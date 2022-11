–

Barrionuevo: 芦Yo mand茅 coger a Larretxea en Hendaya. 驴Era delito? S铆, s铆禄

Ram贸n Sola

En una entrevista este domingo a 鈥楨l Pa铆s鈥, el exministro Jos茅 Barrionuevo ha justificado la guerra sucia, inculp谩ndose adem谩s de uno de los casos concretos nunca purgados: el intento de secuestro del refugiado Joxe Mari Larretxea, paralelo al de Lasa y Zabala.

Jos茅 Barrionuevo, el ministro del Interior espa帽ol en la 茅poca de los GAL, ha reaparecido este domingo sonriente en 鈥楨l Pa铆s鈥, para hacer algunas afirmaciones justificativas de la guerra sucia, lo que realmente no resulta nuevo en su caso ni el de su n煤mero dos, Rafael Vera. Pero en la entrevista s铆 incluye alguna novedad como su autoinculpaci贸n en el caso del intento de secuestro del refugiado vasco Joxe Mari Larretxea en Hendaia en octubre de 1983, apenas dos d铆as despu茅s del de Joxean Lasa y Joxi Zabala en Baiona.

Tras atropellar con su coche a la moto en que circulaba el refugiado vasco, polic铆as espa帽oles le golpearon hasta que fueron sorprendidos por la Gendarmer铆a. Barrionuevo y el portavoz del Gobierno, Eduardo Sotillos, dijeron que se hab铆a tratado de un simple accidente de tr谩fico. La CIA ten铆a claro que no era as铆, seg煤n refleja su informe de enero de 1984 (ahora ya desclasificado tras muchos a帽os oculto), en el que alude a este caso concreto para atribuir despu茅s a Felipe Gonz谩lez la aprobaci贸n de la creaci贸n de los GAL.

Los agentes quedaron libres tras las gestiones espa帽olas y no ser铆an juzgados hasta 1990 en el Tribunal de Baiona, en rebeld铆a dado que no acudieron a la vista oral. Ya en 2014 se conoci贸 que uno de ellos, Jes煤s Alfredo Guti茅rrez Arg眉elles, estaba dirigiendo el 091 de Barcelona tras haber dejado la Polic铆a voluntariamente. Barrionuevo no fue responsabilizado de nada.

En cuanto a Larretxea, fallecer铆a en Cuba en 1996.

Pasadas casi cuatro d茅cadas de aquel intento de secuestro frustrado, Barrionuevo dice en 鈥楨l Pa铆s鈥 que 芦yo mand茅 coger al etarra Larretxea en Hendaya. 驴Eso era guerra sucia?禄. Y preguntado directamente por si 芦era delito禄, responde sin dudas: 芦S铆, s铆禄.

La novedad estricta al respecto consiste en que el exministro de Felipe Gonz谩lez reconoce ahora sin ambages que delinqui贸. En su momento, explica en la entrevista, ya 芦asum铆 en el Congreso que mand茅 que se trajeran al jefe de la operaci贸n de secuestro del capit谩n de Farmacia Alberto Mart铆n Barrios禄. Lo que no cuenta es que entonces lo present贸 como algo legal, hasta el punto de que 芦no hubo ninguna repercusi贸n禄.

Los detalles que aporta muestran efectivamente un conocimiento muy directo de aquel caso: 芦Lo llegaron a coger [a Larretxea], 隆pero era un tipo tan grande que no cab铆a en el maletero del coche! Y como se resisti贸 llegaron los gendarmes y se desbarat贸 el asunto禄.

芦Todo tiene sus l铆mites. Hay que guardar las formas, claro. Si la Polic铆a ve a un tipo chillando que lo est谩n metiendo en el maletero de un coche…禄, prosigue con evidente sarcasmo.

芦Capit谩n de barco禄

En realidad, 鈥楨l Pa铆s鈥 titula la entrevista con otro aspecto m谩s manido y este s铆 ya juzgado y condenado: el secuestro de Segundo Marey, sobre el que Barrionuevo insiste en la tesis de que 芦yo orden茅 liberarlo禄.

El tribunal no le crey贸. En 1998 fue condenado por este caso a diez a帽os de c谩rcel por el Supremo espa帽ol, aunque apenas pas贸 tres meses en prisi贸n (con una ilustrativa entrada en la c谩rcel de Guadalajara arropado por el propio Gonz谩lez) y recibi贸 luego un indulto parcial del Gobierno del PP.

De la entrevista se desprende que Barrionuevo sabe mucho m谩s de aquellas tramas de guerra sucia, pero no piensa contar nada. Lo subraya en dos pasajes. Cuando el entrevistador le pide nombres de la trama del caso Marey y le apunta que 芦est谩 m谩s que prescrito禄, Barrionuevo responde: 芦Lo s茅, pero tengo un poco el complejo de capit谩n de barco, que en caso de naufragio…禄

Por cierto, la rotundidad con que entrevistador y entrevistado declaran prescritos estos casos contrasta con la pr谩ctica habitual de la Audiencia Nacional con los atentados de ETA, puesto que siguen persigui茅ndose acciones anteriores a esa, incluso de los a帽os 70, como en el actual caso de la presa preventiva Jaione Jauregi.

M谩s adelante, el exministro vuelve a justificar su silencio y a jactarse de 茅l: 芦Yo no puedo actuar contra los que est谩n disparando desde mi trinchera aunque hagan alg煤n disparo equivocado. No puedo, as铆 son las reglas. Yo me hago responsable de todo lo que ha ido mal en el Ministerio del Interior mientras he estado禄.

Joxe y Rajoy

Dos apartados m谩s de la entrevista que merecen atenci贸n son los relativos al ministro de Interio franc茅s entre 1984 y 1986 y a un posterior presidente del Gobierno espa帽ol. Sobre Pierre Joxe, cuenta que en un momento dado 芦viene aqu铆 y con bastante claridad, no nos acusa de nada, no le hubiera dejado, pero insin煤a: 鈥楨stos casos es mejor para los dos que no pasen y nosotros vamos a actuar鈥櫬. Cabe interpretar 鈥搊 confirmar鈥 que fue as铆 como se empez贸 a poner punto final a los GAL, en 1987.

En cuanto a Rajoy, Barrionuevo narra que cuando era ministro del Interior de Jos茅 Mar铆a Aznar, tras haberle concedido ya el indulto parcial que rebajaba mucho la pena de prisi贸n, 芦me llam贸 y me dijo 鈥楴o puedo consentir que vuelvas a la c谩rcel. Conf铆a en m铆, que lo vamos a arreglar, pero todo tiene sus tr谩mites. Di a tu gente que no monte l铆o鈥. Y efectivamente volv铆 a la c谩rcel, no s茅 si llegu茅 a dormir, porque ese mismo d铆a hicieron un informe favorable (para salir en r茅gimen abierto)禄.

A mediados de los 90 el PP s铆 aparent贸 una cierta beligerancia contra el PSOE por su responsabilidad en los GAL, pero una vez derrotado Gonz谩lez frente a Aznar en las elecciones de 1996 contribuy贸 a su impunidad.

Reacciones

La entrevista ha deparado algunas reacciones en el 谩mbito pol铆tico, comenzando por la de Arnaldo Otegi. El coordinador general de EH Bildu se ha referido al peculiar titular escogida por 鈥楨l Pa铆s鈥 para afirmar que 芦si [Barrionuevo] orden贸 liberar a Marey es porque tambi茅n orden贸 intentar secuestrar a Larretxea y matar al resto en nombre de los GAL. Sinceridad ante todo禄.

芦驴Cu谩ndo la Declaraci贸n del 18 de Octubre del Estado?禄, ha a帽adido Otegi, recordando el posicionamiento sobre las v铆ctimas de ETA que expresaron 茅l y Arkaitz Rodr铆guez en nombre de la izquierda independentista hace ahora trece meses.

El exvicepresidente espa帽ol y exl铆der de Podemos Pablo Iglesias ha apuntado por su parte que 芦el Estado renunci贸 a su propia legalidad y practic贸 el terrorismo. Barrionuevo solo estuvo tres meses en prisi贸n. Felipe Gonz谩lez lo reivindica y M. Rajoy ayud贸 a Barrionuevo 驴Es el Derecho la voluntad racionalizada de aquellos que tienen el poder? Evidentemente禄.

Desde el Gobierno de Lakua, su portavoz, Bingen Zupiria, ha afirmado que las declaraciones de Barrionuevo 芦humillan a las v铆ctimas禄. 芦Las v铆ctimas est谩n siendo humilladas con esas declaraciones, con el tono y con todo lo que supone. El se帽or Barrionuevo est谩 dando a entender que eran conocedores de la existencia de violencia terrorista de Estado; que solo reaccionaron ante ella cuando el Gobierno franc茅s les apret贸 y da a entender un comportamiento inadecuado de la Polic铆a禄, ha indicado.

Zupiria tambi茅n ha se帽alado que cuando escuch贸 hablar al exministro 芦recordaba a aquellos que en esos mismos t茅rminos justifican la violencia de ETA禄.

Tambi茅n desde Lakua, la consejera de Justicia y Pol铆ticas Sociales de Lakua, Beatriz Artolazabal, ha considerado que 芦resultan incalificables las declaraciones, o mejor dicho 鈥榗onfesiones鈥, del exministro socialista Jos茅 Barrionuevo justificando el terrorismo de Estado. Conf铆o que reciban respuesta de todas las sensibilidades pol铆ticas que condenamos todos los terrorismos禄.

A Rafaela Romero, diputada de Movilidad y Ordenaci贸n del Territorio de Gipuzkoa por el PSE, las manifestaciones de Barrionuevo le parecen 芦deplorables, especialmente graves禄 y le 芦dan escalofr铆os禄. 芦Igual que un ongietorri humilla a las v铆ctimas, igual que algunos que niegan la existencia de ETA o llaman terroristas a los socialistas humillan a las v铆ctimas, las declaraciones de Barrionuevo las humillan禄, ha resaltado.

Tras asegurar que nunca va a justificar que la 芦historia de la violencia de ETA禄 se prolongue a trav茅s una respuesta de una violencia del Estado 芦oscura, cobarde y deplorable禄, ha se帽alado que siempre es 芦mucho m谩s grave y deplorable禄 esta 煤ltima porque el Estado est谩 para intentar proteger y ha subrayado que un Estado de Derecho no puede ser pasivo ante estas afirmaciones, de tal forma que 芦no se puede hacer apolog铆a de la violencia en un medio de comunicaci贸n禄.

Egiari Zor, fundaci贸n que re煤ne a v铆ctimas del Estado, ha expresado lo siguiente: 芦Exministro de interior del gobierno de Felipe Gonz谩lez asumiendo su responsabilidad en graves violaciones de DDHH. Declaraciones de quien se sabe impune, intocable, con una justicia de parte que nunca quiso actuar para resolver los cr铆menes de Estado禄.

芦La violencia ejercida o amparada desde los poderes del Estado no ha derivado en penas de prisi贸n para nuestros victimarios. El modelo de justicia aplicado en el contexto del conflicto ha sido de un absoluto desequilibrio. Para unos impunidad, para otros todo el peso de la Ley禄, constata. Y concluye: 芦Se jactan de lo que hicieron, presumen de impunidad, humillan a las v铆ctimas. Este es el reflejo de la deficiente cultura democr谩tica existente en el Estado Espa帽ol禄.

Edurne Brouard, hija de Santi Brouard, v铆ctima del GAL, no ha ocultado su enfado y ha sentido 芦una rabia enorme al ver la impunidad de que gozan禄 al hacer este tipo de declaraciones. En declaraciones a Euskadi Irratia, ha considerado que 芦queda claro que en Espa帽a no hay justicia禄 y que 芦a pesar de que digan las burradas que digan禄 no se mover谩 nada. 芦Ahora la justificaci贸n no es decir 鈥榥o lo hicimos鈥, ahora dicen 鈥榣o hicimos porque no tuvimos m谩s remedio y estaba bien hecho鈥櫬.

La Fundaci贸n Fernando Buesa tambi茅n ha sido clara al respecto, al calificar de 芦inaceptable e indigno禄 defender la guerra sucia, cuando supuso un 芦error y horror injustificables禄.

芦Es profundamente ofensivo y doloroso para las v铆ctimas de los GAL y para la sociedad leer esta entrevista禄, se帽ala la Fundaci贸n.

Maria Jauregi, hija de Juan Mari Jauregi, ha indicado que 芦leer la entrevista a Barrionuevo me ha revuelto el est贸mago. La guerra sucia es injustificable. 驴No tienen nada que decir el Gobierno de Pedro S谩nchez ni el PSOE?禄

Desde el Foro Social Permanente, su coordinador Agus Hern谩n ha valorado que esta entrevista 芦empieza a generar una amplia reacci贸n. Es un paso importante, pero faltan voces institucionales, pol铆ticas y sociales que deber铆an reaccionar. El amparo a las v铆ctimas del Estado en esta nueva revictimizaci贸n debe ser un谩nime禄.

El Foro Social va a enviar una carta al presidente del Gobierno espa帽ol, Pedro S谩nchez, pidi茅ndole que 芦d茅 el paso de reconocer lo que es una verdad social incontestable: que el Estado espa帽ol perpetr贸 graves conculcaciones de derechos humanos en el marco del ciclo de violencias sufridas en este pa铆s禄.

Covite ha calificado de 芦absolutamente inaceptables e indignas禄 las declaraciones de Barrionuevo y ha subrayado que es 芦lamentable禄 que haya quien defienda a los GAL, que 芦nunca debieron existir禄 y 芦fueron un error y un horror禄. 芦Quien defiende un terrorismo est谩 deslegitimado para condenar otros terrorismos禄, ha indicado.

J.J. Queralt

La entrevista del domingo pasado a Jos茅 Barrionuevo en El Pa铆s, no s贸lo transcrita, sino tambi茅n grabada, rebasa los l铆mites soportables de la indecencia. El lenguaje corporal y el tono del criminal convicto sobrecogen, producen n谩useas apenas contenibles. Es una jactancia s贸lo comparable a las brutalidades cometidas.

Ahora, transcurridos casi cuarenta a帽os, Barrionuevo, condenando a 10 a帽os por todas aquellas barbaridades, se jacta de haber ordenado secuestros de etarras en Francia. Y se proclama orgulloso de la liberaci贸n, para no cometer m谩s des贸rdenes (隆sic!), de la liberaci贸n de Segundo Marey. La alternativa, ante el error en la persona secuestrada, era abandonarlo con un tiro en la nuca en una cuneta. Al estilo pistolero que dec铆an combatir. Barrionuevo, seg煤n 茅l, dijo que no, que se le deb铆a liberar.

Como bien nos explic贸 en el M茅s 3/24, de TV3, este lunes la abogada de la v铆ctima, Olga Tubau, Segundo Marey no fue liberado por compasi贸n o por haber reconocido la confusi贸n personal. Fue liberado porque era ciudadano franc茅s. El joven gobierno socialista, intoxicado de la ret贸rica policial heredera de la Triple A y del Batall贸n Vasco Espa帽ol, no pod铆a jug谩rsela con sus correligionarios franceses, recelosos 鈥攃on m谩s que raz贸n鈥 de los enormes restos del franquismo en los servicios de seguridad espa帽oles. As铆 pues, Marey se salv贸 porque era franc茅s y as铆 lo requirieron las autoridades galas.

En este contexto, hay una an茅cdota que, por quien me la traslad贸, no creo que sea ap贸crifa. En plena vor谩gine sanguinaria de los asesinos de ETA, que desconcertaba a una polic铆a espa帽ola en absoluto preparada, a pesar de los tiempos vividos, para combatirla, en una reuni贸n de la junta de direcci贸n del Ministerio del Interior de los a帽os ochenta, presidida por el ministro con la asistencia de subsecretarios, secretarios de estado, directores generales y varios altos mandos de los cuerpos y servicios policiales, los cargos pol铆ticos iban hablando y cuando le toc贸 el turno del ministro, este dijo: “Hasta ahora han hablado los pol铆ticos; ahora hablaremos los polic铆as”.

Tal era, seg煤n consta por varias fuentes, el grado de captura mental de ciertos pol铆ticos por parte de ciertos sectores polic铆acos, los m谩s reaccionarios y al mismo tiempo m谩s ineficientes y corruptos, como tambi茅n se demostr贸 judicialmente, que algunos de los nuevos pol铆ticos, pol铆ticamente en mantillas y fascinados por el mundo de ladrones y serenos, les compraban sus cuentos por descabellados que fueran. Como la burrada de perseguir por colaboraci贸n con banda armada a los familiares de los secuestrados por ETA que intentaran pagar el rescate. Esta captura del pol铆tico es el primer objetivo de la supuesta autonom铆a policial, que es eludir rendir la m谩s m铆nima cuenta. Hay pol铆ticos, como vemos, que lo compran y se sienten c贸modos. Barrionuevo es una buena muestra de ello.

Rezuma en la referida entrevista su narcisismo: si no lo dice, revienta. Ten铆a que manifestar de forma inequ铆voca que desde Interior, bajo su direcci贸n, se orquestaron los GAL o una de sus ramas. Exactamente igual que los militares implicados, condenados o no, en el 23-F, prescritos ya los delitos, admitieron el grado de su intervenci贸n en el golpe de estado. Que eso produzca un dolor tanto en las v铆ctimas de los GAL como en las de ETA, es algo irrelevante.

Como tambi茅n es irrelevante que alguien con las manos manchadas de sangre pase tres meses en la prisi贸n 鈥攊ndultado por el otro partido alfa鈥 y que los condenados a grav铆simas penas privativas de libertad por el ejercicio pac铆fico de derechos tengan que esperar un indulto por un delito quim茅rico, todav铆a en discusi贸n. Una vez m谩s, y a la vista de la nula reacci贸n del PSOE 鈥攕alvo el PSE vasco鈥, la relaci贸n con esta apolog铆a por omisi贸n hace pol铆ticamente muy dif铆cil aceptar su buena voluntad en otras esferas m谩s actuales.

Barrionuevo es un s铆mbolo viviente de que el estado espa帽ol, cuando se ve amenazado, no duda en recurrir en los mecanismos que hagan falta. No tiene ninguna importancia si son legales o delictivos, sean los GAL, el lawfare o la polic铆a patri贸tica. En el fondo, la defensa 煤ltima, como es habitual, es el recurso al pistolerismo y, si es llevado a cabo por denominados servidores del Estado, todav铆a mejor.

