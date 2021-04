‚ÄúNetanyahu juega un juego peligroso con Ir√°n, y Biden podr√≠a ayudarlo pol√≠ticamente, como hozo desde hace a√Īos EEUU con el r√©gimen sionista

El 11 de abril, despu√©s de semanas de ataques israel√≠es contra barcos iran√≠es (presuntos intentos de incitar a represalias, con el objetivo obvio de descarrilar las conversaciones entre la Rep√ļblica Isl√°mica de Ir√°n y las potencias nucleares 5 + 1), Israel recurri√≥ a lo que las autoridades iran√≠es han descrito como ‚Äúterrorismo nuclear‚ÄĚ, provocando deliberadamente una explosi√≥n en el sitio de enriquecimiento de uranio de Natanz en Ir√°n, provocando un apag√≥n temporal.

Ali Akbar Salehi, director de la Organización de Energía Atómica de Irán, dijo:

‚ÄúLa acci√≥n de esta ma√Īana contra el sitio de enriquecimiento de Natanz muestra la derrota de quienes se oponen al desarrollo nuclear y pol√≠tico de nuestro pa√≠s y los avances significativos de nuestra industria nuclear … El incidente muestra el fracaso de quienes se oponen a Ir√°n en las negociaciones para el levantamiento de las sanciones‚ÄĚ.

El momento fue significativo: fue un d√≠a despu√©s de que Teher√°n pusiera en marcha centrifugadoras avanzadas de enriquecimiento de uranio en esta instalaci√≥n, al tiempo que afirmaba que hab√≠an sido trasladadas bajo tierra, bajo las monta√Īas, para mantenerlas a salvo de posibles ataques a√©reos.

Por supuesto, este no es el primer ataque israel√≠ y no ser√° el √ļltimo. El a√Īo pasado, un misterioso incendio destruy√≥ otra secci√≥n de la instalaci√≥n de Natanz, utilizada para el montaje de las centrifugadoras, esta en la superficie. M√°s tarde, en noviembre de 2020, el f√≠sico Mohsen Fakhrizadeh Mahabadi, un alto funcionario que supervisaba el programa nuclear del pa√≠s, fue asesinado a plena luz del d√≠a cerca de Teher√°n. Ir√°n afirm√≥ primero que el ataque fue realizado por hombres armados y una bomba, pero luego las autoridades cambiaron su versi√≥n de lo que hab√≠a sucedido, diciendo que estaba involucrado un arma aut√≥noma israel√≠ operada por sat√©lite. Una estaci√≥n de televisi√≥n israel√≠ afirm√≥ que la agencia de inteligencia israel√≠, Mossad, hab√≠a introducido de contrabando poco a poco una bomba que pesaba 1.000 kg en Ir√°n para ensamblarla all√≠.

Independientemente de que versi√≥n sea verdadera, es evidente que alguien de las fuerzas de seguridad iran√≠es hab√≠a proporcionado al Mossad informaci√≥n detallada sobre el movimiento de Fakhrizadeh ese fat√≠dico viernes. El 12 de abril, la Rep√ļblica Isl√°mica afirmaba haber identificado a la persona responsable de interrumpir el flujo de energ√≠a a Natanz gracias a una operaci√≥n de sabotaje. Pero es dif√≠cil tomar en serio las afirmaciones de Ir√°n: claramente, alg√ļn sector del sistema de seguridad del pa√≠s, as√≠ como la industria nuclear, tiene infiltrados israel√≠es.

Mientras escribo, no ha habido ning√ļn comentario oficial israel√≠ sobre el √ļltimo ataque. Sin embargo, como se esperaba, funcionarios de inteligencia israel√≠es an√≥nimos lo calificaron como una operaci√≥n llevada a cabo por su pa√≠s. En el pasado, Israel se ha apoyado en ataques cibern√©ticos organizados por el Mossad, mientras que una estaci√≥n de televisi√≥n israel√≠ ha afirmado que el incendio fue resultado de una explosi√≥n de material enterrado (presumiblemente desechos nucleares) como parte de un plan a largo plazo. Seg√ļn Ha’aretz , “fuentes israel√≠es de alto nivel” y “fuentes de inteligencia” han estado utilizando los t√©rminos “escalada controlada” y “escalada gradual”, en los √ļltimos d√≠as. El ataque se produjo la ma√Īana en que el secretario de defensa estadounidense, Lloyd J. Austin III, estaba de visita en Israel.

Funcionarios israel√≠es an√≥nimos han descrito la operaci√≥n como clasificada, alegando haber asestado un duro golpe a la capacidad de Ir√°n para enriquecer uranio, lo que significa que podr√≠a tomar casi un a√Īo restaurar la producci√≥n en Natanz. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ir√°n inform√≥ al mundo que el pa√≠s se ha embarcado en un proceso de enriquecimiento nuclear de uranio al 60% (una bomba nuclear requiere un 90%) tras las sanciones impuestas por Donald Trump. Esto est√° muy por encima del nivel acordado en el acuerdo nuclear de 2015-16 con Ir√°n. [Pero el tiro le sali√≥ por la culata al r√©gimen sionista: el Organismo Internacional de Energ√≠a At√≥mica ha certificado que, pocos d√≠as despu√©s del atentado, Ir√°n ya estaba enriqueciendo al 60%].

Amigos

El objetivo israelí es doble: provocar una respuesta militar iraní que pueda utilizarse como excusa para una guerra total; y condicionar las conversaciones reiniciadas por la administración Biden para restaurar el acuerdo nuclear.

En declaraciones a la televisi√≥n iran√≠, Javad Zarif, el ministro de Relaciones Exteriores de Ir√°n, dijo: ‚ÄúLos sionistas quieren vengarse por nuestro progreso en el camino para levantar las sanciones … han dicho p√ļblicamente que no lo permitir√°n. Pero nos vengaremos de los sionistas”.

No debemos olvidar que estas escaramuzas entre Ir√°n e Israel se han estado produciendo durante al menos dos a√Īos y medio. Varias docenas de petroleros iran√≠es [y otros tantos israel√≠es] han sido atacados “misteriosamente”, causando un da√Īo acumulado estimado de miles de millones de d√≥lares. Algunos dir√≠an que Israel ha logrado afectar seriamente los flujos navieros de Ir√°n.

El ataque m√°s reciente de este tipo tuvo lugar el 8 de abril, cuando un carguero iran√≠, que Israel afirm√≥ ser “una base para los paramilitares de la Guardia Revolucionaria”, anclado durante a√Īos en el Mar Rojo frente a Yemen, fue atacado. Javad Zarif, al confirmar el ataque al carguero MV Saviz, acus√≥ a Israel como posible culpable. El ataque se produjo cuando Ir√°n y las potencias mundiales se preparaban para las conversaciones en Viena sobre la posible reincorporaci√≥n de EEUU al acuerdo nuclear.

En los √ļltimos a√Īos, Israel ha invertido considerables medios de comunicaci√≥n y propaganda en las redes sociales contra la rep√ļblica isl√°mica, as√≠ como en ciberataques a las plantas nucleares y llevado a cabo asesinatos en suelo iran√≠. Mientras tanto, varios cantantes, actores y m√ļsicos mon√°rquicos exiliados iran√≠es han viajado a Israel y han sido exhibidos en los medios de habla persa financiados por Israel y Arabia Saud√≠ como “amigos de Israel”.

Ha habido decenas de ataques a barcos iraníes en el Mediterráneo y el Mar Rojo atribuidos a Israel. Algunos tenían como objetivo lo que Israel afirma ser envíos de petróleo de Irán a Siria; en otros casos, Israel afirmó que los barcos atacados eran parte de los planes de Irán de suministrar como contrabando armas a sus aliados en Siria y Líbano.

Ir√°n tambi√©n ha tomado represalias. Hace dos semanas, un canal de televisi√≥n israel√≠ inform√≥ que un misil iran√≠ hab√≠a alcanzado un buque de carga de propiedad israel√≠ en el Mar Ar√°bigo, cuando se dirig√≠a desde Tanzania a la India. En febrero, un barco propiedad de una empresa israel√≠, MV Helios Ray, fue alcanzado por una explosi√≥n en el Golfo de Om√°n. En Israel se asumi√≥ que se trataba de una operaci√≥n iran√≠, pero Ir√°n neg√≥ su participaci√≥n y Saeed Khatibzadeh, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores en Teher√°n, declar√≥: “Rechazamos en√©rgicamente esta acusaci√≥n”.

Seg√ļn The New York Times, Israel inform√≥ a EEUU que estaba detr√°s de un ataque el mes pasado contra un barco iran√≠ en el Mediterr√°neo, alegando que fue en represalia por una operaci√≥n atribuida a Ir√°n contra dos barcos propiedad en parte de empresas israel√≠es. Seg√ļn Ha’aretz: ‚ÄúEn este sentido y en esta escala, los √ļltimos d√≠as no suponen una escalada cualitativa, sino una salida. Esta ya no es una guerra en la sombra o una campa√Īa “entre guerras”. Esto es la guerra”.

¬ŅQu√© podemos decir sobre los archienemigos involucrados en esta “guerra”, que ha culminado con el sabotaje de esta semana en Natanz?

El estado sionista sigue siendo ambiguo con respecto a su propio armamento nuclear, sin embargo, nadie en su sano juicio tiene ninguna duda de que Israel posee armas nucleares. Y sus medidas de seguridad con respecto a su propia planta no son tan buenas, por lo que si decide llevar a cabo ataques cibernéticos a las plantas nucleares de otros países, no puede descartar la posibilidad de que las plantas no se desintegren en un desastre completo, poniendo en peligro millones de vidas mucho más allá de las fronteras de Irán.

Todo el mundo deber√≠a estar preocupado por este tipo de aventurerismo nuclear irresponsable, “al estilo terrorista”, por parte de Israel. ¬ŅQu√© pasar√≠a si el ataque hubiera salido mal y en lugar de un apag√≥n hubiera provocado un gran incendio? No olvidemos que las autoridades israel√≠es silenciaron el desastroso fracaso en la aplicaci√≥n de medidas de seguridad en la planta israel√≠ de Dimona hasta que fueron llevados ante los tribunales.

Seg√ļn el Dr. Dan Litai, ingeniero de seguridad radiol√≥gica de la planta, que testific√≥ en una audiencia judicial en 2011, ‚ÄúLos trabajadores del Centro de Investigaci√≥n Nuclear del Negev se sometieron a pruebas de exposici√≥n a la radiaci√≥n superficiales e inadecuadas‚ÄĚ. A√Īadi√≥ que los empleados deben ser considerados v√≠ctimas de accidentes laborales despu√©s de que se les diagnostic√≥ c√°ncer. Todo esto fue parte de una demanda por da√Īos presentada por 44 empleados en el reactor con sede en Dimona y el Centro de Investigaci√≥n Nuclear de Soreq a mediados de la d√©cada de 1990.

M√°s recientemente, seg√ļn The Times of Israel:

‚ÄúUn desastre en el reactor de Israel ser√≠a mucho menos catastr√≥fico que el colapso de Chernobyl en 1986, pero el n√ļcleo se ha mantenido en servicio mucho m√°s tiempo del previsto y, advierten los expertos, existen preocupaciones de seguridad relacionadas con Dimona, es decir, que su n√ļcleo est√° envejeciendo y no obstante contin√ļan utilizando la central, ya que es poco probable que Israel obtenga una nueva, y estos temas no se suelen discutir en p√ļblico debido a la naturaleza en gran parte clasificada de la instalaci√≥n, que produce material fisible para armas nucleares, seg√ļn informes de medios extranjeros. 1

Dado este historial de seguridad nuclear, es asombroso cómo nadie en Occidente parece preocupado por el aventurerismo nuclear israelí en Irán. Cualquiera que sea la versión israelí de los hechos que aceptemos, un país que ni siquiera puede garantizar la seguridad de sus propios trabajadores nucleares es sin duda un riesgo para la región.

Futuro

Seg√ļn un art√≠culo de opini√≥n de Ha’aretz , titulado ‚ÄúNetanyahu juega un juego peligroso con Ir√°n, y Biden podr√≠a ayudarlo pol√≠ticamente‚ÄĚ:

‚ÄúLa percepci√≥n del primer ministro israel√≠ es que crear una confrontaci√≥n con la administraci√≥n estadounidense le permitir√° promocionarse a s√≠ mismo como el √ļnico actor capaz de superarla … Benjamin Netanyahu est√° intensificando deliberada y peligrosamente una confrontaci√≥n continua de baja intensidad con Ir√°n, con dos objetivos entrelazados‚ÄĚ. 2

Se trata, en primer lugar, de utilizar su obsesi√≥n por Ir√°n para ayudarlo a formar el tipo de gobierno que no ha logrado crear en los √ļltimos a√Īos; y,

‚ÄúEn segundo lugar, un objetivo diplom√°tico: socavar, interrumpir y complicar las ya complejas negociaciones entre EEUU e Ir√°n en Viena. Esto casi inevitablemente conlleva fricciones y una posible ruptura con la administraci√≥n Biden‚ÄĚ.

El comentarista de Ha’aretz se√Īala que:

‚ÄúMientras Israel inflinja da√Īos a la infraestructura nuclear de Ir√°n, pero manteni√©ndose discreto y opaco al respecto, Ir√°n podr√≠a absorber el impacto como parte de una campa√Īa rec√≠proca de baja intensidad gobernada por reglas no escritas de escalada y conducta p√ļblica‚ÄĚ.

Lo que todo el mundo sigue olvidando es que, dejando de lado sus consignas constantes contra las potencias occidentales [que apoyan a los reg√≠menes de Israel y del Golfo, invaden Siria y atacan a Yemen], no fue la Rep√ļblica Isl√°mica la que rompi√≥ relaciones con Occidente. Lo que condujo a la situaci√≥n actual fue la retirada unilateral de EEUU por parte de Donald Trump del acuerdo nuclear con Ir√°n, combinada con los temores europeos a sanciones u otras penalizaciones si continuaban los acuerdos comerciales y econ√≥micos con Ir√°n. Pero Teher√°n sin duda tomar√° represalias con operaciones de venganza menores [mientras las de Israel tambi√©n contin√ļen siendo menores], como lo hizo este a√Īo en dos ocasiones cuando barcos de propiedad israel√≠ fueron atacados por drones y misiles.

Sin embargo, en esta etapa, es poco probable que Irán utilice a sus aliados en el Líbano o Siria para un ataque en suelo israelí. Su prioridad es renovar el acuerdo nuclear con la administración Biden y lograr que se levanten al menos algunas de las sanciones en su contra [aunque con el gran acuerdo logrado con China, esto cada vez tiene menos importancia].

Las acciones de Israel revelan una mayor preocupación, en la medida que las conversaciones en Viena están avanzando [e Irán sigue siendo el país más potente de la región]. Y en muchos sentidos son esas conversaciones las que determinarán el futuro de las actuales escaramuzas israelí-iraníes.

—-

Notas:

1. timesofisrael.com/israels-dimona-nuclear-reactor-isnt-chernobyl-but-does-have-vulnerabilities.

2. haaretz.com/israel-news/.premium.HIGHLIGHT-netanyahu-plays-dangerous-game-with-iran-and-biden-it-could-help-him-politically-1.9705657.

weeklyworker.co.uk. Traducción: Enrique García para sinpermiso. Extractado por La Haine