En las horas de la noche del viernes 22/10 en Atenas, se lleva a cabo una persecuci贸n por parte de la Dias (unidad de motocicletas) a un veh铆culo que pasaba por all铆 al no detenerse en la se帽al correspondiente. En el veh铆culo viajaban tres gitanos. La persecuci贸n comenz贸 en los barrios de Egaleo y termin贸 en las calles de Perama. Desgraciadamente, el final de la persecuci贸n se produjo con el coche acribillado por 38 balas mientras intentaba zafarse. El resultado fue la muerte del pasajero de 18 a帽os, Nikos Sampanis, y las heridas del tercer pasajero, mientras que el conductor logr贸 escapar para salvar su vida mientras las balas llov铆an a sus espaldas.

Los primeros movimientos del Estado, de los medios de comunicaci贸n y de los polic铆as fueron fuera del manual de lavado para desescalar cualquier reacci贸n. Al principio, el Estado adopt贸 una actitud 芦cautelosa禄 ante el incidente, deteniendo a los polic铆as, pero sin mucho 茅xito porque el apoyo a 茅stos no pod铆a mantenerse oculto durante demasiado tiempo por parte de varios pol铆ticos. Los medios de comunicaci贸n desataron una andanada racista contra las v铆ctimas, por ser gitanos, para destacar la peligrosidad de estas personas y justificar la actuaci贸n de los polic铆as. Sin embargo, los ocupantes del coche estaban desarmados y no exist铆a tal sospecha. Su 煤nica 芦arma禄 era su color y su posici贸n en la parte inferior de la estratificaci贸n social. En cuanto a los propios polic铆as, para justificar sus acciones emplearon la t谩ctica de la mentira y la victimizaci贸n, diciendo que al intentar sacar el veh铆culo, los embisti贸 con el claro objetivo de matarlos y que esto era evidente por el hecho de que 7 de ellos estaban heridos. Por supuesto, las im谩genes audiovisuales vinieron a contradecir rotundamente estas declaraciones.

En los d铆as siguientes asistimos a los intentos de construir un perfil de los duros atracadores en cuanto a las caras de los tres gitanos, pero todos ellos, al ser mentiras, cayeron en saco roto, La verdad, la 煤nica verdad era y es una. La polic铆a y el Estado asesinaron a un ni帽o. El racismo, el fanatismo y el poder armaron las manos de los polic铆as que dispararon aquella noche, no el miedo por sus vidas. Al fin y al cabo, 驴desde cu谩ndo no parar un veh铆culo a la se帽al de un polic铆a se castiga con la pena de muerte y en el acto? Pero por muy dura que sea la verdad por desgracia no estamos cayendo de las nubes. No es la primera vez que el Estado y el capital dejan cad谩veres fr铆os. Ya sea por las balas de los polic铆as o por la arbitrariedad e imparcialidad de los empresarios, por la explotaci贸n y la opresi贸n, como en el 煤ltimo ejemplo del trabajador muerto de 45 a帽os Dimitris Daggli, descuartizado por un puente gr煤a en los muelles de Cosco en el puerto del Pireo. Todas estas personas nunca volver谩n con sus familias y por un trozo de pan, por un salario de hambre, pagaron el precio con sus vidas. El precio de nacer pobre en un mundo de ricos. Y no ser谩 la 煤ltima vez que el Estado y el capital asesinen s贸lo si dejan de existir. S贸lo si los de abajo, los explotados y los oprimidos levantan las barreras de clase. S贸lo si derrocamos el sistema que siembra la muerte y el dolor.

As铆 que nosotros tambi茅n quisimos poner una peque帽a piedra en el mosaico de la resistencia de clase y la solidaridad realizando ataques coordinados con martillos a bancos y cajeros autom谩ticos en la noche del martes 26/10, 2 en la calle Lagada en la parte occidental de Tesal贸nica y uno en la calle Karamanlis en los barrios del este.

NO ACOSTUMBRARSE A LA MUERTE

ORGANIZARSE Y LUCHAR POR LA IGUALDAD Y LA LIBERTAD

Brigada Nikos Sampanis

