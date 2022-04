–

De parte de Sare Antifaxista April 8, 2022 208 puntos de vista

Alemania lanza una operaci贸n masiva contra grupos neonazis

Atomwaffen Division tiene como meta acabar con el orden democr谩tico e instaurar una dictadura neonazi en Alemania con m茅todos terroristas.

Esta operaci贸n supone un gran golpe estatal contra la escena militante neonazi.

Se ha registrando hasta ahora las viviendas de 50 extremistas de derecha en nombre del Ministerio P煤blico



Rosal铆a S谩nchez, Berlin

Cientos de polic铆as, a lo largo y ancho de once de los Bundesl盲nder alemanes, est谩n llevando a cabo desde esta madrugada una redada contra presuntos miembros de la ‘Atomwaffen Division’, traducido como ‘Divisi贸n de Armas Nucleares’ (AWD) y actualmente conocida tambi茅n como ‘Red Nacional Socialista’, una organizaci贸n neonazi con aspiraciones terroristas fundada en 2015 por j贸venes racistas afines a Internet, en el sur de Estados Unidos, y que r谩pidamente dio el salto al continente europeo.

En 2018 se dieron a conocer en Alemania con un v铆deo publicado en redes titulado 芦Se est谩n afilando los cuchillos禄 y en octubre de 2019 enviaron amenazas de muerte a pol铆ticos alemanes como Cem 脰zdemir, hoy ministro de Agricultura, y Claudia Roth, (Los Verdes), en las que afirmaban: 芦Por el momento, estamos planeando c贸mo y cu谩ndo te vamos a ejecutar: 驴en el pr贸ximo mitin p煤blico? 驴O frente a la puerta de tu casa?禄.

Los mensajes fueron enviados a las oficinas de estos pol铆ticos en el Bundestag y dieron lugar a las primeras pesquisas, para las que se pidi贸 colaboraci贸n a la polic铆a de pa铆ses en los que este grupo ya operaba.

Actualmente es considerado un 芦grupo terrorista禄 en Canad谩, Australia y Reino Unido. Las autoridades alemanas acusan a los miembros de AWD de cinco asesinatos y entre los 50 acusados figura un suboficial del ejercito alem谩n, el ex oficial cadete Chris Marvin C., de 26 a帽os, que sirvi贸, entre otros destinos, con las fuerzas armadas en Munster, Baja Sajonia. El Servicio de Contrainteligencia Militar (MAD) mantuvo bajo vigilancia al soldado, seg煤n los primeros informes, pero no pudo evitar que tuviera acceso constante a armas y municiones.

Esta operaci贸n supone un gran golpe estatal contra la escena militante neonazi. La Oficina Federal de Polic铆a Criminal (BKA) ha registrando hasta ahora las viviendas de 50 extremistas de derecha en nombre del Ministerio P煤blico Federal. En total, han sido allanados 61 inmuebles y una portavoz de la fiscal铆a federal ha informado que cuatro de los sospechosos han sido detenidos. Las investigaciones se dividen en un total de cinco diligencias individuales y se ampl铆an al conjunto de los simpatizantes de una red neonazi muy ramificada. Algunos de los sospechosos est谩n acusados de intentar formar una organizaci贸n terrorista y otros de pertenecer a una organizaci贸n criminal.

Conexiones cruzadas

En algunos de los casos se suma una acusaci贸n de seguir dirigiendo una asociaci贸n neonazi, a pesar de la prohibici贸n oficial. Seg煤n la investigaci贸n preliminar, los ahora perseguidos establecieron una sucursal de AWD en Alemania en 2018. En varias ciudades alemanas aparecieron panfletos de la c茅lula neonazi que pusieron sobre la pista a las autoridades y, un a帽o despu茅s, el Ministerio P煤blico Federal encarg贸 a la BKA que realizase las indagaciones pertinentes. Ya en la primavera de 2020, la polic铆a b谩vara arrest贸 a un t茅cnico de electr贸nica de 22 a帽os bajo sospecha de terrorismo. Como determin贸 m谩s tarde el Tribunal de Distrito de Nuremberg, los neonazis hab铆an planeado un ataque contra un 芦lugar de culto禄, presumiblemente una mezquita, utilizando un rifle de asalto.

Seg煤n una portavoz, la oficina del fiscal federal est谩 investigando en estos momentos a diez sospechosos en relaci贸n con AWD Alemania. En la redada se han incautado ordenadores y material de propaganda en las viviendas de cinco de ellos y de un testigo. La investigaci贸n que se prolonga desde 20219 ha permitido a las fuerzas de seguridad infiltrar agentes en el movimiento, que han logrado identificar desde dentro a un gran n煤mero de presuntos miembros y simpatizantes de la ‘Divisi贸n de Armas At贸micas’. Las investigaciones tambi茅n revelaron supuestas conexiones cruzadas entre el entorno AWD y el resto de la escena neonazi establecida en Alemania.

El conocido extremista Leon R., de Turingia, al que los funcionarios de seguridad del Estado atribuyen al grupo de artes marciales de extrema derecha ‘Knockout 51’ y al que se responsabiliza de diversos ataques contra izquierdistas y polic铆as, figura entre los imputados ahora por la Fiscal铆a General. Tambi茅n aparecen como imputados varios presuntos cabecillas de la asociaci贸n ‘Combate 18’, prohibida hace dos a帽os por ser considerada un ala militante de la prohibida red neonazi Blood & Honor. El Fiscal General acusa a varios extremistas de derecha encabezados por Stanley R. y Robin S. de reclutar nuevos miembros a pesar de la prohibici贸n. Los abogados de los dos se han negado a comentar las acusaciones. En esta compleja red, los fiscales investigan actualmente a un total de 21 sospechosos.

En el curso de sus investigaciones, el Ministerio P煤blico Federal calific贸 al grupo como una organizaci贸n criminal. Este mi茅rcoles, Leon R. y otros tres presuntos miembros de ‘Knockout 51’, han sido arrestados y pasaran a declarar ante un juez. Seg煤n el fiscal federal, est谩n acusados de intentar establecer una especie de 芦barrio nazi禄 en Eisenach, un 谩rea urbana en la que expulsaban sistem谩ticamente, a base de presiones y extorsiones, al resto de la poblaci贸n y en la que pretend铆an erigirse como 芦poder regulador禄. En este distrito se registran repetidas denuncias de agresiones y da帽os. La portavoz de la Fiscal铆a a帽ade que algunos de los acusados fueron detenidos tambi茅n durante las m谩s duras protestas violentas contra las restricciones por la pandemia.