Nada m谩s reaccionario (profundo, arcaico y fascista) que asociar mapuche a terrorismo. Con solo sustituir el nombre 芦mapuche禄 por el de 芦palestino禄 alcanzar铆a para comprender que tipo de situaci贸n se est谩 creando por medio de este uso del lenguaje. Momento adecuado, por tanto, para recordar que el terrorismo en la Argentina fue es y ser谩 terrorismo de estado. Podemos presentir, entonces, lo que este modo del verbo prepara. Santiago Maldonado y Rafael Nahuel son tragedia y alarma. Por el contrario, podemos asociar 芦mapuche禄 a 芦plurinacionalidad禄, lo que nos ayudar铆a a revisar esa cosa roquista que bajo el nombre Estado Naci贸n subordina la tierra de modo directo e infame al mercado global. 驴Se objeta que la lucha de ciertas comunidades mapuches es violenta? Pero 驴hasta d贸nde se pretende llegar con esa caricatura aprehensi贸n pro-represiva? No es terrorista una naci贸n en resistencia, que pelea por la tierra, y que peleando por ella crea una nueva perspectiva sobre esta tierra sobre la que nuestra vida se prolonga: no valor-capital, sino premisa material de la vida agobiada, acosada, agredida por un cierto modo civilizatorio. Una naci贸n condenada a la traducci贸n no hace terrorismo sino pluralidad. Una naci贸n que renace a partir de practicas de descolonizaci贸n no crea violencia sino que la desactiva. Una naci贸n que como la mapuche encabeza hoy en Chile un movimiento democr谩tico que busca sacudirse los restos constitucionales del pinochetismo no es terrorismo sino multiplicidad. Una naci贸n que buscando su territorio choca con la econom铆a concentrada, trasnacionalizada es por naturaleza antiterrorista. Se prepara una acci贸n represiva (terrorismo legal, blanco, propietario): es preciso desarmarla por todos los medios posibles.

