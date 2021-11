Fue durante una marcha de comunidades lavquenche de la zona, en la cual los y las comuneras denunciaron precisamente la militarizaci贸n que vive el sector

Infantes de marina junto con Carabineros (polic铆a militarizada) de Chile dispararon ayer letalmente a dos ind铆genas mapuches en medio de manifestaciones por la militarizaci贸n del sur del pa铆s.

La Alianza Territorial Mapuche de Chile denunci贸 el mi茅rcoles que dos miembros de su comunidad, identificados como Jordan Liempi Machacan e Iv谩n Porma, perdieron la vida por los impactos de bala disparados por agentes policiales, apoyados por infantes de la Marina, mientras que otros cuatro resultaron heridos, entre ellas una ni帽a de 9 a帽os, en el sector de San Miguel de la localidad de Huentelol茅n en la comuna de Ca帽ete, regi贸n del Biob铆o.

Los hechos ocurrieron esta tarde en medio de manifestaciones de los Lov y comunidades en resistencia de la franja lavkenche en la provincia de Arauco, protestas que se daban en rechazo a la declaraci贸n del estado de excepci贸n en el Wallmapu.

Seg煤n informaci贸n preliminar, los efectivos intentaron detener a un comunero, quien fue defendido por otros comuneros. En ese contexto, militares dispararon. Varios heridos de gravedad luego fueron trasladados al Hospital de Temuco.

En primera instancia, fue la directora del Cesfam de Tir煤a quien confirm贸 v铆a telef贸nica a la Subcomisar铆a de Carabineros, que dentro del recinto asistencial, una de las dos personas que ingresaron por impactos de bala, falleci贸.

En tanto, la otra persona, que se encontraba en estado grave, fue trasladada a Temuco, donde posteriormente tambi茅n falleci贸.

Por otra parte, en un irracional acto que podr铆a considerarse un crimen de guerra, efectivos dispararon contra los autos que hab铆an quedado en el atasco que generaron los propios blindados.

Esto debido a la realizaci贸n de una marcha de comunidades lavquenche de la zona, en la cual los y las comuneras denunciaron precisamente la militarizaci贸n que vive el sector.