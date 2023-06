–

VICTORIA EN LA HUELGA DE HAMBRE DE GIANNIS MICHAILIDIS

Una vez m├ís la distop├şa se acerca peligrosamente a nosotros. El Estado inventa constantemente nuevas formas de socavar cada vez m├ís nuestras condiciones de vida. Los derechos laborales son ya cosa del pasado, ya que los contratos de trabajo parciales, el despido diario de sindicalistas, los accidentes laborales a menudo mortales, los recortes salariales y el reembolso o impago de primas en condiciones extorsionadoras son el statu quo. Al mismo tiempo, cada vez es m├ís descaradamente evidente lo prescindibles que son nuestras vidas para el aparato del Estado. Los 57 asesinatos de Tempe, las deportaciones y repatriaciones diarias de mujeres inmigrantes en t├ęrminos igualmente asesinos, y el m├ętodo m├ís ┬źindirecto┬╗ de la pol├ştica de muerte del Estado mediante el aumento de los precios de los productos cotidianos, la electricidad y el gas, as├ş como de los alquileres. Por supuesto, aunque tengas que pagar todo esto, nadie puede garantizarte que al d├şa siguiente seguir├ís teniendo una casa en la que vivir, puesto que ya no existe la protecci├│n de la primera vivienda y la polic├şa y los fiscales pueden aparecer un d├şa en el sal├│n de tu casa y echarte literalmente a la calle en pocas horas con todas las cosas que hayas conseguido reunir.

Para poder establecer esta condici├│n, se gast├│ mucho dinero en contratar polic├şas de todos los servicios y comprar veh├şculos oficiales, coloc├índolos en lugares ┬źclave┬╗ como plazas, universidades, colinas y parques infantiles. Aparte de su presencia f├şsica, el Estado est├í m├ís presente que nunca gracias a la instalaci├│n de c├ímaras en cada esquina, colocadas ilegal o legalmente, y a los micr├│fonos y c├ímaras de nuestros tel├ęfonos m├│viles. El ┬źgran hermano┬╗ ya no es un personaje ficticio de novela, sino la aterradora cotidianidad en la que vivimos y crecemos, donde el control social es brutal y universal.

En el contexto del totalitarismo moderno no pod├şa faltar la ┬źmodernizaci├│n┬╗ del sistema penitenciario y de las c├írceles. El Estado y los gobernantes, conocidos por su fetichismo en castigar y torturar a cualquiera que se les oponga, refuerzan constantemente las mazmorras de la democracia, con el objetivo de aniquilar por completo a los militantes encarcelados. As├ş, en el invierno de 2022, en un intento m├ís global de fortificar el Estado contra la agitaci├│n social imperante, se aprueba el nuevo c├│digo penal. Seg├║n ├ęste, se reintroducen las prisiones de tipo C bajo el nombre de ┬źprisiones de m├íxima seguridad┬╗, se endurecen los procedimientos disciplinarios, se modifican las condiciones para la concesi├│n de permisos y para el despido temporal de los procesados por el 187A o acusados de delitos de robo y drogas, desacreditando as├ş la posici├│n de los presos pol├şticos. Tambi├ęn se introduce la prohibici├│n de trasladar a determinadas categor├şas de presos a c├írceles rurales.

En la misma direcci├│n, la autoridad judicial y sus secuaces, a principios de 2022, rechazan la petici├│n de libertad del militante y anarquista Giannis Michailidis, cuando ya ha cumplido 3/5 de su condena, con el pretexto de que es peligroso para cometer nuevos delitos. As├ş, el compa├▒ero se ve obligado a utilizar el medio de lucha m├ís elevado que tiene todo preso, la huelga de hambre, anteponiendo su cuerpo y su propia vida, para ganar lo que le corresponde. Tras 67 d├şas, Giannis decide suspender la huelga de hambre por motivos personales, permaneciendo a├║n encarcelado sin que se haya aprobado su libertad provisional. Un a├▒o despu├ęs, tras muchas falsas promesas y decisiones de rechazo por parte del estado y sus peones, el compa├▒ero ha vuelto a iniciar una huelga de hambre desde el 12/5. As├ş que un a├▒o m├ís el comienzo del verano nos encuentra detr├ís de las barricadas, junto a nuestro compa├▒ero, luchando en la guerra constante que hemos declarado contra el estado y cada uno de sus representantes, pero tambi├ęn contra el complejo de poder y todo lo que lo compone. Al mismo tiempo, en el mismo periodo, se est├ín desarrollando dos importantes juicios pol├şticos contra los compa├▒ero encarcelados, Thanos Xatziagkelou, Georgia Voulgari, Panagiotis Kalaitzis y Fotis Daskalas, Iasonas R, Lambros B, Panagiotis B respectivamente. En el primer caso, los detenidos el 8/2 est├ín siendo procesados por el incendio provocado de la Fundaci├│n para la Reflexi├│n Nacional y Religiosa. Desde el primer momento Georgia Voulgari asumi├│ la responsabilidad de sus actos, mientras que Thanos Xatziagkelou asumi├│ la responsabilidad pol├ştica de la organizaci├│n Acci├│n Anarquista, y finalmente Panagiotis Kalaitzis se declara inocente desde el primer momento y se hace evidente que tenemos otra trama estatal criminalizando sus relaciones amistosas y asociativas. Por otro lado, los 4 compa├▒eros est├ín siendo procesados por el ataque incendiario a la Polic├şa de Tr├ífico del Pireo. Un caso mal concebido, poniendo a nuestros compa├▒eros bajo custodia con pruebas incompletas.

Por todo ello, como m├şnima muestra de solidaridad a todos nuestros compa├▒eros perseguidos y encarcelados y a todos los presos de las c├írceles, asumimos la responsabilidad del incendio provocado de una furgoneta de COSMOTE en la calle 25 de marzo en la zona de Triandria en la ma├▒ana del 24/5.

No es una coincidencia, ya que COSMOTE es otro engranaje de la m├íquina del capitalismo. Aprovechando la necesidad de las personas de comunicarse a distancia, ya sea en el trabajo o en otras obligaciones de la vida cotidiana, o simplemente de comunicarse con sus seres queridos, esta empresa y las de su cala├▒a se lucran convirtiendo en lujo bienes b├ísicos de la sociedad. Al mismo tiempo, sincronizada con el r├ípido desarrollo de la tecnolog├şa, contribuye al control social de la vida cotidiana facilitando al Estado los datos personales de sus usuarios, ya se trate de sus conversaciones personales, de su localizaci├│n o de cualquier otro movimiento. La culminaci├│n de esta empresa es la prestaci├│n de servicios telef├│nicos en las c├írceles. Mediante la venta de tarjetas telef├│nicas a los presos, un sistema de comunicaci├│n telef├│nica obsoleto, no duda en ampliar sus beneficios incluso explotando la ├║nica forma que tienen los reclusos de comunicarse con el mundo exterior. Los presos se ven obligados a pagar sumas exorbitantes de dinero, ya que obviamente las telecards no se les dan gratuitamente, a menudo no pueden permit├şrselas, y un gran n├║mero de ellos, al ser inmigrantes, llaman a otros pa├şses, con tarifas a├║n m├ís elevadas. As├ş, COSMOTE contribuye tambi├ęn con su peque├▒a piedra al r├ęgimen de exenci├│n al que est├ín sometidos los detenidos.

P.D. El compa├▒ero Giannis Michailidis ya se encuentra delicado de salud debido a su anterior huelga de hambre. Mientras se siga torturando y jugando con la vida de nuestro compa├▒ero, aumentaremos la intensidad de nuestros ataques contra ustedes.

LIBERACION INMEDIATA DEL ANARQUISTA EN HUELGA DE HAMBRE GIANNIS MICHAILIDIS DESDE 12/5

SOLIDARIDAD Y FUERZA A LOS COMPA├ĹEROS IASONAS LAMBROS Y PANAGIOTIS

SOLIDARIDAD Y FUERZA A THANO, PANOS Y GEORGIA

HASTA LA DESTRUCCIÓN DE LA ÚLTIMA PRISIÓN

Anarquistas