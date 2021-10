–

De parte de Indymedia Argentina October 31, 2021

El Congreso Nacional debate una nueva pr贸rroga de la Ley 26.160 que declar贸 la emergencia territorial ind铆gena, orden贸 el relevamiento de los territorios comunitarios y suspendi贸 los desalojos. Sancionada en 2006, reci茅n relev贸 el 42% de las comunidades, informa el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen. En este contexto, se multiplican los discursos estigmatizadores contra distintos procesos de resistencia, no solo por parte de sectores de la derecha m谩s rancia sino tambi茅n de los gobiernos nacional y provinciales, que alientan la salida represiva o no condenan la campa帽a criminalizadora en un acto de mezquina especulaci贸n electoral.

El se帽alamiento se focaliza en el Pueblo Mapuche, al que acusan de practicar el terrorismo, y sobre esa base construyen el desconocimiento de derechos para el conjunto de los casi cuarenta pueblos ind铆genas preexistentes al Estado Argentino y el avance criminalizador y represivo. Justamente Marcelo Musante pone esta avanzada 鈥榓ntimapuche鈥 en un contexto espacial y temporal m谩s amplio y la relaciona con otras avanzadas represivas 鈥榙emocr谩ticas鈥, ocurridas a lo largo de los 煤ltimos cien a帽os, las muertes que dejaron a su paso y los intereses (convenientemente disimulados) que aprietan el gatillo.

Los planteos discriminatorios tienen una profusa difusi贸n, por eso, en lo que sigue, presentamos algunas reflexiones que buscan enmarcar los discursos, relevando la violencia hist贸rica y actual que ejerce el Estado como fundamento de las desigualdades y tensiones de hoy.

La Zonal Xawvnko de la Confederaci贸n Mapuche de Neuqu茅n, la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de R铆o Negro, el Consejo de Desarrollo de Comunidades Ind铆genas y el Equipo Educaci贸n Intercultural Biling眉e sit煤an la virulencia comunicacional en el marco del debate sobre la pr贸rroga de la Ley 26.160 de relevamiento de la Propiedad Comunitaria Ind铆gena. A trav茅s de un comunicado condenaron 鈥渓a campa帽a de terror medi谩tico desatado por poderosos medios empresariales porte帽os, que sin pudor mienten, tergiversan, inventan; generando zozobra, prejuicios, odio racial hacia nuestras comunidades por el solo hecho de estar movilizados por la protecci贸n de nuestros territorios y en base a plenos derechos鈥. En ese sentido, el periodista e historiador Adri谩n Moyano, explic贸 en una entrevista que 鈥渆l Pueblo Mapuche est谩 en territorios que son apetecidos por el extractivismo en sus diversas formas y es un obst谩culo para la concreci贸n de esos negocios鈥.

Por otra parte Daniel Lonc贸n, integrante de la C谩tedra Libre de Pueblos Originarios de la Universidad Nacional de la Patagonia, desafi贸 a quienes proyectan la figura del 鈥榤apuche violento鈥. En una nota publicada esta semana sostuvo: 鈥淭enemos mucho para conversar sobre la violencia estatal y privada, que ha sido convenientemente ocultada por una historia oficial que ha hecho de la negaci贸n y el olvido, su bandera鈥.

No solo desde el Pueblo Mapuche se repudia la andanada criminalizadora, alrededor de veinte institutos y equipos de investigaci贸n de universidades p煤blicas y Conicet cuestionaron el abordaje gubernamental de la situaci贸n en un comunicado conjunto: 鈥淒enunciamos la gravedad de algunos mensajes medi谩ticos que intentan imponer la idea de 鈥榓menaza鈥 -que presuntamente incluir铆a al conjunto del Pueblo Mapuche- y son empleados para negar sus derechos, contribuyendo a las situaciones de violencia que se vienen registrando en estos d铆as鈥. Y enfatizaron la violaci贸n de los derechos de ni帽os, ni帽as y adolescentes en particular en la comunidad Quemquemtrew, en Cuesta del Ternero, R铆o Negro.

Por su parte, la antrop贸loga especialista en estudios sobre genocidios, Diana Lent贸n plante贸 que este contexto habilita la posibilidad de construir otras relaciones. 鈥淎hora que al fin estamos todxs de acuerdo en que es muy repudiable olvidarse de que no somos todxs europexs鈥 驴ponemos fecha para empezar a frenar de veras la violencia institucional sobre aquellxs no-bajadxs-de-los-barcos? 驴Empezamos ya a discutir seriamente el abuso sobre los territorios ind铆genas y sus habitantes humanxs y no humanxs? 驴Podemos hacer un alto hasta que encontremos un sistema econ贸mico que no implique la imposici贸n de zonas de sacrificio?鈥.

Desde el Observatorio Petrolero Sur tambi茅n repudiamos la campa帽a de odio contra el Pueblo Mapuche y contra el conjunto de los pueblos preexistentes al Estado argentino.