mpicos de Par铆s dar谩n otra oportunidad a los drones, el reconocimiento facial, los an谩lisis del comportamiento, de las redes sociales, etc.

En 2010 en R铆o de Janeiro la empresa IBM cre贸 un Centro de Operaciones Integradas, un 鈥渃entro de mando y coordinaci贸n鈥 para preparar los Juegos Ol铆mpicos de 2016. El centro aglutinaba los datos de la ciudad, de los barrios, del transporte, de la meteorolog铆a, etc., para obtener informaci贸n en tiempo real y construir modelos predictivos. Fue el comienzo de la fantas铆a de una ciudad dirigida por 鈥渃ontrol remoto鈥.

Este verano los Juegos Ol铆mpicos de Tokio han sido una exhibici贸n de artilugios tecnol贸gicos (coches aut贸nomos, robots, etc.) y los primeros programas del reconocimiento facial para filtrar el acceso a determinados lugares mediante el escaneo de los rostros de los atletas, periodistas, etc. El sistema fue suministrado por la empresa japonesa NEC y la francesa Atos.

Mientras en Tokio el reconocimiento facial se implement贸 con una poblaci贸n muy limitada a causa de la pandemia, los Juegos Ol铆mpicos de Par铆s 2024 ser铆an el primer gran evento en desplegar este tipo de dispositivos en millones de visitantes. El Ministerio del Interior ya ha comprado 600 drones para utilizarlos en los Juegos Ol铆mpicos.

Los grandes eventos se est谩n convirtiendo en aceleradores y transformadores de la represi贸n pol铆tica. Permiten incorporar a la corriente principal ciertas tecnolog铆as y pr谩cticas hasta ahora ilegales, rompiendo as铆 las barreras que impeden su generalizaci贸n: leyes, jueces, derechos, etc.

En Francia la industria de la represi贸n ha formado varios grupos de presi贸n para presionar a fin de que los diputados y jueces no pongan obst谩culos al despliegue de los dispositivos de vigilancia. Uno de ellos es Gicat (Grupo de Industrias Francesas de Defensa y Seguridad Terrestre). Su cabecilla, G茅rard Lacroix, subraya que los Juegos Ol铆mpicos ser谩n una apuesta esencial para las empresas privadas de seguridad, que pretenden convencer a los parlamentarios de que es necesario cambiar 鈥渃iertas leyes鈥 demasiado preocupadas por los derecho y las libertades p煤blicas.

Pero hay varios grupos de presi贸n parecidos, como la referida Cofis y Safe Cluster. El gobierno franc茅s ya ha comenzado a apoyar financieramente estos proyectos a trav茅s de la Agencia Nacional de Investigaci贸n, especialmente experimentos de videovigilancia automatizada: control de las redes sociales, reconocimiento facial鈥

Se crear谩 una nueva comisar铆a, prototipo de la polic铆a del futuro. En Saint-Denis se ha instalado un 鈥渃entro de supervisi贸n urbana鈥, un parque t茅cnico equipado con 93 c谩maras, que se ampliar谩 a 400 c谩maras para los Juegos Ol铆mpicos. El sistema de videovigilancia dispone de un programa de inteligencia artificial para automatizar la grabaci贸n de las infracciones, la identificaci贸n de los autores, el env铆o de las multas鈥

Pasaportes covid en Italia y Francia, toque de queda nocturno para los no vacunados en Ruman铆a, donde adem谩s se les impide el acceso a establecimientos no esenciales, detenciones en Suiza de hosteleros que se niegan a pedir el pasaporte covid a la clientela (quien tiene prohibido acceder a bares y restaurantes sin vacuna o prueba) y adem谩s la polic铆a se adiestra para lo que pueda venir 驴levantamientos por el corte de la cadena de suministros y del presumible apag贸n venidero? 驴protestas por las medidas represivas? 驴revuelta de muchos vacunados por los terribles efectos secundarios de esa bazofia g茅nica asesina? Esto se pone dram谩ticamente emocionante.

