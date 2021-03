–

March 18, 2021

Extraído de 325.

Journalist executioners

Police executioners

Judicial official executioners

Respectable citizen executioners

Revenge!*

No hacen falta más recomendaciones. La lucha implacable del revolucionario D. Koufontina continúa por 64º día y procede, como tal, de la necesidad en la que nació. Una necesidad que se intensifica y fortalece a medida que el gobierno de ND persiste y opta ostensiblemente por mantener una postura intransigente, matándolo. La agudeza del Estado, esta intransigencia, apunta no a su muerte sino mucho más al exterminio y al aplastamiento final de la perspectiva revolucionaria y de la dignidad de lucha, que se encarnan en el rostro del revolucionario D. Koufontinas.

Desde hace una semana asistimos con rabia a la interminable venganza del Estado que se transforma a través de declaraciones alternas, exudando a veces un falso optimismo y a veces la fría y furiosa intención de exterminio. Pero la sorpresa es un lujo que no nos podemos permitir. Es obvio que intentan abdicar de sus responsabilidades, pero por mucho que se empeñen en quitarse de encima cualquier coste de una muerte inminente, sólo ustedes tendrán la culpa, firmando la suya. Estamos seguros de que de nuestra lucha, en el aquí y ahora, brotará la venganza, mientras que tu poder yacerá en las ruinas de la historia que has elegido, y por primera vez, la vida triunfará sobre la muerte.

Los que ejecutan ciegamente la ley, los que sirven a los apetitos de cada poder son corresponsables y cómplices de la represión, del asesinato y de la arbitrariedad estatal. Desde los guardias fronterizos que golpean y persiguen a los inmigrantes, la judicatura y la fiscalía que siguen las órdenes de las autoridades y vuelven a condenar a los presos en la oscuridad, violando los derechos básicos que se han conquistado con las luchas, hasta cada policía que toma el poder como órgano ejecutivo. y reprime violentamente a los que luchan por la libertad colectiva. Son muchos los ejemplos de impunidad de los policías, desde las golpizas, torturas y secuestros, hasta el asesinato de luchadores que supuestamente dispararon sus armas, que supuestamente se defendieron en ataques y tomaron represalias, sin que por supuesto, nos sorprenda su impunidad y la impunidad de la «justicia», que no nos hace mella.

A PARTIR DE ESTE MOMENTO, SE ACABA LA ESPERANZA Y COMIENZA LA TÁCTICA

Estamos aquí para perturbar el sueño de los responsables, de los que construyen su vida sobre la explotación y la injusticia. Porque la injusticia no es anónima, tiene un nombre y una dirección. Por todo ello, en la noche del viernes 26 de febrero, realizamos un incendio provocado en la casa del policía de la calle Papaioannou 17, en Sykies, y os informamos de que esto es sólo el principio. Es una muestra de lo que seguirá en caso de que el luchador D. Koufontinas sufra algo peor e irreversible. Para empezar, devolvemos parte de la violencia que recibimos a diario de los bastardos uniformados y os prometemos que la tensión irá en aumento.

PODER A LOS QUE LUCHAN POR CUALQUIER MEDIO Y A CUALQUIER PRECIO CONTRA EL MONOPOLIO DE LA VIOLENCIA ESTATAL.

PD. No olvidamos al anarquista Lambros Fountas que cayó luchando en marzo de 2010 por un arma de la policía en una acción preparatoria de la organización Lucha Revolucionaria.

EL 10 DE MARZO, NADIE MUERE, EL 10 DE MARZO, LOS REBELDES DAN A LUZ

HONOR PARA SIEMPRE AL ANARQUISTA LAMBROS FOUNTAS

NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS

NO HAY RETORNO. LA GUERRA ES UN CAMINO.

Células de Acción Directa**

Núcleo Elizabeth Kovalskaya

De: https://athens.indymedia.org/post/1611313/

Vía +Traducido por: AMW

*Letra de 38 Xiliosta de Adieksodo, una banda anarcopunk muy popular en los círculos anarquistas de Grecia, especialmente en los años 80 y principios de los 90.

**Traducción del nombre corregida.

Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator