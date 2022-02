–

Tres j贸venes palestinos han sido asesinados en un tiroteo a gran escala por parte de los matones israel铆es contra un coche en la ciudad de Nablus.

Las fuerzas del r茅gimen israel铆 han irrumpido el mediod铆a de este martes (hora local) en el barrio de Al-Majfiah en Nablus (en la Cisjordania ocupada) en un veh铆culo p煤blico camuflado, y han abierto fuego contra un coche con cuatro pasajeros palestinos.

Seg煤n ha detallado la agencia palestina de noticias Shahab, el tiroteo provoc贸 el martirio de tres de los palestinos y el arresto del cuarto, cuya identidad a煤n no ha sido reconocida. Los tres palestinos asesinados han sido identificados como Adham Mabrok, Ashraf Mabslat y Muhamed al-Dajil.

Las fuentes locales han precisado que los cuatro palestinos pertenec铆an a las Brigadas de los M谩rtires de Al-Aqsa, rama militar del Movimiento Palestino de Liberaci贸n Nacional (Al-Fatah). Conforme a los medios israel铆es, los palestinos hab铆an llevado a cabo cuatro operaciones donde dispararon contra las fuerzas del r茅gimen usurpador en las 煤ltimas dos semanas.

Resistencia palestina 鈥渞esponder谩 con sangre鈥

Las Brigadas de los M谩rtires de Al-Aqsa, al confirmar la pertenencia de los tres m谩rtires a sus fuerzas, ha anunciado que la sangre de los j贸venes asesinados 鈥渘o ser谩 desperdiciada鈥, y el movimiento palestino 鈥渞esponder谩 con sangre鈥 ante esta agresi贸n.

Por su parte, Yasim al-Barghouti, un funcionario del Movimiento de Resistencia Isl谩mica de Palestina (HAMAS) ha denunciado el crimen de hoy en Nablus, para luego enfatizar que la Resistencia es la 煤nica opci贸n 鈥渃apaz de proteger al pueblo palestino鈥.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), a su vez, ha emitido un comunicado condenando la 鈥渆jecuci贸n de campo鈥 de fuerzas del r茅gimen de Tel Aviv contra los palestinos y pidiendo a la Corte Penal Internacional (CPI) que cumpla con sus responsabilidades ante tales cr铆menes de Israel.

Los testigos locales han puntualizado que durante el tiroteo mortal de esta jornada, se dispararon m谩s de 80 balazos contra el autom贸vil palestino por parte de los terroristas del r茅gimen israel铆, que apenas autoriza las investigaciones de las organizaciones pro DDHH en los territorios ocupados, en un intento por tapar sus cr铆menes, que van de arrestos y torturas a asesinatos y destrucciones de viviendas, entre otras conductas criminales.