Al igual que el sol no puede ocultarse desde el amanecer, las fuerzas policiales no pueden estar en el campus. Asumimos la responsabilidad del ataque con c贸cteles molotov a los pelotones en la entrada principal de la universidad en la madrugada del s谩bado 1 de octubre. Aprovechamos la ventaja que nos proporcionaba la morfolog铆a del terreno y teniendo una superioridad altitudinal hicimos huir a los dos pelotones del MAT hacia la carretera de Egnatia. Con un simple movimiento t谩ctico, que requiere una excelente sincronizaci贸n y disciplina, los tomamos por sorpresa ya que no se percataron de nuestra presencia hasta que vieron la luz de las llamas. En cuanto nos pusimos a tiro, gritaron aterrados 芦隆vamos!禄, dejando caer sus cascos y escudos hacia atr谩s. Nos retiramos con calma y sin persecuci贸n, dejando que los pelotones buscaran su honor entre las llamas a煤n ardientes.

Dedicado鈥

Anarquistas